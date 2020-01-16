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 Политика Украины
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Все про:Минэкономразвития (516) марихуана (103) Милованов Тимофей (135)

 "Это не является слабостью": Милованов рассказал, как курил марихуану и что думает о геях во власти. ВИДЕО

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что он курил марихуану во время пребывания в США, но это не является его слабостью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире программы "HARD с Влащенко", которую транслировал телеканал ZIK.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ухайдокали соросята экономику, - продолжение аудиозаписи якобы Гончарука. ВИДЕО

"Семь раз. Ну, до десяти, может, шесть. (последний раз курил. – Ред.) в 2004 году, когда докторскую писал. Но это не является слабостью. Там все курят, во-первых. Во-вторых, сегодня это уже вообще легализировали", - отметил Милованов, отвечая на вопрос о том, курил ли он марихуану.

При этом министр точно так и не сказал, выступает ли он за легализацию марихуаны или нет.

"Вы знаете, был, (имеется в виду был "за") но не уверен", - добавил Милованов.

Относительно того, есть ли люди с нетрадиционной ориентацией во власти и почему об этом открыто не говорят, он ответил лаконично: "Это серьезный вопрос. Я хотел бы, чтобы мы были честны в целом, не только в этом... Не знаю, но это должно измениться".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Может, я неправильное что-то курю: что курил, что не курил", - министр Милованов об опыте употребления марихуаны. ВИДЕО

Напомним, ранее Тимофей Милованов заявил, что он хотел бы платить людям, которых принимает на работу, около 120 тыс гривен на руки.

Также Милованов выразил мнение, что в части контракта, где речь идет о выплате премий руководству "Нафтогаза", есть ошибка и ее следует исправить.

Источник: https://censor.net.ua/v3170171
 
 
 Топ комментарии
 
Цуко...
ЗЕленые ЗЕленым не могут объяснить откуда 50 ярдов дыра в бюджете и, шо с этим делать, а ЗЕленый министр экономики в это время бредит про геев и дурь.
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Не министр экономики а министр развития экономики.
За полгода развил дыру.
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Гм... А сколько раз того- ну в смысле глистов пошугал, скромно умолчал. Или подсчету не поддается?
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МИНИСТР КАБИНЕТА МИНИСТРОВ это как , кто знает ?
"Министр на министре и министром погоняет" ?😜
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упс, а кто знает, чем занимаеться министр кабинета министров, прям удивилсья, всякие шутки выдел, но это уже высшая лига
а если о зарплате, то чего премьера нищим сделали, прям вычеркнули из списка успешных руководителей.
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А ще він на днях порівняв трудові відносини з сексом...
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интервью у наркомана...

его интеллект залил мне весь монитор...
енто пипец просто...
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Цуко...
ЗЕленые ЗЕленым не могут объяснить откуда 50 ярдов дыра в бюджете и, шо с этим делать, а ЗЕленый министр экономики в это время бредит про геев и дурь.
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Не министр экономики а министр развития экономики.
За полгода развил дыру.
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Дыра начала расти при Порошенке, но порохосрань об этом не вспоминает.
"Це не є слабкістю": Милованов розповів, як курив марихуану і що думає про геїв у владі - Цензор.НЕТ 2438
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Ти мені скажи де гроші, які перестав красти Порошенко?!
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Украине с 2019 по 2023 год надо ежегодно отдавать по 15 млрд$ по госдолгам, вместо 7,5 млрд$. Радуйтесь теперь афере Яценюка. "Це не є слабкістю": Милованов розповів, як курив марихуану і що думає про геїв у владі - Цензор.НЕТ 8507
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Вот и предъявляйте теперь все претензии этому Славе.
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Для такого человека табу не существует. Значит, скоро им займется Яременко.
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Вчера Видать не только Правительство Курило , а и представители нц меншин Верховной Рады .
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судячи по вигляду мілованова-то за сьогодні 7 косяків він і скурив.
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Наркоші і... ще одне нехороше слово. "Це не є слабкістю": Милованов розповів, як курив марихуану і що думає про геїв у владі - Цензор.НЕТ 8859
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Они наркоши и 3,14дерасты в хорошем смысле или в плохом?
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Ще зовсім недавно ми обговорювали теми навіщо Україні томос, закон про захист мови та інші питання, які "на хліб не намажеш", зараз на повістці дня - чи слабість маріхуана і нетрадиційна сексуальна орієнтація. Приорітети змінились. Нарід мудрий - він зробив це разом.
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Теперь понятна его неадекватность. Он до сих пор укуренный
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Беседа двух членов слуги народа:
- У нас в партии есть геи!
- Не может быть!
- Да точно есть!
- Кто? Имя, имя скажи!
- Поцелуешь, скажу!
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Повістка дня на засіданні КМ:
1.Узгодження плану Милованова.
2.Аналіз роботи коксо-хімічної промисловості.
3.Тестування якості глини після зняття табу вето.
4.Висвітлення засідання КМ в ЗМІ, зокрема на ПорноХаб з поміткою 21+. "Це не є слабкістю": Милованов розповів, як курив марихуану і що думає про геїв у владі - Цензор.НЕТ 9738
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"Це не є слабкістю": Милованов розповів, як курив марихуану і що думає про геїв у владі - Цензор.НЕТ 913Косит под одного мужчину... Только ему до него как Роскосмосу до SpaceX...
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Раскудахтались. Европейские ценности еще никто не отменял.
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"Семь раз. Ну, до десяти, может, шесть. последний раз курил" верим.......мля посмотрите на его морду и мурчяние..... торчек со стажем.... беня был прав......

