 "Это не является слабостью": Милованов рассказал, как курил марихуану и что думает о геях во власти. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире программы "HARD с Влащенко", которую транслировал телеканал ZIK.
"Семь раз. Ну, до десяти, может, шесть. (последний раз курил. – Ред.) в 2004 году, когда докторскую писал. Но это не является слабостью. Там все курят, во-первых. Во-вторых, сегодня это уже вообще легализировали", - отметил Милованов, отвечая на вопрос о том, курил ли он марихуану.
При этом министр точно так и не сказал, выступает ли он за легализацию марихуаны или нет.
"Вы знаете, был, (имеется в виду был "за") но не уверен", - добавил Милованов.
Относительно того, есть ли люди с нетрадиционной ориентацией во власти и почему об этом открыто не говорят, он ответил лаконично: "Это серьезный вопрос. Я хотел бы, чтобы мы были честны в целом, не только в этом... Не знаю, но это должно измениться".
Напомним, ранее Тимофей Милованов заявил, что он хотел бы платить людям, которых принимает на работу, около 120 тыс гривен на руки.
Также Милованов выразил мнение, что в части контракта, где речь идет о выплате премий руководству "Нафтогаза", есть ошибка и ее следует исправить.
"Министр на министре и министром погоняет" ?😜
а если о зарплате, то чего премьера нищим сделали, прям вычеркнули из списка успешных руководителей.
его интеллект залил мне весь монитор...
енто пипец просто...
🤔
ЗЕленые ЗЕленым не могут объяснить откуда 50 ярдов дыра в бюджете и, шо с этим делать, а ЗЕленый министр экономики в это время бредит про геев и дурь.
За полгода развил дыру.
- У нас в партии есть геи!
- Не может быть!
- Да точно есть!
- Кто? Имя, имя скажи!
- Поцелуешь, скажу!
1.Узгодження плану Милованова.
2.Аналіз роботи коксо-хімічної промисловості.
3.Тестування якості глини після зняття
табувето.
4.Висвітлення засідання КМ в ЗМІ, зокрема на ПорноХаб з поміткою 21+.
мы деградировали как общество.... страной управляют артистичные наркоманы наровне с агресивными гопниками.......
- Первый раз я испытал наркотическое действие марихуаны, когда проверял Зеленского на алкогольное опьянение.
У них було два детородних органи - чоловічий та жіночий.
Гей це на генному рівні.
Andrey Pavlushin написав про дві проблеми в економіці України. Курс росте і курс падає.
Коли курс долара падає, страждають експортери та бюджет. А виграють споживачі. Експортери отримують менше гривень за продану продукцію, а їхні витрати в гривні залишаються такими самим. Бюджет страждає тому що ПДВ та інші податки на імпорт зменшуються в гривневому еквіваленті. Споживачі виграють тому, що зростання цін (інфляція) уповільнюється. Особливо на імпортні товари.
І навпаки, коли курс долара зростає, страждають споживачі, а експортери та бюджет виграють.
При будь-якій зміні курсу будуть ті, хто виграють і ті хто програють. Це нормально.
Чому ж тоді не зафіксувати курс? Тоді всі будуть задоволені. На жаль, це неможливо. Україна намагалась тримати фіксований курс і це призвело до швидкої девальвації, наприклад в 1998, 2008 чи 2014 роках.
Курс - це відносна ціна української економіки до світової. Коли ця ціна змінюється через зміну або в світі або в Україні, то має змінюватись і курс. Національний банк може вплинути на таку зміну тимчасов, трохи притримати курс або згладити коливання. Але жодний центральний банк, навіть в розвинених країнах, не має достатньо сили опиратись серйозним змінам курсу.
Чи буде зміцнюватись курс в наступному році? Скоріш за все так. Але все залежить від розвитку економіки і ситуації на світових ринках.
В попередньому пості я писав, що бізнесам варто хеджуватись проти зміни курсу, а не намагатись його вгадати. Вгадати курс не може ніхто.