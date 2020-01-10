 Российский военный корабль провоцировал американский эсминец Farragut в Аравийском море. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Российский корабль не сразу подчинился требованию изменить курс после пятикратного гудка, предупреждающего об опасности столкновения, и чуть не столкнулся с кораблем ВМС США.

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