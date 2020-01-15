 "Нам важно, чтобы вы не тратили время на мелкую рыбу", - Кабмин назначил Новикова главой НАПК. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, решение назначить Новикова было принято на сегодняшнем заседании правительства.
Ранее его рекомендовала на эту должность конкурсная комиссия.
"В государстве коррупции больше не будет. Мы решительно настроены, чтобы все, кто этого еще не понял, ушли с госслужбы", - сказал он.
При этом Гончарук провел параллель с предыдущим этапом работы НАПК, отметив, что необходима настоящая борьба с коррупцией:
"Есть опыт работы НАПК, Было очень похоже, что вместо работы обществу просто морочили голову. То есть, брали декларацию чиновника, и придирались, кто где то не там поставил запятую. Я требую, чтобы вы начали со значимого. Нам важно, чтобы вы не тратили тот небольшой ресурс НАПК на мелкую рыбу. Это принципиально важно. Правильно расставленные приоритеты в первые месяцы могут вернуть доверие к этой структуре".
Новиков представил свою программу деятельности. В частности он намерен автоматизировать проверки деклараций госчиновников. Также Новиков намерен создать новую Антикоррупционную программу.
"Вижу роль НАПК как органа, который будет институционально обобщать деятельность всех органов власти в сфере борьбы с коррупцией. На самом деле действиях Кабинета министров, которые он совершает в плане дерегуляции, демонополизации и приватизации госимущества, – это главный путь, который может побороть коррупцию. Роль НАПК в том, чтобы стать органом, который сделает невозможным пребывание на госслужбе лиц, использующих в своей деятельности коррупционные практики", - отметил он.
Мы вас никому грабить не дадим. Сами будем (с Бандитский Петербург)
Вечерний квартал?
Или Рассмеши комика?
Чомусь знов не "Петренко, Корж, Млинів" , а саме НОВИКОВ, млять...
Це лядство колись закінчиться вже чи ні???