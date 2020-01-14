 Рада прекратила полномочия нардепа от "СН" Венедиктовой. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За проголосовали 340 нардепов.

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Напомним, 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющим его обязанности нардепа от "Слуги народа", главу комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Ирину Венедиктову.

2 января Венедиктова сложила с себя депутатские полномочия.