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 Политика Украины
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Все про:Рожкова Екатерина (61) Маркарова (110) Ковалив Юлия (13) Сологуб (6) Милованов Тимофей (135) Гончарук_Алексей (472)

 Ухайдокали соросята экономику, - продолжение аудиозаписи якобы Гончарука. ВИДЕО

В продолжении разговора на якобы одном из заседаний Кабмина премьер-министр Алексей Гончарук просит помочь срежиссировать его разговор с президентом относительно экономической политики.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Youtube.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Заехали с коллегами к гниде (зачеркнуто) Гончаруку. Он должен написать заявление", - "слуга народа" Дубинский

"Надо подумать, как мы это режиссируем. Давайте ответим на вопрос, как мы с этим справляемся. Вот, ответа на вопрос, как мы с этим справляемся, сейчас нету. В этом вся проблема. Если посмотреть на нашу Раду, то там сейчас сеют такие мысли (у нас в четвертом квартале просядет экономический рост): "ухайдокали экономику" реформаторы эти, соросята. При хозяйственниках было 4,6, пришли соросята и экономика растет 2 и вниз. И ты ничего никому не докажешь. И вот это все в совокупности создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая, что мы не понимаем, у нас нет планов. А у вас его реально нет", - замечает говорящий.

В ответ голосом, похожим на замглавы НБУ Екатерину Рожкову, звучит предложение искать решение. Она отмечает, что в глобальном измерении все хорошо.

"Мы не можем нарисовать экономическую политику. У нас есть министры целевые для этого. Наша задача была сделать макроэкономическую стабильность. Она уже есть. Вот эти вещи показать. Тогда, наверно, можно сказать: "Мы идем по приблизительно такому пути", - отмечает она.

Ее периодически перебивает голос, похожий на министра финансов Оксану Маркарову, утверждающий, что нужно добавить в слайды пункты "политики": "мы хотим концессии, инвестиции". В один из таких случаев якобы Рожкова говорит: "Надо уже конкретики, Оксан".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Депутаты "Слуги народа" обсуждают, "дать ли п#зды" премьеру Гончаруку, - нардеп Бужанский. ФОТО

В беседу вступает якобы министр финансов Тимофей Милованов. Он просит объяснить, почему курс укрепился, а платежный баланс нет. Ему отвечает якобы замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. По его словам, платежный баланс изменился, и речь, скорее всего идет о торговом. Снова вступает якобы Рожкова. По ее словам, на изменение торгового баланса вслед за изменением курса нужно время.

"Есть цикл производства. Он начинается при одном курсе, заканчивается при другом и опять по новой. Для того, чтобы что-то поменять, надо как минимум, чтобы он закончился", - говорит она и тут же предлагает взять "условно похожую страну".

Тут вступает в разговор женщина, подписанная в ролике как замглавы Офиса президента Юлия Ковалив. "Даже план, который заместители подавали в министерствах к Программе действий правительства, там в основном написано "налоговые льготы", "налоговые льготы", - отметила она, указав, что внедрение этого не одобрит МВФ, а бюджет "вообще разорвется".

Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.

В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.

