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Все про:Абхазия (338) протест (4610)

 "Президент" оккупированной Абхазии Хаджимба сложил полномочия из-за протестов. ВИДЕО

Бывший "премьер-министр" оккупированной Абхазии Сергей Шамба зачитал заявление Рауля Хаджимбы об отставке.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ушел в отставку, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету".

Бывший "премьер-министр" оккупированной территории Сергей Шамба зачитал заявление Хаджимбы об отставке: "Я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране". Исполнять обязанности "президента" будет "премьер-министр" Валерий Бганба.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированной Россией Абхазии протестующие штурмуют "администрацию президента". ФОТОрепортаж

12 января протестующие собрались под дачей "президента" оккупированной Абхазии, требуя его отставки.

По информации спецкора издания Ильи Азара, на территории резиденции протестующих ждали хаджимбисты и вооруженная автоматами охрана.

"Все, говорят, сложил полномочия Хаджимба. Все радуются", - передает спецкор.

Напомним, уйти в отставку Хаджимбе предлагал "парламент" оккупированной Абхазии 9 января в связи с начавшимися в этот день протестами. Однако перед голосованием "депутат" "Народного Собрания" Леонид Чамагуа заявил, что Хаджимба отказался это делать. Помимо этого, "власти" заявляли о планах обжаловать решение "Верховного суда" об отмене результатов президентских выборов.

Протестующие требовали признать прошедшие в августе президентские "выборы" нелегитимными, так как Хаджимба не получил на них необходимых 50+1% голосов. к 12 января протестующие четвертый день удерживали здание администрации президента. Из-за протестов в Абхазии возбудили уголовное дело о массовых беспорядках (ч. 1, 2, ст. 206 УК Абхазии).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузия хочет создать свой "нормандский формат" для переговоров об оккупированных Абхазии и Южной Осетии, - Зурабишвили

Источник: https://censor.net.ua/v3169474
 
   
 Топ комментарии
 
Нет такой страны как Абхазия.
Абхазия это есть Грузия!
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Цікаво, Зеленський складе, чи віддасть наказ беркутятам Авакова та нацжонам стріляти на ураження?
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Зе ничего не решает...
Сегодня вечером группа Приват прикажет ему собирать чемодан.., и завтра утром он скажет - "Я устал, я ухожу..."
Стрелять или не стрелять тоже будет принимать решение группой Приват - Беней, Шефиром, Богданом, Разумковым...
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Агась, зобіжають, падлюки такі! Я аж расплакалась...(((
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ДурНР зробила черговий переворот у черговому Бандустані))Першим впав Коливан у ЛохНР))
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Там сейчас засветился херой Донецкой Нарядной резервации «Абхаз».
Видел информацию. Сейчас поищу.
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Я вже бачив,героя "наваросії" "Абхаза",борця з коруацією в Абхазії.
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Мало кто знает это животное.
Знакомьтесь.
Большой материал о его боевых подвигах на Донбассе по отжиму магазинов и
вообще всего что плохо лежит есть у Фашика Донецкого на его сайте и в блоге на Обозревателе.

Но самое интересное что эта мразь часто давала интервью ордынским каналам
в контексте ах посмотрите на героя, ах какой хорошенький.
Его геройство в войне ограничилось одни боем, из которого он еле унес своё жирное тело.

Интересно, сейчас пропагандоны как запоют о нем в качестве организатора митинга против марионетки Кремля,
но скорее всего засунут языки в задницу друг другу.

