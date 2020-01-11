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 Политика Украины, Происшествия
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Материалы по теме:
Все про:Иран (709) Россия (74729) Бутусов Юрий (1980)

 Одна и та же тактическая ситуация, приведшая к утрате командиром расчета ракетного комплекса понимания того, что происходит, - Бутусов сравнил авиакатастрофы в Иране и на Донбассе. ВИДЕО

Ирак ведет войну тайно, как и Российская Федерация.

Об этом в эфире Радио Свобода заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Случайные люди гибнут из-за российского оружия, поставляемого разным уродам по всему миру, - авиаэксперт Лукашевич

Он уверен, что есть параллели в происшествии в Тегеране и истории с MH-17.

"Это абсолютно две параллельных истории, одна и та же тактическая ситуация, которая привела к утрате командиром расчета ракетного комплекса ситуационной осведомленности о том, что происходит. Это было намеренно сделано, так и было запланировано. Поскольку и там, и там войну ведут "ихтамнеты", то есть война ведется неофициально, тайно.

Россия борется за "русский мир", тайно ведет войну против Украины, поэтому был направлен "Бук" без радара, без пульта управления, без радара контроля воздушной обстановки, только для проведения террористической атаки. То же самое в Иране. Иран строит "шиитский мир", там точно так же Корпус стражей исламской революции наносит ракетный удар по США, по американским базам и прикрывает этот удар тоже тайно комплексом зенитно-ракетным "Тор", которые не интегрированы в систему ПВО, в армейскую систему ПВО Ирана. Командир расчета также самостоятельно принимает решение на поражение воздушной цели. Поэтому ситуация абсолютно одинаковая", - отметил журналист.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

Источник: https://censor.net.ua/v3169402
 
 
 Топ комментарии
 
Кыш домой, ущербное. Тебя забыли спросить.

Россия борется за "русский мир" и тайно ведет войну против Украины, Иран строит "шиитский мир" и действует так же, - Бутусов - Цензор.НЕТ 211
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Зовнішньополітичні результати історії з Іраном Россия борется за "русский мир" и тайно ведет войну против Украины, Иран строит "шиитский мир" и действует так же, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7769
Россия борется за "русский мир" и тайно ведет войну против Украины, Иран строит "шиитский мир" и действует так же, - Бутусов - Цензор.НЕТ 974Mason Lemberg: Заяви зеленського в стилі "Тату, а де море?" - це наша ганьба на весь світ.

Він і раніше робив подібні заяви, зокрема щодо звільнення терористів і кугутів, але це було нашою внутрішньою проблемою. Ніхто зовні не мав ні даних, ні розуміння, ні знань, щоб оцінити безхребетність і злочинність влади, що відпустила на волю непокараним абсолютне зло.

Тепер ця ганьба, ця безхребетність, в контексті події за якою слідкує весь світ, в контексті наявності відеодоказів збиття літака в публічному доступі і в контексті заяв лідера країни в стилі "Беня, а де море?" перетворює нас, нашу країну в країну тєрпіл в очах всього світу.

Саме нас з вами і саме нашу країну, а не Зеленського. Бо ніхто зовні не буде розбиратися чому президент безхребетний тєрпіла, а народ - ні.

І коли 5 років тому я особисто закордоном пишався тим що я українець, я наводив приклади того як мій народ може виборювати свої права, може послати до біса ідіота, який виріший стати диктатором, може протистояти другій армії світу, виборюючи свободу, то зараз президент країни своїми діями запрошує спочатку російських терористів приходити нас вбивати, а ми іх потім обміняєм за таксиста, а тепер і на весь світ демонструє те що ми терпіли і ми не будемо боротися за наших громадян, нашу честь і нашу державу. Приходьте, вбивайте нас, а ми, маючи докази, будемо питати "Беня, де море?".

Sergii Iesipov: Варто зрозуміти одну річ.

Що захист, справедливість, правда можлива для вас - живих і мертвих - тільки якщо поряд з вами опиняться громадяни ЄС, США, Канади. Представники цивілізованого світу.

Що уряд нашої країни - на жаль - зараз в іншій компанії.

