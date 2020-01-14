 Адвокат Дугарь Коломиец показал хозяина саперной сумки, изъятой у его подзащитной: "Знакомьтесь, это Андрей - сапер 25-й бригады". ВИДЕО

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Коломиец опубликовал видео, на котором украинский военный по имени Андрей, проживающий в том же блоке общежития, где и Яна Дугарь, показывает сумку, подобную изъятой у нее при обыске.
"Руслан Рябошапка, вот та самая сумка сапера, которой пугало МВД на печально известном брифинге по делу Шеремета. Штука в том, что в МВД в курсе что это за сумка, что в ней и кому она принадлежит. Теперь и Вы в курсе", - написал он, обращаясь к генпрокурору.
Факт того, что изъятая сумка не принадлежала Дугарь был известен полиции, поскольку при обыске они изъяли сертификат сапера, того самого владельца сумки, соседа Яны по общежитию, утверждают защитники.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
А если я при обыске покажу ствол, подобный тому, который был у вора, который сидит на зоне. Так что ему срок увеличат?
А прикинь я из зарегистрированного пистолета застрелил соседа. Потом пошёл домой, помылся, сжёг одежду, стёр отпечатки с пистолета. А на суде сказал: выкрали пистолет, а потом подбросили, ваши доказательства не доказательства.
Но при этом высочайшей квалификации "специалист-организатор" убийства Антоненко три года хранит выпотрошенную мину у себя под кроватью, держит фотки с ней на своих личных страницах в соцсетях.
В этот противоречивый бред ментов и прокуроров могут верить только лишнехромосомные.
Он же "организовал преступление из своих нацистских убеждений с целью их популяризации", - заявили Аваков и Рябошапка.
Він тоді навіть рота не розкривав, що йому хтось заважає.
Чому?
Его родной НФ их не дал бы.
Поэтому, если типа принципиальному и честному министру кто-то мешал расследовать одно из самых резонансных преступлений, он должен был об этом заявить.
Мог привлечь свою подругу Йованович из посольства США.
Но он ничего подобного не делал. Его сейчас внезапно прорвало, как и гнилую Трубу.
Флаг точь-в-точь как у кацапов на олимпиаде.
"Молчи - сойдёшь за умного..."
Я же тебе написал: "Молчи - сойдёшь за умного...".
А есть ещё одно высказывание: "Дураки "умными" признают лишь тех, кто решает понятные дуракам задачи понятными дуракам, способами...".
Я тебе пишу об "обязанности следствия доказать вину", и о праве подследственного не признавать вины и отсутствии у него обязанности доказывать свою невиновность, а ты мне "гипотетические конструкции " приводишь...
Переплюнули Пшонку и Захарченко. Те хоть были открытыми рыгами.
пропагандоны тупеют с каждым денм ))))
Иногда умение читать избавляет от ненужной писанины. Человек взял для демонстрации сумку другого сапера.
Сумка у медсестры не хранилась. Ее нашли в соседнем блоке - во первых.
Во вторых, саперу принадлежит не "какая-то" сумка, а именно изъятая при обыске. Сумка на видео - образец, на примере которого сапер рассказывает, что у него было изъято. У НЕГО, а не у Дугарь. Рассказывает, чтобы люди знали, что это такое, и что взрывчатки там не было и нет.
Все доказы как оказались не стоят н и ч е г о ...
Но люди которые защищали и боролись за Украину будут продолжать сидеть...
А раше убийц и сепаров будут продолжать выдавать Московии...
Сучья страна тупого нарида...
Якщо, так, то прокуратура вас усіх звинуватить у вбивстві Шеремета.
Та у кожної людини, що служила, щось подібне, зберігається!!!
Дугарь инкриминируют причастность к убийству в том, что она ходила и фотографировала камеры видеонаблюдения на месте убийства. Кстати, в прослушке она ляпнула что кроме сумки сапера у нее еще есть 7 (семь) телефонов. Но защитнички и тут скажут, что это ничего не означает - у каждого пересичного есть 7 телефонов чтобы звонить, а сумку сапера можно купить в любом военторге и хранить в общажной комнате медсестры.
да,еще люблю снимать городскую архитектуру.
и РД есть....
Эта сумка изъята и находится в полиции - ЧТО показывает кино?
КАК сумка этого мужика оказалась у неё?
Что ж он не говорит о пропавшем документе?
Хрня....
Если сумка изъята полицией, ЧТО показывают в кино?
Если мужик ей сумку одолжил - так что же он про это не говорит? Это ж явное доказательство!
и перевыборы.По заветам наших пращуров.Только надо избрать такую партию под таким прапором.
еще и сертификат нашли чья сумка в армейской общаге.
Не, это просто слова, они все святые патриоты.
Я - так. Почерк той же, от цей:
« ... захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості…».
Вишинський з того світу аплодує
В мене питання викликає такі факти:
1. Знайдена слідчими сумка належала начебто Андрію. Її вилучили. То яку сумку він зараз демонструє? В нього було дві? Чи він придбав та вкомплектував цю спеціально для показу?
2. Чому Яна згадувала у розмові ту прокляту сумку з пересторогою? Чому згадала 7 телефонів? Тобто у багатьох людей у власності кілька телефонів (у мене старих валяється кілька), але чому вона їх згадує з пересторогою, мовляв, добре що не дізналися.
Це дивні обставини, але вони жодним чином не підтверджують і не спростовують участь у злочині. І ще, я думаю, якби у вилученій сумці було знайдено щось заборонене, якісь крихти вибухівки або щось подібне, цей факт вже фігурував би у справі. А так - сумка...сапера...ну то й що?
Якщо у Вас є кілька телефонів, а Вас звинувачують у фотографуванні камер спостереження з телефону, Ви будете їх згадувати як, з пересторогою чи ні? А якщо марка одного з них випадково співпаде з тією, що користувався реальний злочинець?