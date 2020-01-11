 ФСБ пыталась завербовать 3 жителей Сумщины, - контрразведка СБУ. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что во всех случаях привлечения граждан к шпионской деятельности осуществлялось на территории РФ известными контрразведке СБУ сотрудниками управления ФСБ РФ по Курской области. Они, в частности, применяли к украинцам шантаж и угрозы, обещали денежное вознаграждение.

С помощью завербованных агентов ФСБ РФ пыталась получить актуальные разведывательные сведения о местах расположения подразделений регионального управления СБУ, дислоцированных в области военных частей ВСУ. Они также планировали получить информацию о заводе на Сумщине, который производит продукцию для оборонной отрасли.

Все граждане Украины, которые стали объектами вербовки спецслужб РФ, добровольно сообщили СБУ об этих фактах. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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Контрразведка СБУ в очередной раз предостерегает граждан, что в зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ находится широкий спектр наших соотечественников - от государственных и военнослужащих, представителей правоохранительных органов, участников АТО (ООС), национально-патриотических организаций, до рядовых граждан Украины, выезжающих в РФ или оккупированных территорий для трудоустройства, с туристической целью, для посещения родственников и тому подобное.

Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. Гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с вражеской спецслужбой.

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