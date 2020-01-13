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 Политика Украины
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 Выборы на оккупированном Донбассе к осени 2020 года подготовить невозможно, - Айвазовская. ВИДЕО

Заявления Офиса президента Украины и Министерства иностранных дел о проведении выборов на оккупированном Донбассе звучат с целью замеров общественных настроений или реакции международных партнеров.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ. заявила председатель правления Гражданской сети "ОПОРА", бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Ольга Айвазовская.

Провести осенью выборы на Донбассе помешает все, и не потому, что кто-то хочет мешать, а потому, что выборов там не было с 2012-го года, то есть 7 лет. Это были национальные, парламентские выборы в Верховную Раду. Там нет государственного реестра избирателей. Если мы говорим о международных стандартах, то достоверность списков является признаком демократических выборов. Мы должны знать, сколько у нас людей избирательного возраста, чтобы определить не просто явку, а доверять итогам выборов.

Далее, у нас там нет свободы формирования политической воли. У нас вспоминают о СМИ, но это же не только о СМИ... У нас еще есть в Конституции 37-я статья, которая говорит, что запрещено создавать политические партии и общественные организации с группой лиц, которые поддерживают насилие, терроризм с целью изменения государственного строя. То есть мы можем утверждать, что те группы, которые сейчас возглавляют псевдовласть там, именно такими и являются. Поэтому дать им шанс переформатироваться в политические партии – это плюнуть на собственную Конституцию. Нельзя выйти за рамки Конституции, Основного закона, потому что кому-то так хочется.

Полнуюю версию интервью смотрите по ССЫЛКЕ.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью.

Источник: https://censor.net.ua/v3169601
 
   
 Топ комментарии
 
Вибори на окупованих територіях Донбасу все одно, що молитва у борделі.
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Какой 2020й??? Там выборы невозможны будут в течении лет 5 после прихода украинской власти. Только военно-гражданская назначенная администрация.
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Поклонница Порошенко - условия какие-то ставит, а не бежит выполнять Минские соглашения, как уЗеленские...
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Малоросс, я подчеркнул - как Порошенко обыгрывал Х**** по Минским соглашениям, а ты продолжай читать "правду" про Порошенко, которую рассказывает Лахта и дальше можешь не читать.
===
Х***** уговорил Меркель и Оланда, что надо провести выборы и, вроде, Порошенко согласился, но начал говорить о безопасности и присутствии Украины на оккупированной территории и убедил в этом Меркель с Оландом.
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А чого ти стісняєшся називати веСЧі своїми ловами? ***** значить ***** і ніяких звЁздочок тутА не треба.
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Когда с цензора уберут одного модератора, который меня забанил за то, что я его написал полностью, тогда и буду писать полностью.
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Не возможно? )))) Барыги мародернутые и так задержались, планировали все закончить до 31 декабря, получить бабки из рашки на оманский оффшор, и свалить в Израиль.
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А "в турборежиме"? В смысле - "в режиме сдачи в плен Путину", разве нельзя?
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Зачем там выборы, сделать нужно как в Германии, подождать пока выветрится из голов любовь к рашинскому житию.
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Вибори на окупованих територіях Донбасу все одно, що молитва у борделі.
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Какой 2020й??? Там выборы невозможны будут в течении лет 5 после прихода украинской власти. Только военно-гражданская назначенная администрация.
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спочатку тре прибрати вугільні відвали, а потім вибори....
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А за чей счёт зелеублюдки собрались веселье для террористов учинить? Бюджета? То есть нас с вами? Мы все будем легализовать террористов?
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Будет веселее, когда они сами приедут с "реинтегрированных" территорий и залезут к уставшим от войны в огород или форточку, т.к. они у себя уже всё растащили...
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Тююю, эти ПЕСы совсем рехнулись. Ведь эту чушь замутил их сыньоносый вождь
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Вивід російських військ з території України - Контроль над кордоном - трибунал\амністія- вибори - так кажуть ПЕСи. А зебіли кажуть - какая разніца. От навіщо ти свою кашу в голові перекидаєш на опонентів!
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Татышо! У тебя в черепушке совсем не каша)))
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Та многие видят, шо у тебя там, но название той субстанции даже говорить стесняются)))
Живи с этим))
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ТИ НАВІТЬ ПАЛЬЦЯ МАКНУВ І СКУШТУВАВ..
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Та територія заражена кацапсячим лайном. Спочатку треба років 10 проводити дезінтоксикацію в головах населення, а потім проводити якісь вибори. Там же все заражено!
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Вибори там проводити можна лише через років десять, після повернення контролю й реабілітації аборигенів, від окупаційної накачки роскиселевщиною...
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Соплежевалка. И других сбивает. Умышленно.
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Це не Україна приєднує лугандон до себе, це лугандон приєднує до себе Україну. Какая разніца?
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...неправда, очень даже возможно - есть одно средство
Вибори на окупованому Донбасі до осені 2020 року підготувати неможливо, - Айвазовська - Цензор.НЕТ 8949
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И когда якутский шаман будет тарабанить в бубен на сороковой день как ***** положат в мавзолей
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Але наш зеля підготує.
Я навіть не сумніваюсь.
А пуйло йому допомагатиме.
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А зачем там проводить в ближайшие 10 лет выборы? чтобы увидеть таких как Гиви, и Захарова в составе ВР ? Нам мало Мертветчука и других сепаратистов в ВР ?

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Подготовить невозможно.
А провести - ЗАПРОСТО!!!
Бубочка вам это легко докажет, ведь "какая разница"?!

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Які курва вибори у Лугандоні ???Хтось вірить у цю маячню ще (крім 95 ціркового батальону )??
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сначала вывод всех вооруженных формирований рефии с территории Украины
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Как невозможно? На оккупированных территориях возможно провести выборы хоть завтра. Скоко там "выборов" уже было? Гамно вопрос.
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Не думаю что выборы на оккупированных территориях возможны, тем более сейчас, когда у Зе-зе с его "командой" все меньше возможностей для маневра, да он и сам, как показало время, не стремится что то делать - ссыт. А к осени у зеленых ситуация еще более ухудшится - ведь реально ничего не сделано, а дыра в бюджете никуда не делась и скорее всего будет расти. Чем будет заниматься ? - обмен пленными и шаурму есть на камеру в видероликах.
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Если поставить такую цель и двигаться к ней пошагово и целеустремленно ,то все возможно. Была бы политическая воля.
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У нас с братами есть политическая воля.
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Думаю это было сказано совсем не для Айвазовской, зря она беспокоится .... а вот кацапуты уже заволновались ...
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Осел! Мы, я та два моих браты, предлагаю тебе провести у тебя в хате выборы, хто будет спать с твоей Люськой. Можешь тоже принимать участие. У нас демократия.
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Если поставить такую цель и двигаться к ней пошагово и целеустремленно ,то все возможно. Была бы политическая воля.
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Та воно зетипилл...Не надо у него спрашивать. Там логики нет.
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Свабодний Данбас живе за московським часом, грошова одиниця російська, кордон контролює росія, разгаварівают на русскам язикє... , а вибори до українських органів влади?
А нє пашлі би ані...
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Та то токо формально. Типа от украинской влады в лице Осла.
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уж нет пошли они нх..й вместе с крысчанами, и вас бы уе..нов из 95 квартала ссаными тряпками гнать, мрази
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Какие выборы на окупированных территориях? О чем вообще можно вести речь? Или украинцы готовы принять гауляйтера окупантов своим хозяином? На окупированных территориях нельзя проводить выборы даже после деокупации еще лет 10. Давайте лучше проведем выборы на Марсе.
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стрелять перестали ? перестали... (правда только наши)
войска в поле отвели ? отвели (правда только наши)
блокпосты разобрали? разобрали (правда только наши)
осталось - изнасиловать Конституция (как хочет педофил х.ло), провести выборы (как хочет тот же х.ло и ешё поху.ловники и малоросы с недоросами), ну и начать содержать банду мародеров и убийц, на ее территории и вылавливать вооруженных неадекватов и кормильцев на нашей территории
(хотим ли мы того счастья??)
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Їх там взагалі не повинно бути. Дай сєпарам право вибору, то вони нам такого навибирають, що ми кровью вмиватися будемо.
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Того кто вообще заикается и даже намекает про выборы на окупированных территориях, что вообще является маразмом, нужно уничтожать на месте или хотябы садить на зону за измену и сепаратизм.
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