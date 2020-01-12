 "Суть была совсем не в триколоре", - Ломаченко объяснил скандальный видеоролик со спецназом РФ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, свой видеоответ критикам Василий опубликовал в Instagram.
Ломаченко записал стих, в котором заявил, что суть предыдущего ролика была не в российском флаге.
"Как много тех, кто хочет враз распять,
Гвоздей с запасом даже отложили.
Но от Христа не поверну я вспять,
Мне с детства до конца идти привили.
Не вникнув в суть, готовы на штыки,
Еще вчера кричали вслед: "Осанна",
Но, а сейчас как с привязи быки
Не остывают головы с дурмана.
Спасибо всем, кто все же увидел суть,
Она была совсем не в триколоре,
А чтоб с души отмыть скорей всю муть
И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.
Забыли мы, что Бог у нас один,
И бесы узы ловко разрывают.
Вот камень вновь летит и не один,
Так как и тут в горячке что-то накопают", — сказал боксер.
А стих вообще не понятный.
Так же как и другие секты, они практикуют информационную депривацию - это запрет на получение информации из ТВ, радио или газет, так как там много соблазна и греха. Вместо этого они запустили свое православное ТВ и другие информационные ресурсы, где пропагандируют ********** линию партии не хуже Киселева по всем знаменитым методичкам, но с оттенком царизма: США зло, русский народ богоносец, российская империя - святая русь, Николай второй слався царь, крепостничество и лишения - это благо и тд. И это все на фоне попов ездящих на мерсах и их главы, миллиардера, табачного магната Гундяева, катающегося на яхтах.
Два простых вопроса, раскроющих суть
Тьху, гидота. Вболіваю тепер проти нього.
Ну, вот такие как ломаченко и усик где идут там и суть. Где живут там и суть. И сруть.
И все это поняли.