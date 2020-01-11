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 Призываю мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного расследования всех обстоятельств крушения самолета в Иране, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским официально попросил прощения у всей Украины и родственников погибших и признал факт того, что Иран сбил украинский "Боинг-737".

Об этом говорится в видеообращении Зеленского, опубликованной его пресс-службой, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе, должны вернуть до 19 января, - Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана Рухани

Он также подробно и пошагово рассказывает обо всех действиях украинской власти, начиная с трагического утра 8 января.

"Сразу после авиакатастрофы создана и начата работа оперативного штаба при СНБО Украины.

На место происшествия в аэропорт Имама Хомейни, прибыли посол и консул Украины в Иране.

Состоялось внеочередное заседание правительства, на котором принято решение о создании и отправке в Иран поисково-спасательной группы.

В нее вошли 45 экспертов из Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, представители СНБО, Службы безопасности Украины, ГСЧС, Министерства обороны, Министерства иностранных дел и представители компании МАУ.

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Мы отправили в Тегеран лучших специалистов нашей страны с большим опытом экспертиз.

Офис Генерального прокурора Украины обратился в Иран, Канаду, Швецию и Великобританию с предложением о создании международной следственной группы.

9 января в 03:30 наша поисково-спасательная группа прибыла в Тегеран и через два часа начала работу на месте катастрофы.

У меня состоялся разговор с Президентом Ирана по четкому и полному взаимодействию с нашими экспертами. Они получили доступ к фрагментам самолета, "черным ящикам", записям радаров и диспетчеров из центра управления полетами.

Утром 9 января секретарь СНБО Украины озвучил 4 основных версии, в частности о возможности сбивания украинского самолета ракетой.

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Для идентификации тел погибших были очень быстро собраны образцы ДНК их родственников. В частности борт-проводницы, родственники которой находились на временно оккупированной территории.

Я провел рабочие консультации с нашими международными партнерами - премьер-министрами Канады, Швеции, Великобритании, президентами Ирана и Афганистана, и подчеркнул необходимость совместных действий для расследования обстоятельства этой трагедии.

Ближе к вечеру появились заявления от лидеров США, Канады и Великобритании о возможном сбивании украинского "Боинга".

Мы призвали всех международных партнеров предоставить данные, которые подтвердили бы эту версию.

Мы работали системно, без истерик ради одного - достижения результата, а именно - выяснения правды относительно обстоятельств авиакатастрофы.

10 января у меня состоялся разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Майклом Помпео и встреча с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Куинн, которая передала мне важную и полезную информацию для расследования.

Читайте: Украина имела доказательства ракетного удара по самолету "МАУ" еще до заявления Ирана - секретарь СНБО Данилов

Также важную информацию передала посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симмонс.

Я хочу высоко отметить работу украинских экспертов в Иране.

Они работали и продолжают работать самоотверженно, тщательно и круглосуточно. Их высокий профессионализм и оперативность, убедительные предварительные выводы и доказательства, найденные в Тегеране, не позволили скрыть правду.

И сегодня руководство Исламской Республики Иран признало факт сбивания украинского самолета и свою вину в авиакатастрофе.

Этому также бесспорно способствовала и поддержка со стороны международных партнеров, настойчивая позиция мирового сообщества. За это я выражаю искреннюю благодарность лидерам США, Канады, Великобритании, других стран, международных организаций - от имени украинского народа.

Сейчас группа украинских экспертов продолжает свою работу.

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Для полного завершения расследования еще нужно провести ряд действий.

Сейчас они пытаются реконструировать самолет.

Возвращаясь к разговору с президентом Ирана.

Мы договорились, что просто сейчас им будет отдан приказ максимально быстро совместно с украинскими экспертами закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину.

Это должно произойти в ближайшее время.

Мы также договорились о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев - черных ящиков.

Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации.

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Мы договорились, что никто не отвертится.

Офис Генерального прокурора Украины возбудил дело по факту убийства граждан Украины.

Правительство окажет финансовую помощь семьям погибших.

Государство также будет всячески способствовать получению ими компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран.

Я призываю всех международных партнеров Украины, все мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного и окончательного расследования всех обстоятельств этой катастрофы. Это нужно всем нам.

Ради человека, который должен в этом бурном мире чувствовать себя безопасно - на земле, воде или в воздухе.

