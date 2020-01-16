 "Шуток уже быть не может, человек признает, что у него нет плана", - нардеп Верещук считает, что Гончарук должен подать в отставку. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".
"После того, как мы утвердили план действий, у него есть годичный иммунитет. Мы не можем выразить ему недоверие и ставить этот вопрос на голосование в парламенте. Но у него есть возможность написать заявление самому", - сказала Верещук.
Она считает, что на записях прослушки, слитых в сеть 15 января, Гончарук расписался в некомпетентности, и этого нельзя оставить просто так.
"Он должен ощущать внутренне морально, готов ли он к этой должности или нет. Потому что никаких шуток уже быть не может, человек признает, что у него нет плана. А что тогда мы голосовали как план и стратегию?" - сказала Верещук.
4 сентября Кабинет министров назначил своим представителем в Верховной Раде Ирину Верещук. 15 ноября она написала заявление об увольнении. "Когда премьер не слышит, не чувствует потребности слышать, или не понимает, что я предлагаю, то лучше я напишу заявление и освобожу место для человека, который сможет это обеспечить", - прокомментировала она свое увольнение.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, партия провела сигнальное голосование по отставке Гончарука.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
Кто брешет, нардеп Верещук, или Гончарук?
х-й вы их оттуда теперь повыгоняете, не то что сами напишут=))
1.Гірше не буде!
2.Дайте йому ще 100 днів.
3.Побачимо!
4.Головне щоб не Порошенко!
5.Какая разніца.
Ясно же было сказано Кварталом: "Порошенко посадить", "олигархов раскулачить и на нары", "землю продать", "от войны мы устали", "Бене отдать Приват".
Простите, где здесь созидательная экономическая деятельность?
Она заключена в словах "всех олигархов - на нары" или в слове "отжать"?
Тогда, в апреле, всех устраивало, когда в бюджете деньги были, а сейчас вдруг резко устраивать перестало?
У вас что, Квартал, деньги закончились и МВФ не дает?
А если попросить?
Максим Гольдарб
3 ч. ·
Разгон антиукраинского кабмина Гончарука - это первоочередной вопрос национальной безопасности, и уж потом сведение счетов за личную обиду, оскорбление и обман.
За свою короткую каденцию это правительство:
1) ускорило разорение государственной казны;
2) усилило давление на отечественный бизнес;
3) не защитило людей и не собирается это делать от завышенных тарифов и цен на газ;
4) искусственно ограничило количество бедных семей в их праве на субсидии;
5) безосновательно увеличило долги страны и процентное бремя по ним;
6) ухудшило ситуацию с экспортом нашей продукции с добавочной стоимостью;
7) является исключительно ставленником интересов иностранного спекулятивного капитала;
8 ) не стесняясь, признаётся в собственной абсолютной некомпетентности, внося ещё больший бардак в существующее положение вещей;
9) откровенно лжёт и людям, и президенту, проводя предварительные блиц-тренинги в кабинете премьера;
10) без стеснений обжирает собственный беднеющий на глазах народ, назначая себе непосильные для бюджета зарплаты и премии;
11) абсолютно бездейственно и некомпетентно в вопросах спасения и защиты жизни украинцев.
СделайТЕ это, президент, иначе они и их хозяева разгонят Вас. И угробят Украину и всех нас. Если Вы этого не сделаете, Вы, назначивший это негодное правительство, то становитесь соучастником всего того дерьма и бед, которые оно творит.
Ps А вообще, проводить заседание кабмина с единственной целью - как нае....ть президента - это какой-то полный трэш!
Эта тоже у бенина стипендиатка.
Можливо лише той, що він у папироску загортає???