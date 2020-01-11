EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 Политика Украины
  587  22
Все про:Газпром (3006) Крым (22259) Черноморнефтегаз (65) Витренко Юрий (103)

 Судебные процессы против РФ, касающиеся крымских активов, продолжаются, - Витренко. ВИДЕО

Судебный процесс, который касается крымских активов, захваченных Россией в 2014 году, продолжается.

Об этом исполнительный директор национальной энергетической компании "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил в программе "Субботнее интервью" на Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия украла уже 9,2 млрд кубометров газа в украинских месторождениях в оккупированном Крыму, - Нафтогаз

"Мы требуем компенсации за наши активы в Крыму. Это отдельный судебный процесс, который не остановлен. И этот договор о регулировании с "Газпромом" не охватывает наши иски по поводу крымских активов. Мы имеем дело с исками на сумму более 5 млрд долларов плюс проценты", - сказал Витренко.

Он выразил надежду, что после деоккупации Крыма Украина "получит контроль над всеми активами, в акватории Черного моря, в Крыму, потому что это - наше".

В 2014 году буровые установки, флот и прочее имущество украинской государственной компании "Черноморнефтегаз" были захвачены во время оккупации Крыма Россией. После этого НАК "Нафтогаз Украины" потеряла контроль над этим крымским предприятием. Позже ГАО "Черноморнефтегаз" воспроизвели на материковой части Украины.

Также читайте: Мировое соглашение с "Газпромом" по штрафу Антимонопольного комитета не предусматривает возврат российской компании конфискованных активов, - Витренко

Источник: https://censor.net.ua/v3169390
 
   
 Топ комментарии
 
С какого будуна тебе зебилу пришла в голову столь бредовая мысль?
 показать весь комментарий
 
он просто под всеми новостями такой комментарий оставляет
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
С какого будуна тебе зебилу пришла в голову столь бредовая мысль?
 показать весь комментарий
 
 
он просто под всеми новостями такой комментарий оставляет
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Когда протрезвеешь, осмысли свой перл ниже)))
 показать весь комментарий
 
Так протрезвей...и попытайся осмыслить....хотя зебилу похоже этого (осмыслить что либо) не дано Природой...
 показать весь комментарий
 
Що, і на оклахомщині порохоботи дістали?
 показать весь комментарий
 
получили крошку..., а "буханку" просрали!
 показать весь комментарий
 
 
а остальные: 12 млрд, ?
а там еще были -со 100% выигрышем!
хотя ты в парашке этого мог и не знать! там о плохом не пишут!
 показать весь комментарий
 
Теперь любой судья не будет сильно заморачиваться...смысла нет признавать паРашу виновной...ведь все знают что зеленое стадо потом все ей простит...
 показать весь комментарий
 
Серьёзно? Так и будет? Откуда такая информация?
 показать весь комментарий
 
ни че, скоро бубочка признает Крым кацапским и еще и компенсацию будем выплачивать
 показать весь комментарий
 
МЕНІ ПОКАЗУВАЛИ, ЯК ЗҐАВАЛТУЮТЬ МОЮ ДОЧКУ, СКІЛЬКИ ЛЮДЕЙ ЦЕ РОБИТИМЕ І ВІД ЧОГО ВОНА ПОМРЕ - ІСТОРІЇ ЖІНОК, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ НАСИЛЬСТВО І ПОЛОН БОЙОВИКІВ «Л/ДНР»


За майже шість років війни на Донбасі сотні жінок стали жертвами насильства, в тому числі сексуального. Ймовірно, рахунок нерозкритих фактів подібних злочинів йде на тисячі. Про такий вид насильства жінки неохоче розповідають. Вони не вірять у справедливе покарання злочинців, тому не хочуть ще раз "оголятись" перед суспільством та близькими, переживаючи найстрашніші відчуття. Однак, як показує історія, про такі випадки ми дізнаємось згодом, коли "рана війни почне загоюватись".
 показать весь комментарий
 
А який сенс? Нелох Оманський знов все просере.
 показать весь комментарий
 
А это тот Витренко, у которого мама та самая Витренко? Да ну, не может быть🤡
 показать весь комментарий
 
 
Оманский ишак судится с кацапами в свою сторону. исками можно было высудить 12 лярдов, но нелох договорился посредине: 3 лярда Украине, 2 лярда себе. Каццы на 7 лярдов в плюсе
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх