 Одна и та же тактическая ситуация, приведшая к утрате командиром расчета ракетного комплекса понимания того, что происходит, - Бутусов сравнил авиакатастрофы в Иране и на Донбассе. ВИДЕО

Об этом в эфире Радио Свобода заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Случайные люди гибнут из-за российского оружия, поставляемого разным уродам по всему миру, - авиаэксперт Лукашевич

Он уверен, что есть параллели в происшествии в Тегеране и истории с MH-17.

"Это абсолютно две параллельных истории, одна и та же тактическая ситуация, которая привела к утрате командиром расчета ракетного комплекса ситуационной осведомленности о том, что происходит. Это было намеренно сделано, так и было запланировано. Поскольку и там, и там войну ведут "ихтамнеты", то есть война ведется неофициально, тайно.

Россия борется за "русский мир", тайно ведет войну против Украины, поэтому был направлен "Бук" без радара, без пульта управления, без радара контроля воздушной обстановки, только для проведения террористической атаки. То же самое в Иране. Иран строит "шиитский мир", там точно так же Корпус стражей исламской революции наносит ракетный удар по США, по американским базам и прикрывает этот удар тоже тайно комплексом зенитно-ракетным "Тор", которые не интегрированы в систему ПВО, в армейскую систему ПВО Ирана. Командир расчета также самостоятельно принимает решение на поражение воздушной цели. Поэтому ситуация абсолютно одинаковая", - отметил журналист.

Также читайте: Тела украинцев, погибших в авиакатастрофе, должны вернуть до 19 января, - Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана Рухани

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

Читайте также: В Иране работают двое экспертов Минобороны, имеющие сертификацию IKAO по расследованию авиакатастроф, - Загороднюк

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.