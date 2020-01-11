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 Украинский самолет не отклонялся от курса, - данные сравнения с 22 последними рейсами. ВИДЕО

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитый 8 января после взлета в аэропорту Тегерана, не отклонялся от курса.

Такие данные получены при сравнении полета сбитого самолета с движением других 22 самолетов этого же рейса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter siminzarrin.

Синей линией изображен полет рейса PS752 8 января.

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Эксперт отмечает, что "резкого, неожиданного поворота" к военной базе нет.

"Ложь Ирана "во спасение" по поводу того, что рейс PS752 при взлете якобы неожиданно резко повернул в сторону важного военного объекта, хорошо видна на этом анализе, в котором траектория взлетающего украинского самолета (синяя линия) совмещена траекториями последних 22 рейсов (зеленые линии), взлетевших перед ним. Хорошо видно, что траектория полета украинского рейса ничем не отличалась от всех предыдущих, находясь практически в центре коридора взлета (смотрите видео 3D-моделирования).

Знаете, где я слышал что-то подобное?

На насквозь лживом брифинге Министерства обороны России 21 июля 2014 года, где утверждалось, что рейс МН17 "Малайзийских авиалиний" отклонился от своего маршрута "на север на 14 километров", - прокомментировал видео в Facebook российский авиаэксперт Вадим Лукашевич.

Украинский самолет не отклонялся от курса, - данные сравнения с 22 последними рейсами 01

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/v3169408
 
   
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ІРАН ВЖЕ ПРИНІС ВИБАЧЕННЯ УКРАЇНІ.
ПЕРЕСТАНЬТЕ ВІДРОБЛЯТИ ЗАМОВЛЕННЯ *****.
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ІРАН ВЖЕ ПРИНІС ВИБАЧЕННЯ УКРАЇНІ.
ПЕРЕСТАНЬТЕ ВІДРОБЛЯТИ ЗАМОВЛЕННЯ *****.
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Ну чего ты одно и то же талдычишь? Лучше просто ответь на вопрос, во что стреляли иранцы? Какая цель послужила причиной пуска ракеты?
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«2011-05-20, 10:03 Виступ метеоролога українського Гідрометцентру Людмили Савченко в прямому ефірі українського радіо дав нові підстави замислитися над тим, а чи дійсно Україна прямує до Європи. При цьому, не лише з точки зору поведінки влади, але й з точки зору звичайної солідарності, без якої ******* Європа неможлива.
Для тих, хто пропустив цю історію, нагадаю, що 12 травня 2011 під час прямого включення Людмила Савченко почала говорити про погоду зі слів про красу природи. Але потім заговорила про ситуацію в країні. "Не можна залишатися байдужим до цієї краси, що доповнюються ніжними запахами бузку та конвалій, мелодійними трелями птахів. Часом здається, що такі чудові дні дарує нам природа як компенсацію за той безлад, беззаконня та несправедливість, що відбуваються в нашій країні", - сказала вона.»
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Про наш час.
Переглянте вчорашню програму Ганапольського, на прямому.
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Боже упаси!
Не смотри эту хрень!
Хотя, в твоем случае, уже поздно. Украинский самолет не отклонялся от курса, - данные сравнения с 22 последними рейсами - Цензор.НЕТ 2588
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При яныке не было "безладу, беззаконня та несправедливісті"?
Хватит искать политику в прогнозах погоды!
Обалдели уже все.
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А может все наоборот?
Удивительно, но каждый слышит только то, что хочет слышать.
Может потепление, это - глобальная проблема?
Может проявим солидарность с мировым сообществом и перестанем писать всякую дурь?
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Иран сбил самолет МАУ по просьбе Кремля - новости ! .
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- объявить правду о том, что самолёт был сбит по просьбе Кремля, поскольку через два месяца - 9 марта Международный трибунал начнёт судебные слушания в Гааге о сбитом в 2014 г. российской военщиной в Украине малазийском самолёте.
Тем более, что пока неизвестно, имела ли эта операция санкцию от руководства Ирана или была результатом самостоятельного сговора соратников генерала Сулеймани со спецслужбами России без уведомления президента Рухани и аятоллы Хаменеи.
Для Кремля новость о том, что американцы, отвечая на обстрел двух своих баз КСИР, якобы сбили украинский самолёт, стала бы огромным "подарком с неба" накануне Гааги...
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У Москвы была информация от КСИР об операции "Мученик Сулеймани" и она лишь попросила оказать небольшую услугу - сбить украинский самолёт вскоре после нанесения удара по базам. В Москве были уверены - американцы ответят КСИР и ждали этого. Удар по базам был нанесен между 1 час 15 минут и 2 часа 15 минут ночи по местному времени. Самолёт на Киев из Тегерана по расписанию должен был вылететь в 5 часов 15 минут, но его задержали на час до 6 часов 12 минут. Через три минуты после взлёта самолёт погиб.
Тегеран до сих пор официально не назвал причину задержки рейса. Неофициально он говорит, - по причине технической неисправности двигателя.
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Не розшарюйте кацапські фейки.
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писали тут что летаку был перевес и якобы перегружали багаж, но это тоже так, некому спросить об реальных собитии
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Бредовая версия, поскольку американцы физически не смогли бы сбить самолет в глубине иранской территории. Это же не неподвижная наземная цель, в которую можно пульнуть хоть с противоположной стороны земного шара. Чтобы сбить самолет нужно быть к нему очень близко. То есть все подозрения однозначно падают на Иран.
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18:48, 11 января 2020
Журналиста RT убили в Ираке.
В Ираке неизвестные убили журналиста российского телеканала RT Саафа Гали. Об этом в субботу, 11 января, в своем Telegram-канале сообщила главный редактор СМИ Маргарита Симоньян. «Ох((( В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Саафа активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе», - написала она.»
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Ну прям бедская беда
Хором жалеем симоньяншу
И вообще, не стОит подобным загаживать тему
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таки руцкие инструкторы-ихтамнеты по совподению нажали на кнопку, не навижу русню и всю её кацапскую кодлу.
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Я так понимаю, что рейсовый самолёт сбила система ПВО аэропорта, из которого он вылетал по расписанию.
В общем -- Зелю на денёк украли, на поговорить по-душам -- я так думаю... ...кляті вороги...
...потом вернули и номерок в гардеробе на место повесили.

