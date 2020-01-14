 "Я не верю", - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Активисты, друзья и родные подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь пришли на улицу Банковую под здание Офиса президента, чтобы привлечь внимание гаранта Конституции к обстоятельствам дела, которые, по их мнению, свидетельствуют о невиновности подозреваемых.
Они держат плакаты с надисями "Не верю", "Белая нитка хватит шить!", "Кто следующий?".
Участники акции планируют передать президенту Зеленскому обращения в поддержку подозреваемых.
"Сегодня ровно месяц, как, по сфабрикованным обвинениям были задержаны Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яну Дугарь. С тех пор мы все пытаемся найти правду среди сплошного потока лжи и грязи от властных структур. Многие из нас делали несколько попыток достучаться до наивысшей силы в Украине - к Президенту. Но все попытки, пока, оказались напрасными. Поэтому мы решили сделать очередную попытку донести наши переживания Президенту. Мы требуем от Президента подтвердить, что он, в соответствии с Конституцией Украины, действительно является гарантом Конституции, законности и прав человека в европейском государстве Украина", - заявили организаторы акции.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
Оглядова стаття журналіста видання "Букви" Є.Чайки - https://bykvu.com/ua/mysli/sprava-sheremeta-shcho-vidbuvaietsia-u-spravi-cherez-misiats-huchni-obitsianky-i-nestykovky/
18 хв ·
Перетворення юдейських громад на політичну націю відбувалося наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. переважно на теренах України.
Таке перетворення для всіх націй супроводжується відштовхуванням сусідів й протиставленням себе тим, хто поруч. Поруч були українці, саме тому українці в єврейській національній свідомості досі мають репутацію найбільших антисемітів, а зовсім не німці, не іспанці, не араби.
Попри те єврей, який актуально усвідомлює приналежність до свого народу, не становить загрози українцям. Загрожує той єврей, який ідентифікує себе як радянську людину, той, який замість Песаха святкує 9 травня.
Занадто багатьох євреїв не хвилює катастрофічне зникнення культури ідиш в Україні, вони переймаються захистом російської мови. Мер Харкова не носить пейси, він ховає у портмоне колорадську стрічку.
Його не цікавить Єрусалим, коли треба демонструвати лояльність Москві.
У Дніпрі поруч з єврейським культурним центром «Менора» не збудовано український культурний центр «Тризуб», бо на відміну від євреїв, українці ні на що не здатні в Україні. Прикро, що євреї не цінують цього.
Українці - толерантний, спокійний, незлостивий, делікатний народ. Народ без претензій.
Ті неукраїнці, які обіймають високі державні посади, можуть дозволити собі на гуманізм щодо своїх українських підданих.
Українців уже не треба шмагати на стайні. Українці мають свою державу й тепер самі себе шмагають.
«Відомий в Україні пранкер на прізвисько "Джокер" поспілкувався з міністром з питань ветеранів АТО Оксаною Колядою у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета в Києві. Скріншоти з розмовою він опублікував на своєму Telegram-каналі, передають Патріоти України.
За листуванні видно, що Коляда не дотримується позиції керівництва країни та силових відомств і не згодна зі звинуваченнями на адресу підозрюваних у даній справі.
"Справа вбивства Шеремета. Поговорив від імені Корчинської з міністром з питань ветеранів АТО Оксаною Колядою. Міністр, як і Корчинська, всупереч волі президента Зеленського і позиції міністра внутрішніх справ Авакова не згодна зі звинуваченнями, і хоче допомагати підозрюваним у вбивстві журналіста", - написав він».Скріни переписки: https://patrioty.org.ua/politic/ie-seriozni-sumnivy-dzhoker-zlyv-u-merezhu-tsikavu-perepysku-pro-spravu-sheremeta-foto-311422.html