 Свидетели подтвердили в суде, что Дугарь имеет алиби, - адвокат. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом заявили адвокаты Яны Дугарь, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
"У стороны обвинения доказательств нет вообще. За месяц они не смогли принести их ни в апелляцию, ни на данное судебное заседание, ни предоставить их стороне защиты во время каких-либо следственных действий. С 29 декабря по теперешнее время Яна (Дугарь. – Ред.) не вызвалась, следственные действия не проводились. Вместе с тем, наши свидетельства доказывают, что суть подозрения взята с потолка и были сфальсифицированные. Относительно этого подано заявление в ГБР", - заявил адвокат Виталий Коломиец.
"Показания свидетелей, которые сегодня услышал суд, подтверждают, что Яна Дугарь имеет алиби. Она в тот период, когда было совершено то особо тяжкое преступление, находилась в воинской части закрытого типа, где выполняла обязанности по предоставлению медицинской помощи раненым воинам", - акцентировал адвокат Николай Ореховский.
Вместе с тем, суд продолжит заседание по рассмотрению изменения меры пресечения Яне Дугарь 17 января в 12:30. В частности, планируют допросить остальных свидетелей, которые не успели приехать на сегодняшнее заседание.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Накануне Цензор.НЕТ опубликовал интервью с Яной Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Бо буде як у справі бузини... В убивстві цього урода звинуватили двох добровольців, але виявилося, що в день убивства хлопці також були у військовій частині під Дніпром і ще й нормативи зі стрільби здавали. У суд навіть їх командир приїздив алібі підтвердити і привіз всі таблиці і журнали з результатами нормативів. Але, як і зараз, суд не повірив... Підозрювані більше року в СІЗО провели, але недавно суд вищої інстанції їх все-таки випустив. Проте знову менти наступають на ті самі граблі і суд на їх стороні!
Изначально у тебя есть "презумпция невиновности" и тебя не могут ни посадить, ни арестовать, .....
Для того чтобы "перекрыть" это презумпцию следствие должно предоставить доказательство твоей виновности....после этого ты считаешься судом виновным(подозреваемым)
Для того чтобы "перекрыть" доказательства следствия, ты предоставляешь доказательства своей невиновности (алиби в т.ч.) либо несостоятельность доказательств следствия.
.......
Это как игра в карты, но изначально ты невиновен - это важно!!!
Признание алиби Дугарь рушит оставшуюся часть обвинения, так как все опирается на заключения одного и того же экстрасенса кривоглазого, который не увидел разницу в росте обвиняемых. В нормальной стране за этим должны последовать отставки министра и генпрокурора и квалификационная комиссия по судьям, следователям и прокурорам.
Но это в нормальной стране, а не в нашем шоу "Все Президенты, кто не Наполеон!"
тем более на этапе следствия...
а свидетелей в тюрьму ха джесвидетельство???
это ведь еще не разбирательство по существу..)))
В Италии в 1945 году тоже не успели реформировать старую судебную систему...
Адвокаты заявили, что у них есть доказательства фальсификации этого дела, и они будут подавать заявление в правоохранительные органы
А шуточки должны для всех, продажных судей, следователей и прокуроров фальсификаторов, как и лжесвидетелей, заканчиваться приговором и тачкой на рудниках в Желтых Водах!
"Показания свидетелей, которые сегодня услышал суд, подтверждают, что Яна Дугарь имеет алиби. Она в тот период, когда было совершено то особо тяжкое преступление, находилась в воинской части закрытого типа"
Разведка проводилась в одно время,убийство в другое.Врубаешься?
теперь кушайте...мудрый и простой нарид...
Borislav Bereza
3 год ·
Идет уже 15-ый день, как Украина живет без депутатской неприкосновенности.
И как улучшилась ваша жизнь? Особенно интересует ответ тех, кто рвал тельняшку на груди за это? Скольким депутатам уже объявили о подозрении? А скольких нардепов уже задержали?
А вот жизнь ОП теперь явно улучшилась. Потому что многие депутаты готовы теперь голосовать за любую хрень, которую им напишут на Банковой. А иначе у них могут быть проблемы. Ведь как говорится "Был бы человек, а статью под него подберут"
Зебіли скоро звинуватять у підриві Шеремета всіх патріотів, захисників України.. Питання до Зебілів, до цього підриву Шеремета мало хто знав, то яка мета у патріотів його підривати? Інше діло підірвати Медведчука, придурка Шуфрича чи іншого рига, ворогів типу Гужви, Шарія, канали тв ньюс Ван, ZIK, 112. А тут який сенс!?