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Потому что человек и его жизнь должны быть высшей ценностью для любой власти, любого государства, любого политика", - заявил Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/v3169403
 
   
 Топ комментарии
 
Зелена мерзота вперше за півроку президентства з'явився на фоні державної символіки.
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А где настоящий президент? что это за кловун не понял...
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забыл рассказать когда сам вернулся в Украину, Призываю мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного расследования всех обстоятельств крушения самолета в Иране, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9347
Ишак Оманский !
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А где настоящий президент? что это за кловун не понял...
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смотреть каждый день 95 квартал это что то.
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Парламент Канады зарегистрировал петицию, в которой предлагается признать президента РФ Владимира Путина военным преступником. Петиция размещена на сайте канадского парламента. -



Вера Измайлова

@veraizmaylova41
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Адвокат Кремля. Почему зе-команда выгораживает Москву

https://www.youtube.com/watch?v=6IKwSOpumiA
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Именно зебы (?) пытаются здесь втюхать про тщательность расследования, 100% доказательств, чтобы обелить Зелемойского, который начал сначала играть в игры Кремля с версиями падения...
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Так кто ж ослику Зе пишет такие спичи!!??
Я поверну всіх загиблих близьким і рідним, вони зможуть з ними попрощатися по-людськи. Ми гідно вшануємо їхню пам'ять. Усі винні будуть покарані.
https://24tv.ua/zelenskiy_zapisav_zvernennya_i_rozpoviv_pro_vsi_diyi_vladi_pislya_katastrofi_litaka_mau_n1261791

Вы представляете всю тупость этого ОСЛА!!!??? Він поверне......((((
Когда же этот осляра закроет свой рот!?
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А як він винних покарає? Засмішить до смерті?
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Это ЧМО пусть лучше расскажет, почему наврал про отдых в Омане? Почему тайно встречался с кацапами и почему после этого был сбит самолет кацапской ракетой?И почему он не упоминает об этом, нет до сих пор ни одной пресс-конференции ? Случайных случайностей не бывает. Все сошлось в одну точку и Зеля, и рос. делегация, и Медведчук, и Ермак, и Сурков и катастрофа.
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Зелена мерзота вперше за півроку президентства з'явився на фоні державної символіки.
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Не зря йому у ФБ пісюнів напхали повні штани за це.
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С разрешения Кремля - позволили ради траура. Один раз. В виде исключения.
А так государственную символику Украины Зеленский старается обходить десятой дорогой - ну не сочетается она милым его душе "русским миром", не любит он её.
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Молодець, гарно все озвучив, а яке покарання буде для Ірану?
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Президент Ірану приніс вибачення народу України.
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Якщо не спростують іранську версію про випадковий старт ракет - то буде приблизно як в нашій ситуації, коли збили ізраїльський лайнер (офіційні вибачення + виплати компенсацій).
Щоб були більш суворі наслідки, треба довести, що це був умисний теракт. Це вже інша справа.
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«Президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским официально попросил прощения у всей Украины и родственников погибших и признал факт того, что Иран сбил украинский "Боинг-737". Источник: https://censor.net.ua/v3169403»

