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 Происшествия, За рубежом
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Все про:ВМС РФ (113) провокация (1261) США (16026) флот (697)

 Российский военный корабль провоцировал американский эсминец Farragut в Аравийском море. ВИДЕО

Представители ВМС США заявили, что 9 января российский военный корабль совершил опасное и "агрессивное сближение" с американским эсминцем Farragut в Аравийском море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Российский корабль не сразу подчинился требованию изменить курс после пятикратного гудка, предупреждающего об опасности столкновения, и чуть не столкнулся с кораблем ВМС США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия в Черном море сымитировала атаку на американский эсминец "Росс", идущий в порт Одессы, - командование Воздушных сил ВСУ

Источник: https://censor.net.ua/v3169306
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапня напоминает нарывистого алкаша, который сам ищет на свою жопу приключений.
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Грузин приходит на именины с бутылкой вина, а уходит с тостом.
Еврей приходит с наилучшими пожеланиями, а уходит. с кусочком торта для дочери.
Русский приходит с бутылкой водки, а уходит с набитой мордой и мыслью: зато я им всю посуду перебил!
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Ничему убогих жизнь не учит. Кацапы уже Эрдогана истребителем провоцировали и амеров вагнерами. Истребитель - на кизяк, вагнеров - на паштет, и всё равно лезут.. Российский военный корабль провоцировал американским эсминец Farragut в Аравийском море - Цензор.НЕТ 1210
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то что хохлам давно надобно отобрать права голосо то ясно, не ясно почему украинцы не все конечно но пошли на поводу оманскому ишаку и его кодле, это не понятно.
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это блдина из тех с которыми Бубочка хочет мира
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Кацапня напоминает нарывистого алкаша, который сам ищет на свою жопу приключений.
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Грузин приходит на именины с бутылкой вина, а уходит с тостом.
Еврей приходит с наилучшими пожеланиями, а уходит. с кусочком торта для дочери.
Русский приходит с бутылкой водки, а уходит с набитой мордой и мыслью: зато я им всю посуду перебил!
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Российский военный корабль провоцировал американский эсминец Farragut в Аравийском море.

Махав червоними труселями прапорами...
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Чет я флагов не заметил. Кацапня их уже стыдится - плавают как пираты.
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Ничему убогих жизнь не учит. Кацапы уже Эрдогана истребителем провоцировали и амеров вагнерами. Истребитель - на кизяк, вагнеров - на паштет, и всё равно лезут.. Российский военный корабль провоцировал американским эсминец Farragut в Аравийском море - Цензор.НЕТ 1210
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Надо было им колбаски кинуть. Оголодали *********, совсем. На людей уже кидаются 😁😁😁
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в море тысячи километров квадратных ни души и тут бац кацапня лезит на таран как баран на Яны Капу
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Как в анекдоте - сидит петька на ж/д путях, подходит Чапай и говорит " Петь, подвинься"
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Были бы сЕти ,бросили б б под нос и сказали, шо то дрейфующие сети
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Можно было бы и просто притормозить.
Эсминец больше как минимум в 10 раз. На нём бы краска поцарапалась. А кац пошел бы на дно. Амерские эсминцы покрепче будут чем барановоз "Ашот"
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Надо было подождать чуток - у него бы двигатели перегрелись и заглохли (российского отечественного производства) - судя по всему на маршевых дизелях шёл и корыто старое (по обводам корпуса 70-80 годов рождения).
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Та то Брянские дизельки видать гудели. Они такие.Но где другие взять?
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В Коломне может? Там делают малошумные для подлодок.
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жили-были четыре брата: Наркомань, Пьянь, Рвань и Срань. И пошли они однажды по-свету счастье искать... И забрели они в тьму беспробудную, без дорог, с болотами, лешими и прочим бесноватым людом... да встретили там четырех сестер: Разруху, Зависть, Злобу и Воровайку и стал тот край для них родным... И стали они жить-плодиться, а место сеё нарекли они Расеей…
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Детали парашной лоханки на видео плохо видны, но один якорь по левому борту (второй кацапы успели спереть?) и древний прожектор на баке с ручным поворотом просматриваются хорошо. Штаты от такой лоханки точно затрепетали. Российский военный корабль провоцировал американский эсминец Farragut в Аравийском море - Цензор.НЕТ 2353
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Может они жрать хотели? На американский камбуз просились?
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Як завжди - канючили жуйку і презервативи.
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***** посмотрел что Трамп сцыкуном оказался. Зато на Ердогана больше не лезет. Раз получил пи***ды от него и уже знает свое место. Точно хулиганские повадки.
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Но главнокомандующий ВС США Д. Трамп жестко приказал на провокации не поддаваться...
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І після перетину червоної лінії їх поведінка буде також поведінкою гопніків.
Так само як після ліквідації рашкобидла в Сирії під час Меттіса.
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Да не в штаны, а тебе в пасть, как оно на вкус,кацапа)))
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Вы ошметки своих вагнеровцев собрали уже, или так и воняют в пустыне?
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Всё куда проще. Просто русские, как обычно, путают "храбрость" с безалаберностью, безответственностью и хамством.
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конвенцией о международных правилах предупреждения столкновении судов в море 1972 года определено, что если суда идут пересекающимися курсами, то уступить дорогу должно то судно, которое имеет помеху справа.

