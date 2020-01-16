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 "Записи Гончарука" не обсуждали, за его отставку не голосовали, - Корниенко о заседании фракции "СН". ВИДЕО

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что "записи Гончарука" на заседании фракции не обсуждали и за отставку премьера не голосовали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в кулуарах Рады.

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"Пленки не обсуждали", - рассказал Корниенко.

По его словам, на заседании фракции "Слуга народа" за отставку преьмера Гончарука не голосовали.

"Слушайте, мы скоро вообще не будем комментировать что-нибиудь со словом "телеграм", даже почту. ... В стране происходят реформы и есть много сторон, которым это не нравится, и внутри страны, и снаружи. Искать так называемых "заказчиков" этой акции можно долго и они могут быть абсолютно разные. От финансово-политических групп внутри страны и до внешних врагов, которых у нас хватает", - подчеркнул Корниенко.

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Позже появились вторая и третья части записи.

По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, партия провела сигнальное голосование по отставке Гончарука.

Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арахамия о "записях Гончарука": Просто нарезка каких-то фраз, чтобы создать сенсацию

Источник: https://censor.net.ua/v3170195
 
 
 Топ комментарии
 
Бля . а они еще тупее. чем на пленках.Это диагноз.
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Бинго!!!)))) Зебилы, вы там в Урине не утонули еще?)))) У Арахамии голосовали у Корниенко нет)))
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но только из обычного режима в турборежим...
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Дурака вимкнути не можна, його можна тільки перезавантажити.
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На Гончарука стрілки переводять а корінь зла Зєєєля та його тупість! Записи свідчать лиш про те, що Зєєєлє все доводитьсяя почснювати на пальцях, як прибиральниці чи землекопу.
Не кляніть Гончарука, поставте себе на його місце!
Вам потрібно пояснити складні речі дубаку, у якого немає мінімальної загальної ерудиції, щоб зрозуміти хоч щось з того, що йому намагаються пояснити!
Уявіть собі, що у вас начальник з інтелектом прибиральниці, а ви маєте йому донести суть того, що ви робите. І при цьому цей начальник мстивий самодур з непомірно високою думкою про себе.
Гончаруку не позаздриш.
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Так они стараются перевести стрелки с оценок умственного развития Зелемойского на личность Гончарука...
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гончарук такий самий дубак.
Так що там два землекопа пояснюють одне одному принцип дії колайдера
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Не зовсім.
Є таке правило, щоб щось пояснити дурню треба спуститися до його рівня!
Записи піймали Гончарука у той момент, коли він вимушено спустився до рівня Зєєєлі.
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ви хоть слухали те пояснення) - "гривня укріпилась тому що народ повірив мудрому зеленському, а продаж ОВДП ніпричому"
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Саме тому я і кажу, що намагаються спуститися до рівня Зєєєлі. Ну як пояснити щось тупому начальнику? Він все одно не зрозуміє справжніх пояснень, тільки відчує себе дурнем, і обізлиться. А зєєєєля мстивий! "Записи Гончарука" не обговорювали, за його відставку не голосували, - Корнієнко про засідання фракції СН - Цензор.НЕТ 4801
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Бинго!!!)))) Зебилы, вы там в Урине не утонули еще?)))) У Арахамии голосовали у Корниенко нет)))
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*** . а они еще тупее. чем на пленках.Это диагноз.
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Время жизни лжи о "пленках Гончарука" меньше суток. Далее, с повсеместным развитием цифровых новостей, характерное время жизни таких фейков будет стремится к нулю.
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О чём же, зебил, тогда Арахамия с Верещук говорили?
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Зебил твою мать , хоть она и животным(твариной) была, лайкал в разные места чтобы тебя, белоруса, сделать.
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"Фейк" последняя надежда упоротого зебила)
Вот и фото с заседания 16-го где его записали

"Записи Гончарука" не обговорювали, за його відставку не голосували, - Корнієнко про засідання фракції СН - Цензор.НЕТ 4730
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...Корнієнко ...читай і ВНИКАЙ ...

..знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд
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гнидой не называли-морду квасить не собирались-чай пили -ложки мыли-и по фене говорили..
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скоро слуга народа превратится в самокат народа
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Вони патологічні брехуни, чи лише стали ними, потрапивши у зелену трясовину? Хоча мені здається іноді, що тих, хто не є брехуном, туди просто не беруть.
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пздц.. "Записи Гончарука" не обговорювали, за його відставку не голосували, - Корнієнко про засідання фракції СН - Цензор.НЕТ 8550 "записи гончарука" обсуждает ВСЯ Украина а они на фракции о записях не говорили !!! БРЕД
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Внутринние разборки Фракции . Молодцы Респект. Дабы дурь каждого Была видна и узнать кто есть Кто Запустили Утку и Охотника начали раскачивать лодку , но так и утонуть Можно.
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В райкомовском рае
Подливая чаёк:
"Все хорошо!
Всё нормалёк!"

(с)
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Дятли, ви вже хоч між собою домовтеся що брехать! Один каже "не голосували", інший що тілько 10 "за" відставку, а третій і зовсім "пі3...и" дать самокатчику хтів... проФФесори трускавецьки, матір вашу...
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И тишина... Ну-ну, молчите, дождетесь "слуги".
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За то на прямом,пятом и на цензоре цельный симпозиум развели.Щас диссертации почнуть защищать на эту тему.
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«.......на заседании фракции «Слуга народа» за отставку премьера Гончарука не голосовали»(с)
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А вот Верещук говорит, что было «сигнальное голосование»........
Кто-то врет........хотя о чем это я🙁 как показала «практика» - украинцы(!) «не правильно» понимают преЗедента и ко/«депутатов» СН
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