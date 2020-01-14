 "Ліва сторона. Крупнокаліберний. Як прийняв?" - бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" рассказали о жизни на передовой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице бригады в соцсети.
В пятиминутном видео бойцы говорят о буднях войны с оккупантами, о фронтовом братстве и рассказывают о личных мотивах, которые побудили взять оружие в руках.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице бригады в соцсети.
В пятиминутном видео бойцы говорят о буднях войны с оккупантами, о фронтовом братстве и рассказывают о личных мотивах, которые побудили взять оружие в руках.
***
Чекають синів своїх мами,
І молятся день і ніч.
Молитвами зцілюють рани,
Запалюють тисячі свіч.
У Бога, благають спасіння
В молитвах за рідних дітей.
Повернення, Благословіння,
Та теплих , спокійних ночей.
Благають, щоб все закінчилось,
Щоб більше не було війни.
Щоб крові на землю не лилось
І були живими сини.
Так молятся слізно і щиро,
Що чує це навіть земля.
Вона ж бо зиму не пустила,
Щоб снігом не вкрила поля.
Щоб ночі, не так холодили
Й солдатам було тепліш.
У Бога мами просили,
Щоб діти вертались скоріш!
Заплакані,стомлені очі,
Молитви святий оберіг.
Матусі недоспані ночі
Повернуть з далеких доріг.
Вот боец на передовой.
а на гражданці-ще більша війна-із зеленими та солодкими гнидами.