 Ни Офис генпрокурора, ни другие должностные лица не могут указывать, как дальше действовать суду, - Дячук о деле экс-беркутовцев и расстрелов на Майдане. ВИДЕО

Об этом заявил судья по делу Сергей Дячук, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

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"Суд хочет через присутствующих здесь представителей Офиса генпрокурора донести свое возмущение тем, как на сайтах органов, работники которых осуществляют полномочия стороны в данном процессе судебном, позволяют себе прогнозировать и указывать, как должен действовать суд при тех или иных обстоятельствах. Такого права нет ни у Генеральной прокуратуры, ни у Офиса генерального прокурора, ни у любых других должностных лиц, несмотря на их статус", - подчеркнул Дячук.

Он также высказал надежду, что Офис генпрокурора не будет "повторять ошибки ГПУ" и указанным образом не будет оказываться давление на суд, особенно на присяжных, "которые не являются профессиональными юристами и могут воспринять рекомендацию как единственно возможный правильный шаг суда".

Напомним, 28 декабря 2019 года на сайте Генпрокуратуры (со 2 января ведомство называется Офис генпрокурора) опубликовали заявление, что дело о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года будет продолжено, обвиняемые обязаны прибывать по первому вызову суда, а в случае невыполнения обязанностей суд объявит экс-беркутовцев в розыск.

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