Источник: https://censor.net.ua/v3170150
 
 
 Топ комментарии
 
Агонь пошел. В зеленое болото кинули взрывпакет Ухайдокали соросята экономику, - продолжение аудиозаписи якобы Гончарука - Цензор.НЕТ 885
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А вы, друзья, как не садитесь, в экономисты не годитесь.
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самокат, вокзал, рассея....)))
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Хахли між собою кацапською спілкуються. Даремно що прем'єр. Сором.
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Так они думали, что никто не услышит и кацапов среди них нет!
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По-украински в Украине только на камеру говорят. Порошенко тоже экономику обсуждал только по-русски. Ухайдокали соросята економіку, - продовження аудіозапису нібито Гончарука - Цензор.НЕТ 8687
- общей реформы какой б***, где тебе Тимур реформ не хватает?
- мне везде хватает Петр Алексеевич.
https://www.youtube.com/watch?v=cbtSsC_xygs
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ти сам відповів: хохли розмовляють кацапською, українці - українською
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таки просела экономика, ну ничего, вот же у драгана вовика янелоха, которого тоже зовут вовик, только *****, имееться опыт цыфровать успех, кстати джигитализация тоже о цыфрах - так что, а ведь е давно аплодировали когда говорили вам - прощай не мытая россия, а оказалось, вы за не полный год уже рядом с ними, пту.
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зебени успешно движутся к дефолту, как и вещала баба Беня, и она пожертвует не то что каким-то гоем гончаруком, а и ************ в тумане.
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Мечты зе-избирателей сбываются: - министр экономики Милованов признался что он не интересуется Украиной и есть придурком, Премьер Гончарук сознался что в экономике он тупой, а През порадовал всех новостью что он 42 летний половозрелый нелох.
Ну что чуваки избрали похожих на себя?
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министр финансов просит ему обьяснить почему курс укрепился, а платежный баланс нет... Это уже дупа? Не?
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А я буду ржать оставшиеся 4,5 этой власти зебилов)) рассмешите порохоботов прахфисианалы-комики)
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Вдумайтесь в степень звездеца в стране. Кабинет министров собрался на заседание что бы придумать брехливую отмазку для неЛоха Оманского!! При том ни сам премьер, ни тем более неЛох толком не понимают о чём идёт речь. А пара сепаров ЗЕбилов Дубинский и Бужанский едут бить премьер министра и заставлять его писать заяву на отставку!! А теперь прикиньте боеспособность государства с таким откровенным сбродом у власти.
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Бородата бабця, яка дуже ******** кохфе вам обіцяла дефолт? Обіцяла! Очїкуйте, зебіли, ще трошки залишилось.
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Куди вони будуть тікати після дефолту?
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А с чего ты взял что им понадобица куда то бежать, и что 73% ЗЕскот просто не сглотнёт молча??? А может реальная гражданская война и есть главная задача ЗЕсепар клики?
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Не ковтне, бо відсутність їжі зробить зескот тверезими.
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Наивный, им уже начали объяснять что в отсутствии еды будет виноват Сорос.
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Пояснення будуть до дупи, бо голодний зескот буде все ламати і на них кидатися.
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Немного гречки и обещаний посадить и отобрать - самый неистовый зескот будет тебя на руках носить и выберет с результатом 93%. А что ломать и на кого кидаться им расскажут.
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Пффф, деякі вже збираються до Польші влітку тікати. Це я ще не всіх опитала.
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У Польщі їх знайдуть, томі мій прогноз - тікатимуть на росію та Ізраїль.
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Экономика конечно недавно была жуть как сильная. И на тебе---соросята пришли! Вот же мульку вкинули новую----соросята. Неплохо бы знать что за последние 40 лет запросто все эти соросята с помощью Фонда Сороса столько подняли стран где сами и жили, что эти страны уже и забыли как гамно ели, ветками укрывались! Копните кому сомнительно, утырки совковые, но вам не поможет найденое!
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Оказывается мародер не всё разворовал, а оставил немного экономики соросятам, чтобы им было что ухайдокивать.
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"Надо подумать, как мы это режиссируем...И вот это все в совокупности создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая, что мы не понимаем, у нас нет планов. А у вас его реально нет"

Что я и говорил на предыдущей ветке- Гончарука в отставку-это порохобот,который топил за барыгу в предвыборную. Этому и Рябошапке в отставку- потом к пети. Сразу же было понятно,что эти и подобные товарищи из "СН" будут вредить Зеленскому.
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Всіх у відставку, бо порохоботи все окупували🤣
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Увы и ах.. Зеленский хотел как лучше(понабрав порохоботов в СН), а получилось как всегда(с). Угодить всем не получится(особенно в политике)- этот урок должен освоить президент.
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я так и знал что дубинский и бужинский из порохоботов
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И они же оставили пустоту в голове ЗЕ.
Раньше там полно всего было, а сейчас вот туда шото надо вкладывать.
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Бедный, бедный ЗЕленский... Порох все его мозги съел.

