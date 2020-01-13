 "Ракета разорвалась возле кабины пилотов. Они погибли мгновенно", - кадры из Ирана, где собрали все обломки самолета МАУ. ВИДЕО

Об этом говорят специалисты, которые работают на месте трагедии, и которым удалось собрать уже значительную часть останков самолета в одном месте, а сейчас они внимательно изучают эти обломки, говорится в сюжете ТСН, передает Цензор.НЕТ.

11 длинных рядов с обломками – это все, что осталось от украинского Boeing 737. Фактически без сна и отдыха украинские эксперты трое суток собирали металлические части самолета. Едва ли не самый большой кусок – это правый борт, где еще виднеется надпись "международные авиалинии". Иранцы грузовиком подвозят остатки шасси и двигателя. Эксперты сразу осматривают его лопасти: если бы в нем был пожар, то они должны быть в копоти. "Смотрите, девственно чистые. Все цело", - констатируют они.

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Наконец эксперты добираются до носовой части самолета – кабины экипажа, точнее того, что от нее осталось. На верхней части четко видно выходные обугленные отверстия. Специалисты быстро переворачивают обшивку самолета, ищут отверстия и сразу же расставляют мерные линейки с цифрами – очевидно, это уже прямые доказательства. Десятки отверстий в нижней части борта, края которых вогнуты внутрь. И, наконец, сами осколки – они застряли в обшивке кресел.

Другая часть специалистов опрашивает свидетелей. Иранцы наперебой рассказывают про сильный взрыв и огонь, который падал с ночного неба. Украинских экспертов удивляет, что на месте катастрофы они не видят мобильных телефонов – это при том, что на борту находились 167 пассажиров. "Где мобильные телефоны, разбитые или целые? Где навигационное оборудование?" - не понимают они. Окончательные выводы будут позже, но уже сейчас эксперты уверены – ракета разорвалась возле кабины пилотов. Они погибли мгновенно.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.