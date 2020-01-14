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Все про:ВР (24260) Венедиктова (24)

 Рада прекратила полномочия нардепа от "СН" Венедиктовой. ВИДЕО

Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата Ирины Венедиктовой.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За проголосовали 340 нардепов.

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Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющим его обязанности нардепа от "Слуги народа", главу комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.

2 января Венедиктова сложила с себя депутатские полномочия.

Источник: https://censor.net.ua/v3169842
 
 
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Бідолаги. Сидять на одних макаронах.І то половина теща забирає.
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проголосовала за свежего труболёта в хату...
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Была одна нормальная, и ту отстранили.
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Вставьте ей предварительно микрофон между ног.
Записи будут еще интереснее, чем с Богдано-Портновской Трубой. Она ж пописять без приказа сверху не пойдет. Рада припинила повноваження нардепки від "СН" Венедіктової - Цензор.НЕТ 1908
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