 Украинский самолет не отклонялся от курса, - данные сравнения с 22 последними рейсами. ВИДЕО

Такие данные получены при сравнении полета сбитого самолета с движением других 22 самолетов этого же рейса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter siminzarrin.
There is no "sharp, unexpected turn toward a sensitive military base" in #PS752 path for Jan 8, based on ✈️ data.— سیمینِزرین🕊🦅 (@siminzarrin) January 11, 2020
To put this into perspective, I compared this with its most recent historical data (last 22 flights).
Follow the blue line. pic.twitter.com/W8NBOMkxwM
Синей линией изображен полет рейса PS752 8 января.
Эксперт отмечает, что "резкого, неожиданного поворота" к военной базе нет.
"Ложь Ирана "во спасение" по поводу того, что рейс PS752 при взлете якобы неожиданно резко повернул в сторону важного военного объекта, хорошо видна на этом анализе, в котором траектория взлетающего украинского самолета (синяя линия) совмещена траекториями последних 22 рейсов (зеленые линии), взлетевших перед ним. Хорошо видно, что траектория полета украинского рейса ничем не отличалась от всех предыдущих, находясь практически в центре коридора взлета (смотрите видео 3D-моделирования).
Знаете, где я слышал что-то подобное?
На насквозь лживом брифинге Министерства обороны России 21 июля 2014 года, где утверждалось, что рейс МН17 "Малайзийских авиалиний" отклонился от своего маршрута "на север на 14 километров", - прокомментировал видео в Facebook российский авиаэксперт Вадим Лукашевич.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
ПЕРЕСТАНЬТЕ ВІДРОБЛЯТИ ЗАМОВЛЕННЯ *****.
ПЕРЕСТАНЬТЕ ВІДРОБЛЯТИ ЗАМОВЛЕННЯ *****.
Для тих, хто пропустив цю історію, нагадаю, що 12 травня 2011 під час прямого включення Людмила Савченко почала говорити про погоду зі слів про красу природи. Але потім заговорила про ситуацію в країні. "Не можна залишатися байдужим до цієї краси, що доповнюються ніжними запахами бузку та конвалій, мелодійними трелями птахів. Часом здається, що такі чудові дні дарує нам природа як компенсацію за той безлад, беззаконня та несправедливість, що відбуваються в нашій країні", - сказала вона.»
Времена яныка. О чем пост?
Переглянте вчорашню програму Ганапольського, на прямому.
Не смотри эту хрень!
Хотя, в твоем случае, уже поздно.
Хватит искать политику в прогнозах погоды!
Обалдели уже все.
Удивительно, но каждый слышит только то, что хочет слышать.
Может потепление, это - глобальная проблема?
Может проявим солидарность с мировым сообществом и перестанем писать всякую дурь?
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- объявить правду о том, что самолёт был сбит по просьбе Кремля, поскольку через два месяца - 9 марта Международный трибунал начнёт судебные слушания в Гааге о сбитом в 2014 г. российской военщиной в Украине малазийском самолёте.
Тем более, что пока неизвестно, имела ли эта операция санкцию от руководства Ирана или была результатом самостоятельного сговора соратников генерала Сулеймани со спецслужбами России без уведомления президента Рухани и аятоллы Хаменеи.
Для Кремля новость о том, что американцы, отвечая на обстрел двух своих баз КСИР, якобы сбили украинский самолёт, стала бы огромным "подарком с неба" накануне Гааги...
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У Москвы была информация от КСИР об операции "Мученик Сулеймани" и она лишь попросила оказать небольшую услугу - сбить украинский самолёт вскоре после нанесения удара по базам. В Москве были уверены - американцы ответят КСИР и ждали этого. Удар по базам был нанесен между 1 час 15 минут и 2 часа 15 минут ночи по местному времени. Самолёт на Киев из Тегерана по расписанию должен был вылететь в 5 часов 15 минут, но его задержали на час до 6 часов 12 минут. Через три минуты после взлёта самолёт погиб.
Тегеран до сих пор официально не назвал причину задержки рейса. Неофициально он говорит, - по причине технической неисправности двигателя.
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Журналиста RT убили в Ираке.
В Ираке неизвестные убили журналиста российского телеканала RT Саафа Гали. Об этом в субботу, 11 января, в своем Telegram-канале сообщила главный редактор СМИ Маргарита Симоньян. «Ох((( В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Саафа активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе», - написала она.»
Хором жалеем симоньяншу
И вообще, не стОит подобным загаживать тему
В общем -- Зелю на денёк украли, на поговорить по-душам -- я так думаю... ...кляті вороги...
...потом вернули и номерок в гардеробе на место повесили.
Шито-крыто, чисто-быстро.
Питання,- хто дав дозвіл на польоти літа МАУ під час такого різкого загострення протистояння між Іраном і США ?
🤑