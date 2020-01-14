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 Происшествия, Общество
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Все про:авария (1119) ДТП (5976) Киев (18415)

 "#бать, наколотило!" - масштабное ДТП на проспекте Соборности возле моста Патона в Киеве. ВИДЕО

Сразу несколько легковых автомобилей серьезно повреждены в результате ДТП на проспекте Соборности возле столичного моста Патона. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с места ДТП опубликовало сообщество Киев Оперативный.

Информации о пострадавших на данный момент нет. Из-за аварии по обе стороны моста образовались серьёзные автомобильные пробки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Внедорожник съехал в пруд на Днепропетровщине: погибли 4 человека, среди них - ребенок. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3169746
 
 
 Топ комментарии
 
У зебилов права нужно забирать. Умственно отсталые за рулем это катастрофа.
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Правильно.Всем ровняться на водил петра пойлошенко.
"Даже не притормозил: журналисты раскрыли подробности ДТП с кортежем Порошенко" (видео)
https://www.unian.net/m/incidents/10075106- pensioner-kotorogo-sbil-kortezh-poroshenko-dal-pervoe-intervyu-posle-dtp-foto-video.html
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Гавно твоё уже выветрилось... Давай посвежее!
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Чудеса творят идиоты, а дебилы в них верят!
Реверсная полоса для движения там закрыта!
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Чудес не бывает . Есть хорошо спланированные акции...
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Нужно запретить выдачу прав всяким зебилам, а то проехать уже спокойно нельзя!!! "#бать, наколотило!" - масштабное ДТП на проспекте Соборности возле моста Патона в Киеве - Цензор.НЕТ 7062
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У зебилов права нужно забирать. Умственно отсталые за рулем это катастрофа.
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Правильно.Всем ровняться на водил петра пойлошенко.
"Даже не притормозил: журналисты раскрыли подробности ДТП с кортежем Порошенко" (видео)
https://www.unian.net/m/incidents/10075106- pensioner-kotorogo-sbil-kortezh-poroshenko-dal-pervoe-intervyu-posle-dtp-foto-video.html
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Гавно твоё уже выветрилось... Давай посвежее!
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За вами не успеешь.Весь свежак сгребли,даже по карманам пораспихивали.
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Ой как вспомню как зебилы несколько раз хоронили живого деда 😂😂😂 ну посмешище же
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.. а посвежее сейчас по улицам с кортежем из десяти машин носится. Вонь ослика Зе далеко ощущается.
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Наблюдения и глобальные исследования "цифророжденных" и "цифровых мигрантов" (людей, чья социализация пришлась на доинтернетовскую эпоху) свидетельствуют о достаточно радикальных изменениях в психическом функционировании человека. Причина - активное использование цифровых технологий. Как следствие, у "цифророжденных" наблюдаются специфические нарушения познавательных процессов, эмоций, ценностей и смыслов, навыков саморегуляции, межличностных отношений и сексуальности.

"Все эти нарушения объединяются общим понятием digital dementia - цифровое слабоумие или информационная псевдодебильность. Псевдо потому, что не имеет отношения к одноименному психическому заболеванию, но по своим проявлениям очень похожа на него", - резюмирует Максим Жидко, кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ».
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там вместо реверсной полосы нужен отбойник метра полтора. Хотя дебилам и это не преграда.
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если не горит светофор движения по реверсной полосе то водитель не имеет права по ней ехать, а он там не горит никогда.
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Не должно быть там в принципе этой полосы - а вот отбойник очень даже нужен.
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если не нарушать ПДД то никакие отбойники не нужны и реверсная полоса там очень кстати!
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"если не нарушать ПДД "

Это условие в принципе трудновыполнимо - кто-то обязательно рано или поздно нарушит.
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100уе минимальный штраф и с завтрашнего дня количество нарушений упадет минимум на 50%!
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Но 50% весдь все равно останется, верно? А отбойник решит эту проблему кардинально.
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В этой стране это не более, чем фантазия.
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когда там работал светофор, такая же хрень была постоянно. Для одаренных водятлов посмотреть вверх на светофор было западло.
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А там альтернативно одаренные почему-то считали, что это ВИП-полоса. При этом эти альтернативно-одаренные почему-то считали, что ВИП - это именно они.
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Мій товариш колись їхав (на Лачетті) Північним мостом. На зелений сигнал зайняв реверсивну смугу (зараз її здається вже нема). Назустріч пре джип. Товариш, досвідчений водій, в останній момент зміг зіскочити з реверсної смуги. У джипі тьолка. Опустила скло і кричить "Тьі чего, лох, по ВИП-полосе едешь?"
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Отож. Саме тому я ніколи цією полосою не користувався, бо є такі альтернативно обдаровані тьолки. Хоча сам на джипі пересуваюсь.
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Я теж. І коли хтось на реверсивній їде "корпус в корпус" зі мною, я про всяк випадок трохи відстаю щоби він зміг зайняти крайню смугу у випадку "зустрічної тьолки".
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А если Авакову засунуть в *опу камеры, как вы думаете, порядок на дорогах появится?
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В наших реалиях либо никакой реверсивной, либо такая:
"#бати, наколотило!" - масштабна ДТП на проспекті Соборності біля моста Патона в Києві - Цензор.НЕТ 6084
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Это где то у "них"? Наверно тоже понимают глупость с реверсной полосой.
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рано нам реверсные полосы вводить, это для цивилизованых водителей с мозгом в коробке черепной. бетонные отбойники и штрафы размером с пол зарплаты, отлично работает, проверенно
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Ну там же реверсная полоса по которой нельзя ездить, ибо никогда не работают светофоры со стрелками. Действует "обычное право", с утра машины едут по ней на правый берег, вечером - на левый. Кто-то не знал про это" правило".
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Кто-то думал, что ещё утро. А другой думал, что уже вечер.
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Прикольно про "обычное право". Скоро с нашими правоохранителями про правила и законы вообще забудем. Останется только "обычное право" у кого денег больше больше и прав.
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хорошо бы переименовать несколько улиц с проблемными участками дороги на которых постоянно происходят аварии: типа "довбоводійска", "бидлотаранська" итп. название выбирается по конкурсу киевлянами.
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новость из ряда "сенсаций" - "влупились в зопу три машины" .. ..в стАлице ... "#бати, наколотило!" - масштабна ДТП на проспекті Соборності біля моста Патона в Києві - Цензор.НЕТ 2297
наверное первое дтп за две недели... "#бати, наколотило!" - масштабна ДТП на проспекті Соборності біля моста Патона в Києві - Цензор.НЕТ 2297
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Очередь из Макдональдса наверно... Все хотят в него попасть.
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