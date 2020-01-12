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Все про:Иран (709) протест (4605)

 "Смерть лжецам, смерть диктатору", - иранцы вышли на акции протеста. ВИДЕО

В разных городах Ирана в субботу прошли акции протеста. Их спровоцировало признание властей в истинных причинах катастрофы самолета "Международных украинских авиалиний" 8 января.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский самолет не отклонялся от курса, - данные сравнения с 22 последними рейсами. ВИДЕО

Корреспонденты указывают, что такое признание - новая причина не доверять аятолле Али Хаменеи, верховному лидеру Ирана, и другим официальным лицам.

На видео очевидцев протестов можно слышать крики "Хаменеи - убийца!"

"Смерть лжецам!" и "Смерть диктатору!" кричали иранцы, собравшиеся на площадях в столице Тегеране.

Также смотрите: Призываю мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного расследования всех обстоятельств крушения самолета в Иране, - Зеленский. ВИДЕО

Многие протестующие несли свечи и возлагали цветы к воротам университетов и других общественных мест.

Иранцы обвинили власти в умышленном введении в заблуждение общественности по поводу того, как случилась авиакатастрофа.

Также зафиксированы факты расправы над демонстрантами.

Смотрите также: Одна и та же тактическая ситуация, приведшая к утрате командиром расчета ракетного комплекса понимания того, что происходит, - Бутусов сравнил авиакатастрофы в Иране и на Донбассе. ВИДЕО

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/v3169412
 
   
 Топ комментарии
 
Много русского стада вышло протестовать сбитие вами малазийского Боинга?
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Боюсь, что фанатики аятолы эти раскатают танками протестующих
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Ось вам підтвердження, що іранці не зебіли. Хоча прибрати владу Хоменеї дуже важко.
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Срочно Монику высылайте в Тегеран. Диктатор почти все будет "Смерть лжецам, смерть диктатору", - иранцы вышли на акции протеста - Цензор.НЕТ 8216
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Може, не тре..., щоб на мокшу його карми вистачило...
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Боюсь, что фанатики аятолы эти раскатают танками протестующих
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не будет такого, перестановку кадров сделают и протесты исчерпаны будут.
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Та не, погоняли водометами и газом. Ну еще арестовали посла Великобритании Роберта Макера, якобы за подстрекательство. Он принимал участие в демонстрации возле университета имени Амира Кабира. Правда через пару часов отпустили.
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пусть с них как с Германии в свое время, выщитывают всю их жизнь репарации, благодаря их "духовным" "лидерам"
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возможно эти жертви будет не напрасны.
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типа специально было сделано? Типун тебе на язык
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Во всяком случае, Трамп вряд ли смог бы придумать и сотворить такую протестную ситуацию
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Да там еще от ноябрьских протестов народ не остыл. А там заваруха серьезная была. Вот и ловят момент. Если уже английский посол принял участие в демонстрации.......
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Нюю, раз уже влип в войну с Ираком и Ираном..
С первых часов..
Нуихнах..
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в 1988 в США тоже вышли недовольные жертвами иранского самолета. Хотя нет, не вышли, так 290 человек погибло.
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Много русского стада вышло протестовать сбитие вами малазийского Боинга?
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голландцы сбили малайзийский Боинг? Не знал. Поподробнее, пжлст.
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Ты плохо читать умеешь, русмартышка? Я написал - русское стадо
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извини, татарин, я прочел что это татарское немытое поголовье пишет тута. Татарин , алла улю
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Ну, и умишка у тебя еще меньше, чем у мартышки. Истинный русский
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Tak tut irancy sbyli samoliot gde leteli bolsinstvo irancev ili po pasportu kanadsi ili svedy no famili u nix iranskije.
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Ось вам підтвердження, що іранці не зебіли. Хоча прибрати владу Хоменеї дуже важко.
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Не пощастило іранцям з брехунами у владі (не те що в Україні)!
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Які все ж такі наші сусіді - північні алєні забиті кріпаки...
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***** напряглось и спряталось со зрелым мальчиком в бункере😂
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А че, при Шахе было светское государство..
И в Афганистане тоже..
А тут опиум для народа подкинули..
😇
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Так для чого була потрібна війна в Афганістані?
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Инфантильным старикам с деменцией не обьяснить..
Не труси перхоть на клаву с лысины..
Ты смешной..😁
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Заспамил я тебе Бакса. -- как Киевлянин Киевлянину...*)