Україна зараз в тому ж самому пулі, де і рф, і Іран. В цьому пулі «не все так однозначно», «потребує доказів», «потребує тиші», і «не треба на цьому хайповати». При цьому, щоб забрехати правду усі поважні представникі цих країн будуть генерувати безліч безглуздої брехні. Ну в них просто роль і робота така.

І якщо б конкретно ця трагедія стосувалась виключно громадян Ірану, рф, чи України - правди б ніхто не дізнався ніколи.

Зараз правда можлива. Завдяки громадянам Канади в першу чергу.
Бо уряд Канади не торгує ані своїми живими, ані своїми мерцями.

І саме це робить цей￼￼￼ світ не таким вже й гнилим. Поки що.
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Не плохо бы построить руський мир в иране и ошиитить расею...
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А ваш избранник ,Моника-нелох ,случайно залетает в страну-агрессор к *****,за последующими инструкциями Не стыдно ,уважаемый ?
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Там навпаки.

Все йде, до *********.
А коли Рамзан Кадирович, хай помога йому Аллах, стане Президентом, то процес прискориться.
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Петр, извините за оффтоп. Хочу, чтоб украинцы знали: Литва наградила украинцев, которые в 1991 году помогали Литве. Не знаю, как достучиться к цензору

https://inforesist.org/v-litve-nagradili-ukrainczev-zashhitnikov-vilnyusa-1991-goda-sredi-nih-est-veterany-ato/
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У россиян все дни - День победы дурака.
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Я не знаю кто и за что борется но уж Иран никак не борется против Украины,а нас хотят третьи силы сделать врагами так как Иран в конце концов реальный поставщик газа и нефти в Украину и единственный и способный сделать за свои деньги трубопровод ,,Иран-Украина-ЕС,,насрав на кацапию.
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зачем выбирать между двумя бешенными собаками? Почему нельзя дружить с нормальными странами?
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Уж извините я не пойму Ваше изречение ,,между двумя бешеными собаками,,.Ведь Украина никому и ничего плохого не сделала ни на политическом ни на религиозном уровне,то что нас **** ,,братья,,одноверцы это однозначно но кого Украина осуждает за иную веру вот Вы мне это скажите.
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Так навскидку:
- поменяла климат на планете
- жгла и топила парашу
- захватила контроль практически над всеми процессами на планете
Мало?
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А эвропейцы строят свой мир ,и им пофик Украина. А белоруссы свой мирок....
О чем ты ,бутусов?
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Тому ми, нащадки Руси, повинні будувати свій, український світ.
Армія. Мова. Віра.
Так, як будують всі інші.
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😇😂
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Малоросс, тебя это не касается, жди халявы.
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Из анкеты будущего:
"Принадлежали ли вы или ваши ближайшие родственники к администрации президента, правительству или иной организованной преступной группировке?"

🤑
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америка стравливает украину со всеми в своих интересах
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Ага.

Тому окупувала Крим і частину Донбассу і вбила 14 000 громадян України.
Америка. Да.
Скабєєва лчно сказала.
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Кыш домой, ущербное. Тебя забыли спросить.

Россия борется за "русский мир" и тайно ведет войну против Украины, Иран строит "шиитский мир" и действует так же, - Бутусов - Цензор.НЕТ 211
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А свідки віслючка-Зе кажуть, шо це віслючок крутить сонцем...
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Зовнішньополітичні результати історії з Іраном Россия борется за "русский мир" и тайно ведет войну против Украины, Иран строит "шиитский мир" и действует так же, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7769
Россия борется за "русский мир" и тайно ведет войну против Украины, Иран строит "шиитский мир" и действует так же, - Бутусов - Цензор.НЕТ 974Mason Lemberg: Заяви зеленського в стилі "Тату, а де море?" - це наша ганьба на весь світ.

Він і раніше робив подібні заяви, зокрема щодо звільнення терористів і кугутів, але це було нашою внутрішньою проблемою. Ніхто зовні не мав ні даних, ні розуміння, ні знань, щоб оцінити безхребетність і злочинність влади, що відпустила на волю непокараним абсолютне зло.

Тепер ця ганьба, ця безхребетність, в контексті події за якою слідкує весь світ, в контексті наявності відеодоказів збиття літака в публічному доступі і в контексті заяв лідера країни в стилі "Беня, а де море?" перетворює нас, нашу країну в країну тєрпіл в очах всього світу.

Саме нас з вами і саме нашу країну, а не Зеленського. Бо ніхто зовні не буде розбиратися чому президент безхребетний тєрпіла, а народ - ні.

І коли 5 років тому я особисто закордоном пишався тим що я українець, я наводив приклади того як мій народ може виборювати свої права, може послати до біса ідіота, який виріший стати диктатором, може протистояти другій армії світу, виборюючи свободу, то зараз президент країни своїми діями запрошує спочатку російських терористів приходити нас вбивати, а ми іх потім обміняєм за таксиста, а тепер і на весь світ демонструє те що ми терпіли і ми не будемо боротися за наших громадян, нашу честь і нашу державу. Приходьте, вбивайте нас, а ми, маючи докази, будемо питати "Беня, де море?".

Sergii Iesipov: Варто зрозуміти одну річ.

Що захист, справедливість, правда можлива для вас - живих і мертвих - тільки якщо поряд з вами опиняться громадяни ЄС, США, Канади. Представники цивілізованого світу.

Що уряд нашої країни - на жаль - зараз в іншій компанії.

Україна зараз в тому ж самому пулі, де і рф, і Іран. В цьому пулі «не все так однозначно», «потребує доказів», «потребує тиші», і «не треба на цьому хайповати». При цьому, щоб забрехати правду усі поважні представникі цих країн будуть генерувати безліч безглуздої брехні. Ну в них просто роль і робота така.

І якщо б конкретно ця трагедія стосувалась виключно громадян Ірану, рф, чи України - правди б ніхто не дізнався ніколи.

Зараз правда можлива. Завдяки громадянам Канади в першу чергу.
Бо уряд Канади не торгує ані своїми живими, ані своїми мерцями.

І саме це робить цей￼￼￼ світ не таким вже й гнилим. Поки що.
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значит "русню" и "иранцев" нужно отстреливать и загонять в гетто (резервации)..
потому что дебилы, должны жить в загоне и ходить в упряжке..
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так там не только они, почти весь тот регион такие же упоротые.
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Раша то борется, только вот зеленый шут сдает все позиции одну за одной

Россия борется за "русский мир" и тайно ведет войну против Украины, Иран строит "шиитский мир" и действует так же, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7918
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Корпус стражей исламской революции наносит ракетный удар по США, по американским базам и прикрывает этот удар тоже тайно комплексом зенитно-ракетным "Тор"Источник: https://censor.net.ua/v3169402

