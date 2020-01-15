 "Нам важно, чтобы вы не тратили время на мелкую рыбу", - Кабмин назначил Новикова главой НАПК. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, решение назначить Новикова было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Ранее его рекомендовала на эту должность конкурсная комиссия.

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"В государстве коррупции больше не будет. Мы решительно настроены, чтобы все, кто этого еще не понял, ушли с госслужбы", - сказал он.

При этом Гончарук провел параллель с предыдущим этапом работы НАПК, отметив, что необходима настоящая борьба с коррупцией:

"Есть опыт работы НАПК, Было очень похоже, что вместо работы обществу просто морочили голову. То есть, брали декларацию чиновника, и придирались, кто где то не там поставил запятую. Я требую, чтобы вы начали со значимого. Нам важно, чтобы вы не тратили тот небольшой ресурс НАПК на мелкую рыбу. Это принципиально важно. Правильно расставленные приоритеты в первые месяцы могут вернуть доверие к этой структуре".

Новиков представил свою программу деятельности. В частности он намерен автоматизировать проверки деклараций госчиновников. Также Новиков намерен создать новую Антикоррупционную программу.

"Вижу роль НАПК как органа, который будет институционально обобщать деятельность всех органов власти в сфере борьбы с коррупцией. На самом деле действиях Кабинета министров, которые он совершает в плане дерегуляции, демонополизации и приватизации госимущества, – это главный путь, который может побороть коррупцию. Роль НАПК в том, чтобы стать органом, который сделает невозможным пребывание на госслужбе лиц, использующих в своей деятельности коррупционные практики", - отметил он.