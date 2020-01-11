 Украинский самолет не отклонялся от курса, - данные сравнения с 22 последними рейсами. ВИДЕО

Такие данные получены при сравнении полета сбитого самолета с движением других 22 самолетов этого же рейса, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter siminzarrin.

There is no "sharp, unexpected turn toward a sensitive military base" in #PS752 path for Jan 8, based on ✈️ data.



To put this into perspective, I compared this with its most recent historical data (last 22 flights).



Follow the blue line. pic.twitter.com/W8NBOMkxwM — سیمین‌ِزرین🕊🦅 (@siminzarrin) January 11, 2020

Синей линией изображен полет рейса PS752 8 января.

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Эксперт отмечает, что "резкого, неожиданного поворота" к военной базе нет.

"Ложь Ирана "во спасение" по поводу того, что рейс PS752 при взлете якобы неожиданно резко повернул в сторону важного военного объекта, хорошо видна на этом анализе, в котором траектория взлетающего украинского самолета (синяя линия) совмещена траекториями последних 22 рейсов (зеленые линии), взлетевших перед ним. Хорошо видно, что траектория полета украинского рейса ничем не отличалась от всех предыдущих, находясь практически в центре коридора взлета (смотрите видео 3D-моделирования).

Знаете, где я слышал что-то подобное?

На насквозь лживом брифинге Министерства обороны России 21 июля 2014 года, где утверждалось, что рейс МН17 "Малайзийских авиалиний" отклонился от своего маршрута "на север на 14 километров", - прокомментировал видео в Facebook российский авиаэксперт Вадим Лукашевич.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.