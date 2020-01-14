 "#бать, наколотило!" - масштабное ДТП на проспекте Соборности возле моста Патона в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места ДТП опубликовало сообщество Киев Оперативный.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Из-за аварии по обе стороны моста образовались серьёзные автомобильные пробки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места ДТП опубликовало сообщество Киев Оперативный.
Информации о пострадавших на данный момент нет. Из-за аварии по обе стороны моста образовались серьёзные автомобильные пробки.
Реверсная полоса для движения там закрыта!
"Даже не притормозил: журналисты раскрыли подробности ДТП с кортежем Порошенко" (видео)
https://www.unian.net/m/incidents/10075106- pensioner-kotorogo-sbil-kortezh-poroshenko-dal-pervoe-intervyu-posle-dtp-foto-video.html
"Все эти нарушения объединяются общим понятием digital dementia - цифровое слабоумие или информационная псевдодебильность. Псевдо потому, что не имеет отношения к одноименному психическому заболеванию, но по своим проявлениям очень похожа на него", - резюмирует Максим Жидко, кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ».
Это условие в принципе трудновыполнимо - кто-то обязательно рано или поздно нарушит.
наверное первое дтп за две недели...