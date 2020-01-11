 Одна и та же тактическая ситуация, приведшая к утрате командиром расчета ракетного комплекса понимания того, что происходит, - Бутусов сравнил авиакатастрофы в Иране и на Донбассе. ВИДЕО

Об этом в эфире Радио Свобода заявил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он уверен, что есть параллели в происшествии в Тегеране и истории с MH-17.
"Это абсолютно две параллельных истории, одна и та же тактическая ситуация, которая привела к утрате командиром расчета ракетного комплекса ситуационной осведомленности о том, что происходит. Это было намеренно сделано, так и было запланировано. Поскольку и там, и там войну ведут "ихтамнеты", то есть война ведется неофициально, тайно.
Россия борется за "русский мир", тайно ведет войну против Украины, поэтому был направлен "Бук" без радара, без пульта управления, без радара контроля воздушной обстановки, только для проведения террористической атаки. То же самое в Иране. Иран строит "шиитский мир", там точно так же Корпус стражей исламской революции наносит ракетный удар по США, по американским базам и прикрывает этот удар тоже тайно комплексом зенитно-ракетным "Тор", которые не интегрированы в систему ПВО, в армейскую систему ПВО Ирана. Командир расчета также самостоятельно принимает решение на поражение воздушной цели. Поэтому ситуация абсолютно одинаковая", - отметил журналист.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.
Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".
По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.
Все йде, до *********.
А коли Рамзан Кадирович, хай помога йому Аллах, стане Президентом, то процес прискориться.
https://inforesist.org/v-litve-nagradili-ukrainczev-zashhitnikov-vilnyusa-1991-goda-sredi-nih-est-veterany-ato/
- поменяла климат на планете
- жгла и топила парашу
- захватила контроль практически над всеми процессами на планете
Мало?
О чем ты ,бутусов?
Армія. Мова. Віра.
Так, як будують всі інші.
"Принадлежали ли вы или ваши ближайшие родственники к администрации президента, правительству или иной организованной преступной группировке?"
🤑
Тому окупувала Крим і частину Донбассу і вбила 14 000 громадян України.
Америка. Да.
Скабєєва лчно сказала.
Mason Lemberg: Заяви зеленського в стилі "Тату, а де море?" - це наша ганьба на весь світ.
Він і раніше робив подібні заяви, зокрема щодо звільнення терористів і кугутів, але це було нашою внутрішньою проблемою. Ніхто зовні не мав ні даних, ні розуміння, ні знань, щоб оцінити безхребетність і злочинність влади, що відпустила на волю непокараним абсолютне зло.
Тепер ця ганьба, ця безхребетність, в контексті події за якою слідкує весь світ, в контексті наявності відеодоказів збиття літака в публічному доступі і в контексті заяв лідера країни в стилі "Беня, а де море?" перетворює нас, нашу країну в країну тєрпіл в очах всього світу.
Саме нас з вами і саме нашу країну, а не Зеленського. Бо ніхто зовні не буде розбиратися чому президент безхребетний тєрпіла, а народ - ні.
І коли 5 років тому я особисто закордоном пишався тим що я українець, я наводив приклади того як мій народ може виборювати свої права, може послати до біса ідіота, який виріший стати диктатором, може протистояти другій армії світу, виборюючи свободу, то зараз президент країни своїми діями запрошує спочатку російських терористів приходити нас вбивати, а ми іх потім обміняєм за таксиста, а тепер і на весь світ демонструє те що ми терпіли і ми не будемо боротися за наших громадян, нашу честь і нашу державу. Приходьте, вбивайте нас, а ми, маючи докази, будемо питати "Беня, де море?".
Sergii Iesipov: Варто зрозуміти одну річ.
Що захист, справедливість, правда можлива для вас - живих і мертвих - тільки якщо поряд з вами опиняться громадяни ЄС, США, Канади. Представники цивілізованого світу.
Що уряд нашої країни - на жаль - зараз в іншій компанії.
Україна зараз в тому ж самому пулі, де і рф, і Іран. В цьому пулі «не все так однозначно», «потребує доказів», «потребує тиші», і «не треба на цьому хайповати». При цьому, щоб забрехати правду усі поважні представникі цих країн будуть генерувати безліч безглуздої брехні. Ну в них просто роль і робота така.
І якщо б конкретно ця трагедія стосувалась виключно громадян Ірану, рф, чи України - правди б ніхто не дізнався ніколи.
Зараз правда можлива. Завдяки громадянам Канади в першу чергу.
Бо уряд Канади не торгує ані своїми живими, ані своїми мерцями.
І саме це робить цей￼￼￼ світ не таким вже й гнилим. Поки що.
Тётя Роза
@Anakoyher
Не стреляйте в пианиста. Он играет, чем умеет
потому что дебилы, должны жить в загоне и ходить в упряжке..
К слову эти иранские удары в очередной раз продемонстрировали полную несостоятельность американских ПВО.
Дооо, моцньій ответ.
Svetlana ShepovalovaВчора о 19:59 · Ну, що друзі, я нас "вітаю"!
