EN|RU|UK
Темы дня: Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Записи Трубы Газовая война Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  5636  145
Материалы по теме:
Все про:Гончарук_Алексей (472) Верещук (45)

 "Шуток уже быть не может, человек признает, что у него нет плана", - нардеп Верещук считает, что Гончарук должен подать в отставку. ВИДЕО

Бывшая представительница Кабинета министров в Верховной Раде, нардеп от "СН" Ирина Верещук считает, что премьер-министр Алексей Гончарук должен подать в отставку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"После того, как мы утвердили план действий, у него есть годичный иммунитет. Мы не можем выразить ему недоверие и ставить этот вопрос на голосование в парламенте. Но у него есть возможность написать заявление самому", - сказала Верещук.

Она считает, что на записях прослушки, слитых в сеть 15 января, Гончарук расписался в некомпетентности, и этого нельзя оставить просто так.

"Он должен ощущать внутренне морально, готов ли он к этой должности или нет. Потому что никаких шуток уже быть не может, человек признает, что у него нет плана. А что тогда мы голосовали как план и стратегию?" - сказала Верещук.

4 сентября Кабинет министров назначил своим представителем в Верховной Раде Ирину Верещук. 15 ноября она написала заявление об увольнении. "Когда премьер не слышит, не чувствует потребности слышать, или не понимает, что я предлагаю, то лучше я напишу заявление и освобожу место для человека, который сможет это обеспечить", - прокомментировала она свое увольнение.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, партия провела сигнальное голосование по отставке Гончарука.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" провела сигнальное голосование по отставке Гончарука, - Верещук

Источник: https://censor.net.ua/v3170207
 
 
 Топ комментарии
 
Тю, так це давно відомо про всю плісняву при владі... "Шуток уже быть не может, человек признает, что у него нет плана", - нардеп Верещук считает, что Гончарук должен подать в отставку - Цензор.НЕТ 3253
"Шуток уже быть не может, человек признает, что у него нет плана", - нардеп Верещук считает, что Гончарук должен подать в отставку - Цензор.НЕТ 5823
 показать весь комментарий
 
Зебілка проти Зебіла! Файно! "Шуток уже быть не может, человек признает, что у него нет плана", - нардеп Верещук считает, что Гончарук должен подать в отставку - Цензор.НЕТ 4740
 показать весь комментарий
 
отправлять в отставку премьера-олигофрена без отставки тех кто его туда назначил как ремонтировать кран не перекрыв воду
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
"Шуток уже быть не может, человек признает, что у него нет плана", - нардеп Верещук считает, что Гончарук должен подать в отставку. - Гончарук о развитии экономики Украины: "Мы хорошо понимаем, что делать, у нас есть план"

Кто брешет, нардеп Верещук, или Гончарук?
 показать весь комментарий
 
Весь его план - к пице сырные бортики заказать.
 показать весь комментарий
 
ТАКИЕ наивные, тут только бабло пошло официально, повысили зарплаты в 10-20 раз,
х-й вы их оттуда теперь повыгоняете, не то что сами напишут=))
 показать весь комментарий
 
 
А давайте ще раз скажемо - вибір дуже широкий:
1.Гірше не буде!
2.Дайте йому ще 100 днів.
3.Побачимо!
4.Головне щоб не Порошенко!
5.Какая разніца.
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕленые просто пока еще не разобрались. Надо обязательно дать им еще 100 дней.
 показать весь комментарий
 
 
Здрасте-насте, и "бубочка" и Квартал пришли к власти без программы и ничего, всех устраивало, а сейчас прямо экономическую программу ЗЕбобикам подавай?
Ясно же было сказано Кварталом: "Порошенко посадить", "олигархов раскулачить и на нары", "землю продать", "от войны мы устали", "Бене отдать Приват".
Простите, где здесь созидательная экономическая деятельность?
Она заключена в словах "всех олигархов - на нары" или в слове "отжать"?
Тогда, в апреле, всех устраивало, когда в бюджете деньги были, а сейчас вдруг резко устраивать перестало?
У вас что, Квартал, деньги закончились и МВФ не дает?
А если попросить? "Жартів уже бути не може, людина визнає, що не має плану", - нардепка Верещук вважає, що Гончарук має подати у відставку - Цензор.НЕТ 4103
 показать весь комментарий
 
