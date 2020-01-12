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Все про:обращение (259) Ломаченко (6)

 "Суть была совсем не в триколоре", - Ломаченко объяснил скандальный видеоролик со спецназом РФ. ВИДЕО

Известный украинский боксер Василий Ломаченко, который на днях опубликовал видео тренировки российского спецназа, попытался объяснить, что хотел этим сказать.

Как передает Цензор.НЕТ, свой видеоответ критикам Василий опубликовал в Instagram.

Ломаченко записал стих, в котором заявил, что суть предыдущего ролика была не в российском флаге.

"Как много тех, кто хочет враз распять,

Гвоздей с запасом даже отложили.

Но от Христа не поверну я вспять,

Мне с детства до конца идти привили.

Не вникнув в суть, готовы на штыки,

Еще вчера кричали вслед: "Осанна",

Но, а сейчас как с привязи быки

Не остывают головы с дурмана.

Спасибо всем, кто все же увидел суть,

Она была совсем не в триколоре,

А чтоб с души отмыть скорей всю муть

И брат на брата да не лез чтоб при раздоре.

Забыли мы, что Бог у нас один,

И бесы узы ловко разрывают.

Вот камень вновь летит и не один,

Так как и тут в горячке что-то накопают", — сказал боксер.

 
 
 
 
 
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☦️

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ломаченко разместил в Instagram ролик о "силе православного духа" с "вежливыми людьми". ВИДЕО+ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/v3169439
 
 
 Топ комментарии
 
сути не было - полезла просто твоя гниль
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ломаченко боксер ты конечно хороший, но украинец никакой. валили бы ты уже на йух в мацкву смчемоданами и не раздражал бы украинских патриотов. там в мацкве твои братья, триколоры, там гундяй православный, там твоя парафия! аминь! а мымуж как нибудь без тебя перебьемся. вы ведь все себя как и артисты людьми всего мира считаете, пока по голове так настучат что карьера закончилась. а потом что будешь делать а чемпион?
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Ты конченный нацист, тварь тупая.
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Не удивлюсь,если завтра он станет раССеянином. Мозгов нет,-считай калека!
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Это такой же говнюк и жополиз *****, как и сволота усик.
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Вова, йди в сраку, разом з "видатною" ватою. Незамінних немає. І спортивне ватне гівно робить для держави більше шкоди ніж користі, бо розкладає душу і мізки цього народу, показуючи, що може бути "какая разніца". Тому за тисячі загинувших, так - ату! І Слово "дибіли", пишеться інакше - вивчи свій діагноз, придурок.
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Опять Вова! Уже есть Вова Вовович и Вова Лександрович.
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Может парень где то запутался и понятно что он тот ролик не сам делал.
А стих вообще не понятный.
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УПЦ Московского патриархата это идеологическое оружие россии, которое превратило в упоротого ватника не одного вменяемого украинца. Мощную промывку мозгов, технологии психологического воздействия, которые вели к формирование психологической зависимости начали там активно применять с 2000 года как раз после прихода ***** к власти.
Так же как и другие секты, они практикуют информационную депривацию - это запрет на получение информации из ТВ, радио или газет, так как там много соблазна и греха. Вместо этого они запустили свое православное ТВ и другие информационные ресурсы, где пропагандируют ********** линию партии не хуже Киселева по всем знаменитым методичкам, но с оттенком царизма: США зло, русский народ богоносец, российская империя - святая русь, Николай второй слався царь, крепостничество и лишения - это благо и тд. И это все на фоне попов ездящих на мерсах и их главы, миллиардера, табачного магната Гундяева, катающегося на яхтах.
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Из васи полезли православные скрепы "рускага мира"
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Крым чей? Россия - агрессор и враг?
Два простых вопроса, раскроющих суть
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А мы платим налоги на министерство спорта! А там все такие, пробившись на верх за наш счет, перебежать в рашу!
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Усік і Ломаченко - це тітушки преміум класа. В одній українській боксерській групі в ФБ весь тітушатнік за них.
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Уася, ты сделал это сам.И ето, кх , не равняй себя с Исусом. Ты боксер, может хороший боксер.Но бьешся за деньги. И они у тебя есть. А вот насчет ума...Гипоталамус -все!! Извини Ломаченко, но ето твой выбор., мне не все равно. Какая разница не катит!
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Уже слышали - Какая разница? Перестал уважать - по голове не зря дубасят....
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Вася, не мучайся, и не мучай флаг Украины, вместе с Усиком.
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Де ти побачив братський народ хлопче?Хто тобі привив цю думку чи не твої батьки?
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Васілію Ламачєєву схоже бошку таки добре відбили.
Тьху, гидота. Вболіваю тепер проти нього.
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Грёбанное стыдобище , читаю тут периодически , комменты на ФБ , так вот ,, тупизной в высказываниях наших хероев - боксёров на политические темы , возмущаются даже жители Казахстана . Пишет парень оттуда , - не понимаю , говорит , у вас в Украине что , нет боксёров патриотов .? Кого ни послушай , несут такую херню что просто уши вянут . .Не знаю что ему и ответить ..! Нет слов .. "Суть була зовсім не в триколорі", - Ломаченко пояснив скандальний відеоролик зі спецпризначенцями РФ - Цензор.НЕТ 4146 .
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Да очень хороший мирового класса боксёр. Но совсем никчемный как Украинец. А просто продажный недокацап - малоросс кремлёвский Иуда!
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Суть?
Ну, вот такие как ломаченко и усик где идут там и суть. Где живут там и суть. И сруть.
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От Клички настоящие патриоты, некогда ватной фигни не говорили.
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Зачем оправдываться стойко ?. Ты лишь спортсмен. Ты лишь боксер.В пример вывешивать как в стойло, быку ту тряпку ? - Ну хитер...Нет веры тем ,кто хоть украдкой,покажет что к нему лежит..Признанье есть.Есть сила. Хватка.- Но недоверие, страшит....
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Суть в том, что Ломаченко - ватное быдло.
И все это поняли.
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)))Баксеры фсе Тупые!! Перваый был Боксером но отдать должное Руки не распускал,один раз даже Дверь кулаком пробил в комнату)))....но до Меня не дотронился хотя и Страшно действительно было!!....хотя о чом Я?)))..Какие Русские одни Боги???...если Кацапы к Славянам вабще Не относятся!! фсе Мордва,Башкиры и Буряты с Бубнами))).
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