мы деградировали как общество.... страной управляют артистичные наркоманы наровне с агресивными гопниками.......
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Раньше говорили что мародеры, теперь наркоманы. Вам не угодишь.
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Милованов:

- Первый раз я испытал наркотическое действие марихуаны, когда проверял Зеленского на алкогольное опьянение.
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Там все курят, во-первых. Во-вторых, сегодня это уже вообще легализировали", - отметил Милованов, отвечая на вопрос о том, курил ли он марихуану.Источник: https://censor.net.ua/n3170171


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Згадайте біблію. Там чоловіки в далеку давнину (левіти, вища каста евреїв) народжували.
У них було два детородних органи - чоловічий та жіночий.
Гей це на генному рівні.
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Это не власть, а сборище дегенератов наркоманов и заднеприводных, начиная со светлейшего наркомана осла Оманского. Скоро вместо пшеницы в Украине будут выращивать мак и коноплю.
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Согласен,и до этих были п..расы редкие
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У випадку з Міловановим є впевненість, що на "траві" він не зупинився. Те, що він каже про економіку, дуже нагадує наркоманське марення під "важкими" "речовинами"....
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Ошибка - сам Милованов на должности министра. Прочитайте его пост в Фейсбуке по экспорту и импорту - полная экономическая импотенция. Знания на уровне первокурсника экономического техникума.
Andrey Pavlushin написав про дві проблеми в економіці України. Курс росте і курс падає.
Коли курс долара падає, страждають експортери та бюджет. А виграють споживачі. Експортери отримують менше гривень за продану продукцію, а їхні витрати в гривні залишаються такими самим. Бюджет страждає тому що ПДВ та інші податки на імпорт зменшуються в гривневому еквіваленті. Споживачі виграють тому, що зростання цін (інфляція) уповільнюється. Особливо на імпортні товари.
І навпаки, коли курс долара зростає, страждають споживачі, а експортери та бюджет виграють.
При будь-якій зміні курсу будуть ті, хто виграють і ті хто програють. Це нормально.
Чому ж тоді не зафіксувати курс? Тоді всі будуть задоволені. На жаль, це неможливо. Україна намагалась тримати фіксований курс і це призвело до швидкої девальвації, наприклад в 1998, 2008 чи 2014 роках.
Курс - це відносна ціна української економіки до світової. Коли ця ціна змінюється через зміну або в світі або в Україні, то має змінюватись і курс. Національний банк може вплинути на таку зміну тимчасов, трохи притримати курс або згладити коливання. Але жодний центральний банк, навіть в розвинених країнах, не має достатньо сили опиратись серйозним змінам курсу.
Чи буде зміцнюватись курс в наступному році? Скоріш за все так. Але все залежить від розвитку економіки і ситуації на світових ринках.
В попередньому пості я писав, що бізнесам варто хеджуватись проти зміни курсу, а не намагатись його вгадати. Вгадати курс не може ніхто.
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На черзі роз'яснення Віслюка що кокс це не слабкість.
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Он и во время эфира покуримшый был... походу
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