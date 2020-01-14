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Все про:Шеремет (395) Дугарь Яна (24)

 Адвокат Дугарь Коломиец показал хозяина саперной сумки, изъятой у его подзащитной: "Знакомьтесь, это Андрей - сапер 25-й бригады". ВИДЕО

Адвокат фигурантки дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь Виталий Коломиец заявил, что полиция с самого начала знала, кому принадлежит найденная у его подзащитной саперная сумка.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Коломиец опубликовал видео, на котором украинский военный по имени Андрей, проживающий в том же блоке общежития, где и Яна Дугарь, показывает сумку, подобную изъятой у нее при обыске.

Читайте также: "Набор сапера", который нашли дома у Дугарь, принадлежал другому человеку, - адвокат

"Руслан Рябошапка, вот та самая сумка сапера, которой пугало МВД на печально известном брифинге по делу Шеремета. Штука в том, что в МВД в курсе что это за сумка, что в ней и кому она принадлежит. Теперь и Вы в курсе", - написал он, обращаясь к генпрокурору.

Факт того, что изъятая сумка не принадлежала Дугарь был известен полиции, поскольку при обыске они изъяли сертификат сапера, того самого владельца сумки, соседа Яны по общежитию, утверждают защитники.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также читайте: Министр по делам ветеранов Коляда о деле об убийстве Шеремета: Чем бы оно ни закончилось - проигрывает государство

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Адвокат Дугарь Коломиец показал хозяина саперной сумки, изъятой у его подзащитной: Знакомьтесь, это Андрей - сапер 25-й бригады 01

Источник: https://censor.net.ua/v3169761
 
   
 Топ комментарии
 
Рябошапке и Авакову "какая разница".
Переплюнули Пшонку и Захарченко. Те хоть были открытыми рыгами.
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не осталось ничего от "убойных" доказательств которые предъявляли на брифинге украинофоб Зе-ишак и Авакян....
Все доказы как оказались не стоят н и ч е г о ...
Но люди которые защищали и боролись за Украину будут продолжать сидеть...
А раше убийц и сепаров будут продолжать выдавать Московии...
Сучья страна тупого нарида...
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Тут не отставка нужна. Что-то покрепче. Но нюанс в том, что он вытянул на сцену клоуна, которым и прикрывался. Последнему будет несладко, а Аваков опять увернется.
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показывает сумку, подобную изъятой у нее при обыске.

А если я при обыске покажу ствол, подобный тому, который был у вора, который сидит на зоне. Так что ему срок увеличат?
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"в сумке бьіл сертификат сапера". читай внимательно букфьі
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Этот документ помешает мне вычистить взрывчатое вещество из мины? А если со стволом у меня найдут письмо папы вора на зоне: мол завещаю тебе сынок ТТ?
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Знаю одного Президента, так его папа из зоны такому научил, что до сих пор Украина икает.
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Не гони, папа Моники Оманской по зонам не чалился
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Не тупи, он про ***** Свыночола.
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Лишнехромосомное, кто тебе сказал, что папа Порошенко научил его за 8 месяцев президентства уходить в отпуск 6 раз?
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Надо ДОКАЗАТЬ, что кто-то конкретный вычистил взрывчатое вещество из конкретной мины, а не лепить гниль по примеру рашистского следственного комитета.
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Представь себе у меня дома нашли боевую мину с вычищенным взрывным веществом. А у моего друга нашли комплект сапёра? Не доказательство? Нет. Но есть ещё куча косвенных доказательств.

