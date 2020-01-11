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Все про:правоохранительные органы (786) СБУ (14226) Сумщина (710) ФСБ (1436) вербовка (145)

 ФСБ пыталась завербовать 3 жителей Сумщины, - контрразведка СБУ. ВИДЕО

Контрразведчики СБУ выявили факты вербовки представителями ФСБ РФ трех жителей Сумской области. Среди них - бывший правоохранитель, учитель и работник одного из предприятий региона, которое входит в состав концерна "Укроборонпром".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что во всех случаях привлечения граждан к шпионской деятельности осуществлялось на территории РФ известными контрразведке СБУ сотрудниками управления ФСБ РФ по Курской области. Они, в частности, применяли к украинцам шантаж и угрозы, обещали денежное вознаграждение.

С помощью завербованных агентов ФСБ РФ пыталась получить актуальные разведывательные сведения о местах расположения подразделений регионального управления СБУ, дислоцированных в области военных частей ВСУ. Они также планировали получить информацию о заводе на Сумщине, который производит продукцию для оборонной отрасли.

Все граждане Украины, которые стали объектами вербовки спецслужб РФ, добровольно сообщили СБУ об этих фактах. Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ пресекла вербовку жителя Мариуполя ФСБ

Контрразведка СБУ в очередной раз предостерегает граждан, что в зоне риска и повышенного внимания спецслужб РФ находится широкий спектр наших соотечественников - от государственных и военнослужащих, представителей правоохранительных органов, участников АТО (ООС), национально-патриотических организаций, до рядовых граждан Украины, выезжающих в РФ или оккупированных территорий для трудоустройства, с туристической целью, для посещения родственников и тому подобное.

Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. Гражданин Украины освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно заявил органам государственной власти о своей связи с вражеской спецслужбой.

Также смотрите: Контрразведка разоблачила факт вербовки ФСБ РФ украинского военнослужащего из зоны ООС, - СБУ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3169384
 
 
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От дурне ФСБ)))Напряму в бакланова спитати-слабо?Чи в Куршавелі його "вербануть"?
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та просто говориш я Зе команда и 70% будет блеять и радоватся
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Ти подумай над тим хто і чиїми руками його посадив у крісло директора СБУ.
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Без сурового карантіну тих хто під час війни шмигає в рашку це все коштує дуже дорого і не є ефективним.
Так ніяких беркутівців не хватить зєлєнському, щоб торгувати.
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СБУ: ФСБ намагалося завербувати працівника одного з підприємств Укроборонпрому.

наверно Найема такой ему гонорар отвалили.
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