 
Я казав трохи раніше - нова команда живе по напрацюваннях попередників, тому все не розвалилось відразу - цей принцип називається "принцип самоката", доречі цей чувак його нам продемонстрував. Так що план був - це встигнути запакуватися поки самокат їде. "Жартів уже бути не може, людина визнає, що не має плану", - нардепка Верещук вважає, що Гончарук має подати у відставку - Цензор.НЕТ 3460
 показать весь комментарий
 
 
Трускавецька вища школа економіки в дії 🤯🤯🤯
 показать весь комментарий
 
 
А она причем к экономике,курсу доллара?
 показать весь комментарий
 
 
1) наехали в стиле рэкета 90-х 2) поменяли смотрящих 3) открыли

"Жартів уже бути не може, людина визнає, що не має плану", - нардепка Верещук вважає, що Гончарук має подати у відставку - Цензор.НЕТ 9974
 показать весь комментарий
 
 
Тебя достали своим нытьем порохоботы? Сунь в ухо гвоздь, результат гарантирован
 показать весь комментарий
 
 



Максим Гольдарб
3 ч. ·

Разгон антиукраинского кабмина Гончарука - это первоочередной вопрос национальной безопасности, и уж потом сведение счетов за личную обиду, оскорбление и обман.
За свою короткую каденцию это правительство:
1) ускорило разорение государственной казны;
2) усилило давление на отечественный бизнес;
3) не защитило людей и не собирается это делать от завышенных тарифов и цен на газ;
4) искусственно ограничило количество бедных семей в их праве на субсидии;
5) безосновательно увеличило долги страны и процентное бремя по ним;
6) ухудшило ситуацию с экспортом нашей продукции с добавочной стоимостью;
7) является исключительно ставленником интересов иностранного спекулятивного капитала;
8 ) не стесняясь, признаётся в собственной абсолютной некомпетентности, внося ещё больший бардак в существующее положение вещей;
9) откровенно лжёт и людям, и президенту, проводя предварительные блиц-тренинги в кабинете премьера;
10) без стеснений обжирает собственный беднеющий на глазах народ, назначая себе непосильные для бюджета зарплаты и премии;
11) абсолютно бездейственно и некомпетентно в вопросах спасения и защиты жизни украинцев.

СделайТЕ это, президент, иначе они и их хозяева разгонят Вас. И угробят Украину и всех нас. Если Вы этого не сделаете, Вы, назначивший это негодное правительство, то становитесь соучастником всего того дерьма и бед, которые оно творит.
Ps А вообще, проводить заседание кабмина с единственной целью - как нае....ть президента - это какой-то полный трэш!
 показать весь комментарий
 
Президент зелений, більшість у ВР зелена, Кабмін зелений. Тому відповідальність у них одна на всіх. Там усіх зелених пора виганяти, включно з самим зеленським.
 показать весь комментарий
 
 
Вы забыли упомянуть самое главное: На каком основании премьер препятствует возвращению ПБ в руки Игоря Валерьевича !
 показать весь комментарий
 
 
У *********** "ветер в голове" (С), он сам Гончарука и назначил, зачем его снимать.
 показать весь комментарий
 
 
"... иностранного спекулятивного капитала", - вообще-то любой капитал "спекулятивный"
 показать весь комментарий
 
Плохо, что зашквары Зе-команды случаются практически каждый день. Гражданское общество не успевает надлежащим образом отреагировать на один зашквар, как сразу возникает другой. В итоге скандалы постоянные, но безнаказанные со стороны общества.
 показать весь комментарий
 
 
Ну понятно откуда ветер веет.....
Эта тоже у бенина стипендиатка.
 показать весь комментарий
 
 
Без жартів, глянув на фото, подумав, шо це машка захарова
 показать весь комментарий
 
 
Треба прослідкувати, якщо хряпне чарчину, значить вона!
 показать весь комментарий
 
