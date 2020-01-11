 Судебные процессы против РФ, касающиеся крымских активов, продолжаются, - Витренко. ВИДЕО

Об этом исполнительный директор национальной энергетической компании "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил в программе "Субботнее интервью" на Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Мы требуем компенсации за наши активы в Крыму. Это отдельный судебный процесс, который не остановлен. И этот договор о регулировании с "Газпромом" не охватывает наши иски по поводу крымских активов. Мы имеем дело с исками на сумму более 5 млрд долларов плюс проценты", - сказал Витренко.
Он выразил надежду, что после деоккупации Крыма Украина "получит контроль над всеми активами, в акватории Черного моря, в Крыму, потому что это - наше".
В 2014 году буровые установки, флот и прочее имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" были захвачены во время оккупации Крыма Россией. После этого НАК "Нафтогаз Украины" потеряла контроль над этим крымским предприятием. Позже ГАО "Черноморнефтегаз" воспроизвели на материковой части Украины.
а там еще были -со 100% выигрышем!
хотя ты в парашке этого мог и не знать! там о плохом не пишут!
За майже шість років війни на Донбасі сотні жінок стали жертвами насильства, в тому числі сексуального. Ймовірно, рахунок нерозкритих фактів подібних злочинів йде на тисячі. Про такий вид насильства жінки неохоче розповідають. Вони не вірять у справедливе покарання злочинців, тому не хочуть ще раз "оголятись" перед суспільством та близькими, переживаючи найстрашніші відчуття. Однак, як показує історія, про такі випадки ми дізнаємось згодом, коли "рана війни почне загоюватись".