 "Президент" оккупированной Абхазии Хаджимба сложил полномочия из-за протестов. ВИДЕО

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".
Бывший "премьер-министр" оккупированной территории Сергей Шамба зачитал заявление Хаджимбы об отставке: "Я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране". Исполнять обязанности "президента" будет "премьер-министр" Валерий Бганба.
12 января протестующие собрались под дачей "президента" оккупированной Абхазии, требуя его отставки.
По информации спецкора издания Ильи Азара, на территории резиденции протестующих ждали хаджимбисты и вооруженная автоматами охрана.
Президент Абхазии сложил полномочия, передает Илья Азар— Новая Газета (@novaya_gazeta) January 12, 2020
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На видео: участники шествия до президентской дачи радуются новости
Видео: Илья Азар / Новая газета pic.twitter.com/4mH6Yo5pHR
"Все, говорят, сложил полномочия Хаджимба. Все радуются", - передает спецкор.
Напомним, уйти в отставку Хаджимбе предлагал "парламент" оккупированной Абхазии 9 января в связи с начавшимися в этот день протестами. Однако перед голосованием "депутат" "Народного Собрания" Леонид Чамагуа заявил, что Хаджимба отказался это делать. Помимо этого, "власти" заявляли о планах обжаловать решение "Верховного суда" об отмене результатов президентских выборов.
Протестующие требовали признать прошедшие в августе президентские "выборы" нелегитимными, так как Хаджимба не получил на них необходимых 50+1% голосов. к 12 января протестующие четвертый день удерживали здание администрации президента. Из-за протестов в Абхазии возбудили уголовное дело о массовых беспорядках (ч. 1, 2, ст. 206 УК Абхазии).
Видел информацию. Сейчас поищу.
Знакомьтесь.
Большой материал о его боевых подвигах на Донбассе по отжиму магазинов и
вообще всего что плохо лежит есть у Фашика Донецкого на его сайте и в блоге на Обозревателе.
Но самое интересное что эта мразь часто давала интервью ордынским каналам
в контексте ах посмотрите на героя, ах какой хорошенький.
Его геройство в войне ограничилось одни боем, из которого он еле унес своё жирное тело.
Интересно, сейчас пропагандоны как запоют о нем в качестве организатора митинга против марионетки Кремля,
но скорее всего засунут языки в задницу друг другу.
Сегодня вечером группа Приват прикажет ему собирать чемодан.., и завтра утром он скажет - "Я устал, я ухожу..."
Стрелять или не стрелять тоже будет принимать решение группой Приват - Беней, Шефиром, Богданом, Разумковым...
😂
Там борьба за власть всегда будет острой.
Абхазия это есть Грузия!
У меня даже проверка орфографии руссссского языка выдает ошибку.
Есть Сухуми.
И НОВЫЙ ЛИДЕР.
ПРИВЕТ РУССКИЙ МИР.
Чи не ?
...притом, что мой прадед -- Колхиду от малярии избавил -- 1915 году. Когда чучмэки от неё в горы сбегали, он там военный Госпиталь открыл и платанов насадил...
-- чучмэки местные: Чё вы сюда припёрлись?! ...а сами шашлык нам жарят...
У меня подружка была из Питера -- блондинка по всем местам и вопросам... -- она встречным тур. курсом шла, а встречались токо на ночёвках.
Там от неё весь местный контингент балдел -- СНЭГУРОЧКА!
Ихня группа, трошки раньше нашей , на ночёвку приходила...
-- Снегурочке поляну накрывали!!! -- а тут я появляюсь -- Дед Отмороз.
...уходили в койку вместе, в обнимочку... -- сыто-пьяно...*)
Перепить меня нельзя, перепеть тоже, девку переманить сложно... -- а поговорить по-душам -- завсегда пожалуйста...
Ещё экскурсии всякие были по пещерам и по взморьям... -- пару близняжечек из Москвы... -- а потом Любовь свалилась на голову... ...болдинская жуть ... -- ...песенок кучу насочинял -- до сих пор пою...*)
Доходы никакие, производства нет. На ********** не нажируешь.
Кстати в этом году их ********* еще страшнее чем в прошлые годы.
Сурков туда не случайно полетел.
Он жил в Абхазии. Началась война и видя что это добром не кончится отец собрал всю семью и сказал что ради спасения жизни надо уезжать.
Уехали все дети, отец вскоре умер.
А мать ни в какую не хотела уезжать.
Так эти эти животные не могли дождаться когда она умрет,
приходили к ней и требовали чтобы она уехала тоже.
Скабеевы конечно такое не расскажут.
Про девичество Суркова это класс!