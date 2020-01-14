 "Ліва сторона. Крупнокаліберний. Як прийняв?" - бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" рассказали о жизни на передовой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице бригады в соцсети.

В пятиминутном видео бойцы говорят о буднях войны с оккупантами, о фронтовом братстве и рассказывают о личных мотивах, которые побудили взять оружие в руках.

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