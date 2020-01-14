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 Политика Украины
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 Суд над экс-беркутовцами продолжился: обвиняемые на заседание не явились, судьи никаких документов про обмен не получали. ВИДЕО

Родственники и близкие Героев Небесной Сотни настроены идти до конца и требовать приговора.

В Святошинском суде столицы проходит очередное заседание по делу беркутовцев, которых отдали во время обмена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Сам обмен вызвал бурную реакцию прежде всего среди родственников Героев Небесной Сотни. Они переживали, что ответственные за расстрелы на Майдане в 2014 году так и не понесут ответственности. Президент говорил - физическое отсутствие "беркутовцев" не станет препятствием для правосудия. И приговор им могут вынести заочно.

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Зал суда переполнен, а на скамье подсудимых – никого. Заседание началось с выяснения, почему именно обвиняемых нет, поскольку в судебное учреждение не поступило ни одного документа относительно перемещения обвиняемых. Об их передаче в Россию судьи узнали только из СМИ. Также до суда не дошло решение Апелляционного суда, который изменил им меру пресечения ради обмена.

В суде появились три новых прокурора, однако защитники пострадавших выражают недоверие этим прокурорам. Говорят, что эти обвинители могут быть предвзятыми, а кроме того изменение участников процесса затянет дело.

Родственники и близкие погибших настроены идти до конца – вплоть до приговора, сколько бы времени это не заняло.

Напомним, 29 декабря неподалеку от КПВВ "Майорское" на Донбассе состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами.  Россиянам отдали экс-беркутовцев, которых обвиняют в расстрелах на Майдане.

Источник: https://censor.net.ua/v3169791
 
 
 Топ комментарии
 
Немає жодної поваги до Зєліного балагану. Оборзєлі беркути. Поповають у Мацкві пивасик і не спішать під справедливий вирок.
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Агітував за овоща, а голосував за Тимошенко...чи навпаки. Какая разніца!
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Немає жодної поваги до Зєліного балагану. Оборзєлі беркути. Поповають у Мацкві пивасик і не спішать під справедливий вирок.
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Все уехали в Польшу на клубнику. Кто выйдет? В Украине нет даже 1% активного населения.
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При Порошенко такого позора не было! Суд над экс-беркутовцами продолжился: обвиняемые на заседание не явились - Цензор.НЕТ 4393
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На выборах в президенты Украины 2010 года зе голосовал за Тимошенко или за овоща? В этом и будет ответ.
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Агітував за овоща, а голосував за Тимошенко...чи навпаки. Какая разніца!
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Разница в мировозрении и судя по реалиям он тогда и агитировал за овоща, и голосовал.
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ой...а чего ж это они не явились?
ой..а игде ж они делись?
ой..а на основании чего их нетути?
ой...капец как интересно!
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- Судове засідання оголошується відкри... е-е-е... До речі, а де обвинувачувані?
- Та хрін їх знає, ваша честь...
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Терпения вам и здоровья.Мужества и упорства вам не занимать.Зло должно быть наказано.
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Купите им билеты из мацквы и пусть немедля явятся. И не расстраивают клована. А не то ногой топнет.
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Ви що тільки зараз помітили, що над Україною розправився купол шапіто?
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Тююю, так и пэтя на допросы не ходит, то лерке ногу лечит, то ещё что-то
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Закономерно, когда президент - клоун.
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То виявляється, якщо спиратися лише на офіційні документи, мала місце втеча з тюрми за допомогою посадових осіб? Це без належного документування випустили злочинців? А хто ж відповідати буде?
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Зебилы, вас не посещают мысли,что вы все зеленые долбойобы?
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Цирк на дроті...
Тут і не знаю що робити перше: сміятись чи плакати?!
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обвиняемые на заседание не явились Суд над ексберкутівцями продовжився: обвинувачені на засідання не з'явилися - Цензор.НЕТ 9273

Тут плакать иди смеяться? Что в таком случае делают в сумасшедшем доме?
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Danylo Mokryk
3 января в 11:37 ·
Треба розвіяти пилюку у справі обміняної беркутні, яку напустили за останній тиждень. Бо дехто досі не може протерти очі.
➡️ "А пачіму за 6 лєт нічєво нє расслєдавана?!".
Розслідування по нині обміняних експрацівниках "Беркута" ЗАВЕРШЕНЕ у 2015 році. Майже одразу акт був переданий до суду з усією доказовою базою.
Ще у травні 2016 року Святошинський райсуд Києва почав розгляд справи по суті.
➡️ "Сірамно долга, чіво так долга?!".
Це - справа про 48 вбивств і 80 замахів на вбивство, а не про крадіжку буханки хліба в супермаркеті. Це - близько 140 томів справи в суді.
Насправді йшло максимально швидке розслідування, враховучи кількість епізодів.
➡️ "А чьо суд так тянул?!" / "Суд панімал, шо нічьо нє дакажеш, патаму нє спєшил!".
Суд розглядав справу двічі на тиждень, було вже більше 200 засідань. Хто знає нашу судову систему, той знає, що це - афігєнний турборежим.
При цьому - див. вище: 48 убивств, 80 замахів на вбивство, 140 томів, а не крадіжка буханки хліба в супермаркеті.
За словами судді, вже цього року мав бути вирок. Тобто підсудних випустили прямо з-під вироку.
➡️ "Ой, так а чьо імєнна к етім 5 пріцепілісь? Тіпа оні всєх убілі!".
У цій справі загалом повідомили про підозру 26 ексберкутівцям. Більшість із них гордо улєтєлі за кордон - до небратів наших менших.
➡️ "Ну і шо би било?! Посідєлі би 5 лєт і вишлі по закону Савчєнко!".
Ні, пане Зеленський. Державне обвинувачення вимагало для підсудних довічного ув'язнення.
❗Ітого: протираємо очі, не даємо запудрювати собі мозок, перевіряємо інформацію. Очікуємо продовження процесу.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157852620353700&set=a.496819238699&type=3&theater
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