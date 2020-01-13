 Выборы на оккупированном Донбассе к осени 2020 года подготовить невозможно, - Айвазовская. ВИДЕО

Об этом в интервью Цензор.НЕТ. заявила председатель правления Гражданской сети "ОПОРА", бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Ольга Айвазовская.
Провести осенью выборы на Донбассе помешает все, и не потому, что кто-то хочет мешать, а потому, что выборов там не было с 2012-го года, то есть 7 лет. Это были национальные, парламентские выборы в Верховную Раду. Там нет государственного реестра избирателей. Если мы говорим о международных стандартах, то достоверность списков является признаком демократических выборов. Мы должны знать, сколько у нас людей избирательного возраста, чтобы определить не просто явку, а доверять итогам выборов.
Далее, у нас там нет свободы формирования политической воли. У нас вспоминают о СМИ, но это же не только о СМИ... У нас еще есть в Конституции 37-я статья, которая говорит, что запрещено создавать политические партии и общественные организации с группой лиц, которые поддерживают насилие, терроризм с целью изменения государственного строя. То есть мы можем утверждать, что те группы, которые сейчас возглавляют псевдовласть там, именно такими и являются. Поэтому дать им шанс переформатироваться в политические партии – это плюнуть на собственную Конституцию. Нельзя выйти за рамки Конституции, Основного закона, потому что кому-то так хочется.
Полнуюю версию интервью смотрите по ССЫЛКЕ.
Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью.
===
Х***** уговорил Меркель и Оланда, что надо провести выборы и, вроде, Порошенко согласился, но начал говорить о безопасности и присутствии Украины на оккупированной территории и убедил в этом Меркель с Оландом.
Живи с этим))
Я навіть не сумніваюсь.
А пуйло йому допомагатиме.
А провести - ЗАПРОСТО!!!
Бубочка вам это легко докажет, ведь "какая разница"?!
А нє пашлі би ані...
войска в поле отвели ? отвели (правда только наши)
блокпосты разобрали? разобрали (правда только наши)
осталось - изнасиловать Конституция (как хочет педофил х.ло), провести выборы (как хочет тот же х.ло и ешё поху.ловники и малоросы с недоросами), ну и начать содержать банду мародеров и убийц, на ее территории и вылавливать вооруженных неадекватов и кормильцев на нашей территории
(хотим ли мы того счастья??)