А прикинь я из зарегистрированного пистолета застрелил соседа. Потом пошёл домой, помылся, сжёг одежду, стёр отпечатки с пистолета. А на суде сказал: выкрали пистолет, а потом подбросили, ваши доказательства не доказательства.
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Главменты заявляли, что убийство было организовано и исполнено на очень высочайшем техническом и организационном уровне.
Но при этом высочайшей квалификации "специалист-организатор" убийства Антоненко три года хранит выпотрошенную мину у себя под кроватью, держит фотки с ней на своих личных страницах в соцсетях.
В этот противоречивый бред ментов и прокуроров могут верить только лишнехромосомные.
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Значит исполнитель Антоненко ослушался указаний сверху. Так бывает. Забыл, не дослушал и т.д. Антоненко не руководитель предполагаемый, я его не обвиняю. Он предполагаемый исполнитель и руководитель группы. Организаторы сидят там (указал пальцем вверх).
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Каких-таких сверху?
Он же "организовал преступление из своих нацистских убеждений с целью их популяризации", - заявили Аваков и Рябошапка.
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ну тех, которые уже там (указал пальцем вверх).
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Даже Аваков намекал, то у них было прикрытие от высших лиц СБУ. Потому и не расследовали столько лет, как и всё остальное. Вот там и настоящие организаторы, опять же это всего лишь предположения. Суд покажет.
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Нехай би сам розслідував, як зараз.
Він тоді навіть рота не розкривав, що йому хтось заважає.
Чому?
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Если бы тогда Аваков рот открыв - лишился бы поста министра МВД. Сама понимаешь... И может преступление вообще никогда бы не расследовали. А так Аваков обеспечил честные выборы и открылась возможность расследования.
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У нас не расея. Убрать Авакова без 226 голосов ЗА в Раде было невозможно.
Его родной НФ их не дал бы.
Поэтому, если типа принципиальному и честному министру кто-то мешал расследовать одно из самых резонансных преступлений, он должен был об этом заявить.
Мог привлечь свою подругу Йованович из посольства США.
Но он ничего подобного не делал. Его сейчас внезапно прорвало, как и гнилую Трубу.
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У вас не расея, у вас мафиозные разборки ещё круче чем на расее. Думаю пора заканчивать разговор.
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Сам откуда, Антон?
Флаг точь-в-точь как у кацапов на олимпиаде.
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Как увидите антимайданный или антизападный пост, поищите под ним лайк Anton Sova.
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йому на підмогу на сенсор відряджено доста помічників. Так що потрібно звертати увагу ще на інших, ніби "новеньких"...
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"Дебилоид", когда назначается экспертиза по оружию, то ставится первым вопрос: "Является-ли представленный предмет оружием (боеприпасом), и может-ли применяться для выстрела (взрыва)? Так вот, о мине, с отсутствием ВВ (патроне, с пробитым капсюлем, пистолете без бойка или со спиленным) нормальный эксперт ответит - "НЕТ", а потом подробно изложит причины... А ты "чушь городишь", надеясь, что тебя за "спеца" примут...
"Молчи - сойдёшь за умного..."
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Да, я из мины выбрал взрывчатое вещество, куда-то его отнёс, был взрыв, а теперь ваши доказательсва не доказательства.
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Знаешь, "мальчик в коротких штанишках и грязной попой", есть в украинском законодательстве такое понятие - "презумпция невиновности"... Это дело следствия - доказывать вину, а не дело подследственного - доказывать свою невиновность! Все подследственные могут, по закону, следакам не отвечать, и даже "нахер посылать" - это их право... А следаки пусть "пыхтят"...
Я же тебе написал: "Молчи - сойдёшь за умного...".
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А прикинь я из зарегистрированного пистолета застрелил соседа. Потом пошёл домой, помылся, сжёг одежду, стёр отпечатки с пистолета. А на суде сказал: выкрали пистолет, а потом подбросили, ваши доказательства не доказательства.
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Знаешь, Мао Цзе Дуну приписывают выражение: "Дураку невозможно объяснить, что он - дурак, именно потому, что он - дурак...".
А есть ещё одно высказывание: "Дураки "умными" признают лишь тех, кто решает понятные дуракам задачи понятными дуракам, способами...".
Я тебе пишу об "обязанности следствия доказать вину", и о праве подследственного не признавать вины и отсутствии у него обязанности доказывать свою невиновность, а ты мне "гипотетические конструкции " приводишь...
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Так и я тебе на твоём же примере пытаюсь донести данный эффект:
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Эффект Да́ннинга - Крю́гера - метакогнитивное искажение, которое заключается в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом неспособны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации[1]. Это приводит к возникновению у них завышенных представлений о собственных способностях, в то время как действительно высококвалифицированные люди, наоборот, склонны занижать оценку своих способностей и страдать недостаточной уверенностью в своих силах, считая других более компетентными. Таким образом, менее компетентные люди в целом имеют более высокое мнение о собственных способностях, чем это свойственно людям компетентным (которые к тому же склонны предполагать, что окружающие оценивают их способности так же низко, как и они сами). Также люди с высоким уровнем квалификации ошибочно полагают, что задачи, которые для них легки, так же легки и для других людей[2].
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да их взяли телефонные разговоры, видимо говорили что зебобик говно, скоро и к нам прийдут за посты на цензоре, под)(уйловник вова и на это пойдет, скоро убд закапывать и прятать будем если этого чмошника не отправим в ростов
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Рябошапке и Авакову "какая разница".
Переплюнули Пшонку и Захарченко. Те хоть были открытыми рыгами.
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в Собакова залишилися ще якісь "докази" по цій липовій справі? пора у відставу і на вірменську родіну Адвокат Дугарь Коломиец показал хозяина саперной сумки, изъятой у его подзащитной: "Знакомьтесь, это Андрей - сапер 25-й бригады" - Цензор.НЕТ 7069
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Тут не отставка нужна. Что-то покрепче. Но нюанс в том, что он вытянул на сцену клоуна, которым и прикрывался. Последнему будет несладко, а Аваков опять увернется.
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А чому до цього таку команду не давав Аваков Собакову? Виходить, що міністр знав, що це правопорушення і не приймав ніяких мір? То це є злочин.
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ага, вместе с ксивой)))
пропагандоны тупеют с каждым денм ))))
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.............Коломиец опубликовал видео, на котором украинский военный по имени Андрей, проживающий в том же блоке общежития, где и Яна Дугарь, показывает сумку, подобную изъятой у нее при обыске..............

Иногда умение читать избавляет от ненужной писанины. Человек взял для демонстрации сумку другого сапера.
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Ты в общежитии жил? В одной комнате 4 человека вещи всех находятся в одной комнате вообще. Кто кому что на хранение передал?
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Дурак ты.

Сумка у медсестры не хранилась. Ее нашли в соседнем блоке - во первых.

Во вторых, саперу принадлежит не "какая-то" сумка, а именно изъятая при обыске. Сумка на видео - образец, на примере которого сапер рассказывает, что у него было изъято. У НЕГО, а не у Дугарь. Рассказывает, чтобы люди знали, что это такое, и что взрывчатки там не было и нет.
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Читать научись, брехло "показывает сумку, подобную изъятой у нее при обыске"
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У нее в тумбочке, у нее в комнате, у нее в блоке или у нее в общежитии?
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Ты видео смотрел? Сапер рассказывает, где и почем приобрел изъятую сумку, и на примере аналогичной сумки показывает, что взрывчатых веществ там нет и быть не может. Сумка предназначена для инструментов и приспособлений. И сумку нашли не у медсестры. Ее нашли в соседнем помещении (об этом писали уже), а именно, у соседа-сапера. Не повезло ему жить рядом с Дугарь. И изъяли ее вместе с сертификатом сапера. То, что на брифинге ее назвали сумкой Дугарь - подтасовка.
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Зеленский за этакую "правду" лет на 10 может сесть. Не расстраивайте клоуна. Клоунов надо смешить, а не наоборот.
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не сяде... В кращому для нас випадку хіба що приземлиться, десь в Ростові, або по сусідству. А так - може бути нове *****.
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Для рябошапкі і його покровителя--"какая разница", раз москва наказала. У влади--україноненависникі і вороги,та підстилкі путіна і бені.
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Беня, вероятно, озвучил сумму для Х****, за которую он готов продать Украину и дату определил - когда забудут кровь...
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аваков и его объявит соучастником.. тоже мне бином ))))
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не осталось ничего от "убойных" доказательств которые предъявляли на брифинге украинофоб Зе-ишак и Авакян....
Все доказы как оказались не стоят н и ч е г о ...
Но люди которые защищали и боролись за Украину будут продолжать сидеть...
А раше убийц и сепаров будут продолжать выдавать Московии...
Сучья страна тупого нарида...
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У вас саперна лопатка є?

