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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11492) НАПК (797) Новиков Александр (1)

 "Нам важно, чтобы вы не тратили время на мелкую рыбу", - Кабмин назначил Новикова главой НАПК. ВИДЕО

Кабинет министров назначил главой Национального агентства по предотвращению коррупции Александра Новикова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, решение назначить Новикова было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Ранее его рекомендовала на эту должность конкурсная комиссия.

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"В государстве коррупции больше не будет. Мы решительно настроены, чтобы все, кто этого еще не понял, ушли с госслужбы", - сказал он.

При этом Гончарук провел параллель с предыдущим этапом работы НАПК, отметив, что необходима настоящая борьба с коррупцией:

"Есть опыт работы НАПК, Было очень похоже, что вместо работы обществу просто морочили голову. То есть, брали декларацию чиновника, и придирались, кто где то не там поставил запятую. Я требую, чтобы вы начали со значимого. Нам важно, чтобы вы не тратили тот небольшой ресурс НАПК на мелкую рыбу. Это принципиально важно. Правильно расставленные приоритеты в первые месяцы могут вернуть доверие к этой структуре".

Новиков представил свою программу деятельности. В частности он намерен автоматизировать проверки деклараций госчиновников. Также Новиков намерен создать новую Антикоррупционную программу.

"Вижу роль НАПК как органа, который будет институционально обобщать деятельность всех органов власти в сфере борьбы с коррупцией. На самом деле действиях Кабинета министров, которые он совершает в плане дерегуляции, демонополизации и приватизации госимущества, – это главный путь, который может побороть коррупцию. Роль НАПК в том, чтобы стать органом, который сделает невозможным пребывание на госслужбе лиц, использующих в своей деятельности коррупционные практики", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/v3169978
 
 
 Топ комментарии
 
Что за черт?
Вечерний квартал?
Или Рассмеши комика?
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"В государстве коррупции больше не будет. Мы решительно настроены, чтобы все, кто этого ещене понял, ушли с госслужбы", - сказал он.

Мы вас никому грабить не дадим. Сами будем (с Бандитский Петербург)
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Слушайте, если госчиновники сейчас выписывают себе заоблачные зп в нищей Украине, что это такое, как не коррупция?
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"В государстве коррупции больше не будет. Мы решительно настроены, чтобы все, кто этого ещене понял, ушли с госслужбы", - сказал он.

Мы вас никому грабить не дадим. Сами будем (с Бандитский Петербург)
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Слушайте, если госчиновники сейчас выписывают себе заоблачные зп в нищей Украине, что это такое, как не коррупция?
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Что за черт?
Вечерний квартал?
Или Рассмеши комика?
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Новиков,записывай - Лазарева,образцовая коррупционерша,арестовывай,сажай и все у нее конфисковывай.
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а давайте назначим кого то по борьбе с корупцией, давайте, есть офигенный кандидат прокурор времен януковича, ни слова больше
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НОМЕР 1 из ЗНАЧИМОГО - Бубочка должен в следующие 10 дней после "отдыха" в Омане подать декларацию о доходах на после, если это таки был отдых. Если он в Оман попал числа 5го, а вернулся числа 9го, то вот-вот на днях ждемс. Если не подаст - это будет коррупция...
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АКСУ пока никого не посадил.Профанация правосудия.
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"""Ранее его рекомендовала на эту должность КРЕМЛЕВСКАЯ конкурсная комиссия ФСБ """

Чомусь знов не "Петренко, Корж, Млинів" , а саме НОВИКОВ, млять...

Це лядство колись закінчиться вже чи ні???

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Шабунин, Лещенко, Найем - это рыба того калибра, или мелюзга?
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