"Русский мир" вже в Києві, вірніше в Київській області.
Багато хто знає наш Центр допомоги учасникам АТО та їх сім'ям /Київська область/, який працює з 2015 року. Сьогодні нам повідомили, що на вимогу керівництва Київська обласна державна адміністрація ми повинні в своєму офісі розмістити представників ГО "Зелена лампа".
Вивчаємо, хто такі.
Один із засновників Іван Проценко, він же Ваня "відро" знаменитий антімайдановец, пам'ятаєте приходили взимку 2014 го зачищати Майдан? Тоді їх ГО носило назву "Кияни - за чисте місто". У липні 2019 го змінюють назву ГО на "Зелена лампа".https://clarity-project.info/edr/39097029/history
Проценко відомий не тільки цим, його персона фігурує і на сайті "Миротворець". Проживаючи в Києві Проценко займався організацією провокаційних т.зв. суботників по знесенню майдану (зима 2014 року).
У 2014 виїхав до Москви, де збирав різну допомогу терористам ДНР і ЛНР (зокрема для бандформування Мозгового).https://myrotvorets.center/criminal/procenko-ivan-vladimirovich/?fbclid=IwAR2oba0mlAMnIEh-zKiIFTAS2DYaRoZUh0TRy7OhKH0SyG8ZyRk2hfF5Ufw
https://youcontrol.com.ua/catalog/executives/p/potomkin-oleksandr-volodymyrovych/manager/?fbclid=IwAR38koT5E8OcSYgN5H2hKlAaViNFqP0Qbi676a2pT7uEHhJ7zHXs2u5Xw7w
Відомий тим, що під час Майдану об'єднав тітушек під дахом ГО "Кияни - за чисте місто", керівник ВМГО "Соціалістичний конгрес молоді", 12 лютого 2014 року зібрав підписи та звертався до Віктора Януковича з вимогою "очистити Київ від бандформувань та барикад". Загалом, люди Медведчука.
Це, якщо коротко.
У нашому офісі куди намагаються підстелити представників "русского мира" зберігаються документи, звернення та персональні дані учасників російсько-української війни.
Вкрай рідко прошу про репост, але це вже перебор!
є офіс? свій офіс? маєш право нікого не селити
якщо офіс не твій. то виконуй вказівки керівництва, що не так? зовсім отупіла за свята?
і чому на сторінці самого Центру нема ніякої зради?
Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Київської обласної державної адміністрації. Згідно з указом № 509/2019, який Глава держави підписав 10 липня, ним став Михайло Бно-Айріян.
https://www.president.gov.ua/news/prezident-priznachiv-novogo-golovu-kiyivskoyi-oblasnoyi-derz-56309
схоже на представника "свідків наступаючого Апокаліпсису"
думаю,персы раньше оговтаются от этой напасти
за борт кидал..))
время приема лекарства, дружок!
я чекав-чекав... але ж прохоботи брешуть завжди
РОтошильдов со кагалом с о р о с о в ...
🤑
То більш бонусна у тебе тема.
Буковинец поехал в Крым на заработки и там его убили его "друзья" с кем он поехал. А эти "друзья" с д#ры... Зачем ездить в Крым с д#рявыми? Какие они могут быть друзья:?? (((
Он Орбан, кажуть, у себе потроху х̶о̶р̶т̶и̶с̶т̶с̶ь̶к̶и̶й̶ угорський мір розбудовує, так цілком зрозуміло, що тому Україна ще від часу Тріанонської угоди муляє. А Іран тут при чому? Османська Туреччина - і та ближче.
Дорожная карта движения Украины в болото "русского мира" уже практически согласована с Кремлем стараниями Ермака по приказу Зеленского, в Омане ставили последние штрихи.
В общем, за что порголосовали, то и имеем. Кто вам доктор?
""""сбили самолёт
потому что в то время,
когда он летел, у мусульман как раз было время утреннего намаза,
а они в это время ставят комплексы на автоматическое реагирование,
а сами идут молиться, вот ракетный комплекс и сработал,.......Людмила Терещенко fed37fc8
*****
ЗРК "Тор" и его модификации стоят на вооружении Беларуси, Армении, Азербайджана, Венесуэлы, Греции, Ирана, Китая, Кипра и Украины.
Иран тоже закупал эти ЗРК у России вплоть до 2007 года. В настоящее время у Ирана есть около тридцати зенитно-ракетных комплексов "Тор"
ЗРК "Тор" - возможность автоматической работы, комплекс сам сканирует воздушное пространство и сбивает любые цели, которые не подают опознавательного сигнала "свой-чужой", самостоятельно принимая решение атаковать.
.Новости Украины.
То, что тебе очень плохо - это лично твои проблемы...
НА ДОНБАСІ РУССКІЙ РОЗРАХУНОК БУКА УМИСНЕ СТРІЛЯВ ПО РЕЙСУ «МОСКВА-ЛАРНАКА» з русскіми пассажирами !!!!!!