Якщо, так, то прокуратура вас усіх звинуватить у вбивстві Шеремета.
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У мене є і саперна лопатка, і дві пусті гранатні сумки, в яких я мисливські патрони зберігаю, і портупея з новенькою кобурою... Я - "терорист"?... А, забув - ще дві армійські алюмінієві фляжки для води... І новенькі юхтові чоботи... Ще з часів служби...
Та у кожної людини, що служила, щось подібне, зберігається!!!
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Ну, тепер у слідчих проти вас "неспростовні докази"
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ПРийдеться застрелиться солоним огірком...
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А чего все так возбудились?
Дугарь инкриминируют причастность к убийству в том, что она ходила и фотографировала камеры видеонаблюдения на месте убийства. Кстати, в прослушке она ляпнула что кроме сумки сапера у нее еще есть 7 (семь) телефонов. Но защитнички и тут скажут, что это ничего не означает - у каждого пересичного есть 7 телефонов чтобы звонить, а сумку сапера можно купить в любом военторге и хранить в общажной комнате медсестры.
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Лишнехромосомное, а уличные камеры видеонаблюдения висят так, чтобы их видели или возле чего-то, что отвлекает внимание, например, реклама, афиша или архитектурное украшение?
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Для фотографирования камер наблюдения сумка сапера - нужнейшая вещь! А куча телефонов есть почти у каждого. Они устаревают раньше, чем ломаются.
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Дугарь не ходила и не фотографировала камеры. Для сравнения с женщиной с видео были предъявлены фото какого-то другого человека, т.к. в то время, когда они якобы были сделаны, Дугарь не было в Украине. У не не просто алиби, а два алиби, второе, т.к. в тот момент, когда она якобы фотографировала камеры, она работала на режимном объекте за 600 км от Киева. Несколько телефонов норма для современного человека, а сумку сапера, как ни смешно, ее сосед действительно купил со скидкой в интернете, наверняка в военторге. Ты видео, надеюсь, посмотрел? Со скидкой, т.к. он сапер, и был в АТО. Есть еще люди порядочные в военторгах.
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овца,у меня 10 телефонов.и?
да,еще люблю снимать городскую архитектуру.
и РД есть....
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Хрня какая-то!
Эта сумка изъята и находится в полиции - ЧТО показывает кино?
КАК сумка этого мужика оказалась у неё?
Что ж он не говорит о пропавшем документе?
Хрня....
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Помню студентом у соседа в общежитии (из другой комнаты) брал рюкзак, не то, чтобы мы с ним были замечены в волонтёрстве и встречались на передовой, просто познакомились. Но ты, малоросс, никому этого не рассказывай, а то меня посадят.
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Ты идиот?
Если сумка изъята полицией, ЧТО показывают в кино?
Если мужик ей сумку одолжил - так что же он про это не говорит? Это ж явное доказательство!
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1. Если дата видео до обыска то может и ту же самую. Если после - то одну из тех, что у него на службе или одну из тех, что есть у его товарищей. Либо у него - страшно подумать! -было ДВЕ сумки.
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Читать не умеешь, и устную речь тоже не понимаешь? Ты не чукча, ты кацап недоделанный.
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Народ Украины давно понимает, что аваков делом Шеремета лоханул нелоха.
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Что делать? А не надо ничего изобретать. Предьява от инициативкной группы.Форум-кворум
и перевыборы.По заветам наших пращуров.Только надо избрать такую партию под таким прапором.
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тухлые доказательства какие-то
еще и сертификат нашли чья сумка в армейской общаге.
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Съёмка камер, 7 телефонов, сапёрная сумка, угрозы расстрелять Киев из градов...

Не, это просто слова, они все святые патриоты.
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А еще эта их способность менять рост на 10 см и татуировки с рук! Однозначно преступники!
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Рост поменял эксперд который заявил что оказывается замерить рост во видео это точная наука.
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А если еще сажать и за угрозы разбомбить Воронеж...
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Оманскому Зебилу и его кодле уже никто не верит !!! Врун на вруне и вруном погоняет .... )))
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А Ви читали справи своїх дідів, яких червонопузі у 30-ті роки репресували?
Я - так. Почерк той же, от цей:
« ... захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості…».

Вишинський з того світу аплодує
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Якщо сумка, яка б вона не була, не містила заборонених для зберігання речей, то взагалі немає про що розмовляти. Хоч називай її "сумкою сапера", хоч "сумкою бетмена" - не має значення. Якщо ці сумки (знайдена та продемонстрована на відео) ідентичні чи майже ідентичні за вмістом, то взагалі не зрозуміло, про що мова.
В мене питання викликає такі факти:
1. Знайдена слідчими сумка належала начебто Андрію. Її вилучили. То яку сумку він зараз демонструє? В нього було дві? Чи він придбав та вкомплектував цю спеціально для показу?
2. Чому Яна згадувала у розмові ту прокляту сумку з пересторогою? Чому згадала 7 телефонів? Тобто у багатьох людей у власності кілька телефонів (у мене старих валяється кілька), але чому вона їх згадує з пересторогою, мовляв, добре що не дізналися.
Це дивні обставини, але вони жодним чином не підтверджують і не спростовують участь у злочині. І ще, я думаю, якби у вилученій сумці було знайдено щось заборонене, якісь крихти вибухівки або щось подібне, цей факт вже фігурував би у справі. А так - сумка...сапера...ну то й що?
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2. Чому Яна згадувала у розмові ту прокляту сумку з пересторогою? Чому згадала 7 телефонів? Тобто у багатьох людей у власності кілька телефонів (у мене старих валяється кілька), але чому вона їх згадує з пересторогою, мовляв, добре що не дізналися.

Якщо у Вас є кілька телефонів, а Вас звинувачують у фотографуванні камер спостереження з телефону, Ви будете їх згадувати як, з пересторогою чи ні? А якщо марка одного з них випадково співпаде з тією, що користувався реальний злочинець?
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