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 Как Россия лгала о причине гибели "Боинга" в Иране и отрицала ракетную атаку. ВИДЕО

За несколько часов до того, как Иран вынужден был признаться в том, что его военные сбили украинский самолет, российская пропаганда пыталась все переврать.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет блогер Юрий Пивовар.

"Все, что вам нужно знать о профессионализме пропагандистского канала Раша Тудой, которым руководит Маргарита Симоньян. Это выпуск для западной аудитории за несколько часов до того, как Иран вынужден был признаться в своем преступлении", - написал он, опубликовав видео.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/v3169432
 
 
 Топ комментарии
 
Цікаво, що зелена влада теж брехала в унісон з кацапами. Одне джерело?
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Немає ніяких сумнівів, що параша доклала до катастрофи свої "ручонки шаловливые".
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Слово в слово с бубочкой.Совпадение?Не думаю
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А что вы ожидали от путина и россии ?? Наследники татаро-монголов, которые 500 лет были под пятой монголов, переняли все от чингиз-хана,: коварство, ложь, лицемерие, обман, матюки, воровство, присвоение чужой истории и славы. Это всё она -воровитая россия! источник мирового зла!
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