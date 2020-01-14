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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4248) мандат (320) Слуга народа (597) Иванисов (19)

 По законодательству, Иванисов как мажоритарщик может сложить мандат только добровольно. Возможно, президент его еще убедит, - Евгения Кравчук. ВИДЕО

Депутат-мажоритарщик Роман Иванисов, который ранее был осуждён за групповое изнасилование и позже исключен за это из фракции "Слуга народа", несмотря на заявление президента Владимира Зеленского до сих пор не сложил депутатский мандат. После новогодних каникул Иванисов пришёл на первое пленарное заседание парламента 14 января.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью Цензор.НЕТ сообщила, что вопрос с лишением мандата народного депутата Иванисова еще не завершен.

"Вопрос остался открытым", - заявила нардеп, отвечая на вопрос, почему несмотря на заявление президента Владимира Зеленского нардеп Роман Иванисов не сложил с себя полномочия.

"Роман Иванисов с тех пор (когда начался скандал - Ред.) на сессии не появлялся. Он не работает ни в комитете, не приходит в сессионный зал, с тех пор мы его не видели. По действующему законодательству, без так называемого императивного мандата, для того, чтобы мажоритарщик сложил мандат, должно быть только его добровольное заявление. Может (президент - Ред.) его еще убедит, не знаю", - считает Кравчук.

Отметим, что интервью с Евгенией Кравчук было записано ранее, а сегодня Иванисов появился в сесионном зале Верховной Рады.

Фотокорреспондент Ян Доброносов опубликовал фото Иванисова в Раде: "Для тех кто беспокоился за народного депутата. Он на своем рабочем месте и коллеги обнимают депутата".

Напомним, 19 ноября экс-нардеп от РПЛ Игорь Мосийчук обнародовал информацию о том, что избранный по 153-му округу (Ривненская область) народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов скрыл от Центральной избирательной комиссии, в 90-е годы был осужден и отсидел срок за изнасилование несовершеннолетней.

В свою очередь, Иванисов в Фейсбуке написал пост, в котором назвал эту информацию "дешевой чернухой", но четко не написал, что изложенная информация является ложной.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтвердил погашенную судимость депутата Иванисова. После этого Генпрокуратура заявила, что информация о судимости Иванисова не является подтвержденной, и попросила СМИ не распространять слова Рябошапки.

Иванисов заявил, что приостанавливает членство во фракции в Верховной Раде на время проверки информации о его якобы судимости.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что если информация о судимости Иванисова подтвердится, заставит его сложить мандат и уйти из "Слуги народа".

Лидер парламентской фракции Давид Арахамия говорит, что Иванисов сможет вернуться в состав фракции, если докажет, что у него не было судимости.

Позже выяснилось, что нардеп Иванисов не учился в указанных в его биографии вузах.

Источник: https://censor.net.ua/v3169845
 
 
 Топ комментарии
 
Та там по-ходу вся фракция - либо извращенцы, либо дибилы либо насильники
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Та чого ви до нього присікалися? Це ж смішний зашквар!
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Яременко хвилюється По законодательству, Иванисов как мажоритарщик может сложить мандат только добровольно. Возможно, президент его еще убедит, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 7139 боїться, щоб не перетворитися з того "хто" в того "кого"
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Та там по-ходу вся фракция - либо извращенцы, либо дибилы либо насильники
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воров не хватает как в ПЕС.. нужно объединяться для полноты профиля
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что значит "не хватает"? Там кол-во воров сейчас самое большое
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Он зелохам набрыхал, на перевыборы его.
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зе-коллеги обнимают насильника - нет проблем братан!...
так что будет работать дальше...

Колеги обіймають депутата.



По законодательству, Иванисов как мажоритарщик может сложить мандат только добровольно. Возможно, президент его еще убедит, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 5736



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ждет повышение зарплаты на 3 тыс+в конверте
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гуд,бракуйе рожи милованова с гончаруком...
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"... и коллеги обнимают депутата" - придурки обнимашки устроили - они хоть знают за что их коллЭга срок мотал? хотя, там все совершеннолетние По законодательству, Иванисов как мажоритарщик может сложить мандат только добровольно. Возможно, президент его еще убедит, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 3452
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да и остальное рыгло может не беспокоиццо...
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Сколька добрых дел может сделать пистолет,
у виска.. По законодательству, Иванисов как мажоритарщик может сложить мандат только добровольно. Возможно, президент его еще убедит, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 974
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Ша, стадо! Этот уважаемий чиловек зону хавал, када вы с друзьями чаи по кафешкам гоняли. Теперь настал его черед, и ничто не должно помешать ему проити путь к успеху!
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Депутат-мажоритарщик Роман Иванисов, который ранее был осуждён за групповое изнасилование.

Вони зробили ЦЕ разом.
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Это не он, часом, придумал членам слуги народа слоган "Зробимо це разом!"?
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Извращенец положил на зелю то,что зеля ложил на клавиши рояля. Рабочие будни СН.
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С таким анамнезом он должен сидеть в раде под шконкой трибуной.
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"...для того, чтобы мажоритарщик сложил мандат, должно быть только его добровольное заявление...." - РЖУ, НЕ МОГУ!

Это номер для Квартала95: бывший зек должен написать добровольный отказ от того, что он больше не депутат, иначе его вынуждены оставить депутатом !

А там в законодательстве нет пункта, что для особо симпатичных кандидатов по окончанию тяжелого трудового дня им должна быть предоставленна "Киса"? Как его там... Яремченко, кажется ... тяжелая же работа.... ха-ха-ха
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тока не совсем ясно ,як супругу величать...
нэлохыня?чы нелошка?
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тобто людину,яка завела чмо зелене на престол?
танці на граблях національний вид спорту...олімпійський,блєать.
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Как это? А зачем это дамскому угоднику Иванисову складывать полномочия? Зона сумрачного релакса (пространство за колонами) сессионного зала Рады требует персонал. Тем более, подобралась такая чу́дная компания - рукодельник Кива, мастер коннектинга с лахудрами Яременко, тёщин меценат Стефанчук. Да и закладки забористого коксу кому-то ж надо таскать - меньшой же ж Допа ж невхож.
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Ну да, так и должно было быть, как Моника и обещал.
Мол, если там есть что-то такое, ну, хоть что-то, я его завтра же заставлю сложить мандат.
Пошла уже пара месяцев, а "завтра" никак не наступит...
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