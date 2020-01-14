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 В Днепре загорелся и умер от ожогов бездомный мужчина. ВИДЕО 18+

На площади Героев Майдана в Днепре загорелся бездомный мужчина. Несмотря на то, что его быстро потушили, он получил сильные ожоги, несовместимые с жизнью. Внимание! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информатор, сообщение о том, что возле городского катка горит человек поступило в службу скорой помощи около 17.00.

Видео Обозреватель.Днепр

Причина, почему человек загорелся, неизвестна. По словам очевидцев, пострадавший сидел на лавочке с другим бездомным, который совершенно не пострадал. Однако он никак не реагировал на происходящее рядом.

На место сразу направили бригаду, которая находилась ближе всего. По прибытию медики обнаружили человека без сознания и в тяжелом состоянии. Площадь ожогов составила больше 90% тела. Пострадавшего моментально поместили в машину скорой помощи, где ему начали капать необходимые медикаменты. Во время траспортировки в больницу, состояние мужчины резко ухудшилось и наступила клиническая смерть. В течении 30 минут сотрудники скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, но потерпевший умер.

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Источник: https://censor.net.ua/v3169762
 
 
 Топ комментарии
 
Несколько лет назад в Днепре (вроде) орудовала банда сынков прокуроров, которые бомжей убивали и поджигали. Их тогда вроде разоблачили. Там случайно не выпустили их?
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Це вже якийсь треш... Хоча я колись бачив, як у одного алкана в селі пішов вогонь з рота після того, коли він перепив перваку, але щоб вогонь по всьому тілу...
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Реанимационные мероприятия пострадавшему, у которого площадь ожогов более 90% - ?! Вот бы все медицинские работники были такими.
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Несколько лет назад в Днепре (вроде) орудовала банда сынков прокуроров, которые бомжей убивали и поджигали. Их тогда вроде разоблачили. Там случайно не выпустили их?
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это центр города, 5 вечера, каток. Куча людей была.
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Це вже якийсь треш... Хоча я колись бачив, як у одного алкана в селі пішов вогонь з рота після того, коли він перепив перваку, але щоб вогонь по всьому тілу...
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Реанимационные мероприятия пострадавшему, у которого площадь ожогов более 90% - ?! Вот бы все медицинские работники были такими.
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Какой энтузиаст-пожарный заснял это всё на видео?
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Если рядом не было источника огня, то, по-видимому, его подожгли, предварительно облив чем-то?
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"Однако он никак не реагировал на происходящее рядом"_______________________"не реагировавших" как минимум двое - бомж и автор видео!
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Автор видео - мразь! Если бомж может бухой и нечего не соображает, то автор видео прекрасно себя чувствует. Для него праздник снять горящего человека!
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Дебілоїди статейку крапали!?
Хай направить ДСНС туди екстрасенсів, ті швидко "визначать" що сталось!
Країна дебілів і ідіотів вірять всякій дурні!
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Сидит сосед и просто втыкает! ******.
А тот кто снимал лайки себе накручивает ??! Не намного лучше.
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Самовозгора́ние челове́ка (англ. Spontaneous human combustion, SHC) - паранормальное явление, в результате которого человек якобы может воспламениться без видимого внешнего источника огня.
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