К слову эти иранские удары в очередной раз продемонстрировали полную несостоятельность американских ПВО.
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Американцев погибло 0, пострадало 0. Полнейшая несостоятельность угу
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Cel amerikancev bylo sniat generala tam on vtoroj celovek byl,oni eto zdelali bez postoronix zertv,zdali 10 minut poka nebudet vokrug liudej i sniali ego .Operacija vypolnena na 100%
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takim ubili generala terorista,tot neimel nekakix sansov.Eto ja cytaju operacija,Росія бореться за "русскій мір" і таємно веде війну проти України, Іран будує "шиїтський світ" і діє так само, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4207
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znali zaraneje nasi vojenyje ujexali s bazy gde to 5 casov do ataki.
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Это было 5 января. То есть неделю назад.
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Ага, пульнули так, что вместо американських военньій положили кучу гражданских в том числе иранцев.
Дооо, моцньій ответ.
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Намного страшнее, что русский мир строит власть в Украине.
Svetlana ShepovalovaВчора о 19:59 · Ну, що друзі, я нас "вітаю"!
"Русский мир" вже в Києві, вірніше в Київській області.
Багато хто знає наш Центр допомоги учасникам АТО та їх сім'ям /Київська область/, який працює з 2015 року. Сьогодні нам повідомили, що на вимогу керівництва Київська обласна державна адміністрація ми повинні в своєму офісі розмістити представників ГО "Зелена лампа".
Вивчаємо, хто такі.
Один із засновників Іван Проценко, він же Ваня "відро" знаменитий антімайдановец, пам'ятаєте приходили взимку 2014 го зачищати Майдан? Тоді їх ГО носило назву "Кияни - за чисте місто". У липні 2019 го змінюють назву ГО на "Зелена лампа".https://clarity-project.info/edr/39097029/history
Проценко відомий не тільки цим, його персона фігурує і на сайті "Миротворець". Проживаючи в Києві Проценко займався організацією провокаційних т.зв. суботників по знесенню майдану (зима 2014 року).
У 2014 виїхав до Москви, де збирав різну допомогу терористам ДНР і ЛНР (зокрема для бандформування Мозгового).https://myrotvorets.center/criminal/procenko-ivan-vladimirovich/?fbclid=IwAR2oba0mlAMnIEh-zKiIFTAS2DYaRoZUh0TRy7OhKH0SyG8ZyRk2hfF5Ufw
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Другий засновник цієї ж організації Потьомкін Олександр.
https://youcontrol.com.ua/catalog/executives/p/potomkin-oleksandr-volodymyrovych/manager/?fbclid=IwAR38koT5E8OcSYgN5H2hKlAaViNFqP0Qbi676a2pT7uEHhJ7zHXs2u5Xw7w
Відомий тим, що під час Майдану об'єднав тітушек під дахом ГО "Кияни - за чисте місто", керівник ВМГО "Соціалістичний конгрес молоді", 12 лютого 2014 року зібрав підписи та звертався до Віктора Януковича з вимогою "очистити Київ від бандформувань та барикад". Загалом, люди Медведчука.
Це, якщо коротко.
У нашому офісі куди намагаються підстелити представників "русского мира" зберігаються документи, звернення та персональні дані учасників російсько-української війни.
Вкрай рідко прошу про репост, але це вже перебор!
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якась дурня
є офіс? свій офіс? маєш право нікого не селити
якщо офіс не твій. то виконуй вказівки керівництва, що не так? зовсім отупіла за свята?
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Ніяка не дурня, якщо приміщення Центру допомоги ветеранам АТО виділяла обладміністрація.
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Тільки минула обладміністрація виділяла приміщення Центру допомоги воїнам АТО та їхнім сім'ям, а нинішня підселяє до них антимайданівців.
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за останні пів року обладміністрація змінила свій склад?
і чому на сторінці самого Центру нема ніякої зради?
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10 липня 2019 року

Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Київської обласної державної адміністрації. Згідно з указом № 509/2019, який Глава держави підписав 10 липня, ним став Михайло Бно-Айріян.

https://www.president.gov.ua/news/prezident-priznachiv-novogo-golovu-kiyivskoyi-oblasnoyi-derz-56309
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у цеї дурепи вся лента в якихось апокаліпсичних повідомленнях, ніби кінець світу вже наступив.
схоже на представника "свідків наступаючого Апокаліпсису"
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да какие там миры?обычная разнузданная безнаказность на фоне внушаемого народу вяличия...
думаю,персы раньше оговтаются от этой напасти
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персов давно нет. На их месте живут дикари.
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Нє, тама Стєнька Разин побывал и персидскую княжну
за борт кидал..))
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О-о, а я, наивный, думал что миром правит еврейский заговор...
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а порохоботы порются за шоколадный мир и открыто ведут войну против Украины
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ооо!.. пациент бредит о "шакаладном заговор, с целью построения шакаладного мира"...
время приема лекарства, дружок!
Россия борется за "русский мир" и тайно ведет войну против Украины, Иран строит "шиитский мир" и действует так же, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4992
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порохоботи обіцяли масові виступи ще у вересні а до Нового року тотальну зміну влади після курсу 100 грн за 1 бак...
я чекав-чекав... але ж прохоботи брешуть завжди
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Путч вам обещала еще одна зеленая сопля- Лизка Богуцкая - все вопросы к ней. Она скажет точную дату начала. Или купи Киеский тортик от Рошена. На внутренней стороне напечатана дата.

