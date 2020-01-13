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 "Ракета разорвалась возле кабины пилотов. Они погибли мгновенно", - кадры из Ирана, где собрали все обломки самолета МАУ. ВИДЕО

Десятки отверстий на фюзеляже и осколки ракеты в пассажирских сиденьях – иранцы не могли отрицать очевидного и поэтому признали, что украинский Boeing сбила таки их ракета.

Об этом говорят специалисты, которые работают на месте трагедии, и которым удалось собрать уже значительную часть останков самолета в одном месте, а сейчас они внимательно изучают эти обломки, говорится в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.

11 длинных рядов с обломками – это все, что осталось от украинского Boeing 737. Фактически без сна и отдыха украинские эксперты трое суток собирали металлические части самолета. Едва ли не самый большой кусок – это правый борт, где еще виднеется надпись "международные авиалинии". Иранцы грузовиком подвозят остатки шасси и двигателя. Эксперты сразу осматривают его лопасти: если бы в нем был пожар, то они должны быть в копоти. "Смотрите, девственно чистые. Все цело", - констатируют они.

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Наконец эксперты добираются до носовой части самолета – кабины экипажа, точнее того, что от нее осталось. На верхней части четко видно выходные обугленные отверстия. Специалисты быстро переворачивают обшивку самолета, ищут отверстия и сразу же расставляют мерные линейки с цифрами – очевидно, это уже прямые доказательства. Десятки отверстий в нижней части борта, края которых вогнуты внутрь. И, наконец, сами осколки – они застряли в обшивке кресел.

Другая часть специалистов опрашивает свидетелей. Иранцы наперебой рассказывают про сильный взрыв и огонь, который падал с ночного неба. Украинских экспертов удивляет, что на месте катастрофы они не видят мобильных телефонов – это при том, что на борту находились 167 пассажиров. "Где мобильные телефоны, разбитые или целые? Где навигационное оборудование?" - не понимают они. Окончательные выводы будут позже, но уже сейчас эксперты уверены – ракета разорвалась возле кабины пилотов. Они погибли мгновенно.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/n3169502
 
 
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Ракета взорвалась возле кабины, а не сбила самолет? Хм, дело мосейчук-скобеевой живет и процветает
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ну так если ракета не таранит обьект, а взрьіваеться возле него, так в чем у тебя промблема?
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Просто самолет встрял на пути мирной и ничего неподразумевающей ракеты, которая просто себе летела "Ракета вибухнула біля кабіни пілотів. Вони загинули миттєво", - кадри з Ірану, де зібрали всі уламки літака МАУ - Цензор.НЕТ 3888 Как писал вчера Ваня Баканов: "Столкновение самолета с ракетой" (с)
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Скажу тебе по большому секрету, что в этом состоит принцип действия абсолютно всех зенитных ракет.
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Разница в том, что бронебойные снаряды применяются против танков.
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Поки відстань між ракетою і ціллю скорочується, підривач мовчить.
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Именно так и работают ракеты. Сбивать тараном ушло еще со времен Пауэрса с U-2.
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"Ракета взорвалась возле кабины, а не сбила самолет? Хм" - ви хоч розумієте яку біліберду написали ????? Ви хоч віддалено розумієте принцип дії ракет подібного типу ? Скільки ж , о господи, подібних дописувачів на Цензорі ? І вони (ці дописувачі) формують свою "власну" точку зору на якісь події, на Зеленського, на Порошенко, на цей врешті збитий Боїнг. Вони обурюються звідки беруться некомпетентні діячі в уряді, апараті президента. А от звідти й беруться, з низів, з самих "підлог макартні".
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Всем спасибо за подобное розяснение.
Я возможно не так сформулировал мысль "Ракета вибухнула біля кабіни пілотів. Вони загинули миттєво", - кадри з Ірану, де зібрали всі уламки літака МАУ - Цензор.НЕТ 423
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это такая же росийская ракета что и сбила MH17 она при подлёте к самолёту взрывается и вылетает тысячи металических шариков которые пробивают самолёт
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Если бы не русские, то этого бы не произошло! Потому что они дали им это вооружение! РФ - это страна спонсор терроризма! И нужно ее таковой признать!
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Кацапы дали бармалеям эти ТОРы в нарушение санкций, которые наложены на Иран и обязательны к выполнению всеми странами. Поэтому кацапия не спонсор терроризма, а самая настоящая территория-террорист.
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По уламках літака на фото помітно, що влучання сталось в нижню частину кабіни.
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це усе пояснює раптове мовчання єкіпажу та увесь хід цієї трагедії((
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але ще не пояснює, чого були запущені ракети.
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значит самолет развернула кинетическая єнергия взрьіва?
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