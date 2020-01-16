 "Українці своїх не кидають!" - под ОП прошла акция в поддержку украинских граждан, находящихся в плену наемников РФ на Донбассе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Акция "Україна своїх не кидає!" в поддержку украинских пленных наемников РФ на Донбассе прошла под Офисом президента в Киеве. Родные, близкие украинских пленных, украиснкие граждане, которые уже освобождены из плена российских террористов, а также активисты пришли под ОП выразить поддержку украинским пленным и призвать власти к содействию их как можно скорейшему освобождению.

Участники акции держали фото с именами украинских пленных, а также развернули плакаты с надписями: "Бездіяльність вбиває!", "Українці своїх не кидають!", "Мовчання для слабких".

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"Это акция единства и сплоченности всех, кто причастен к этой трагедии, для тех, кто в плену и на свободе, для кого плен стал неотъемлемой частью жизни. Для жен и матерей, которые годами продолжают бороться за своих близких. Никто не оставлен, никто не забыт. Мы вас помним! Мы с вами!" - заявили организаторы акции.







































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