 Суд над экс-беркутовцами продолжился: обвиняемые на заседание не явились, судьи никаких документов про обмен не получали. ВИДЕО

В Святошинском суде столицы проходит очередное заседание по делу беркутовцев, которых отдали во время обмена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
Сам обмен вызвал бурную реакцию прежде всего среди родственников Героев Небесной Сотни. Они переживали, что ответственные за расстрелы на Майдане в 2014 году так и не понесут ответственности. Президент говорил - физическое отсутствие "беркутовцев" не станет препятствием для правосудия. И приговор им могут вынести заочно.
Зал суда переполнен, а на скамье подсудимых – никого. Заседание началось с выяснения, почему именно обвиняемых нет, поскольку в судебное учреждение не поступило ни одного документа относительно перемещения обвиняемых. Об их передаче в Россию судьи узнали только из СМИ. Также до суда не дошло решение Апелляционного суда, который изменил им меру пресечения ради обмена.
В суде появились три новых прокурора, однако защитники пострадавших выражают недоверие этим прокурорам. Говорят, что эти обвинители могут быть предвзятыми, а кроме того изменение участников процесса затянет дело.
Родственники и близкие погибших настроены идти до конца – вплоть до приговора, сколько бы времени это не заняло.
Напомним, 29 декабря неподалеку от КПВВ "Майорское" на Донбассе состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами. Россиянам отдали экс-беркутовцев, которых обвиняют в расстрелах на Майдане.
ой..а игде ж они делись?
ой..а на основании чего их нетути?
ой...капец как интересно!
- Та хрін їх знає, ваша честь...
Тут і не знаю що робити перше: сміятись чи плакати?!
Тут плакать иди смеяться? Что в таком случае делают в сумасшедшем доме?
3 января в 11:37 ·
Треба розвіяти пилюку у справі обміняної беркутні, яку напустили за останній тиждень. Бо дехто досі не може протерти очі.
➡️ "А пачіму за 6 лєт нічєво нє расслєдавана?!".
Розслідування по нині обміняних експрацівниках "Беркута" ЗАВЕРШЕНЕ у 2015 році. Майже одразу акт був переданий до суду з усією доказовою базою.
Ще у травні 2016 року Святошинський райсуд Києва почав розгляд справи по суті.
➡️ "Сірамно долга, чіво так долга?!".
Це - справа про 48 вбивств і 80 замахів на вбивство, а не про крадіжку буханки хліба в супермаркеті. Це - близько 140 томів справи в суді.
Насправді йшло максимально швидке розслідування, враховучи кількість епізодів.
➡️ "А чьо суд так тянул?!" / "Суд панімал, шо нічьо нє дакажеш, патаму нє спєшил!".
Суд розглядав справу двічі на тиждень, було вже більше 200 засідань. Хто знає нашу судову систему, той знає, що це - афігєнний турборежим.
При цьому - див. вище: 48 убивств, 80 замахів на вбивство, 140 томів, а не крадіжка буханки хліба в супермаркеті.
За словами судді, вже цього року мав бути вирок. Тобто підсудних випустили прямо з-під вироку.
➡️ "Ой, так а чьо імєнна к етім 5 пріцепілісь? Тіпа оні всєх убілі!".
У цій справі загалом повідомили про підозру 26 ексберкутівцям. Більшість із них гордо улєтєлі за кордон - до небратів наших менших.
➡️ "Ну і шо би било?! Посідєлі би 5 лєт і вишлі по закону Савчєнко!".
Ні, пане Зеленський. Державне обвинувачення вимагало для підсудних довічного ув'язнення.
❗Ітого: протираємо очі, не даємо запудрювати собі мозок, перевіряємо інформацію. Очікуємо продовження процесу.
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10157852620353700&set=a.496819238699&type=3&theater