 "Записи Гончарука" не обсуждали, за его отставку не голосовали, - Корниенко о заседании фракции "СН". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в кулуарах Рады.
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"Пленки не обсуждали", - рассказал Корниенко.
По его словам, на заседании фракции "Слуга народа" за отставку преьмера Гончарука не голосовали.
"Слушайте, мы скоро вообще не будем комментировать что-нибиудь со словом "телеграм", даже почту. ... В стране происходят реформы и есть много сторон, которым это не нравится, и внутри страны, и снаружи. Искать так называемых "заказчиков" этой акции можно долго и они могут быть абсолютно разные. От финансово-политических групп внутри страны и до внешних врагов, которых у нас хватает", - подчеркнул Корниенко.
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
Позже появились вторая и третья части записи.
По словам нардепа от "Слуги народа" Ирины Верещук, партия провела сигнальное голосование по отставке Гончарука.
Премьер-министр записал видеообращение, в котором заявил, что против него и правительства развернули массированные медиа атаки.
Не кляніть Гончарука, поставте себе на його місце!
Вам потрібно пояснити складні речі дубаку, у якого немає мінімальної загальної ерудиції, щоб зрозуміти хоч щось з того, що йому намагаються пояснити!
Уявіть собі, що у вас начальник з інтелектом прибиральниці, а ви маєте йому донести суть того, що ви робите. І при цьому цей начальник мстивий самодур з непомірно високою думкою про себе.
Гончаруку не позаздриш.
Так що там два землекопа пояснюють одне одному принцип дії колайдера
Є таке правило, щоб щось пояснити дурню треба спуститися до його рівня!
Записи піймали Гончарука у той момент, коли він вимушено спустився до рівня Зєєєлі.
Вот и фото с заседания 16-го где его записали
..знають ГНИДИ що кінець цього ШАБАШУ олігархів і їх посіпак підлабузників ТАКИ мусить ЗАВЕРШИТИСЬ арештом цих ЗЛОДІЇВ і їх підлабузників ... УБЛЮДКІВ злодійського ПЛЕМЕНІ ...ВСІХ хто вніс, підтримав в аграрному комітеті... + 240 істот що проголосували в першому читанні . .ПРОТИ волі Народу ( 73 %) БЕЗ Референдуму...цю АФЕРУ з СвЗемлею України - визнати ТЕРОРИСТАМИ ХХ1 століття і відповідно ВНЕСТИ в ЧЕРНИЙ список СМЕРТЕЛЬНИХ ворогів України ДОВІЧНО ....для подальших логічних ДІЙ .. самий мирний ПРИМУСОВО відібрати Громадянство України і відправити на іст. землі .. і там НЕХАЙ пропонують ВКРАСТИ землі Дому ізріілевого .. УБЛЮДКІВ- посіпак, підлабузників ЗЛОЧИНЦІВ = держслужбовців адміністрацій ,.журналістів , політологів , агітаторів , тролів що готові за срібники Рідну маму продати - в ОКРЕМИЙ ЧЕРНИЙ список на Суд
Подливая чаёк:
"Все хорошо!
Всё нормалёк!"
(с)
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А вот Верещук говорит, что было «сигнальное голосование»........
Кто-то врет........хотя о чем это я🙁 как показала «практика» - украинцы(!) «не правильно» понимают преЗедента и ко/«депутатов» СН