Оце дійсно Президент, а не оте *****.
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Молодцы. В такой тяжелейшей ситуации сработали практически идеально.
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Клоуны показали себя во всей красе... Разведки нескольких стран говорили что сбили ракетой, наши кричат какие ваши доказательства, дайте нам их. А сегодня заявляют что они раньше всех разведок мира знали что самолет был сбит. Это наверное "искусственный интеллект" им подсказал.
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ЗЕбил это не политические взгляды, это диагноз мировозрения, уровня ума, менталитета, комплекс второсортности...не будет этого кловуна ЗЕбилы выберут себе другого такого же прокремлёвского малоросса
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Надо было с неподтвержденных слов иностранной разведки объявить войну Ирану, ага.
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Ту дурень? Це чюякі розвідки не підтвердженими даними оперують? Американська? Канадська? Британська? Австралійська? Та до залізних фактів і достовірності інформації цих розвідок тобі, брехунові за все життя не наблизитися.
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забыл рассказать когда сам вернулся в Украину, Призываю мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного расследования всех обстоятельств крушения самолета в Иране, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9347
Ишак Оманский !
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Що ж це його до таких "призивів" надихнуло? Невже заяви Трюдо, Трампа і Джонсона? Це аутсайдем заклики робить? Оксюморон якийсь.
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на цю фотографію не вистачає траурної лєнти ,помнім,но нє любим і не сумуєм
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Хмара, на жаль, був одним з тих, хто сприяв приходу малоросів до влади.
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Хмара, между прочим, дико топил за клоуна и поливал Пороха. А теперь, что? Теперь этот наивный дедушка думает, что он может что-то изменить. Опять и снова.
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Ракета, уничтожившая украинский лайнер, была поставлена Россией по сути террористической организации КСИР, и ещё вопрос - кто в тот момент принимал решения и командовал расчётом. Об этом Зеленский скромно умолчал, ибо россияне, убивающие украинцев, ему братья. Предпочел рассказать нам, что "Волга впадает в Каспийское море".
Очень "информативно", а с точки зрения "русского мира" ещё и геополитически верно.
А Украина как независимое государство, при этом, гуляте лесом.
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В Иране начались массовые протесты против власти, многие из погибших пассажиров ведь были иранцами...
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большинство были иранцами.....в т.ч. с иранскими паспортами
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Там и канадцы с иранскими фамилиями были!
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пресконференции не будет, а то журналисты начнут задавать неудобные вопросы. Можно просто зачитать с монитора и все.
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Вот он профессионализм зе-команды: написали комент, что флага нет - флаг появился, написали, что зе слабый - сразу напор появился! Прям страна в смартфоне, управляем комментариями!
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Говорят там психологи и НЛПишники ФСБешные работают..не знаю насколько правда но манипулируют своим ЗЕлохторатом в стиле Гебельс ТВ.
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Во урод.То что самолет был сбит было еще ясно пока ЗЕ еще нежился в Омане и как показывает история ему о поражении самолета рассказали только в Москве.
Да вот только остается вопрос,это было ошибочное поражение или намеренное или просто по признаку принадлежности самолета к изготовителю.
Как мне лично кажется что все это случайность,сочувствую всем родственникам погибших.И иранцы ближе к Украине и наших нуждах в освобождении Украины нежели ЕС вместе из взятым США.
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Ещё раз говорю Зеленскому СПАСИБО. Спокойно, монотонно, без истерики. Достойно. Уверенно. По-Украински.
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Если ты это делаешь, это не значит что так делают все.
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все правильно, только спасибо за что?
у меня тоже есть костюм и белая рубашка и по монитору могу текст про бла-бла-кать

я тоже президент ! Призываю мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного расследования всех обстоятельств крушения самолета в Иране, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5619
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Дык чё ты не в телевизоре и не разговариваешь с лидерами государств? Слабо. Или тебя не знают? Или ты никто?
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Почти уникальный момент. Когда как бы вроде всех устроило хоть и по разному каждого. Кроме тех конечно, что покинули этот мир. Ох и продумано вкинули тему мол возможно случайно. Как у Высоцкого:*хотели кока, а сьели Кука....*. И сразу всё перешло в дежурный стиль.
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Мы работали системно, без истерик ради одного - достижения результата (c)

"Мы пахали", сказала муха, сидя на тракторе.
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Полного?

Це як?

До стріляючого офіцера ВКС Россіїї, що збив літак «хохлов»?
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«Ми повернемо українцям не лише відчуття безпеки та справедливості, а й упевненість, що Україна завжди буде вас захищати, в якому куточку планети ви б не були». оманський турист забув, що в Україні війна і відчуття базепеки й справедливості в українців, що проживають в Україні, вже давно не має.

Родичам загиблих - щирі співчуття.
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В ОТСТАВКУ ВАЛИ!ЧМО ЗЕЛЕНОЕ!
ВЫЙДИ К НАРОДУ!ТЕБЯ ПОРВУТ НА ЧАСТИ! Призываю мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного расследования всех обстоятельств крушения самолета в Иране, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4577
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Нахрена он это всё рассказывает-пытается очередной раз придать своей власти дутую значимость.ведь всё уже известно,преступник признался в преступлении, а этот квн-щик переговоры телефонные ведет с главарём банды,убившей хладнокровно его сограждн
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Ішак Оманський грає роль... Клоун є клоуном!
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аааа, виявляється, ролік в неті...
Хоча, більшість громадян України на інтернет не завязані, лише на телебачення... Це він так до них звертається...
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Что, и даже Баканова в отставку не отправит? На арене группа клоунов.
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Зєлєнскій, де куратор силових структур Богдан? Він живий?
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