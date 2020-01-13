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Все про:инспекция (65) Киев (18413) парковка (237) эвакуатор (51)

 Новые эвакуаторы в Киеве тратят на погрузку автомобиля около минуты. ВИДЕО

Инспекция по парковке 13 января впервые использовала для вывоза автомобиля нарушителя новые эвакуаторы с боковой загрузкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-сообщество Киев Автомобильный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2020 году Киев планирует увеличить количество эвакуаторов до 100 единиц, - Кличко

Новые эвакуаторы в Киеве тратят на погрузку автомобиля около минуты 01

По информации АвтоЦентра, на улицы Киева вышли эвакуаторы турецкой компании Miles Eurolift (Miles 4011 Eurolift на шасси грузовиков IVECO EuroCargo).

"Принцип работы напоминает вилочный погрузчик. Спецоборудование весит 4250 кг, давление в гидросистеме - 150 бар. Длина вилки - 2500 мм. Полезная грузоподъемность - от 2500 до 3000 кг, так что чудо-подъемник справится с любым внедорожником, который нарушил правила парковки. Производитель заявляет, что процесс погрузки авто занимает не более 60 секунд", - говорится в публикации.

С 16 ноября работники инспекции по парковке Департамента транспортной инфраструктуры начали осуществлять самостоятельную эвакуацию автомобилей, расположение которых существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения.

Также читайте: Киевским коммунальщикам разрешили убирать с улиц брошенные авто

Источник: https://censor.net.ua/v3169617
 
 
 Топ комментарии
 
Да, и прикинь, таких примерно 73% недовольных жызнью. Новые эвакуаторы в Киеве тратят на погрузку автомобиля около минуты - Цензор.НЕТ 586
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Сейчас быдло начнет кричать: "Сначала постройте парковки!"
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и тут политику суешь, вот же урод..
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Сейчас быдло начнет кричать: "Сначала постройте парковки!"
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Да, и прикинь, таких примерно 73% недовольных жызнью.
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Твой коммент по теме и адекватный?
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а чем не адекватный?
Зеля что, умный?
и да, по теме.... - парковки нужно как ты и написал, а где взять бабло, если зе-идиоты порезали местные бюджеты?
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Посмотри выпуски "Зупини лося". Проводят рейды возле полупустых парковок - ВСЕГДА куча лосей припаркованных где попало.
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а де там политика? ну провели у нас перепись идиотов совместно с президентскими выборами и что теперь считать это политикой??
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При чьому тут політика. Якщо 73% населення довПойопи, то при чому тут політика, хоча вони в політику будуть вибирати таких само довПойопов. Все логічно і правильно сказав Коля.
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Акційна пропозиція чи на постійній основі? Новые эвакуаторы в Киеве тратят на погрузку автомобиля около минуты - Цензор.НЕТ 8901
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судячи по тому як вилки прогинаються, акція дійсна тільки для легких автомобілів, седанів, хечбеків и т.д. власники SUVів можуть і на далі паркуватись як мuдаки.
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Отвозить авто в Умань,на разборку.Центры миллиоников должны стать велопешеходными и только для обчественного транспорта.Такси и маршрутки - минус.
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Почти согласен. Потому что велосипедисты несчастные только на дорогах. На тротуарах они гоняют будь здоров и большинство (!) из них чихать хотели на пешеходов.
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.. например мост на Труханов велопешеходный. НО, многие велосипедисты почему то считают, что центральная часть моста (красного цвета) создана исключительно для них. Неоднократно слышал маты в адрес пешеходов, зашедших якобы на велодорожку.
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ну по всей логике так там и есть - зеленые боковины для пешеходов, центральная красная часть - двухполосная велодорожка. но знаков соответствующих не установлено, поэтому возникают конфликты. но у нас везде так - с одной стороны пешеходы чхать хотели на велодорожки вообще и в принципе, с другой стороны - городские власти строяти велодорожки на от..бись - как правило просто сьедая кусок тротуара. во всем цивилизованном мире под велодорожки отдается как раз часть проезжей части. поэтому считаю велодорожки должны проектироваться и строиться исключительно в виде отдельной проезжей части, отделенной от дороги бордюром или оградой, а от тротуара например газоном
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но знаков соответствующих не установлено

На самом деле знаки установлены с 2 сторон моста. И это знаки 4.14 Дорожка для пешеходов и велосипедистов http://pdd.ua/33/4.14/ А то что кличковские коммунальщики центральную часть красной сделали - никаких прав велосипедистам не дает.
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дебил ЗЕльоный, запомни, дорожка красного цвета - для велосипедистов:
там тебя могут сбить, избить и изнасиловать !

и так во всем мире!
в Германии сколько раз случайно заходил на велодорожку и слышал сзади визг велотормозов и отборный немецкий мат велосипедистов

учитесь жить по европейски ЗЕльоные макаки !

https://kiev.informator.ua/2017/10/10/na-peshehodnom-mostu-delayut-velodorozhki-kak-idet-remont/
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Нет, в Киеве все велодорожки какого угодно цвета, кроме красного.
Единственное шо-то похожее - если велодорожка пересекает автомобильную дорогу - то да, она красным обозначена.
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///организация оформления ДТП по-украински...(даже не смешно!!!!)
В понедельник, 13 января, в Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого семь автомобилей получили повреждения, включая авто полиции и "скорой помощи".
На скользкой дороге водительница легкового авто "Форд" потеряла управление и выехала на обочину. Женщина сообщила об аварии в полицию. Также на место ДТП выехали медики.
Пока бригада "скорой помощи" оказывала пострадавшей помощь, а полицейские составляли протокол, другой автомобиль врезался в "скорую", а та зацепила авто правоохранителей. В следствии, на место ДТП вызвали еще один наряд полиции и дополнительную бригаду медиков.
В результате во второй автомобиль "скорой помощи" въехал водитель на авто Dodge, который также зацепил и автомобиль Audi, двигающийся по трассе.
В совокупности семь автомобилей получили механические повреждения (среди них две полицейские спецмашины и автомобиль "скорой помощи"). В результате аварии пострадавших нет.
Новые эвакуаторы в Киеве тратят на погрузку автомобиля около минуты - Цензор.НЕТ 8003
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в таких ситуациях интересно бы узнать последствия для виновных в плане возмещения по страховке и сколько выходит за лимит
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лимит по страховке устанавливается на каждое пострадавшее авто/человека. то есть неважно количество поврежденных транспортных средств виновником - значение имеет только стоимость ремонта каждого из них, которая не должна превышать 100 тыс. грн (при стандартном обязательном ГО, дополнительными ГО можно повышать эту сумму, незначительно доплачивая)
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Хунта одобряет !

даешь больше кислорода пешеходам ! Нові евакуатори в Києві витрачають на навантаження автомобіля близько хвилини - Цензор.НЕТ 4189
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Все выглядит так как будто машину сп***ли. А вообще то я никогда не хожу в магазины где нет бесплатной парковки, которую нормальный магазин обязан делать для своих клиентов.
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ПРО "БЕСПЛАТНУЮ ОБЯЗАН" - ПОДРОБНЕЕ, ПОЖАЛУЙСТА. НОРМАТИВНЫЙ АКТ ИЛИ СТАТЬЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ.
НЕ ПОПУХ ВООБЩЕ? КТО ТЕБЕ ОБЯЗАН ПРИ ПОКУПКЕ ВЕДРА С ГАЙКАМИ ВЫДЕЛЯТЬ БЕСПЛАТНЫЙ УЧАСТОК В ЛЮБОМ МЕСТЕ?
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Астанавитес! В стране разруха и убогая простота, а они под цивилизацию косят.Сколько стоит такой эвакуатор? Денег много? Все ямы и колдобины уже зашпаклёваны на южном направлении?
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Я думаю, что он очень быстро окупиться. Хотя лично я против краж автомобиля. Должны выписывать штраф.
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Не переживайте, то киевские приколы, на южном направлении можно будет спокойно ставить машину перед пешеходным переходом ещё лет десять.
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Зато чтобы отвезти одну машину на штрафплощадку тратят пол дня на одну по пробкам.
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Судя по видео почти три минуты, и тяжёлые машины, бусы, джипы вряд ли оно подымет.
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