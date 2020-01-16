 "Записи Гончарука" не обсуждали, за его отставку не голосовали, - Корниенко о заседании фракции "СН". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в кулуарах Рады.

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"Пленки не обсуждали", - рассказал Корниенко.

По его словам, на заседании фракции "Слуга народа" за отставку преьмера Гончарука не голосовали.

"Слушайте, мы скоро вообще не будем комментировать что-нибиудь со словом "телеграм", даже почту. ... В стране происходят реформы и есть много сторон, которым это не нравится, и внутри страны, и снаружи. Искать так называемых "заказчиков" этой акции можно долго и они могут быть абсолютно разные. От финансово-политических групп внутри страны и до внешних врагов, которых у нас хватает", - подчеркнул Корниенко.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, партия провела сигнальное голосование по отставке Гончарука.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

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