Росія бореться за "русскій мір" і таємно веде війну проти України, Іран будує "шиїтський світ" і діє так само, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1688
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Куда там Ванге до провидческий способностей Бутусова! "без радара, без пульта управления"...А если нет, то наверное остановил российский "Бук" по дороге "домой" и досконально проверил его комплектацию!
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Мировое еврейское п р а в и т е л ь с т в о -
РОтошильдов со кагалом с о р о с о в ...
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Бутусов, у нас вже є проблеми з США, а судячи з вашої думки, нам, що ще потрібні проблеми з Іраном, це ви так працюєте на Україну?
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Ща прахоботи закидають всіх шаКАЛадом..
🤑
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Ну всё таки намного приятней шоколадом, чем той зелёной субстанцией которой закидывает выбранная вами власть !
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С ежедневным поступлением новых отходов общества Одна и та же тактическая ситуация, приведшая к утрате командиром расчета ракетного комплекса понимания того, что происходит, - Бутусов сравнил авиакатастрофы в Иране и на Донбассе - Цензор.НЕТ 2055
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Давай про Порошенка.

То більш бонусна у тебе тема.
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Зачем туда ездить??
Буковинец поехал в Крым на заработки и там его убили его "друзья" с кем он поехал. А эти "друзья" с д#ры... Зачем ездить в Крым с д#рявыми? Какие они могут быть друзья:?? (((
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А навіщо шиїтському міру Україна? Одна и та же тактическая ситуация, приведшая к утрате командиром расчета ракетного комплекса понимания того, что происходит, - Бутусов сравнил авиакатастрофы в Иране и на Донбассе - Цензор.НЕТ 9780
Он Орбан, кажуть, у себе потроху х̶о̶р̶т̶и̶с̶т̶с̶ь̶к̶и̶й̶ угорський мір розбудовує, так цілком зрозуміло, що тому Україна ще від часу Тріанонської угоди муляє. А Іран тут при чому? Османська Туреччина - і та ближче.
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Если посмотреть на Зеленского и тех 73% за него проголосовавших, то получается, что и Украина - это "русский мир". Задача Зеленского - как бы это помягче оформить уже документально, поэтому избрана тактика "варить лягушку медленно".
Дорожная карта движения Украины в болото "русского мира" уже практически согласована с Кремлем стараниями Ермака по приказу Зеленского, в Омане ставили последние штрихи.
В общем, за что порголосовали, то и имеем. Кто вам доктор?
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Что такое ЗРК "Тор"..

""""сбили самолёт
потому что в то время,
когда он летел, у мусульман как раз было время утреннего намаза,
а они в это время ставят комплексы на автоматическое реагирование,
а сами идут молиться, вот ракетный комплекс и сработал,.......Людмила Терещенко fed37fc8
*****
ЗРК "Тор" и его модификации стоят на вооружении Беларуси, Армении, Азербайджана, Венесуэлы, Греции, Ирана, Китая, Кипра и Украины.
Иран тоже закупал эти ЗРК у России вплоть до 2007 года. В настоящее время у Ирана есть около тридцати зенитно-ракетных комплексов "Тор"
ЗРК "Тор" - возможность автоматической работы, комплекс сам сканирует воздушное пространство и сбивает любые цели, которые не подают опознавательного сигнала "свой-чужой", самостоятельно принимая решение атаковать.
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В Украине интересы рузкого мира представляет Сабаков парашенко и мертвеччук, список конечно не полный
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Я голосовал за Зе' и всем доволен...
То, что тебе очень плохо - это лично твои проблемы...
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Зря Вы раскрыли свою врачебную тайну.
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А что ж так заголовок резко поменяли,аяяй бутусов аяяяй
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Что-то неочень мне в случайности верится, как в первом, так и во втором случае. На Донбассе цель раши была - рейс Аэрофлота. В Иране, цель раши была - столкнуть лбами Иран и США. Сейчас хорошо бы допросить весь боевой расчет, в рамках международной СК. Но, думаю Иран не даст этого сделать.
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ПРО ЯКУ УТРАТУ МОВА ?
НА ДОНБАСІ РУССКІЙ РОЗРАХУНОК БУКА УМИСНЕ СТРІЛЯВ ПО РЕЙСУ «МОСКВА-ЛАРНАКА» з русскіми пассажирами !!!!!!
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