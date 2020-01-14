 Адвокат Дугарь Коломиец показал хозяина саперной сумки, изъятой у его подзащитной: "Знакомьтесь, это Андрей - сапер 25-й бригады". ВИДЕО

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Коломиец опубликовал видео, на котором украинский военный по имени Андрей, проживающий в том же блоке общежития, где и Яна Дугарь, показывает сумку, подобную изъятой у нее при обыске.

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"Руслан Рябошапка, вот та самая сумка сапера, которой пугало МВД на печально известном брифинге по делу Шеремета. Штука в том, что в МВД в курсе что это за сумка, что в ней и кому она принадлежит. Теперь и Вы в курсе", - написал он, обращаясь к генпрокурору.

Факт того, что изъятая сумка не принадлежала Дугарь был известен полиции, поскольку при обыске они изъяли сертификат сапера, того самого владельца сумки, соседа Яны по общежитию, утверждают защитники.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".