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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (3014) взятка (4824) подкуп (521) правоохранительные органы (804) ГНСУ (31)

 Руководитель областной налоговой пыталась подкупить сотрудника прокуратуры, предлагалось 25 тыс. долл. ежемесячно, - НАБУ. ВИДЕО

И.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы одной из областей попалась на предложения и предоставлении 25 тыс. долл. взятки руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Следствие установило, что глава региональной ГНС предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры этого же региона ежемесячно предоставлять взятку в 25 тыс. долл. В ответ тот должен был не препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС, связанной с получением взяток от предпринимателей, и не привлекать налоговиков к ответственности, в т.ч. уголовной.

Следствие задокументировало факт предоставления взятки, которая, учитывая утверждение самих подозреваемых, должна была стать первым траншем в дальнейшем "взаимодействии" с должностным лицом региональной прокуратуры.

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13 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП и при содействии Офиса Генерального прокурора сообщили этому лицу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Следствие устанавливает других лиц, причастных к совершению преступления.

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Источник: https://censor.net.ua/v3169689
 
 
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А я работаю за 400 долларов в месяц - лох...
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Наверное, ему еще нет 42, и он - лох... twenty five grand monthly... я б не устоял...
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И вот кому нахер этот пиар дешовий нужен?
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неплохо так!..
ЗЫ. вопрос к НАБУ: а во всех других областях, значит прокурорские предложения приняли?!
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Никогда налоговики не станут честными! Дай им з/плату хоть миллион, как и сержант петренко будут вымагать и брать! По результатам документальной проверки, если сумма начислений и ШС до 1 млн - откат 50%, свыше 1 млн - 35%, свыше 5 млн. - 25%. Вот так и бедуют!
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Т.е. за вымогательство судить не будут?
Похоже, и за взятку тоже.
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За 2019 год посадили на реальный срок разве что дворника_ пропил метлу.
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