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 "Ліва сторона. Крупнокаліберний. Як прийняв?" - бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" рассказали о жизни на передовой. ВИДЕО

Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" подготовили специальное видео, в котором рассказывают о службе и жизни на передовой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликована на странице бригады в соцсети.

В пятиминутном видео бойцы говорят о буднях войны с оккупантами, о фронтовом братстве и рассказывают о личных мотивах, которые побудили взять оружие в руках.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Четыре бойца 10-й ОГШБр "Эдельвейс" установили рекорд Украины, перетянув танк Т-72 весом 42 тонны на 3,35 метра. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3169803
 
   
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Повертайтесь живими!!!!
***
Чекають синів своїх мами,
І молятся день і ніч.
Молитвами зцілюють рани,
Запалюють тисячі свіч.
У Бога, благають спасіння
В молитвах за рідних дітей.
Повернення, Благословіння,
Та теплих , спокійних ночей.
Благають, щоб все закінчилось,
Щоб більше не було війни.
Щоб крові на землю не лилось
І були живими сини.
Так молятся слізно і щиро,
Що чує це навіть земля.
Вона ж бо зиму не пустила,
Щоб снігом не вкрила поля.
Щоб ночі, не так холодили
Й солдатам було тепліш.
У Бога мами просили,
Щоб діти вертались скоріш!
Заплакані,стомлені очі,
Молитви святий оберіг.
Матусі недоспані ночі
Повернуть з далеких доріг.
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От народа Украины поклон нашим воинам! Слава Героям!
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та.війна триває..
а на гражданці-ще більша війна-із зеленими та солодкими гнидами.
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Вы совсем дурак чтоль? Хоть думаете что пишите?
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