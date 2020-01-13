EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Происшествия
  2539  9
Все про:Киев (18415) ЧП (281)

 Возле ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве прорвало трубу с горячей водой, из здания эвакуируют людей, - СМИ. ВИДЕО

В Киеве возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе возле торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и первый этаж ТРЦ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Киев Оперативный".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новые эвакуаторы в Киеве тратят на погрузку автомобиля около минуты. ВИДЕО

По информации телеканала "Наш", проезжая часть ул. Антоновича возле ТРЦ "Ocean Plaza" повреждена в нескольких местах, в одну из ям провалился маршрутный микроавтобус. Пострадали припаркованные автомобили.

Как следует из видео, которое очевидцы выложили в сеть, вода затопила первый этаж торгового центра, люди, которые находятся на 2 этаже не могут самостоятельно покинуть здание. Охрана проводит эвакуацию.

"Затоплен первый этаж "Ocean Plaza". Охрана торгового центра проводит эвакуацию посетителей, сотрудников и персонала", - сообщают очевидцы.

Источник: https://censor.net.ua/v3169690
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Киев оперативний, а матюгається як кацапське бидло.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, то просто какой-то малорос отправил свою съемку в паблик Киева Оперативного.
 показать весь комментарий
 
Так назва трц кагбе намікає на те що повинен бути рядом океан.
 показать весь комментарий
 
ЗЕгенераты говорят шо с 1 января депутатам подняли зарплаты минимум до 100К. Так шо это выходит ЗЕбилы, шо ваш кловун Порошенко зарплату поднял вместо в тюрьму посадить?? передайте кловуну от Порошенко большое спасибо...100к конечно мелочь для него, но приятно ведь..
 показать весь комментарий
 
подскажите кто-нибудь Бубочке съездить на 9 мая к Путену на корпоратив и привезти видосик как Мацква горит и тонет.. а то страна не выдержит Бубочкиного правления..
 показать весь комментарий
 
все лето перебои с горячей водой( пришлось бойлер купить на всякий) дебилойды комунальщи чтото тэстируют а тут нннна тебе тогда когда не должно но снова и опять!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх