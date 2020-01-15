 Премьер Медведев и правительство России подали в отставку. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Президент РФ Владимир Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства России. Также Путин заявил о введении должности заместителя главы Совбеза России, на которую планирует назначить Медведева.
"Владимир Владимирович как президент обозначил не только приоритеты работы в нашей стране на ближайший год, но и обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ. Эти изменения внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство РФ в действующем составе подало в отставку" - заявил Медвдев.
В среду президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава России озвучил предложения по изменению Конституции, которые усиливают роль парламента РФ, а также посвятил значительную часть послания вопросам демографии, образования и здравоохранения.
Начались перестановки. Их цель проста - посадить х-ло на трон пожизненно.
Надеюсь у них получится как и в прошлый раз с ГКЧП. Тогда как известно распался СССР
Проведем параллели - статья 117 УК РФ, причинение физических или психических страданий путём систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не повлекло за собой умышленного причинения тяжкого вреда здоровью или умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, наказывается ... но, россиянам это нравилось.
Извращенцы долбаные!
...все что было НЕ СО МНОЙ помню....."....
после этого все правительство во главе с айфоном вернется на прежние места в том же составе!
І так, десь тут якось промайнула інфа, що ***** планує поставити нашого віслючину замість Медвєда.
Блть...
Малороссы подпевайте, это будет ваш новый гимн скоро...
ну, там типо фсб vs гру бодались, только интересно - больше ли солдафонов придут на замену плюшевого? если так - то нам бы побольше ракет нужно. Пастора мнения жду, но только где его искать то? в Фейсбуке я не знаю как там искать.
в любом случае, походу, Меркель в Москву ездила не особо случайно. они там поехавшие теперь наверное - все без разницы в погонах. чет лысая падла задумала. если она единолично правит, то возможно что реально у нее какой-то "рак", ибо высрала же не "селигере" про "они подохнут, а мы - скрепные".
Самая плохая вещь - шоб один самодур управлял страной - Вильгельм тот же - пообещал что "до сентября ребята вернутся домой", затянулось на 4 года, он успешно свалил в замок под Утрехтом, отгавкался от ареста и начал.... обвинять в том что он дебил - иудеев. так и это лысое ничтожество - пойдет в поход "за скрепами" и надеется если что, отсидеться у тов. Си, в Китае.
Воровать?
Это легко лечится на нарах...
Типа пора копить, надо раздать народу.
Реальный смысл этого - финансы поют романсы.
- Ой!
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Да,свиноботы?