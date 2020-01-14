 По законодательству, Иванисов как мажоритарщик может сложить мандат только добровольно. Возможно, президент его еще убедит, - Евгения Кравчук. ВИДЕО

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью Цензор.НЕТ сообщила, что вопрос с лишением мандата народного депутата Иванисова еще не завершен.

"Вопрос остался открытым", - заявила нардеп, отвечая на вопрос, почему несмотря на заявление президента Владимира Зеленского нардеп Роман Иванисов не сложил с себя полномочия.

"Роман Иванисов с тех пор (когда начался скандал - Ред.) на сессии не появлялся. Он не работает ни в комитете, не приходит в сессионный зал, с тех пор мы его не видели. По действующему законодательству, без так называемого императивного мандата, для того, чтобы мажоритарщик сложил мандат, должно быть только его добровольное заявление. Может (президент - Ред.) его еще убедит, не знаю", - считает Кравчук.

Отметим, что интервью с Евгенией Кравчук было записано ранее, а сегодня Иванисов появился в сесионном зале Верховной Рады.

Фотокорреспондент Ян Доброносов опубликовал фото Иванисова в Раде: "Для тех кто беспокоился за народного депутата. Он на своем рабочем месте и коллеги обнимают депутата".

Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из "Слуги народа".

Лидер парламентской фракции Давид Арахамия говорит, что Иванисов сможет вернуться в состав фракции, если докажет, что у него не было судимости.

Позже выяснилось, что нардеп Иванисов не учился в указанных в его биографии вузах.