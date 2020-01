 Украинский самолет не отклонялся от курса, - данные сравнения с 22 последними рейсами. ВИДЕО

Такие данные получены при сравнении полета сбитого самолета с движением других 22 самолетов этого же рейса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter siminzarrin.

There is no "sharp, unexpected turn toward a sensitive military base" in #PS752 path for Jan 8, based on ✈️ data.



To put this into perspective, I compared this with its most recent historical data (last 22 flights).



Follow the blue line. pic.twitter.com/W8NBOMkxwM