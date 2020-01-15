 У Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов, - в интернет слили аудиозапись возможного разговора Гончарука. ВИДЕО

В опубликованной на Youtube записи звучат голоса, похожие на премьер-министра Алексея Гончарука, замглавы НБУ Екатерины Рожковой, пишет Цензор.НЕТ.
Также озвучивается дата, в которую якобы происходит разговор - 16 декабря.
Голос, похожий на голос премьер-министра, просит помочь ему объяснить президенту на запланированном совещании по экономической политике, что происходит с курсом, за счет чего он укрепляется, и есть ли в бюджете дыра в 50 миллиардов.
Он передает якобы разговор с президентом, где Зеленский просит "перестать морочить голову", когда укрепление гривны ему объясняют благоприятной макроэкономической ситуацией.
"У Зеленского очень примитивное, в смысле простое понимание экономических процессов. Он понимает: есть платежный баланс, он сильно изменяется, а гривна сильно укрепилась. Аномально. Он ищет ответ на этот вопрос. Как ему внятно объяснить следующее: в начале года, перед выборами население не верило в гривну, потому что это фактор нестабильности. Гривну все раскачивали, поэтому она была слабее, чем должна быть. Это я сейчас фантазирую. После выборов все рассказывали, что гривна бахнет, будет за 50. Поэтому что она сделала - сначала вернулась в то состояние, в котором должна быть экономически. Потом люди увидели: парламент сильный, молодой, страхи, которые были перед выборами не подтверждаются. Потом - новый, сильный президент, бла-бла-бла… Уровень доверия беспрецедентный к власти. Гривна продолжает укрепляться. У него нет этого понимания. Надо показывать и говорить, чтобы выглядело очень реалистично. Потому что пока у нас не будет у президента ответа на вопрос, у него будет пустое место там, и ему будет прилетать вот эта хрень на тему облигаций. Она попадает в голову только потому, что у него есть туман на эту тему", - отмечает говорящий.
Также он подчеркивает, что президенту нужно показать, что ресурсы стали дешевле, признавая, что сам является полным профаном в экономике.
Тем не менее, в представлении говорящего есть две экономические теории - монетаризм и кейнсианская. Первая состоит в том, чтобы удешевлять ресурсы, вторая - печатать деньги и развивать экономику.
"Если ты идешь путем удешевления ресурсов, то твоя стратегия в том, чтобы инфляция снижалась, стоимость ресурсов снижалась, все снижалось, как нам надо", - заявил Гончарук.
очень хороший комент...
Общество 15-янв, 19:019 702 0
Новогоднюю и после новогоднюю вакханалию я "пересидел" в полях. Проще заниматься делом приносящим результаты в войне, чем жечь нервы. В том что они будут гореть, я был уверен на 100%.
Поводов в любом событии, наша новая власть, дает более чем нужно. Просто не ожидал, что произойдет столько событий, которые позволят новым керманычам открыться во всей красе своей некомпетентности.
Поездка президента в офшорную дыру после новогоднего отдыха на курорте Коломойского, это еще будет отдельной темой для удивления.
Не было и нет ни одной задачи, которую мог бы решать в Омане Зеленский для Украины. Потому что государству Украине Оман не интересен ни с какой стороны. Слишком токсичен. А вот вопрос где хранить и где отмывать деньги, вполне реален.
Но и это на фоне трагедии с самолетом мелочь. Особенно на фоне дальнейших событий. Самое страшное в том, что у нас нет высшего военно-политического руководства в стране, которое было бы способно оперативно реагировать на угрозы и вызовы. Просто нет. Потому что те люди, которые играют роль главы государства и ведомств, всего лишь играют роли в свободное и удобное для себя время.
Государственности и ответственности за государство у них в мозгах, как опции, нет. Чуваки просто продолжают играть, как для предвыборной кампании, работая на охват максимальной аудитории роликами, при этом ничего не делая.
Трагедия с самолетом вообще показала полную отстраненность от дел в стране. Совсем.
Банально не было никого на рабочих местах, для того чтобы даже отреагировать, не говоря о принятии каких то решений. Все руководство воюющей страны, было на отдыхе. И не спешило в срочном порядке вернуться.
Видимо не только отдых был на повестке, но и отчеты перед теми кто привел их к власти и дальнейшие консультации на предмет - "что делать то?"
