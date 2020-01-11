 Призываю мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного расследования всех обстоятельств крушения самолета в Иране, - Зеленский. ВИДЕО

Об этом говорится в видеообращении Зеленского, опубликованной его пресс-службой, информирует Цензор.НЕТ.
Он также подробно и пошагово рассказывает обо всех действиях украинской власти, начиная с трагического утра 8 января.
"Сразу после авиакатастрофы создана и начата работа оперативного штаба при СНБО Украины.
На место происшествия в аэропорт Имама Хомейни, прибыли посол и консул Украины в Иране.
Состоялось внеочередное заседание правительства, на котором принято решение о создании и отправке в Иран поисково-спасательной группы.
В нее вошли 45 экспертов из Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, представители СНБО, Службы безопасности Украины, ГСЧС, Министерства обороны, Министерства иностранных дел и представители компании МАУ.
Мы отправили в Тегеран лучших специалистов нашей страны с большим опытом экспертиз.
Офис Генерального прокурора Украины обратился в Иран, Канаду, Швецию и Великобританию с предложением о создании международной следственной группы.
9 января в 03:30 наша поисково-спасательная группа прибыла в Тегеран и через два часа начала работу на месте катастрофы.
У меня состоялся разговор с Президентом Ирана по четкому и полному взаимодействию с нашими экспертами. Они получили доступ к фрагментам самолета, "черным ящикам", записям радаров и диспетчеров из центра управления полетами.
Утром 9 января секретарь СНБО Украины озвучил 4 основных версии, в частности о возможности сбивания украинского самолета ракетой.
Для идентификации тел погибших были очень быстро собраны образцы ДНК их родственников. В частности борт-проводницы, родственники которой находились на временно оккупированной территории.
Я провел рабочие консультации с нашими международными партнерами - премьер-министрами Канады, Швеции, Великобритании, президентами Ирана и Афганистана, и подчеркнул необходимость совместных действий для расследования обстоятельства этой трагедии.
Ближе к вечеру появились заявления от лидеров США, Канады и Великобритании о возможном сбивании украинского "Боинга".
Мы призвали всех международных партнеров предоставить данные, которые подтвердили бы эту версию.
Мы работали системно, без истерик ради одного - достижения результата, а именно - выяснения правды относительно обстоятельств авиакатастрофы.
10 января у меня состоялся разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео и встреча с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куинн, которая передала мне важную и полезную информацию для расследования.
Также важную информацию передала посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симмонс.
Я хочу высоко отметить работу украинских экспертов в Иране.
Они работали и продолжают работать самоотверженно, тщательно и круглосуточно. Их высокий профессионализм и оперативность, убедительные предварительные выводы и доказательства, найденные в Тегеране, не позволили скрыть правду.
И сегодня руководство Исламской Республики Иран признало факт сбивания украинского самолета и свою вину в авиакатастрофе.
Этому также бесспорно способствовала и поддержка со стороны международных партнеров, настойчивая позиция мирового сообщества. За это я выражаю искреннюю благодарность лидерам США, Канады, Великобритании, других стран, международных организаций - от имени украинского народа.
Сейчас группа украинских экспертов продолжает свою работу.
Для полного завершения расследования еще нужно провести ряд действий.
Сейчас они пытаются реконструировать самолет.
Возвращаясь к разговору с президентом Ирана.
Мы договорились, что просто сейчас им будет отдан приказ максимально быстро совместно с украинскими экспертами закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину.
Это должно произойти в ближайшее время.
Мы также договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев - черных ящиков.
Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации.
Мы договорились, что никто не отвертится.
Офис Генерального прокурора Украины возбудил дело по факту убийства граждан Украины.
Правительство окажет финансовую помощь семьям погибших.
Государство также будет всячески способствовать получению ими компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран.
Я призываю всех международных партнеров Украины, все мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного и окончательного расследования всех обстоятельств этой катастрофы. Это нужно всем нам.
Ради человека, который должен в этом бурном мире чувствовать себя безопасно - на земле, воде или в воздухе.
Потому что человек и его жизнь должны быть высшей ценностью для любой власти, любого государства, любого политика", - заявил Зеленский.
Вера Измайлова
@veraizmaylova41
https://www.youtube.com/watch?v=6IKwSOpumiA
Я поверну всіх загиблих близьким і рідним, вони зможуть з ними попрощатися по-людськи. Ми гідно вшануємо їхню пам'ять. Усі винні будуть покарані.
https://24tv.ua/zelenskiy_zapisav_zvernennya_i_rozpoviv_pro_vsi_diyi_vladi_pislya_katastrofi_litaka_mau_n1261791
Вы представляете всю тупость этого ОСЛА!!!??? Він поверне......((((
Когда же этот осляра закроет свой рот!?
А так государственную символику Украины Зеленский старается обходить десятой дорогой - ну не сочетается она милым его душе "русским миром", не любит он её.
Щоб були більш суворі наслідки, треба довести, що це був умисний теракт. Це вже інша справа.
Оце дійсно Президент, а не оте *****.
Ишак Оманский !
Очень "информативно", а с точки зрения "русского мира" ещё и геополитически верно.
А Украина как независимое государство, при этом, гуляте лесом.
Иа !
Иа !
Иа !
Иа !
Иа !.......
хто зна ?
Да вот только остается вопрос,это было ошибочное поражение или намеренное или просто по признаку принадлежности самолета к изготовителю.
Как мне лично кажется что все это случайность,сочувствую всем родственникам погибших.И иранцы ближе к Украине и наших нуждах в освобождении Украины нежели ЕС вместе из взятым США.
у меня тоже есть костюм и белая рубашка и по монитору могу текст про бла-бла-кать
я тоже президент !
"Мы пахали", сказала муха, сидя на тракторе.
Це як?
До стріляючого офіцера ВКС Россіїї, що збив літак «хохлов»?
Родичам загиблих - щирі співчуття.
ВЫЙДИ К НАРОДУ!ТЕБЯ ПОРВУТ НА ЧАСТИ!
Хоча, більшість громадян України на інтернет не завязані, лише на телебачення... Це він так до них звертається...