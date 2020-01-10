 Российский военный корабль провоцировал американский эсминец Farragut в Аравийском море. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Российский корабль не сразу подчинился требованию изменить курс после пятикратного гудка, предупреждающего об опасности столкновения, и чуть не столкнулся с кораблем ВМС США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Российский корабль не сразу подчинился требованию изменить курс после пятикратного гудка, предупреждающего об опасности столкновения, и чуть не столкнулся с кораблем ВМС США.
Еврей приходит с наилучшими пожеланиями, а уходит. с кусочком торта для дочери.
Русский приходит с бутылкой водки, а уходит с набитой мордой и мыслью: зато я им всю посуду перебил!
Махав червоними
труселямипрапорами...
Кацапы уроды
Эсминец больше как минимум в 10 раз. На нём бы краска поцарапалась. А кац пошел бы на дно. Амерские эсминцы покрепче будут чем барановоз "Ашот"
Так само як після ліквідації рашкобидла в Сирії під час Меттіса.
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Все американские моряки после пугающего маневра бравых морских котиков раши уволились! Говорят даже 5 пилотов стратегических бомбардировщиков отказались взлетать, и повариха Берта не вышла на работу.
Вот такие пироги!
Ему с лайнера.- ПОШЁЛ НАХ.Й!
Пират обиженно отгребает, налягая на весла и говорит.
- И так всю жизнь(((.