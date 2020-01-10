 Украинский триллер "Посторонний" получил приз за лучший сценарий на международном кинофестивале в Лос-Анджелесе. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госкино.
Эта награда - уже восьмая для "Постороннего". Фильм получил призы на фестивалях в Японии, Канаде, США и Колумбии.
"По сюжету команда синхронного плавания исчезает под водой в бассейне во время выступления, а пациентка водолечебницы пропадает во время приема хвойно-жемчужные ванны. Каким образом эти дела связаны между собой и при чем здесь кукла с живым волосами? Это придется расследовать инспектору Глуховского, в карьере которого нет ни нераскрытого дела. А еще - ей предстоит выяснить, кто она на самом деле", - так фильм описан на сайте Госкино.
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Главные роли в фильме исполнили Анастасия Евтушенко и Даша Трегубова.
В украинском кинопрокате фильм "Посторонний" ожидается в 2020 году.
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"Команда синхронного плавания исчезает под водой в бассейне во время выступления" - блть, це потужно. Ціла команда пловців (!) під час виступу (!) зникає з БАСЕЙНУ (!!!)
Еталонний, сферично-вакуумний пердімонокль як він є.