 "#бать, наколотило!" - масштабное ДТП на проспекте Соборности возле моста Патона в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места ДТП опубликовало сообщество Киев Оперативный.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Из-за аварии по обе стороны моста образовались серьёзные автомобильные пробки.

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