"Президент" окупованої Абхазії Хаджимба склав повноваження через протести - Цензор.НЕТ 5025
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Да виберуть таке ж прокозлориле чмо, як і раніше. А може ще й по- гірше
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Цікаво, Зеленський складе, чи віддасть наказ беркутятам Авакова та нацжонам стріляти на ураження?
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Саша, набирайся терпіння. Зеленський ще буде Президентом до 2024 року. Як збираєшся жити весь цей час? Пукан на друзки не розірве?
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Я б на твоєму місці не загадував би на рахунок зєбіла.
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Закарпатський п'ять зірочок. Хоча і трьохзірковий піде.
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Так і називається "Закарпатський". 20 пляшок.
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Ок. Закладаємося, що зеленський недобуде терміну свого президентсва з любих причин, навіть смерті.
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Пропоную такий варіант. Я стверджую, що Зеленський буде виконувати обов'язки Президента станом на 1 січня 2024 року. А ти, навпаки, стверджуєш, що на 1 січня 2024 року він Президентом України не буде. З будь-якої причини. Так піде?
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Чому 1 січня? Бо я не знаю точно, коли вибори будуть в 2024 році. По суті мали би бути весною. А по Конституції (якщо не помиляюсь) восени. Але знову ж таки до того часу все може 100500 разів змінитись. Раптом КСУ прийме якесь нове рішення. Ти нічим не ризикуєш. Дні зєльонава кловуна вже давно сачтєни.Ось-ось соєвий Майдан скине цього бєніного прихвостня. Ти хіба не любиш коньяк?
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Зе ничего не решает...
Сегодня вечером группа Приват прикажет ему собирать чемодан.., и завтра утром он скажет - "Я устал, я ухожу..."
Стрелять или не стрелять тоже будет принимать решение группой Приват - Беней, Шефиром, Богданом, Разумковым...
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Беня ничего не решает, за Ослика все решают в Кремле: Зе просто говорящий попугайчик - что ему в ухо нашепчут, то он и кукарекает
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Твое шоколадное чмо все равно это не спасет....
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в кремле приказали вот и выполняет послушно, вместо него пуйло другого кремлевского бабая поставят. какя разница
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Оддайом вам арахамію! Бєзвозмєздно!))) Ну можем єщьо зєльку впрідачу) А якщо ще й беню забєрьотє, то можете до нас приєднуватись разом із Кубанью. Якщо ми захочемо!)))
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Такое ждёт все недореспублики)
Там борьба за власть всегда будет острой.
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Ко-ко-ко, Майдан, гос.переворот, не легитимный, нет законной власти... Грузия введи войска!!!
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Вот шо -- Оман и Иран -- животворящие, делают!
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Нет такой страны как Абхазия.
Абхазия это есть Грузия!
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И города Сухум нет.
У меня даже проверка орфографии руссссского языка выдает ошибку.
Есть Сухуми.
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То есть против оккупации они не протестуют))Рабы слились..вот вам и гордые горячие кавказцы...
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А что они могут сделать, там пукни и тебе сразу писец придет.
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На то место придет еще хуже бандюган с ЛДНР.
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Да пусть они там хоть сношаются в присядку . Что одни , что другие оркам зады лижут , и к нам рюцкий мир навязывать ездят убивая украинцев.
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ВОТ ЭТИ ПРОТЕСТАНТЫ.
И НОВЫЙ ЛИДЕР.
ПРИВЕТ РУССКИЙ МИР."Президент" оккупированной Абхазии Хаджимба сложил полномочия из-за протестов - Цензор.НЕТ 468
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"Глупый пИнгвин робко прячет, умный - смело достаёт... "
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Так говорят, шо в Грузинской оккупированной кацапами Абхазии забастовали в основном те личности, которые воевали за рассию против Украины за ЛуганДонско-рассийский ССР.
Чи не ?
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საქართველოს გაუმარჯოს პუტინ ხუილო!
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Пускай вначале порох сядет, потом уже зе.
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Можна в одну камеру. Хай там дебатують один-одного.😨😸
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Краще спочатку ти будеш відповідати за свій вибір, а потім все інше.
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Так пойди сразу пожалуйся на меня админу, кацап.
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Стучать они умеют хорошо. Только этому в жизни и научились....
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У мене знайомі грузини-біженці з Абхазії. Повернутися додому не можуть.
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А мы тогда наших родных и близких, оттуда приняли -- из Сухуми... -- только это было уже не "сейчас" -- а гораздо раньше... -- ещё при Совке.

...притом, что мой прадед -- Колхиду от малярии избавил -- 1915 году. Когда чучмэки от неё в горы сбегали, он там военный Госпиталь открыл и платанов насадил...
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Был я в Абхазии -- ещё при Совке, но уже под самый конец...
-- чучмэки местные: Чё вы сюда припёрлись?! ...а сами шашлык нам жарят...
У меня подружка была из Питера -- блондинка по всем местам и вопросам... -- она встречным тур. курсом шла, а встречались токо на ночёвках.
Там от неё весь местный контингент балдел -- СНЭГУРОЧКА!

Ихня группа, трошки раньше нашей , на ночёвку приходила...

-- Снегурочке поляну накрывали!!! -- а тут я появляюсь -- Дед Отмороз.
...уходили в койку вместе, в обнимочку... -- сыто-пьяно...*)

Перепить меня нельзя, перепеть тоже, девку переманить сложно... -- а поговорить по-душам -- завсегда пожалуйста...
Ещё экскурсии всякие были по пещерам и по взморьям... -- пару близняжечек из Москвы... -- а потом Любовь свалилась на голову... ...болдинская жуть ... -- ...песенок кучу насочинял -- до сих пор пою...*)
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Это его обычный стиль рассказа. Ты видно тут новичок.
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Альо, любящие российский мир, почему-бы вам ВСЕМ ВМЕСТЕ из Украины не поехать в Абхазию на горные курорты Абхазии покататься на лыжах, а летом не отдохнуть на море в Сухуми "Президент" окупованої Абхазії Хаджимба склав повноваження через протести - Цензор.НЕТ 8961
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По всей видимости Хаджимба не устраивал кремль..... в противном случае его поддержали бы российские ЧВК....
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Их не устраивало сокращение финансирования Кремлем.
Доходы никакие, производства нет. На ********** не нажируешь.
Кстати в этом году их ********* еще страшнее чем в прошлые годы.
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Красивый жест Хаджимбы!
Сурков туда не случайно полетел.
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Поставлять чергового "смотрящего". Кругообіг виробів №2 в окупованій кацапами Абхазії.
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Отдаленно знаю грузина, живет сейчас на Донбассе.
Он жил в Абхазии. Началась война и видя что это добром не кончится отец собрал всю семью и сказал что ради спасения жизни надо уезжать.
Уехали все дети, отец вскоре умер.
А мать ни в какую не хотела уезжать.
Так эти эти животные не могли дождаться когда она умрет,
приходили к ней и требовали чтобы она уехала тоже.
Скабеевы конечно такое не расскажут.
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Есть у революции начало, нет у революции конца.вот уже почти 30 лет их колотит.К сожалению, Украина идёт все той же дорогой....
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Коротко кажучи: Шамба сказав, що Хаджимбі амба.
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В оккупированной парашей части Грузии всё стабильно: одна марионетка Ху*ла сменит другую.

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Гиркин сволочь и мразь но иногда режет правду-матку про своих подельников.
Про девичество Суркова это класс!"Президент" окупованої Абхазії Хаджимба склав повноваження через протести - Цензор.НЕТ 4455
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