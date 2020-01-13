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 Происшествия, За рубежом
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 Мероприятия в память о погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране прошли в Эдмонтоне и Торонто. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В крупных городах Канады в эти дни проходят мероприятия в память о погибших в результате катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в Иране, который был сбит военными.

Участие в мемориальном мероприятии в Университете Альберты в Эдмонтоне принял премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который заявил, что будет добиваться справедливости и наказания виновных в трагедии, жертвами которой стали 57 канадцев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этой трагедии не должно было быть. Я хочу заверить вас, что вы можете полностью рассчитывать на мою поддержку в это чрезвычайно сложное время", - заявил Трюдо.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канада будет добиваться привлечения к ответственности всех виновных в крушении самолета МАУ, - Трюдо

Как отмечается, не менее 13 жертв авиакатастрофы были из канадского Эдмонтона. В Университете Альберты собралось около 2300 человек, чтобы почтить память погибших.

Мероприятие в память жертв авиакатстрофы состоялось и в Торонто. Около 2000 человек создали мемориал в актовом зале местного университета. Участники мероприятия исполнили гимн Канады и самую известную патриотическую песню Ирана.

Видео: twitter.com/maryam2799

Мероприятия в память о погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране прошли в Эдмонтоне и Торонто 01
Мероприятия в память о погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране прошли в Эдмонтоне и Торонто 02
Мероприятия в память о погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране прошли в Эдмонтоне и Торонто 03
Мероприятия в память о погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране прошли в Эдмонтоне и Торонто 04
Мероприятия в память о погибших в катастрофе самолета МАУ в Иране прошли в Эдмонтоне и Торонто 05

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Случайные люди гибнут из-за российского оружия, поставляемого разным уродам по всему миру, - авиаэксперт Лукашевич

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/v3169511
 
 
 Топ комментарии
 
Нужно указывать...что Торонто..это столица Канадии...а то зебилы не поймут где это....
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Это как на станице луганской поснимали украинские флаги, что бы не дратавать папалченцов и что бы по таким пустякам с ними не ссориться Заходи в пам'ять про загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані відбулися в Едмонтоні і Торонто - Цензор.НЕТ 7110
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Сбитие иранцами нашего борта очень ужасное и кошмарное событие не только потому, что погибли невинные люди, а еще и потому, что целую неделю все только и говорят про самолет, а не про "успехи" зелебобы. Представьте сколько зекоманда наворатила "дел" под шумок и сколько денег украла!!!
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Тебя б ещё украл бы кто вместе с твоим майором-куратором, воздух бы чище стал
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Чёрт Алексеич он)))
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А кого ж им трогать. К Бубочке этих тупых нищебродов теперь не подпускают. Он с ними теперь не то, шо фотаться, срать на одном гектаре не сядет.

Шоб Бубочка могла цветочки возложить в Борисполе - весь аэропорт от людей очистили. Такша зебилоиды срут на тех, до кого могут дотянуться. Примитивно, но действенно.
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обязательно кто нибудь из них "проколется" с этой радостью, что в кои то веки, "порохос..кот" им не мешал "работать" (это просто праздник какой то Заходи в пам'ять про загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані відбулися в Едмонтоні і Торонто - Цензор.НЕТ 872 )
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Нужно указывать...что Торонто..это столица Канадии...а то зебилы не поймут где это....
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Так сказали слуги, а у них трускавецькі дипломи. Це тобі не абищо.
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Ты отстал от жизни...величайший лидер всех времен и народов сказал что столица Торонто....а его мендельша...что правильно не Канады...а Канадии...
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Влада брехунів та боягузів «Україна знала що літак був збитий, проте хотіла бути обережною, щоб не ворогувати з Іраном»

Заходи в пам'ять про загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані відбулися в Едмонтоні і Торонто - Цензор.НЕТ 7923
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Это как на станице луганской поснимали украинские флаги, что бы не дратавать папалченцов и что бы по таким пустякам с ними не ссориться Заходи в пам'ять про загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані відбулися в Едмонтоні і Торонто - Цензор.НЕТ 7110
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Заходи в пам'ять про загиблих у катастрофі літака МАУ в Ірані відбулися в Едмонтоні і Торонто - Цензор.НЕТ 528 Зашибенні "миротворці". Просто, все що не допомагає їм збагачуватися, не варте їх зебільної уваги
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Ракета, якою Іран збив український літак, була поставлена ​​росією в обхід міжнародних санкцій. росія - країна-терорист. путін - міжнародний військовий злочинець. Ніяк по-іншому.
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але про це мовчать, бо рашка ядерна держава.
і поки ніхто не може гарантувати, що вона не роздасть яд.зброю терористам.
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Коли заходи зазагиблим УКРАЇНСЬКИМ!!! лайнером проводиться у двох містах Канади і не проводяться в ЖОДНОМУ!!! місті України, починаєш думати, що ти справді підпорядковуєшся чужій, окупаційній адміністрації.
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Франции спасибки скажи Трюдо. Ведь только там столько дряни скрывалось чтобы потом поехать в свою страну и геноцид делать - Хоменеи, Пол Пот, Мугабе и еще х.з. сколько товарищей. Причем во Франции они учились(и не только в университетах, а и контактировали с агентами КГБ, которые их натаскивали на "революции")
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Світ реагує, а в Україні- тиша. Лише пів року, а такий сором, таке дніще
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