VIDEO
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Американец следовал своим курсом, руслоханка пошла на пересечку.
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Ни в коем случае! Здесь- типичная ситуация обгона. При этом- обгонял американец. И- имея помеху справа, допустил критически малое сближение.
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Следовали параллельными курсами, потом у руслоханки резко измнился курсовой угол по отношению к курсу американца.
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Это не шоссе, здесь не видно, кто шел на "пересечку"! Может, все было на оборот, такая мысль не приходила?
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Не приходила, т.к. вонючая русня известна своими гопническими выходками.
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мАладец!.. теперь можешь сесть на бутылку и пожрать с лопаты..
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Нужно было невзначай уронить пару мин за бортом сзади....
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достаточно сбросить рыбную сеть .. и долго махать рукой на прощание..
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З пьяну кацапы на абордаж пошли что-ли?
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Ну все встречайте на всех телепомойках паРашки рассказки как рузькие пиндосов сделали, после чего весь весь 6 флот США подал рапорты на увольнение.
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Продолжаю....и переехал жить на расею)
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Вони ніколи так і не зрозуміють, що в США новини не виходять російською мовою.
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Кому цікаво - просто слідкуйте за курсом ру-***. Завжди після таких брудних п"яних повзаннів перед Дядьком Семом через деякий час відбуваються маніпуляції з рубльом. Российский военный корабль провоцировал американский эсминец Farragut в Аравийском море - Цензор.НЕТ 6007
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За море не скажу, на дороге уступить должны были те у кого помеха справа.
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лилиПут‏ @drandalysh 2 ч.2 часа назад

Российский военный корабль провоцировал американский эсминец Farragut в Аравийском море - Цензор.НЕТ 2794
Все американские моряки после пугающего маневра бравых морских котиков раши уволились! Говорят даже 5 пилотов стратегических бомбардировщиков отказались взлетать, и повариха Берта не вышла на работу.
Вот такие пироги!
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Да ***. Амеры как всегда либеральничают. Всесто того чтобы сбросить бомбы а потом из орудий добить кацапскую посудину. Сколько еще нужно прыгать по гра***м чтобы понять что гопника нужно бить сразу в морду и добить ногами. Гопники только щеки дуют а когда получат хороший отпор даже от слабее себя начинают кипишевать и звать милицию.
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Злой ты... Мож русня хотела политическое убежище попросить, а янки не поняли.
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Шото они нападают, нападают, а напасть не могут...Как в том анекдоте. Подплывает к океанскому лайнеру пират на шлюпке и кричит наверх. -Эй, вы там сдавайтесь!!!.
Ему с лайнера.- ПОШЁЛ НАХ.Й!
Пират обиженно отгребает, налягая на весла и говорит.
- И так всю жизнь(((.
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Идиот на корабле, а это территория другого государства, стремится показать, какой идиот правит этим государством.
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Ніхєрасє....в цапів навіть є одне корить,що без буксира може плисти??? Российский военный корабль провоцировал американский эсминец Farragut в Аравийском море - Цензор.НЕТ 4813
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