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 Политика Украины
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Все про:Братущак (49) Слуга народа (597) Дубинский (44) Кравчук Евгения (15) Скороход Анна (26) Иванисов (19)

 На фоне "Укроборонпрома" и миллионных откатов зашквары "Слуги народа" смешные и не имеют коррупционной окраски, - Евгения Кравчук. ВИДЕО

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, почему правительство и парламент не выполнили всех задач от Зеленского, кто и как пытается расколоть фракцию "Слуга народа", про "хулиганов" внутри фракции, а также об анонимных Telegram-каналах, которые "портят нервы нардепам, и как власти собираются это регулировать.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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01:40 Турборежим в цифрах
02:50 Почему правительство и парламент не выполнили всех задач от Зеленского
04:37 Внутренние конфликты фракции
05:36 "Конфликты" - истинный пример того, что у нас демократическая фракция
07: 50 Про Александра Дубинского и Давида Арахамию
08:20 Об исключении из фракции Анны Скороход
10:24 Почему Александра Дубинского не исключают из "Слуги народа" и когда это может произойти
12: 14 "Слово президента очень важно для фракции"
14:30 Почему нардеп Роман Иванисов не сложил мандат после скандала с изнасилованием и судимостью
16:57 Про роспуск одной из групп во фракции "Слуга народа"
21:00 "По теории вероятности, при количестве 252 депутата количество возможных зашкваров растет по математической формуле": почему скандальных историй, связанных со "Слугой народа" становится все больше
22: 10 "Сейчас зашквары смешные"
22:35 Кто и как пытается расколоть фракцию "Слуга народа"
25:05 "Есть хулиганы внутри фракции"
25:46 "Телеграмм-профсоюз", который портит нервы "Слугам народа", и как это собираются регулировать
28:40 "Телеграмм-каналы" убивают доверие людей к медиа
29:45 Про влияние "соросят"
31: 02 Что произошло с ВСК по телеканалам Медведчука
32:51 Про решение ходить на каналы Медведчука после драки Гео Лероса и Максима Бужанского
36: 05 О новых телеканалах, которые должны вещать на оккупированном Донбассе
38: 03 "Запрограммированные роботы" в Верховной Раде
40: 49 Об отношении к Евромайдану и работе с Сергеем Тигипко
44: 47 Электронные декларации мужа и доходы семьи

Источник: https://censor.net.ua/v3169779
 
 
 Топ комментарии
 
Доречі, що там з конвертами в СН? Вже розвлідували, посадили? Невже ніт? На фоне "Укроборонпрома" и миллионных откатов зашквары "Слуги народа" смешные и не имеют коррупционной окраски, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 560
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Ця "слуга" невідомо кого здатна озвучити та порівняти суми, які підтверджені слідством та судами по Оборонпрому, із сумами, які віддані хоча би Бені при зеленій владі?
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она после НГ и Старого также с похмелья н отошла и тяжелых наркотив тому ей дебильной все смешно.и весело... Господи! где таких...ГХМ..пипипипи набрал Вислюк то наш дефективных убогих бладженных наглых подонистых мразистей негодяй негодяевичей
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Доречі, що там з конвертами в СН? Вже розвлідували, посадили? Невже ніт? На фоне "Укроборонпрома" и миллионных откатов зашквары "Слуги народа" смешные и не имеют коррупционной окраски, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 560
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Так она же объясняет, что все это "смешной зашквар".
Покупка проституток главой Комитета по Внешней (!) Политике (!) Рады в зале Рады - смешно.
Нардеп, разговаривающий матом (не ругающийся, а разговаривающий), а.к.а. "**й вам в сраку" - смешно.
Дубинской с его мамой, любительницей квартир и быстрой езды - смешно.
Сплошная лига смеха.
Собственно, я не имею никаких возражений.
Пусть веселятся.
на государственные же, не на свои.
Все оплачено ЗЕбобиками.
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От Порошенко "Каких тебе ещё, б***ь, реформ не хватает" - это тоже было смешно. Да и вообще: какие ваши доказательства? Не говорил он этого.
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ну сунули депутатишке что то в конверте,что ьы падло знал кто его *кормит*,ну в самом деле,гдеж здесь то коррупция????
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Ця "слуга" невідомо кого здатна озвучити та порівняти суми, які підтверджені слідством та судами по Оборонпрому, із сумами, які віддані хоча би Бені при зеленій владі?
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Тому треба той цирк зрозуміти і таки дати йому час розвалити країну. Нє?
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Да что вы говорите ! Исчезновение "главкома" и ближайшей челяди в Оман; аресты военных и волонтёров по состряпанному обвинению в "убийстве Шеремета" - это, типа, "мелочи".
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А що, вже когось за справи оборонпрома або і вдкати посадили, чи може якісь конкретні суми довели? То все - маячня "слуг бені".