Шито-крыто, чисто-быстро.
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Він вилітів на ОДНУ годину пізніше запланованогоі затвердженого розкладу, при чому в той час Іран чекав отвєтку США після його удару по базам США.
Питання,- хто дав дозвіл на польоти літа МАУ під час такого різкого загострення протистояння між Іраном і США ?
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Возникает только ОДИН вопрос - какого куя в этот период обострения в Иране он с аэропорта вообще вылетел и почему не запретили самолету покидать аэропорт !? Украинский самолет не отклонялся от курса, - данные сравнения с 22 последними рейсами - Цензор.НЕТ 8168
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Что попало пнуть стали. Ну как при взлёте на форсаже уходить с курса? Да он и высоты не набрал за те несколько минут взлёта! Это истребитель или спортивный самолёт может так. Это же тяжёлый лайнер, с полными баками и багажом и 172 человека на борту!
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Енто толька 🐒Абу не панятна без 🍌 и 🍫!!
🤑
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Оман не заметил потери бойца...*) -- ...хоть бы слово ласковое сказали за официальный визит, официального лица, по офисным вопросам...
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есть мнение что после устранения Сулеймани именно расея(ей ситуация на руку) стала посредником между США и Ираном(Трамп был не против) и предложила свой фейквариант с бомбёжкой пустых американских баз и картинкой для месных лохов про 80 амеротрупов - и овцы целы и волки сыты, а вот стал ли боинг растяпством военных или вишенкой на торте мести и хаоса несущей нашей стране гэбней это и нужно выяснить.....
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