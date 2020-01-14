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 "Я не верю", - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под зданием Офиса президента прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты, друзья и родные подозреваемых в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь пришли на улицу Банковую под здание Офиса президента, чтобы привлечь внимание гаранта Конституции к обстоятельствам дела, которые, по их мнению, свидетельствуют о невиновности подозреваемых.

Они держат плакаты с надисями "Не верю", "Белая нитка хватит шить!", "Кто следующий?".

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Участники акции планируют передать президенту Зеленскому обращения в поддержку подозреваемых.

"Сегодня ровно месяц, как, по сфабрикованным обвинениям были задержаны Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яну Дугарь. С тех пор мы все пытаемся найти правду среди сплошного потока лжи и грязи от властных структур. Многие из нас делали несколько попыток достучаться до наивысшей силы в Украине - к Президенту. Но все попытки, пока, оказались напрасными. Поэтому мы решили сделать очередную попытку донести наши переживания Президенту. Мы требуем от Президента подтвердить, что он, в соответствии с Конституцией Украины, действительно является гарантом Конституции, законности и прав человека в европейском государстве Украина", - заявили организаторы акции.

Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 01
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 02
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 03
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 04
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 05
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 06
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 07
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 08
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 09
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 10
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 11
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 12
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 13
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 14
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 15
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 16
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 17
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 18
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 19
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 20
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 21
Я не верю, - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/v3169787
 
   
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Хворий,хто довіряє владі "Я не верю", - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 1066
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у відповіть, бобіки організували акцію пітримки віслюка під гаслами "акакаяразніца"
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у відповіть, бобіки організували акцію пітримки віслюка під гаслами "акакаяразніца"
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Детский сад. Предлагаю любое дело решать по принципу "я верю - я не верю", и не нужно никакое следствие и суд - активисты разберутся.
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Головне - не йти купатися в ополонку, бо тоді не те що зріст, а й стать можна спутати. "Я не верю", - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 8393
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А ти чого тут букафки тицяєш, а не під офісом президента вирішуєш криком та істерикою хто там в цій справі правий, а хто - винуватий?
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Что-то народу очень много собралось.
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Странно, а что же Антоненко не согласился на следственный эксперимент, где ему надо было так же пройтись по местности, и эту разницу в росте как рисуют на плакатике - было бы четко видно?
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ну для тебе ж не дивно що тепер ківа буде дрочити в раді за 100000 гривень на місяць.
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Там повинен сидіти зелемойський,за свою цинічну,тупу брехню,і піар на пустому місті.А воно вже давно порушило все,що зв,язано з Законами,Констітуціею.Це жахливе клоунське шутло,зовсім не розуміє нічого,крім дешевих понтів,брехні і тупих хайпів,якими зараз живе,для свого бидловського рейтингу.
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_Не ждал от Юры. Думал он полностью и безоговорочно подложился под зелёных предателей. Во всяком случае называть вещи своими именами он яростно отказывается!
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Тут зелеублюдкам надо кем-то пожертвовать для прикрытия своей лажи. Рюкзаковым вряд ли. Скорее следаки пойдут "стрелочниками". Или упрутся рогом по этому делу со своим фуфлом и пожертвуют собой все вместе.
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"Убивство Шеремета: що відбувається у справі через місяць. Гучні обіцянки і нестиковки"
Оглядова стаття журналіста видання "Букви" Є.Чайки - https://bykvu.com/ua/mysli/sprava-sheremeta-shcho-vidbuvaietsia-u-spravi-cherez-misiats-huchni-obitsianky-i-nestykovky/
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"Я не верю", - под ОП прошла акция в поддержку подозреваемых в деле об убийстве Шеремета - Цензор.НЕТ 2512Дмитро Корчинський
18 хв ·

Перетворення юдейських громад на політичну націю відбувалося наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. переважно на теренах України.
Таке перетворення для всіх націй супроводжується відштовхуванням сусідів й протиставленням себе тим, хто поруч. Поруч були українці, саме тому українці в єврейській національній свідомості досі мають репутацію найбільших антисемітів, а зовсім не німці, не іспанці, не араби.
Попри те єврей, який актуально усвідомлює приналежність до свого народу, не становить загрози українцям. Загрожує той єврей, який ідентифікує себе як радянську людину, той, який замість Песаха святкує 9 травня.

Занадто багатьох євреїв не хвилює катастрофічне зникнення культури ідиш в Україні, вони переймаються захистом російської мови. Мер Харкова не носить пейси, він ховає у портмоне колорадську стрічку.
Його не цікавить Єрусалим, коли треба демонструвати лояльність Москві.
У Дніпрі поруч з єврейським культурним центром «Менора» не збудовано український культурний центр «Тризуб», бо на відміну від євреїв, українці ні на що не здатні в Україні. Прикро, що євреї не цінують цього.
Українці - толерантний, спокійний, незлостивий, делікатний народ. Народ без претензій.
Ті неукраїнці, які обіймають високі державні посади, можуть дозволити собі на гуманізм щодо своїх українських підданих.
Українців уже не треба шмагати на стайні. Українці мають свою державу й тепер самі себе шмагають.
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любое сомнение трактуется в пользу подозреваемого, зед**илы это мировая практика, если вы думаете что вы будете с**я вести как сруцкие макаки а вас будут судить по европейским ценностям то нет, вас будут резать и **..ть это будут делать с удовольствием роты и батальоны которые сейчас пока дома
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Недовіряє цьому розслідуванню, виявляється, і окремі представники чинної влади. Зокрема, міністр Коляда:
«Відомий в Україні пранкер на прізвисько "Джокер" поспілкувався з міністром з питань ветеранів АТО Оксаною Колядою у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета в Києві. Скріншоти з розмовою він опублікував на своєму Telegram-каналі, передають Патріоти України.
За листуванні видно, що Коляда не дотримується позиції керівництва країни та силових відомств і не згодна зі звинуваченнями на адресу підозрюваних у даній справі.
"Справа вбивства Шеремета. Поговорив від імені Корчинської з міністром з питань ветеранів АТО Оксаною Колядою. Міністр, як і Корчинська, всупереч волі президента Зеленського і позиції міністра внутрішніх справ Авакова не згодна зі звинуваченнями, і хоче допомагати підозрюваним у вбивстві журналіста", - написав він».Скріни переписки: https://patrioty.org.ua/politic/ie-seriozni-sumnivy-dzhoker-zlyv-u-merezhu-tsikavu-perepysku-pro-spravu-sheremeta-foto-311422.html
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Я - человек простой, вижу Алекс Роженко - отправляю в спам!
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Хорошо бы таких отправлять к червям, ток где ж ты эту цуку ватную поймаешь.
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Скоро наше мвд уже откроет курсы: "шитье белыми нитками по белому"...😄
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