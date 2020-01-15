 Свидетели подтвердили в суде, что Дугарь имеет алиби, - адвокат. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом заявили адвокаты Яны Дугарь, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"У стороны обвинения доказательств нет вообще. За месяц они не смогли принести их ни в апелляцию, ни на данное судебное заседание, ни предоставить их стороне защиты во время каких-либо следственных действий. С 29 декабря по теперешнее время Яна (Дугарь. – Ред.) не вызвалась, следственные действия не проводились. Вместе с тем, наши свидетельства доказывают, что суть подозрения взята с потолка и были сфальсифицированные. Относительно этого подано заявление в ГБР", - заявил адвокат Виталий Коломиец.

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"Показания свидетелей, которые сегодня услышал суд, подтверждают, что Яна Дугарь имеет алиби. Она в тот период, когда было совершено то особо тяжкое преступление, находилась в воинской части закрытого типа, где выполняла обязанности по предоставлению медицинской помощи раненым воинам", - акцентировал адвокат Николай Ореховский.

Вместе с тем, суд продолжит заседание по рассмотрению изменения меры пресечения Яне Дугарь 17 января в 12:30. В частности, планируют допросить остальных свидетелей, которые не успели приехать на сегодняшнее заседание.



























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Накануне Цензор.НЕТ опубликовал интервью с Яной Дугарь: "Важко прийняти, що тобі можуть дати "надцять" років просто так. Суд відмовився слухати свідків - поранених, які знають, що я постійно перебувала у госпіталі"

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".