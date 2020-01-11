 Появились кадры извлечения черного ящика украинского лайнера, разбившегося в Иране. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовал корреспондент BBC Али Хашеми в Твиттере
На видео представители иранских властей вскрывают ящик и демонстрируют его содержимое, в том числе "черный ящик" с самолета.
9 января иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ утрачена.
10 января Иран заявил, что намерен самостоятельно изъять записи "черных ящиков".
В тот же день Украина получила доступ к "черным ящикам" самолета и записям диспетчеров из центра управления полетами аэропорта иранской столицы.
#BREAKING video of the #UkranianAirlines black box after being recovered by Iranian authorities via @khabaronlinee pic.twitter.com/oayHjJGTYk— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 10, 2020
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.
По вопросам компенсации - к нему.
кому это может быть выгодно? сша, пукинстан?
а жертва была выбрана заранее..
Надо спросить Маньку МИДовскую, на дует ее с Мендель срепетировать.
А с каких дел и каким боком там Россия? Ракетами?
Дуже дякую за выбир.
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/10/21/2179225/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%DB%8C
Несравнимо порядочнее русских оказались.
Ну, что теперь скажут мышебратья?
Ждем комментариев Маньки из МИДа.
Вот перевод Гугл на английский с фарси:
"Statement of the General Staff of the Armed Forces on the crash of the Ukrainian aircraftThe General Staff of the Armed Forces issued a statement regarding the crash of the Ukrainian aircraft:
;
In the wake of the heartbreaking crash of a Ukrainian Boeing 737 airliner crash in the early hours of Wednesday morning, 10/18/98 amid a missile attack on the US base of criminals and the possible impact of military action on the incident, the Armed Forces General Staff immediately investigated This possibility led to the establishment of an inspection team of technical and operational experts, independent of the State Airlines, to which the results of a round-the-clock examination of this delegation are made available to the Honorable People of Iran:
1. In response to threats by the President and military commanders of the criminal US to target a large number of targets in the territory of the Islamic Republic of Iran in the event of a counter-operation and in view of the unprecedented increase in air traffic in the region, the Islamic Republic's Armed Forces Potential threats were at the highest level of readiness
2- In the hours after the missile operations, US warplanes around the country have increased warfare and some news has been circulated to the defense units and numerous targets have been seen on some radar pages, from sightings of air targets to strategic centers in the country. It has caused more sensitivity in air defense units.
3- In such critical and critical conditions, Flight 752 of the Ukrainian Airlines departs from Imam Khomeini Airport and, whilst in rotation, is in close proximity to a sensitive military center of the IRGC and is in the height and shape of a hostile aircraft. In these circumstances, the plane was accidentally hit by a human error, which unfortunately results in the martyrdom of dear compatriots and the death of a number of foreign nationals.
4. The General Staff of the Armed Forces, while expressing condolences and condolences to the distressed families of compatriots and nationals of other countries and apologizing for the human error, gives full assurance by ******** fundamental reforms in operational processes at the Armed Forces level. Make such errors impossible and immediately report it to the Armed Forces Judicial Organization to deal with the errors committed legally.
5- It was also ordered that the relevant authorities in the IRGC, as soon as possible, present detailed explanations to the people of Sharif."
Вот фраза:
"In these circumstances, the plane was accidentally hit by a human error, which unfortunately results in the martyrdom of dear compatriots and the death of a number of foreign nationals."
При этих обстоятельствах самолет был случайно сбит в результате человеческой ошибки, что, к сожалению, привело к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели иностранных граждан. (мой перевод Гугл- перевода)
Далее идет глубокие извинения и соболезнования Ген штаба вооруженных сил Ирана.
Ждем реакции Маньки МИД-овской
BBC: Иран заявил, что сбил Boeing МАУ «случайнo" 06:24•Информатор
Утром в субботу, 11 января, крупные западные СМИ, такие как BBC и Reuters, выпустили заявление, что Иран подтвердил - пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины сбили ракетой.
По словам представителей Иранской стороны, это произошло случайно. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на BBC.
Новость дополняется
Отмечается, что после обстрела баз США в Ираке в ходе операции «Мученик Сулеймани», все силы ПВО Ирана находились «на высшем уровне готовности» из-за неоднократных угроз Вашингтона нанести удар по территории страны.
«Ввиду беспрецедентного увеличения воздушного движения в регионе, Вооруженные силы Исламской Республики были на высшем уровне готовности из-за потенциальной угрозы», - передает Fars текст документа.
По данным журналистов, сообщения о том, что ВВС США поднимались с аэродромов ближайших к региону баз, а также в связи с данными о возможном нападении по стратегическим целям в Иране, в подразделениях ПВО была необыкновенная напряженность.
Рейс «Украинских авиалиний», вылетевший из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находился в непосредственной близости от военного центра Корпуса стражей исламской революции, а также проходил на высоте, с которой удобно производить нападение, и по форме напоминал вражеский самолет, пишет Fars.
«В этих обстоятельствах самолет был случайно сбит в результате человеческой ошибки, которая, к сожалению, привела к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели ряда иностранных граждан», - говорится в заявлении военных Ирана.
Hromadske.ua
Про це повідомили на державному телебаченні Ірану, повідомляє The Guardian.
Он был сбит по ошибке иранскими ПВО. Лайнер после вылета из аэропорта совершал разворот и приблизился к «важному военному объекту». На такой высоте он был принят за «вражескую цель», говорится в заявлении Генштаба страны, которое цитируют иранские СМИ. Отмечается, что ошибка, ставшая причиной гибели 176 человек, произошла на фоне повышенной боевой готовности в свете угроз ракетных ударов со стороны США и возросшей интенсивности полетов американской военной авиации вблизи границ Ирана. Расследование продолжается, президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности. Глава государства, руководство вооруженных сил Ирана, а также глава МИД страны Джавад Зариф попросили прощение за случившееся и выразили соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе
Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.
Уточняется, что причиной крушения был назван «человеческий фактор». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США. «Мы глубоко сожалеем о случившемся, приносим свои извинения и соболезнуем нашему народу и семьям всех жертв трагедии», - написал министр в своем Twitter-аккаунте.
11 января, 2020 - 08:29
Иранские военнослужащие заявили, что "Боинг" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) летел вблизи от зоны военных операций и был непреднамеренно сбит, так как военные приняли его за вражеский объект.
Как отмечается в заявлении генштаба вооруженных сил Ирана, которое транслировалось государственными СМИ страны, причиной трагедии стал человеческий фактор. Также отмечается, что все виновные будут привлечены к ответственности.
"Во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект", - говорится в заявлении военных.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в своем "Твиттере", что катастрофа произошла из-за "человеческой ошибки в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США".
Зариф также принес свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.
Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что расследование крушения "Боинга" будет продолжено для установления причин "этой огромной трагедии и непростительной ошибки".
Лайнер потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек - 167 пассажиров и девять членов экипажа.
Авиакатастрофа произошла на фоне непростой политической обстановки. В тот же день Иран обстрелял ракетами военные базы в Ираке, на которых находились американские военные. Это было сделано в ответ на убийство американцами высокопоставленного иранского военачальника Касема Сулеймани за несколько дней до этого.
Как отмечается в заявлении иранского генштаба, через несколько часов после ракетных ударов Ирана по военным базам США значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов, и "это обстоятельство стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны".
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо ранее утверждал со ссылкой на разведданные, что авиалайнер был сбит по ошибке иранской ПВО. Такой же версии изначально придерживались и США. Однако Иран эти обвинения отвергал и настаивал, что наиболее вероятная причина катастрофы - техническая неисправность.
Накануне президент Украины Зеленский заявил, что Украина и Канада будут требовать объективного и полного расследования катастрофы.
Напомним, что российские СМИ ранее поспешили заявить, что украинский «Боинг» мог быть сбит якобы с помощью американского беспилотника с целью дискредитации Тегерана.
«Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Мы продолжаем выявлять и расследовать эту великую трагедию и непростительную ошибку»