А за Афган? -- в 79 уже надо было пар стравливать -- "за хлеб и воду и за Свободу"... -- вот и стравили.
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ну а где протесты? Что то не видать... Не надо народ кипятить, уже не закипают от манипуляций, многие поумнели. Вот будут следующие выборы, тогда и будешь агетировать за своего клиента, а сейчас не получится
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мне такое ощущение что для вас есть две категории людей: конченные и не конченные? Зато мышление прямолинейное?
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я вам советую сходить в сауну с девчатами, что бы они у вас высосали такое мышление
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А прикольно будет , если они аятоле в дупу засунут палку как Кадафи.
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зато в Ливии так прикольно стало, сейчас турецкая армия будет действовать. Приколы у них долго будут
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Ну да....... аятоле, у которого 125000 штатных военных КСИР. Плюс к этому больше миллиона прекрасно обученных ополченцев, которые встанут под ружье по первому свистку. Хотелось бы на это посмотреть. Не говоря уже о том, что вооружение КСИР не уступает МО.
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Если это такие же немощные протесты как протесты порохоботов против Зеленского бедным иранцам ничего светит. "Смерть лжецам, смерть диктатору", - иранцы вышли на акции протеста - Цензор.НЕТ 5883
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Их спровоцировало признание властей
-- шо-то давно в Иране акций протеста небыло... -- хоть Зеля тудой и не долетел...*)
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До приходу до влади аятол дуже багато іранців навчались в вузах совка . Велика кількість навчались в вузах Києва . Нормальні люди , поведінкою зовсім не схожі на дикий Кавказ і Єгипет . Подальша доля більшості тих хто навчався в нас була трагічною. Аятоли це морок інферно .
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Студентки Тегеранського університету, 1971 рік. Вісім років до приходу фанатиків...
(дві дівчинки праворуч - "Смерть лжецам, смерть диктатору", - иранцы вышли на акции протеста - Цензор.НЕТ 5992)

"Смерть лжецам, смерть диктатору", - иранцы вышли на акции протеста - Цензор.НЕТ 3409
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І не кажіть. Суцільний харам, вах шайтан...
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Якщо тоді було приблизно по 20, то зараз під 70 (якщо вижили, звичайно).
А ось посвіжіше - Bahara Golestani, 29-річна ґамериканська модель іранського походження.
Скажу лаконічно: я б вдмухнув

"Смерть лжецам, смерть диктатору", - иранцы вышли на акции протеста - Цензор.НЕТ 2760
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همانطور که می گویند از بین بردن کشور و ایجاد هرج و مرج!
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вельт шмерц это нацистская падаль аля підлога маккартні, характерна своими словесными извращениями . Тин сечі і т.д.
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> Хрю-гав! <
...
Твою думку взято до уваги. Вона є дуже важливою для мене і для усіх присутніх
(смокчи хмуяку, ******** кацапської шмари)
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Приємно здивований.
Це не рашка. Виходить що в будь-якій країні живуть Люди. Чи це Іран, Ірак, Афганістан і тд. Вскрізь є люди. Тільки не в Росії. Дивіться срані кацапи! Дивіться так щоб повилазило! Приклад беріть тварини мокшанські.! За збитий МН17 ви, вилупки расєйські щось зробили? Щось пискнули? Формула в чергове підтвердилась КАЦАП=ТВАРИНА, СКОТ, виродок роду людського (хоча в тварин і то більше честі та совісті, немає такого цинізму).
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їм все подобається, навіть коли треба кричати на пляшці "чичнякруто" їх це влаштовує, дай їм спокійно далі деградувати
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Вот и разберись кто в этих всех событиях всех сильнее сыграл-просчитал!? Если так и дальше пойдёт в Тегеране, то кое кто в раше обсериться окончательно. А ведь хоть и давно в Тегеране когда свергали шаха Реза Пехлеви, там миллионы вышли. Родной мой дядя что тогда работал в торгпредстве с женой и остальными ели ноги унесли улетая последним самолётом на Москву. Правда почти три года там проработав. Ох и крепко он тогда навозил домой с женой каждый месяц летая в страну и обратно! Но там была революция. Больше 50 лет назад правда.
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То сгоряча я 50 бросил. Всё верно. У меня дочке уже почти 42г. Но тогда Иран прогремел на весь мир. Хотя шах с бровеносцем дружил крепко в те годы.
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