 Руководитель областной налоговой пыталась подкупить сотрудника прокуратуры, предлагалось 25 тыс. долл. ежемесячно, - НАБУ. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Следствие установило, что глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять взятку в 25 тыс. долл. В ответ тот должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением взяток от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в т.ч. уголовной.

Следствие задокументировало факт предоставления взятки, которая, учитывая утверждение самих подозреваемых, должна была стать первым траншем в дальнейшем "взаимодействии" с должностным лицом региональной прокуратуры.

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13 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП и при содействии Офиса Генерального прокурора сообщили этому лицу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления.

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