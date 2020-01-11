EN|RU|UK
Темы дня: Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Записи Трубы Газовая война Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Обирай свідомо
 За рубежом
  23989  131
Материалы по теме:
Все про:Иран (709) МАУ (131) черный ящик (29)

 Появились кадры извлечения черного ящика украинского лайнера, разбившегося в Иране. ВИДЕО

Иранское телевидение показало видео с "черным ящиком" с украинского авиалайнера Boeing 737, потерпевшего крушение вблизи Тегерана.

Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовал корреспондент BBC Али Хашеми в Твиттере

На видео представители иранских властей вскрывают ящик и демонстрируют его содержимое, в том числе "черный ящик" с самолета.

9 января иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ утрачена.

10 января Иран заявил, что намерен самостоятельно изъять записи "черных ящиков".

В тот же день Украина получила доступ к "черным ящикам" самолета и записям диспетчеров из центра управления полетами аэропорта иранской столицы.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

Источник: https://censor.net.ua/v3169319
 
 
 Топ комментарии
 
Сьогодні в передачі Ганапольського екс-міністр Рева (а він, виявляється, відставний офіцер військ ППО) висловив доволі цікаву версію: іранський (нє, ну, касапський...) ТОР спрацював автоматично в штатному режимі, двома ракетами, під час намазу, коли на пульті нікого не було...

Тегеран - время намазов
Тегеран (Иран, Тегеран). Сегодня: 11.01.2020, 15 Джумаада ль-ууля 1441
утренний намаз - фаджр 05:44 (8 января он должен был быть в 05:46)

Утренний намаз (ФАЖР) длится 4-6 мин.

Крушение произошло ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени

все сходится: только помолились Аллаху и зашнуровывали ботинки,
а "Тор" работал на автомате.

Реве не канализацией надо было заведовать, а разведкой Появились кадры извлечения черного ящика украинского лайнера, разбившегося в Иране - Цензор.НЕТ 2314
 показать весь комментарий
 
Четыре года назад, я и представить не мог, что президент Украины будет вместе с Ираном и русней топить против США, Канады и Британии. Дуже дякую
(С)
@Shlemofondo27
☹️
 показать весь комментарий
 
Писала в другой теме. Повторюсь
КСИР - это вторая ( неофициальная) армия Ирана, созданная айятоллами после иранской революции ( контрреволюции против шаха Ирана, проведенной в 1979 г)
Не доверяя армии Ирана, созданной при шахе Моххаммеде Реза Пехлеви, который строил СВЕТСКОЕ восточное государство, "духовные" лидеры собрали сборище мусульман- фундаменталистов под вывеской КСИР....
Именно ИХ лидера пришиб Трамп
И именно их снабжала раша ТОРами, которые НЕ СКООРДИНИРОВАНЫ с системой ПВО Ирана ( в автоматическом режиме на " свой-чужой" не реагируют) Да, возможно, что молитвы свои пели(((
Дальше ... хотите - думайте, хотите - гуглите
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Короче, кремль будет продвигать версию, что виноват намаз, а конкретно - Аллах.
По вопросам компенсации - к нему.
 показать весь комментарий
 
 
Кто то сильно подставил иран, никто же не думает, что иранцы такие дурные, чтобы себя подставлять под санкции, миллионные компенсации и ненависть всего мира к стране-террористу..
кому это может быть выгодно? сша, пукинстан?
а жертва была выбрана заранее..
 показать весь комментарий
 
 
Да не нужно это было Ирану!
Надо спросить Маньку МИДовскую, на дует ее с Мендель срепетировать.
 показать весь комментарий
 
 
Когда говорим про выгоду США, нужно не забывать, что это правовое государство, причем самое правовое, передовое в этом отношении. За такую акцию, как и вообще за приказ совершить такое, может конечно не электрический стул, но достаточно суровое наказание гарантированно. Там такие моменты быстро всплывают, застучат на руководство аж бегом и будут правы, под защитой и с чистой совестью. А вот чекисты из Рахи таки да, на любые методы готовы, причем мотивов более чем достаточно.
 показать весь комментарий
 
 
так а где там обещанное видео с ящиком? там еще одно видео с видеорегистратора с падением боинга.
 показать весь комментарий
 
Россия пытается поучаствовать в расследовании уничтожения лайнера МАУ!
А с каких дел и каким боком там Россия? Ракетами?
 показать весь комментарий
 
 
Ведь выберали представить не могли, что президент Украины будет вместе с Ираном и русней топить против США, Канады и Британии.
Дуже дякую за выбир.
 показать весь комментарий
 
 
Так я же ссылку дала.
Вот перевод Гугл на английский с фарси:
"Statement of the General Staff of the Armed Forces on the crash of the Ukrainian aircraftThe General Staff of the Armed Forces issued a statement regarding the crash of the Ukrainian aircraft:

;
In the wake of the heartbreaking crash of a Ukrainian Boeing 737 airliner crash in the early hours of Wednesday morning, 10/18/98 amid a missile attack on the US base of criminals and the possible impact of military action on the incident, the Armed Forces General Staff immediately investigated This possibility led to the establishment of an inspection team of technical and operational experts, independent of the State Airlines, to which the results of a round-the-clock examination of this delegation are made available to the Honorable People of Iran:
1. In response to threats by the President and military commanders of the criminal US to target a large number of targets in the territory of the Islamic Republic of Iran in the event of a counter-operation and in view of the unprecedented increase in air traffic in the region, the Islamic Republic's Armed Forces Potential threats were at the highest level of readiness
2- In the hours after the missile operations, US warplanes around the country have increased warfare and some news has been circulated to the defense units and numerous targets have been seen on some radar pages, from sightings of air targets to strategic centers in the country. It has caused more sensitivity in air defense units.
3- In such critical and critical conditions, Flight 752 of the Ukrainian Airlines departs from Imam Khomeini Airport and, whilst in rotation, is in close proximity to a sensitive military center of the IRGC and is in the height and shape of a hostile aircraft. In these circumstances, the plane was accidentally hit by a human error, which unfortunately results in the martyrdom of dear compatriots and the death of a number of foreign nationals.
4. The General Staff of the Armed Forces, while expressing condolences and condolences to the distressed families of compatriots and nationals of other countries and apologizing for the human error, gives full assurance by ******** fundamental reforms in operational processes at the Armed Forces level. Make such errors impossible and immediately report it to the Armed Forces Judicial Organization to deal with the errors committed legally.
5- It was also ordered that the relevant authorities in the IRGC, as soon as possible, present detailed explanations to the people of Sharif."

Вот фраза:
"In these circumstances, the plane was accidentally hit by a human error, which unfortunately results in the martyrdom of dear compatriots and the death of a number of foreign nationals."

При этих обстоятельствах самолет был случайно сбит в результате человеческой ошибки, что, к сожалению, привело к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели иностранных граждан. (мой перевод Гугл- перевода)
Далее идет глубокие извинения и соболезнования Ген штаба вооруженных сил Ирана.

Ждем реакции Маньки МИД-овской
 показать весь комментарий
 
ПОЛІТИКА

BBC: Иран заявил, что сбил Boeing МАУ «случайнo" 06:24•Информатор

Утром в субботу, 11 января, крупные западные СМИ, такие как BBC и Reuters, выпустили заявление, что Иран подтвердил - пассажирский самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины сбили ракетой.

По словам представителей Иранской стороны, это произошло случайно. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на BBC.

Новость дополняется
 показать весь комментарий
 
 
Информационное агентство Fars заявляет, что получило доступ к заявлению генштаба Вооруженных сил Ирана, в котором говорится о том, что крушение самолета «Международных украинских авиалиний» произошло из-за случайно выпущенной ракеты.
Отмечается, что после обстрела баз США в Ираке в ходе операции «Мученик Сулеймани», все силы ПВО Ирана находились «на высшем уровне готовности» из-за неоднократных угроз Вашингтона нанести удар по территории страны.
«Ввиду беспрецедентного увеличения воздушного движения в регионе, Вооруженные силы Исламской Республики были на высшем уровне готовности из-за потенциальной угрозы», - передает Fars текст документа.
По данным журналистов, сообщения о том, что ВВС США поднимались с аэродромов ближайших к региону баз, а также в связи с данными о возможном нападении по стратегическим целям в Иране, в подразделениях ПВО была необыкновенная напряженность.
Рейс «Украинских авиалиний», вылетевший из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находился в непосредственной близости от военного центра Корпуса стражей исламской революции, а также проходил на высоте, с которой удобно производить нападение, и по форме напоминал вражеский самолет, пишет Fars.
«В этих обстоятельствах самолет был случайно сбит в результате человеческой ошибки, которая, к сожалению, привела к мученической смерти дорогих соотечественников и гибели ряда иностранных граждан», - говорится в заявлении военных Ирана.
 показать весь комментарий
 
 
Вранье. Это аэропорт. Там толпы самолетов взлетают и садятся. Почему тогда случайно сбили только один и еще двумя ракетами, чтобы на 100% сбить.
 показать весь комментарий
 
 
Іран визнав, що ненавмисне збив український літак
Hromadske.ua
Про це повідомили на державному телебаченні Ірану, повідомляє The Guardian.
 показать весь комментарий
 
 
Иран официально признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за американский
 показать весь комментарий
 
Информационное агентство Fars заявляет, что получило доступ к заявлению генштаба Вооруженных сил Ирана, в котором говорится о том, что крушение самолета «Международных украинских авиалиний» произошло из-за случайно выпущенной ракеты.
 показать весь комментарий
 
уже есть заяаление Генштаба Ирана, что самолет был сбит ими по ошибке....пистуны кацапские и наши дударики- холуи -подкацапные могут заткнуться...денег больше не дадут.. Появились кадры извлечения черного ящика украинского лайнера, разбившегося в Иране - Цензор.НЕТ 3941
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Вьетнам, Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия. Теперь Иран. Всё зло от пиндосов.
 показать весь комментарий
 
Проснитесь,копипаста!Иран признал сбитие самолета,посыпают головупеплом,готовы на любые компенсации.
 показать весь комментарий
 
 
Иран признал ответственность за катастрофу украинского самолета в Тегеране
Он был сбит по ошибке иранскими ПВО. Лайнер после вылета из аэропорта совершал разворот и приблизился к «важному военному объекту». На такой высоте он был принят за «вражескую цель», говорится в заявлении Генштаба страны, которое цитируют иранские СМИ. Отмечается, что ошибка, ставшая причиной гибели 176 человек, произошла на фоне повышенной боевой готовности в свете угроз ракетных ударов со стороны США и возросшей интенсивности полетов американской военной авиации вблизи границ Ирана. Расследование продолжается, президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что виновные будут найдены и привлечены к ответственности. Глава государства, руководство вооруженных сил Ирана, а также глава МИД страны Джавад Зариф попросили прощение за случившееся и выразили соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе
 показать весь комментарий
 
11.01 07:12 MIGnews.com Иран сознался: украинский Boeing был сбит Причиной крушения самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" стал человеческий фактор.

Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.
 показать весь комментарий
 
Иран заявил, что украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 был сбит случайно. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официальное заявление иранских властей.
Уточняется, что причиной крушения был назван «человеческий фактор». Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за «авантюризма» США. «Мы глубоко сожалеем о случившемся, приносим свои извинения и соболезнуем нашему народу и семьям всех жертв трагедии», - написал министр в своем Twitter-аккаунте.
 показать весь комментарий
 
Эхо России. Иран признал что украинский «Боинг» был непреднамеренно сбит иранской ракетой
11 января, 2020 - 08:29
Появились кадры извлечения черного ящика украинского лайнера, разбившегося в Иране - Цензор.НЕТ 5131Иранские военнослужащие заявили, что "Боинг" авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) летел вблизи от зоны военных операций и был непреднамеренно сбит, так как военные приняли его за вражеский объект.
Как отмечается в заявлении генштаба вооруженных сил Ирана, которое транслировалось государственными СМИ страны, причиной трагедии стал человеческий фактор. Также отмечается, что все виновные будут привлечены к ответственности.
"Во время полета самолет оказался в непосредственной близости от одного из важных военных объектов Корпуса стражей исламской революции и по форме и высоте полета напоминал вражеский объект", - говорится в заявлении военных.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал в своем "Твиттере", что катастрофа произошла из-за "человеческой ошибки в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США".
Зариф также принес свои соболезнования и извинения семьям погибших в авиакатастрофе.
Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что расследование крушения "Боинга" будет продолжено для установления причин "этой огромной трагедии и непростительной ошибки".
Лайнер потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все находившиеся на борту 176 человек - 167 пассажиров и девять членов экипажа.
Авиакатастрофа произошла на фоне непростой политической обстановки. В тот же день Иран обстрелял ракетами военные базы в Ираке, на которых находились американские военные. Это было сделано в ответ на убийство американцами высокопоставленного иранского военачальника Касема Сулеймани за несколько дней до этого.
Как отмечается в заявлении иранского генштаба, через несколько часов после ракетных ударов Ирана по военным базам США значительно увеличилось количество полетов американских военных самолетов, и "это обстоятельство стало причиной повышенной чувствительности среди подразделений противовоздушной обороны".
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо ранее утверждал со ссылкой на разведданные, что авиалайнер был сбит по ошибке иранской ПВО. Такой же версии изначально придерживались и США. Однако Иран эти обвинения отвергал и настаивал, что наиболее вероятная причина катастрофы - техническая неисправность.
Накануне президент Украины Зеленский заявил, что Украина и Канада будут требовать объективного и полного расследования катастрофы.
Напомним, что российские СМИ ранее поспешили заявить, что украинский «Боинг» мог быть сбит якобы с помощью американского беспилотника с целью дискредитации Тегерана.
 показать весь комментарий
 
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ о и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.
«Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Мы продолжаем выявлять и расследовать эту великую трагедию и непростительную ошибку»
 показать весь комментарий
 
Дуже схоже на те що навіть "чорний ящик" побитий осколками..
 показать весь комментарий
 
Держите меня семеро, случайно выпустили ракету, и похоже что не одну, в районе Международного аэропорта, на кого этот бред расчитан, и где отчет нашей группы из 45 человек.
 показать весь комментарий
 
 
для таких невигласів як ти, Рева(бувший мінстр) роз,яснив ситуацію на "Прямому" каналі вчора.
 показать весь комментарий
 
 
он выступал в качестве кого, министр социальной политики с 15 апреля 2016 года до 29 августа 2019 года. Заслуженный работник социальной сферы, поправьте если что то упустил.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх