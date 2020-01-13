 Новые эвакуаторы в Киеве тратят на погрузку автомобиля около минуты. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-сообщество Киев Автомобильный.
По информации АвтоЦентра, на улицы Киева вышли эвакуаторы турецкой компании Miles Eurolift (Miles 4011 Eurolift на шасси грузовиков IVECO EuroCargo).
"Принцип работы напоминает вилочный погрузчик. Спецоборудование весит 4250 кг, давление в гидросистеме - 150 бар. Длина вилки - 2500 мм. Полезная грузоподъемность - от 2500 до 3000 кг, так что чудо-подъемник справится с любым внедорожником, который нарушил правила парковки. Производитель заявляет, что процесс погрузки авто занимает не более 60 секунд", - говорится в публикации.
С 16 ноября работники инспекции по парковке Департамента транспортной инфраструктуры начали осуществлять самостоятельную эвакуацию автомобилей, расположение которых существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения.
Зеля что, умный?
и да, по теме.... - парковки нужно как ты и написал, а где взять бабло, если зе-идиоты порезали местные бюджеты?
На самом деле знаки установлены с 2 сторон моста. И это знаки 4.14 Дорожка для пешеходов и велосипедистов http://pdd.ua/33/4.14/ А то что кличковские коммунальщики центральную часть красной сделали - никаких прав велосипедистам не дает.
там тебя могут сбить, избить и изнасиловать !
и так во всем мире!
в Германии сколько раз случайно заходил на велодорожку и слышал сзади визг велотормозов и отборный немецкий мат велосипедистов
учитесь жить по европейски ЗЕльоные макаки !
https://kiev.informator.ua/2017/10/10/na-peshehodnom-mostu-delayut-velodorozhki-kak-idet-remont/
Единственное шо-то похожее - если велодорожка пересекает автомобильную дорогу - то да, она красным обозначена.
В понедельник, 13 января, в Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого семь автомобилей получили повреждения, включая авто полиции и "скорой помощи".
На скользкой дороге водительница легкового авто "Форд" потеряла управление и выехала на обочину. Женщина сообщила об аварии в полицию. Также на место ДТП выехали медики.
Пока бригада "скорой помощи" оказывала пострадавшей помощь, а полицейские составляли протокол, другой автомобиль врезался в "скорую", а та зацепила авто правоохранителей. В следствии, на место ДТП вызвали еще один наряд полиции и дополнительную бригаду медиков.
В результате во второй автомобиль "скорой помощи" въехал водитель на авто Dodge, который также зацепил и автомобиль Audi, двигающийся по трассе.
В совокупности семь автомобилей получили механические повреждения (среди них две полицейские спецмашины и автомобиль "скорой помощи"). В результате аварии пострадавших нет.
Месть за измену: гайку на половой орган мужчине из Запорожья надела его жена
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даешь больше кислорода пешеходам !
НЕ ПОПУХ ВООБЩЕ? КТО ТЕБЕ ОБЯЗАН ПРИ ПОКУПКЕ ВЕДРА С ГАЙКАМИ ВЫДЕЛЯТЬ БЕСПЛАТНЫЙ УЧАСТОК В ЛЮБОМ МЕСТЕ?