 По законодательству, Иванисов как мажоритарщик может сложить мандат только добровольно. Возможно, президент его еще убедит, - Евгения Кравчук. ВИДЕО

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью Цензор.НЕТ сообщила, что вопрос с лишением мандата народного депутата Иванисова еще не завершен.
"Вопрос остался открытым", - заявила нардеп, отвечая на вопрос, почему несмотря на заявление президента Владимира Зеленского нардеп Роман Иванисов не сложил с себя полномочия.
"Роман Иванисов с тех пор (когда начался скандал - Ред.) на сессии не появлялся. Он не работает ни в комитете, не приходит в сессионный зал, с тех пор мы его не видели. По действующему законодательству, без так называемого императивного мандата, для того, чтобы мажоритарщик сложил мандат, должно быть только его добровольное заявление. Может (президент - Ред.) его еще убедит, не знаю", - считает Кравчук.
Отметим, что интервью с Евгенией Кравчук было записано ранее, а сегодня Иванисов появился в сесионном зале Верховной Рады.
Фотокорреспондент Ян Доброносов опубликовал фото Иванисова в Раде: "Для тех кто беспокоился за народного депутата. Он на своем рабочем месте и коллеги обнимают депутата".
Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.
В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.
Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.
Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из "Слуги народа".
Лидер парламентской фракции Давид Арахамия говорит, что Иванисов сможет вернуться в состав фракции, если докажет, что у него не было судимости.
Позже выяснилось, что нардеп Иванисов не учился в указанных в его биографии вузах.
так что будет работать дальше...
Колеги обіймають депутата.
у виска..
Вони зробили ЦЕ разом.
шконкойтрибуной.
Это номер для Квартала95: бывший зек должен написать добровольный отказ от того, что он больше не депутат, иначе его вынуждены оставить депутатом !
А там в законодательстве нет пункта, что для особо симпатичных кандидатов по окончанию тяжелого трудового дня им должна быть предоставленна "Киса"? Как его там... Яремченко, кажется ... тяжелая же работа.... ха-ха-ха
нэлохыня?чы нелошка?
танці на граблях національний вид спорту...олімпійський,блєать.
Мол, если там есть что-то такое, ну, хоть что-то, я его завтра же заставлю сложить мандат.
Пошла уже пара месяцев, а "завтра" никак не наступит...