 Ухайдокали соросята экономику, - продолжение аудиозаписи якобы Гончарука. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Youtube.
"Надо подумать, как мы это режиссируем. Давайте ответим на вопрос, как мы с этим справляемся. Вот, ответа на вопрос, как мы с этим справляемся, сейчас нету. В этом вся проблема. Если посмотреть на нашу Раду, то там сейчас сеют такие мысли (у нас в четвертом квартале просядет экономический рост): "ухайдокали экономику" реформаторы эти, соросята. При хозяйственниках было 4,6, пришли соросята и экономика растет 2 и вниз. И ты ничего никому не докажешь. И вот это все в совокупности создает у президента ощущение, что ситуация неконтролируемая, что мы не понимаем, у нас нет планов. А у вас его реально нет", - замечает говорящий.
В ответ голосом, похожим на замглавы НБУ Екатерину Рожкову, звучит предложение искать решение. Она отмечает, что в глобальном измерении все хорошо.
"Мы не можем нарисовать экономическую политику. У нас есть министры целевые для этого. Наша задача была сделать макроэкономическую стабильность. Она уже есть. Вот эти вещи показать. Тогда, наверно, можно сказать: "Мы идем по приблизительно такому пути", - отмечает она.
Ее периодически перебивает голос, похожий на министра финансов Оксану Маркарову, утверждающий, что нужно добавить в слайды пункты "политики": "мы хотим концессии, инвестиции". В один из таких случаев якобы Рожкова говорит: "Надо уже конкретики, Оксан".
В беседу вступает якобы министр финансов Тимофей Милованов. Он просит объяснить, почему курс укрепился, а платежный баланс нет. Ему отвечает якобы замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. По его словам, платежный баланс изменился, и речь, скорее всего идет о торговом. Снова вступает якобы Рожкова. По ее словам, на изменение торгового баланса вслед за изменением курса нужно время.
"Есть цикл производства. Он начинается при одном курсе, заканчивается при другом и опять по новой. Для того, чтобы что-то поменять, надо как минимум, чтобы он закончился", - говорит она и тут же предлагает взять "условно похожую страну".
Тут вступает в разговор женщина, подписанная в ролике как замглавы Офиса президента Юлия Ковалив. "Даже план, который заместители подавали в министерствах к Программе действий правительства, там в основном написано "налоговые льготы", "налоговые льготы", - отметила она, указав, что внедрение этого не одобрит МВФ, а бюджет "вообще разорвется".
Напомним, 15 января появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук советуется на заседании Кабмина, как обмануть президента Владимира Зеленского относительно экономической ситуации в Украине. Говорящий, в частности, указывает на свою экономическую неграмотность, а также "примитивное понимание экономических процессов" Зеленским.
В пресс-службе Кабмина заявили, что информации о подлинности записи у них нет, заявления об отставке премьер не писал.
- общей реформы какой б***, где тебе Тимур реформ не хватает?
- мне везде хватает Петр Алексеевич.
https://www.youtube.com/watch?v=cbtSsC_xygs
Ну что чуваки избрали похожих на себя?
Что я и говорил на предыдущей ветке- Гончарука в отставку-это порохобот,который топил за барыгу в предвыборную. Этому и Рябошапке в отставку- потом к пети. Сразу же было понятно,что эти и подобные товарищи из "СН" будут вредить Зеленскому.
Раньше там полно всего было, а сейчас вот туда шото надо вкладывать.
А Гончарук, гнида такая, на всю Украину прокололся, что у Зеленского нет мозгов. Если б не это, то все было бы просто отлично.
Но те хоть и тупо, но даже шото красть умудрялись, а эти зеленые имбицилы вобще дупля не отбивают, что происходит.
Но зебилам весной лапши навешали зачетно.
И это значит, что 73% населения Украины - полное дно с интеллектом и рефлексами ребенка, которому незнакомый дядя предлагает пойти за угол и угоститься вкусной конфеткой.
они тупые гуси
непонимая элементарного
пытаються ******* людей
им главное зебоба оставить довольным
клопызебилы туды-сюды...