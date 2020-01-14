 На фоне "Укроборонпрома" и миллионных откатов зашквары "Слуги народа" смешные и не имеют коррупционной окраски, - Евгения Кравчук. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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01:40 Турборежим в цифрах
02:50 Почему правительство и парламент не выполнили всех задач от Зеленского
04:37 Внутренние конфликты фракции
05:36 "Конфликты" - истинный пример того, что у нас демократическая фракция
07: 50 Про Александра Дубинского и Давида Арахамию
08:20 Об исключении из фракции Анны Скороход
10:24 Почему Александра Дубинского не исключают из "Слуги народа" и когда это может произойти
12: 14 "Слово президента очень важно для фракции"
14:30 Почему нардеп Роман Иванисов не сложил мандат после скандала с изнасилованием и судимостью
16:57 Про роспуск одной из групп во фракции "Слуга народа"
21:00 "По теории вероятности, при количестве 252 депутата количество возможных зашкваров растет по математической формуле": почему скандальных историй, связанных со "Слугой народа" становится все больше
22: 10 "Сейчас зашквары смешные"
22:35 Кто и как пытается расколоть фракцию "Слуга народа"
25:05 "Есть хулиганы внутри фракции"
25:46 "Телеграмм-профсоюз", который портит нервы "Слугам народа", и как это собираются регулировать
28:40 "Телеграмм-каналы" убивают доверие людей к медиа
29:45 Про влияние "соросят"
31: 02 Что произошло с ВСК по телеканалам Медведчука
32:51 Про решение ходить на каналы Медведчука после драки Гео Лероса и Максима Бужанского
36: 05 О новых телеканалах, которые должны вещать на оккупированном Донбассе
38: 03 "Запрограммированные роботы" в Верховной Раде
40: 49 Об отношении к Евромайдану и работе с Сергеем Тигипко
44: 47 Электронные декларации мужа и доходы семьи
Покупка проституток главой Комитета по Внешней (!) Политике (!) Рады в зале Рады - смешно.
Нардеп, разговаривающий матом (не ругающийся, а разговаривающий), а.к.а. "**й вам в сраку" - смешно.
Дубинской с его мамой, любительницей квартир и быстрой езды - смешно.
Сплошная лига смеха.
Собственно, я не имею никаких возражений.
Пусть веселятся.
на государственные же, не на свои.
Все оплачено ЗЕбобиками.
А я вважаю, що справа свинарчуків порівняно з відкатами" бені - яйця виїденого не варта.
За счастье в Херсонской области будет отвечать Весна Игоревна
Оруэлл докурил и застрелился бы нах@й.
Одна из самых депрессивных областей одной из самых депрессивных стран в структуре местной облдержадминистрации сотворила "Управление счастья".
Счастья, понимаете? Управление, ага.
11 чиновников штатного состава будут измерять уровень счастья во вверенных весях и деревнях. Чего будут дальше делать с замерами, какие предпринимать действия в случаях отклонений вверенных холопов от заданных параметров - ноуке пока неизвестно. Думаю, чего-нить придумают из стимулирующего.
...и да. Если вы думаете, что треш на этом закончился - то них@я подобного.
Внимаем, блд.
В конкурсе на главу службы счастья победила местная дама 1989-го года выпуска по имени Весна Игоревна Карпук.
Фото прилагаю. Из соцсетей, ага.
Вячеслав Савченко, P.S. 2 января
По результатам проведенного конкурса на занятие вакантной должности начальника службы счастья и улучшение качества жизни Херсонской областной государственной администрации победителем определена Весна Игоревна Карпук.
Об этом сообщает сайт Херсонской ОГА.
Весну Карпук в СМИ называли победительницей еще до окончания конкурса.
Из опыта работы у нее - руководство магазином модной одежды на Фабрике и 4 месяца работы в автосалоне.
Нет у нее и образования по направлению Социология, как того требовали условия конкурса. Но есть знание английского языка.
Кроме того, Весна имеет экономическое образование.
Особую популярность Карпук принесли ее аккаунты в соцсетях, переполненные смелыми фотографиями.
У євреїв, з часів придушення іудейського повстання, коли син Веспасіана Тит (теж майбутній імператор), кастрував всіх чоловіків та хлопчиків, що лишилися живими, національність визначають по матері.
І можливі дивні речі. Якщо якийсь, скажімо Беренгольц, оженився на Гапці Грушці, а його син, теж Беренгольц на якійсь Гальці Прокопчучці, то діти від такого шлюбу, до речі Беренголци, уже не євреї!
І навпаки. Тому дивитися треба на маму, а на на татове, чи дідове прізвище.
Над Слугами народа и смеются.
Во всем мире.
Главное, чтобы лохторату не пришло прослезиться, когда отсмеются.
Источник: https://censor.net.ua/v3169779
"По делам узнаете их" - там в Писании говорится.
Пусть министры и депутаты получают высокие зарплаты и не берут взяток, лучше пусть наши зарплаты поднимают до европейского уровня.
Не правда ли, впечатляет?
И это только оклад, без учёта всевозможных доплат и премий., https://uc.ink/1hKQQX?pub=link [Давайте порадуемся за Рябошапку! - Экономика от Пророка]: Посмотри!