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 "Убирай его нахер! Долбо#б!" - драка со стрельбой между активистами и представителями застройщика на Никольской Слободке в Киеве. ВИДЕО

Сегодня утром произошла драка со стрельбой между активистами и представителями застройщика на скандальной стройке на Никольской Слободке в Киеве. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи конфликта опубликован на странице ГО "Никольская Слободка" в соцсети.

Жителям района Никольской слободки возле метро "Левобережная" уже не раз удавалось блокировать строительство трех 33-этажных жилых комплексов, которые должны разместиться на небольшой прибрежной территории рядом с пляжем "Веселка". Скандалы вокруг известной застройки береговой линии Днепра идут с 2016 года.

Земельный участок, на который предъявляет права малоизвестная компания ТОВ "ЛВ-Холдинг" и на котором планирует построить ЖК "Sundance", является объектом "Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепра" и охраняется как культурное наследие с 2010 года.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Жители столичной Никольской слободки повалили бетонный забор и сняли железную сетку на месте застройки пляжа "Зона здоровья". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3169736
 
 
 Топ комментарии
 
Если бы не было сопротивления власти, в разных проявлениях, то мы ничем бы неотличались от рашки...
Всегда на стороне любых активистов, которые борются с властью, с барыгами, с ублюдками возомнившими себя небожителями, со вседозволенностью.

Рабов в рай не пускают.
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Власть должна навести порядок или люди сами его наведут.
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Если бы не было сопротивления власти, в разных проявлениях, то мы ничем бы неотличались от рашки...
Всегда на стороне любых активистов, которые борются с властью, с барыгами, с ублюдками возомнившими себя небожителями, со вседозволенностью.

Рабов в рай не пускают.
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вопрос больше , кто дал разрешение на строительство в историческом месте, и почему не подали в суд?
Когда государство не может защищать законность права, происходит анархия.
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Кличко, ау, ты где ? С 16 года проблема...
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При мудаке Кличко каждый вытворяет что хочет. И бараны снова его выберут.
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Киев уже давно превращен в одно большое гетто. Посему одной многоэтажкой больше, одной меньше - по. .
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Якщо проект гарний, то чому б і ні. Правда ЖК Санденс це тупий постсовок, якому не місце на першій полосі
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Земельна ділянка, на яку пред'являє права маловідома компанія ТОВ "ЛВ-Холдинг" і на якій планує побудувати ЖК "Sundance", є об'єктом "Історичний ландшафт київських гір і долини річки Дніпро" й охороняється як культурна спадщина з 2010 року.Джерело: https://censor.net.ua/ua/v3169736
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А где тугодум педалик? КАК можно строить БЕЗ документов??? Это что такое? Нет слов. Движемся не в сторону ЭС, а в сторону Сомали и других африканских стран.
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ну как бы если "педалик" - это зеля, тогда поддержу вопрос. если стройка БЕЗ документов - тогда рюкзакова вызывай. а кличко надо к ответу, только если стройка ПО документам (кто выдал разрешение, на каком основании).
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Был Кличко для украинского народа Великим Чемпионом, пошёл в мэры стал пидалик большой кучей говна.
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