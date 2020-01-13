 Руководитель областной налоговой пыталась подкупить сотрудника прокуратуры, предлагалось 25 тыс. долл. ежемесячно, - НАБУ. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Следствие установило, что глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять взятку в 25 тыс. долл. В ответ тот должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением взяток от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в т.ч. уголовной.
Следствие задокументировало факт предоставления взятки, которая, учитывая утверждение самих подозреваемых, должна была стать первым траншем в дальнейшем "взаимодействии" с должностным лицом региональной прокуратуры.
13 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП и при содействии Офиса Генерального прокурора сообщили этому лицу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления.
ЗЫ. вопрос к НАБУ: а во всех других областях, значит прокурорские предложения приняли?!
Похоже, и за взятку тоже.