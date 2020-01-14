 "Убирай его нахер! Долбо#б!" - драка со стрельбой между активистами и представителями застройщика на Никольской Слободке в Киеве. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи конфликта опубликован на странице ГО "Никольская Слободка" в соцсети.

Жителям района Никольской слободки возле метро "Левобережная" уже не раз удавалось блокировать строительство трех 33-этажных жилых комплексов, которые должны разместиться на небольшой прибрежной территории рядом с пляжем "Веселка". Скандалы вокруг известной застройки береговой линии Днепра идут с 2016 года.

Земельный участок, на который предъявляет права малоизвестная компания ТОВ "ЛВ-Холдинг" и на котором планирует построить ЖК "Sundance", является объектом "Исторический ландшафт Киевских гор и долины реки Днепра" и охраняется как культурное наследие с 2010 года.

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