Ребята пришли пилить и зарабатывать. Для себя и для тех, кто привел их к власти. И рассматривают Украину, как временную кормовую базу.
Так учил дедушка Беня. По другому думать они не умеют. И интересы их и Путина совпадают.
Потому что встреча в Нормандии, это была встреча про газ. И ни про что другое.
Давайте реально, вот что сделал Зеленский за время после своего избрания? Вот реальные дела на благо Украины и народа, давайте вспомним. Пилить видеоролики с рассказами, что он хочет и как он хочет - это всего лишь слова.
Кроме слов, кроме роликов, которые давят на эмоции, какие действия были сделаны для блага страны?
Нет ответственности за государство, которым, по иронии судьбы, их временно закинуло порулить с определенной целью - сделать прививку на будущее. Да, болезненная, да противная, но прививка. Или переболеем и сделаем выводы, или помрем.
Ну, помереть то совсем вряд ли.
Украина живет по инерции. Без руля. Без понимания, что будет через пол года, или через год.
Армия воюет по инерции. Без руля и понимания, что будет через пол года или через год.
На международной арене, Украина дрейфует по инерции. Без руля. Без малейшего понимания, что будет через пол года.
Более того, все иностранные партнеры не понимают, что происходит и где Украина будет через пол года. Потому что за предыдущие пол года разрушено практически все, что с таким трудом было выстроено за последние годы.
И если смотреть на вещи реально, то все идет согласно плана. И сейчас этот план - чем хуже, тем лучше. Управление государством - это не видосики и не посты в соцсетях. Это ежедневные вызовы и оперативное решение проблем воюющей страны.
Пока все идет так, как и должно идти. Руководство страны, показывает всему миру и в первую очередь своим избирателям, что оно не способно принимать решения. Не способно нести ответственность. Не способно даже из отпуска срочно вернуться.
Это называется импотенция. Это то, что было очевидно для думающих людей, которые видели надвигающуюся опасность.
Но, к сожалению, это еще не предел. Будет еще хуже. Еще беспомощнее, еще глупее. И это тоже хорошо. Потому что пока стадо будет оргазмировать на видеоролики ниочем, в которых кроме слов ничего нет, значит время еще не пришло.
А оно придет. Холодильник ***** умеет ждать. И он всегда побеждает телевизор.
Поэтому делаем все, что от нас зависит для победы и ждем.
Их тушки еще не плывут вниз по течению. Но они уже подходят к реке.
И ни в коем случае, не спишите отстегивать ремни. Еще сильнее будет болтать.
И не забывайте помогать армии.
Нам все равно придется воевать за Независимость. Даже если это немного затянется. Другого пути для Украины нет.
Роман Доник
Але зебілам не дійде, немає чим думати.
- О, деточка, это великий пролетарский экономист!
- Как тётя Сара?
-нет , деточка, тётя Сара - старший экономист!
Чинухи долго думали, как обложить всех этих людей новыми поборами. И вот он выход - тупо укрепить гривну, чтобы заработанную тяжелым трудом валюту продавали за бесценок. Рукоплещу финансовым гениям из правительства. Свое дело они знают. Но какие же они все таки сволочи.
...
Это очень мягко сказано... Там вообще никакого понимания и в помине нет. В экономике оно примерно как в музыке -знает, что есть клавиши широкие белые и поуже - черные, вот и все понимание.
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С нами Бог и Порошенко!
Не важно поддерживаете Зеленского или нет, Тимошенко и прочих порошенок. Важно сохранить государство и понимать, что у нас есть агрессивный сосед который желает нас уничтожить, уничтожить физически, всех, и ему не важно какие у вас идеалы, он, россияне, желают вам, украинцам, всем смерти. Нужно понимать кто и для чего это делает. Думать о будущем своем и своих близких и родных, и дать им это будущее.
Это шо ЗЕбубачке сказали шо дыра в 50 лямов?? Эй ЗЕбилы кто нибудь напишет своему кловуну у фейсбук шо реальный дефицит бюджет 50 миллиардов. Только деликатно так, зайдите из далека, а то ещё бомбонёт передозом от стресса.
П.С - а "долю" свою ти в Ольгіно , від куратора , отримуєш регулярно .. ))
https://www.facebook.com/100008026307453/videos/2524525444491641/