А я вважаю, що справа свинарчуків порівняно з відкатами" бені - яйця виїденого не варта.
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бубочка ,ты почему так плохо себя ведешь? - дяденька,а дяденька индеец - они меня горшок за собой выносить заставляют (с надрывом и слезы на глазах) - пожалел я вовочку ,а не надо было))))
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Тобто по логіці цієї жінкині, якщо в Укроборонпромі отримали відкатів напр. на 1 млн., а в Слузі наріду просрали тільки 999 тис. 999 грн., то питань до них не має бути? Скоро ці слуги почнуть порівнювати стан ******** України з періодом комуністичних злочинів або другої світової війни і доводити, що все не так погано.
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Зе не коррупционер! Летят чепчики вверх, его нам дал Бог! Подождите год И получите от него вместо коррупции МЕГАКОРРУПЦИЮ и называться она будет РЫНОК ЗЕМЛИ. На фоне "Укроборонпрома" и миллионных откатов зашквары "Слуги народа" смешные и не имеют коррупционной окраски, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 1950
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ДБЛ БЛД! Это...фсе. Оруэлл бы застрелился!
За счастье в Херсонской области будет отвечать Весна Игоревна

Оруэлл докурил и застрелился бы нах@й.

Одна из самых депрессивных областей одной из самых депрессивных стран в структуре местной облдержадминистрации сотворила "Управление счастья".
Счастья, понимаете? Управление, ага.
11 чиновников штатного состава будут измерять уровень счастья во вверенных весях и деревнях. Чего будут дальше делать с замерами, какие предпринимать действия в случаях отклонений вверенных холопов от заданных параметров - ноуке пока неизвестно. Думаю, чего-нить придумают из стимулирующего.
...и да. Если вы думаете, что треш на этом закончился - то них@я подобного.
Внимаем, блд.
В конкурсе на главу службы счастья победила местная дама 1989-го года выпуска по имени Весна Игоревна Карпук.
Фото прилагаю. Из соцсетей, ага.

Вячеслав Савченко, P.S. 2 января

По результатам проведенного конкурса на занятие вакантной должности начальника службы счастья и улучшение качества жизни Херсонской областной государственной администрации победителем определена Весна Игоревна Карпук.

Об этом сообщает сайт Херсонской ОГА.

Весну Карпук в СМИ называли победительницей еще до окончания конкурса.

Из опыта работы у нее - руководство магазином модной одежды на Фабрике и 4 месяца работы в автосалоне.

Нет у нее и образования по направлению Социология, как того требовали условия конкурса. Но есть знание английского языка.

Кроме того, Весна имеет экономическое образование.

Особую популярность Карпук принесли ее аккаунты в соцсетях, переполненные смелыми фотографиями.
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Нахабно-хуцпата єврейска пика!
У євреїв, з часів придушення іудейського повстання, коли син Веспасіана Тит (теж майбутній імператор), кастрував всіх чоловіків та хлопчиків, що лишилися живими, національність визначають по матері.
І можливі дивні речі. Якщо якийсь, скажімо Беренгольц, оженився на Гапці Грушці, а його син, теж Беренгольц на якійсь Гальці Прокопчучці, то діти від такого шлюбу, до речі Беренголци, уже не євреї!
І навпаки. Тому дивитися треба на маму, а на на татове, чи дідове прізвище. На фоне "Укроборонпрома" и миллионных откатов зашквары "Слуги народа" смешные и не имеют коррупционной окраски, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 7775
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Когда Комитет Рады по Внешней (!) Политике возглавляет поц, покупающий проституток прямо в зале Рады, это, несомненно, смешно.
Над Слугами народа и смеются.
Во всем мире.
Главное, чтобы лохторату не пришло прослезиться, когда отсмеются.
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"зашквар" это вообще-то тюремно-блатной жаргон... хотя чему удивляться, всё сходится На фоне "Укроборонпрома" и миллионных откатов зашквары "Слуги народа" смешные и не имеют коррупционной окраски, - Евгения Кравчук - Цензор.НЕТ 8263
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"огласите, пожалуйста, весь" нынешний price. ну, так, для сравнения
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да вы уже в той коррупции як в дерьме- даже януковощ как первоклассник перед вашим быдлядским грабежом страны)смешные и окраски, говорит, не имеют...
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От 110 до 500 тысяч. Руководство Минкульта выписало себе огромные зарплаты за прошлый месяц, https://uc.ink/1ipQdt?pub=link [От 110 до 500 тысяч. Руководство Минкульта выписало себе огромные зарплаты за прошлый месяц - Экономика от Пророка]: Посмотри!

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Сказочные идиоты, и оболванивают других этой ересью.
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""По теории вероятности, при количестве 252 депутата количество возможных зашкваров растет по математической формуле": почему скандальных историй, связанных со "Слугой народа" становится все больше"
Источник: https://censor.net.ua/v3169779

"По делам узнаете их" - там в Писании говорится.
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Но это неправильно!З ачем притворяться, что Украина бедная,посмотрите, сколько «мерседесов» и «лексусов» на уллицах! Украина просто ограбленная, посмотрите , какие дворцы в европейских столицах построены украинскими олигархами за счет ограбления людей!
Пусть министры и депутаты получают высокие зарплаты и не берут взяток, лучше пусть наши зарплаты поднимают до европейского уровня.
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Давайте порадуемся за Рябошапку!, Ведь совсем недавно кабинет министров увеличил его оклад с 37 000 до… 93 648 ГРИВЕН.
Не правда ли, впечатляет?
И это только оклад, без учёта всевозможных доплат и премий., https://uc.ink/1hKQQX?pub=link [Давайте порадуемся за Рябошапку! - Экономика от Пророка]: Посмотри!
На тлі "Укроборонпрому" і мільйонних відкатів зашквари "Слуги народу" смішні і не мають корупційного забарвлення, - Євгенія Кравчук - Цензор.НЕТ 6427
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