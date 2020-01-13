 Дать оккупантам на Донбассе шанс переформатироваться в политические силы - это плюнуть на собственную Конституцию, - Айвазовская. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.
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01.38 Оценка парижского саммита лидеров нормандской четверки
03:10 О тактике Путина: "Поиск слабых эмоциональных звеньев в украинском обществе"
03:50 Почему нельзя подготовить выборы на Донбассе до осени 2020 года
06:45 "Выборам на Донбассе помешает все, потому что их там не было с 2012 года"
08: 00 "Дать шанс группам, возглавляющим власть на оккупированном Донбассе, переформатироваться в политические силы - это плюнуть на собственную Конституцию"
09:02 Сколько времени нужно на демилитаризацию территории
10:20 "После демилитаризации нужно от 12 месяцев до 2 лет для того, чтобы появился прототип правовой системы"
11:20 Как проходили дискуссии относительно выборов в Минске
13:25 Как Ольга Айвазовская ушла из минского процесса и почему там оказалась
17:00 Как происходила подготовка к поездкам в Минск
17: 30 О "полтергейстах" от ФСБ и психологическом давлении в отеле, где происходили переговоры в Минске
19: 20 Расходы на поездки в Минск и их финансировании
22:05 "Рекомендую шапочку из фольги" - о теории заговоров относительно "соросят"
24:00 "У украинцев есть одна большая проблема - они считают себя пупом земли. Но это не так"
25:30 Из миллиардов долларов международной помощи более 90% получает государство, а не ГО
27:12 О Телеграм-канал "Соросята": "Мне интересно читать этот трэш"
28:58 "Это российский дискурс" - о том, почему медиа Медведчука дискредитируют неправительственные организации
31:00 Почему люди Коломойского "мочат соросят"
34:00 "Еврооптимисты не достигли влияния в парламенте"
36:40 Об эффективности использования грантовых денег общественными организациями: "Неуспешные организации есть и в бизнесе, и во власти, и в третьем секторе"
39: 00 Встречи с Джорджем Соросом и впечатлениях от него
41:45 За что Юлия Тимошенко обижена на Джорджа Сороса.
Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью.
Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы "Минску". Это может быть миротворческая миссия", - отметил Пристайко.
а этом случае, дурак даже хочИт ))
Годі вже відбілюватт Петра -- гарний бізнесмен і хоіновий гарант...
ничего нового ....))))
моника продолжает рушить украину
а 73 ему подмахивают )))