Зебобіки, не переживайте - економіка це не повноваження Бубочки. це не Бубочка розвалив економіку, він розвалив зовнішню політику, за яку відповідає. "Жартів уже бути не може, людина визнає, що не має плану", - нардепка Верещук вважає, що Гончарук має подати у відставку - Цензор.НЕТ 2487
 показать весь комментарий
 
 
Та нє. Буба призначив Гончарука. Власне вес уряд, бо Гончарук - пішак в руках Буби. Тому Буба буде і відповідати. Буба за все, що робиться в країні, буде відповідати
 показать весь комментарий
 
 
Коли не буде чого їсти, нарід може знімати локшини з вух і втамовувати голод.
 показать весь комментарий
 
 
Ваня, давай краще про бабу *****, це більш близький і рідний тобі предмет. І ти зобов"язаний, як опікун, публікувати нам блюлютень про стан її здороЛя!
 показать весь комментарий
 
А зачем вы его премьером назначили? он собеседование хотя бы проходил? я уже молчу о конкурсах, о которых вы лапшу зебобикам навешали)))
 показать весь комментарий
 
 
Нехай Вовік зачитає весь список кандидатів на посаду прем'єра. Хто там наступний? Сурков? В Омані вже інструктаж пройшов? Монобільшість через Раду протягне?
 показать весь комментарий
 
 
Коломойский хоче Сеню або Авакова, доречі Сеня змінив імідж і має нове обличчя. "Жартів уже бути не може, людина визнає, що не має плану", - нардепка Верещук вважає, що Гончарук має подати у відставку - Цензор.НЕТ 7548
 показать весь комментарий
 
 
Після цих дебілів "мілованових" навіть Сєні вже не здаються такими чудовиськами
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас остается одно - смотреть повнимательнее - кто и чей Зебоб на кого прет. Если два червяка Коломойского прут на Гончарука , оперируя этими записями - они одновременно разрушают систему власти, служа Коломойскому и Кремлю. Гибридное разрушение власти идет по всем фронтам, и теперь внимательно смотрим, какие ее члены в какую дуду играют. Почему эта военная специалистка и спец по безопасности молчала об ужасе в ГБР ? А ведь ей шили рост ее карьеры и на госслужбе и в политике именно благодаря Медведчуку, от которого она отмывалась бегая на канал Прямый, и неся там патриотические речи . Потом ушла из сотрудничества с кабмином и сейчас проявила явное сотрудничество с опарами Коломойского . Читайем статью Фурсы о начале открытой бойни Коломойского с Зеленским .
 показать весь комментарий
 
 
о, пані горлопанова вийшла із новорічного запою ?
 показать весь комментарий
 
Доречі - вона не тупа, як більшість її колег, але має великі проблеми з уріно-офтальмологією. Це не дивно - в Україні на цей недуг хворі навіть відомі інтелектуали.
 показать весь комментарий
 
Как это"шуток быть не может"?А за что "я"голосовал?А ну уважайте 73 %,жгите ещё,им больше ни ху* не надо.
 показать весь комментарий
 
Из за такой мелочи как отсутствие мозгов в отставку?
 показать весь комментарий
 
 
У них плана больше нет. Милованов все скурил "Жартів уже бути не може, людина визнає, що не має плану", - нардепка Верещук вважає, що Гончарук має подати у відставку - Цензор.НЕТ 8145.
 показать весь комментарий
 
 
слугам урода пора тоже сказать до свидание Это какой то армагедон что ни день то глупость на глупости и глупостью погоняет
 показать весь комментарий
 
 
А в бубочки є план??? хто його чув???
Можливо лише той, що він у папироску загортає???
 показать весь комментарий
 
А что же вы, такая вся из себя умная/справедливая, не спросили об этом плане ДО назначения Гончарука на должность? Когда вы и вам подобные голосуют "не глядя", в турбулентном режиме, разве вы берете на себя ответственность за последствия? И еще, хватит придуриваться и корчить верноподданных Зеленой Шмаркли. Он тупой, не образованный (он в институте НЕ УЧИЛСЯ - он в КВН ИГРАЛ), злобный и обидчивый КРИВЛЯКА.
 показать весь комментарий
 
У милованова еще план есть, и у добкина!
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх