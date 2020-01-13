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 Политика Украины
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 Дать оккупантам на Донбассе шанс переформатироваться в политические силы - это плюнуть на собственную Конституцию, - Айвазовская. ВИДЕО

Председатель правления Гражданской сети "ОПОРА", бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Ольга Айвазовская рассказала о том, можно ли проводить выборы в ОРДЛО в 2020 году и теории заговоров относительно "соросят".

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака "Цензор Interview" на канале Цензор.НЕТ.

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01.38 Оценка парижского саммита лидеров нормандской четверки
03:10 О тактике Путина: "Поиск слабых эмоциональных звеньев в украинском обществе"
03:50 Почему нельзя подготовить выборы на Донбассе до осени 2020 года
06:45 "Выборам на Донбассе помешает все, потому что их там не было с 2012 года"
08: 00 "Дать шанс группам, возглавляющим власть на оккупированном Донбассе, переформатироваться в политические силы - это плюнуть на собственную Конституцию"
09:02 Сколько времени нужно на демилитаризацию территории
10:20 "После демилитаризации нужно от 12 месяцев до 2 лет для того, чтобы появился прототип правовой системы"
11:20 Как проходили дискуссии относительно выборов в Минске
13:25 Как Ольга Айвазовская ушла из минского процесса и почему там оказалась
17:00 Как происходила подготовка к поездкам в Минск
17: 30 О "полтергейстах" от ФСБ и психологическом давлении в отеле, где происходили переговоры в Минске
19: 20 Расходы на поездки в Минск и их финансировании
22:05 "Рекомендую шапочку из фольги" - о теории заговоров относительно "соросят"
24:00 "У украинцев есть одна большая проблема - они считают себя пупом земли. Но это не так"
25:30 Из миллиардов долларов международной помощи более 90% получает государство, а не ГО
27:12 О Телеграм-канал "Соросята": "Мне интересно читать этот трэш"
28:58 "Это российский дискурс" - о том, почему медиа Медведчука дискредитируют неправительственные организации
31:00 Почему люди Коломойского "мочат соросят"
34:00 "Еврооптимисты не достигли влияния в парламенте"
36:40 Об эффективности использования грантовых денег общественными организациями: "Неуспешные организации есть и в бизнесе, и во власти, и в третьем секторе"
39: 00 Встречи с Джорджем Соросом и впечатлениях от него
41:45 За что Юлия Тимошенко обижена на Джорджа Сороса.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что выборы на оккупированных территориях Донбасса должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью. 

Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы "Минску". Это может быть миротворческая миссия", - отметил Пристайко.

Источник: https://censor.net.ua/v3169547
 
   
 Топ комментарии
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Если по-нашему, то говнократия. Это вот какраз то, что в Украине сейчас.
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Сначала думал что Охлократия, но последние действия четко показали - Какистократия под управлением олигархата.
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Один засранець підписав Мінськ (Петро), а інший виконує (Зе). Заплатимо за це все і постраждаємо ми - народ України.
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Але підписав Петро. І такі держави як Франція, Німеччина і снігерії чи раніше, чи пізніше заставлять виконати ці угоди. Ми не Питай і навіть не КНДР.
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дурака всегда можно раком поставить, даже если он не должен
а этом случае, дурак даже хочИт ))
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А тяжело посмотреть сам текст Минска? Там нет отвода войск, совсем нет того, что соглашается делать бубочка. И формулы Штанмайера там не было. И до первого политического пункта было как минимум 9 пунктов по безопасности, которые должна была выполнить Раша. И Дебальцево, Илловайск, Углегорск и Новоазовск по Минску должны быть наши. Ну и? Где все это?
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5 років порох водив кацарилим по губах, що заважало ще 5, 10, 15? санкції ж вкрутили кацапстану, а не нам, куди цей зеленеуковіч так поспішає?
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ху..ло сказал ему если не подпишешь то начну бомбить территорию всю. Армия была уничтожена всеми предыдущими президентами. Порошенко хороший дипломат и знал что эта бумажка имеет только сдерживающий фактор. Но зедебил захотел помочь оккупанту выпутаться, и намеренно выполняет все его требования. А почему зе не требует вывода всех вооруженных незаконных формирований?
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закоксованная лошадь нечаянно слила аХента ))))
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а в это время - Пойманной на крупной взятке чиновнице из Офиса Президента круглосуточный домашний арест сменили на ночной.
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Поэтому он и был уродам кацапским как кость в глотке, дожать как Нелоха не смогли. И фиг бы его развели на децентрализацию с возможностью выборов на Донбассе и легитимизацией пуйловских холопов.
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На "мінських" є підпис Порошенка? Ви впевнені?
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Є підпис Кучми, якого уповноважив Петро.
Годі вже відбілюватт Петра -- гарний бізнесмен і хоіновий гарант...
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На сарае написано Х.., а там дрова. Вопрос кто читает, и про мозги. А если ты дебил и клоун, то лучше в Оман, или Ростов.
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А ты "Минские соглашения", вообще, читал? Читал "уповноваження" Порошенка Кучме? Это всё равно, когда "сексуально озабоченный" подросток пишет в лифте "Танька -бл..ь!" Его спрашивают: "А тебе это точно известно?..." А он в ответ: "Так все об этом знают!!!" Ты на него очень похож...
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"Згідно до Конституції України до безпосередніх обов'язків президента входять: оборона та національна безпека, зовнішня політика та міжнародні відносини". "Мінські" це інструмент, яким Порошенко стримував агресора, сворюючи українську армію. Вам варто не відбілювати себе, перекладуючи провину, а визнати, що ви привели до влади ворога, який використовує цей же інструмент, для вбивства країни
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Грантоеды не угомонятся.
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а разве незаконно разогнать парламент это не "плюнуть на собственную Конституцию"
ничего нового ....))))
моника продолжает рушить украину
а 73 ему подмахивают )))
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Конституція? Це знищення незалежної країни
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А напомните, Пуйло в Париже пообещал, что с 1 января режим тишины будет на ОРДО. Перестали разве стрелять?
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Ахаха. Смешно слышать рассказы про Конституцию от людей которые пришли к власти в результате переворота.
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Признайте, это же дичайшее лицемерие.
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Все мировое демократическое сообщество подтвердило, что это был мирный протест и торжество демократии. Во всех демократических странах так делают.
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Сумчатый, законность выборов-2014 признана всем миром, включая твой *********.
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Выборы признал весь мир. Ливийский сценарий не получился - Януковощ смог убежать.
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Это ты про октябрский переворот, кацап? Как почему ухоженный труп главного заговорщика лосих пор у вас на главной площади выставлен? Признай,кацап, это дикость.
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Дать оккупантам на донбасе можно только из всех орудий!!!!! Больше ничего!!!!!
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Какое там "плюнуть в Конституцию"?!!! "Блазень" с "блазенятами", уже давно на неё НАСРАЛИ!!!
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Кто-нибудь может рассказать, на что живет эта тетка, кто ей деньги платит? И сколько?
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Грантоедка Сороса.
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Тебя интересуют расценки? Надо спросить Яременка.
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они уже 9 месяцев плюют и ничего им с этого. Всех все устраивает.
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Вылезла бабенка и сказала громко...- Я не терплю всякое трепло. Когда оно говорит не все. А частично. Урывками.И без связи с общим. Из-за чего теряется смысл начатого дела и херится основная идея. А смысл этой идеи в том,чтобы раз и навсегда покончить с таким явлением как т.н. днр и лнр. Иначе мы будем без конца рубить не шею Горынычу,а кончик его хвоста. - Ну вы же понимаете,что вышеназванные организации ,это продукт донецкой верхушки ?Которая давно готовила их на случай если их станут трогать. Не ? Не понимаете ? Тогда не морочьте мне голову.
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Плюнуть на Конституцию ...? НЕ ВПЕРВОЙ! А если за очень хорошие деньги - и неоднократно! Смотри: решения ВР и КС Украины!
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