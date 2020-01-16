 "Шуток уже быть не может, человек признает, что у него нет плана", - нардеп Верещук считает, что Гончарук должен подать в отставку. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

"После того, как мы утвердили план действий, у него есть годичный иммунитет. Мы не можем выразить ему недоверие и ставить этот вопрос на голосование в парламенте. Но у него есть возможность написать заявление самому", - сказала Верещук.

Она считает, что на записях прослушки, слитых в сеть 15 января, Гончарук расписался в некомпетентности, и этого нельзя оставить просто так.

"Он должен ощущать внутренне морально, готов ли он к этой должности или нет. Потому что никаких шуток уже быть не может, человек признает, что у него нет плана. А что тогда мы голосовали как план и стратегию?" - сказала Верещук.

4 сентября Кабинет министров назначил своим представителем в Верховной Раде Ирину Верещук. 15 ноября она написала заявление об увольнении. "Когда премьер не слышит, не чувствует потребности слышать, или не понимает, что я предлагаю, то лучше я напишу заявление и освобожу место для человека, который сможет это обеспечить", - прокомментировала она свое увольнение.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, партия провела сигнальное голосование по отставке Гончарука.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" провела сигнальное голосование по отставке Гончарука, - Верещук