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 Украинский триллер "Посторонний" получил приз за лучший сценарий на международном кинофестивале в Лос-Анджелесе. ВИДЕО

Сценарий "Постороннего" признало лучшим жюри международного кинофестиваля фильмов ужасов Hollywood Blood Horror Festival.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госкино.

Эта награда - уже восьмая для "Постороннего". Фильм получил призы на фестивалях в Японии, Канаде, США и Колумбии.

"По сюжету команда синхронного плавания исчезает под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы пропадает во время приема хвойно-жемчужные ванны. Каким образом эти дела связаны между собой и при чем здесь кукла с живым волосами? Это придется расследовать инспектору Глуховского, в карьере которого нет ни нераскрытого дела. А еще - ей предстоит выяснить, кто она на самом деле", - так фильм описан на сайте Госкино.

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Главные роли в фильме исполнили Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.

В украинском кинопрокате фильм "Посторонний" ожидается в 2020 году.

Источник: https://censor.net.ua/v3169278
 
 
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А документальный украинский фильм ужасов "Президент-клоун" вообще гран-при взял...
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Треба подивитися. ******** таке.
...
"Команда синхронного плавания исчезает под водой в бассейне во время выступления" - блть, це потужно. Ціла команда пловців (!) під час виступу (!) зникає з БАСЕЙНУ (!!!)
Еталонний, сферично-вакуумний пердімонокль як він є.
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