А Гончарук, гнида такая, на всю Украину прокололся, что у Зеленского нет мозгов. Если б не это, то все было бы просто отлично.
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Во время дебатов на стадионе порох как не старался включить свои мозги, да так и не вышло. Там было понятно у кого они съедены, а у кого работают как нужно!
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Это полный пипец... Привели к власти клоунов с детского сада. Еще года нет , а они уже не знают что делать. Билять! Где я живу? Это сон. Очень хочется проснуться.
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Рожкова и Маркарова, если ты не забыл, это Петины кадры.
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И шо характерно, зеленые тупари именно их просят объяснить, как это в экономику вообще.
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И они же там единственны кто хоть шо то понимает в экономике)))
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По-моему, даже при завгаре Ялынковиче такого фатального звиздеца не было.
Но те хоть и тупо, но даже шото красть умудрялись, а эти зеленые имбицилы вобще дупля не отбивают, что происходит.
Но зебилам весной лапши навешали зачетно.
И это значит, что 73% населения Украины - полное дно с интеллектом и рефлексами ребенка, которому незнакомый дядя предлагает пойти за угол и угоститься вкусной конфеткой.
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Підозрюю, що завгара і зелених вибирали плюс-мінус одні й ті ж люди...
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Гончарука можно критиковать сколько угодно, но он хотя бы прозападных взглядов Кто больше всего кричит про его отставку, шавки Коломойского, сепары- Дубинский с Бужанским.
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всем пх куда они смотрят
они тупые гуси
непонимая элементарного
пытаються ******* людей
им главное зебоба оставить довольным
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Они банально не контролируют экономических и политических процессов, стратегии нет, соответственно никакой внятной программы действий тоже нет, совещание этих "деятелей" напоминает совнархоз, каждый думает о своей должностной репутации и бессвязных показателях своей "эффективности" на соответствующем направлении, Рожкова твердит о достигнутой макроэкономической стабильности, Маркарова о мифических инвестициях и т.д. При этом собравшиеся прекрасно понимают что всё это лажа и мучительно думают только о том что сказать далёкому от экономики как земля от птиц "товарищу Сталину", чтобы он их не "расстрелял" ненароком. Такое впечатление что СССР никуда не делся, впрочем последние выборы это ярко продемонстрировали.
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Мне особенно понравились слова министра финансов. Ей говорят: экономика 2 и растёт вниз, почему, ***? А она такая: ну давайте добавим слайдов про концессию и инвестиции.
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И шоб чувачки на слайде весело бегали туда-сюда для позитива.
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На слайде бегают клопы зебилы туды-сюды...
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В зелёный толчок кинули дрожжей 😁😁😁. Теперь профессионализм зебилов не скрыть , все пенится и пенится ☝️☝️☝️
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У порівнянні з президентом України, його колега з Венесуели Мадура, людина з середньою освітою, здається професором.
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Зеленое стадо похоже вообще дупля не отбивает....ни в чем...
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Ну почему Ухайдокали соросята економіку, - продовження аудіозапису нібито Гончарука - Цензор.НЕТ 4388 По записям прекрасно видно, что они делают единственное, что умеют - пишут сценарий для Нелоха.
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Анархия - мать порядка! Что-то в этом есть)
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В общем из пленок ясно про зекретина:он совсем тупой и ничего не знает, кроме страха перед Порошенко...
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А шо це зебіків не видно? Язики затягло в сраку від свого вибору, довбодятли?
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Гончарук недалеко втік від гаранта - вищої освіти також голяк.
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Нужно было Зеленскому премьером ставить Тимошенко. Эти совсем негодные, олухи.
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