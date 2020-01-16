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 "Українці своїх не кидають!" - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 16 января, под зданием Офиса президента на ул. Банковой в центре Киева прошла акция солидарности в поддержку граждан Украины, которые остаются в плену наемников РФ на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Акция "Україна своїх не кидає!" в поддержку украинских пленных наемников РФ на Донбассе прошла под Офисом президента в Киеве. Родные, близкие украинских пленных, украиснкие граждане, которые уже освобождены из плена российских террористов, а также активисты пришли под ОП выразить поддержку украинским пленным и призвать власти к содействию их как можно скорейшему освобождению.

Участники акции держали фото с именами украинских пленных, а также развернули плакаты с надписями: "Бездіяльність вбиває!", "Українці своїх не кидають!", "Мовчання для слабких". 

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"Это акция единства и сплоченности всех, кто причастен к этой трагедии, для тех, кто в плену и на свободе, для кого плен стал неотъемлемой частью жизни. Для жен и матерей, которые годами продолжают бороться за своих близких. Никто не оставлен, никто не забыт. Мы вас помним! Мы с вами!" - заявили организаторы акции.

Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 01
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 02
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 03
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 04
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 05
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 06
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 07
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 08
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 09
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 10
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 11
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 12
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 13
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 14
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 15
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 16
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 17
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 18
Українці своїх не кидають! - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе 19

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3170247
 
 
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Это правда, и украинская власть начала это наконец-то подтверждать. Верю что через определенное время все украинские пленные и заложники будут освобождены.
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Будет как с самолетом МАУ...
Буба ОМАНСКИЙ засунет язык в ЧРЕСЛА и полетит тайно в Москву за инструкциями...
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Супер-тайно. Главное, следи что там говорят на "Прямом" Березовец и Ганапольский - тогда ни одна секретная тайна не пройдет мимо твоих ухей.
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я так понимаю у нас за последнее время никого не освобождали и все 2 обмена это все был кинофильм, порохоботы идите на йух.
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ЭТО ПОСЛАНИЕ ПРОШЛОГО к нашему СОВРЕМЕННОМУ -
это ФАНТАССТИКА !- --
-
https://www.youtube.com/watch?v=jVOhMyM4py0

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.Или есть какие то путишественники во времени ????? ..
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