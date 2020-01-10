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 Политика Украины
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 Пристайко провел в Офисе Президента брифинг о расследовании крушения украинского самолета в Иране. ВИДЕО

В Офисе Президента прошел брифинг министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о расследовании крушения украинского самолета в Иране.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Пристайко встретились с представителями США в Киеве: "Получены важные данные"

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

Также читайте: Украина и Иран договорились координировать действия следственных групп по установлению причины крушения самолета МАУ, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/v3169273
 
 
 Топ комментарии
 
краткое содержание брифинга:
Пристайко проводит в Офисе Президента брифинг о расследовании крушения украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 2352
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Кто учится? За сутки с момента трагедии он и его офис такого наворотили, что ни на одни уши не натянешь. У него в последнее время все сплошное вранье и фальш. Что речи, что постановочные фотки. Заврались за эти 10 дней по "самое нихочу". Старую ложь вместо правды "исправляют" новой, еще более тупой ложью. Как бы это тело еще и с союзниками сдуру горшки не побило. С него станется.
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Та він спок. Путін дав йому гарантії.
Чувак звалив Порошенка.
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зелебеня учится? Пристайко проводит в Офисе Президента брифинг о расследовании крушения украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 3493начал взаимодействовать с прессой и народом в сложных ситуациях?
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Кто учится? За сутки с момента трагедии он и его офис такого наворотили, что ни на одни уши не натянешь. У него в последнее время все сплошное вранье и фальш. Что речи, что постановочные фотки. Заврались за эти 10 дней по "самое нихочу". Старую ложь вместо правды "исправляют" новой, еще более тупой ложью. Как бы это тело еще и с союзниками сдуру горшки не побило. С него станется.
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«Товаріщі, нє поддавайтєсь амєріканскім фейкам ! Порошенка, в тюрьму !»
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Зеленський до сих пір думає(сумніваюсь що є чим канєшн), що Україна це лампова сцена якогось драмтеатру, де він виступає, де комфортно і нема ризиків. Але реальність виявилася іншою, **** болючою. Да ще і рука путіна в жопі на яку сам залюбки сів. Нічо, це ненадовго...
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Та він спок. Путін дав йому гарантії.
Чувак звалив Порошенка.
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Щеля у глухому куті. США та Канада тему не заграють. Поступово та неухильно будуть спливати нові деталі. Якщо виявиться, що Зе підігрував Ірану - йому кінець. Виходити проти пуйла - кінець з прискоренням. Ну що, побавився з булавою?
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Ви про що? Який «глухий кут»?

1/9 у його розпорядженні.
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Эксперт Жданов разоблачил версию о ракете Тор. Эта ракета имеет 135 кг. взрывчатки, самолет бы разнесло на куски в воздухе. Возможно стреляли с ручных ПЗРК типа Стингера или Стрелы.
https://elise.com.ua/2020/01/10/iran-postavili-na-vilke-poyavilas-novaya-versiya-unichtozheniya-ukrainskogo-samoleta/
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так все ж таки - обстріл?
Ну, да, а чим - то доведеться встановити...
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до речі: - на лазь по цим фейковим сайтам. Буває, і правду скажуть - але під таким шарієвським соусом...
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То може бути й сам пєтушарік.
Або Оля.

А от БЧ ТОРА - 14,8 кг.
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Ти, брехливий кацапсін:
Тор (ракета)
Бойова частина: 14,8 кг
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80_(%D0%97%D0%A0%D0%9A)
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новость из серии "мама прощай по нам стреляют"
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Вражина, перед тем как постить фейки с антиукраинского ресурса
хотя быпроверил достоверность
135 кг вес всей ракеты, боевая часть 14 кг.
Экспэрд ***...
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80_(%D0%97%D0%A0%D0%9A)#%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97 :
:"Призначення: Зенітна керована ракета Розробник: МКБ «Факел» Маса спорядженої, кг: 165 Діаметр, мм: 230 Довжина, мм: 2890 Розмах крила, мм: 650 Відстань пуску макс.: в передній півкулі, км: 12,0 Швидкість польоту цілі, км/год: 2520 Швидкість польоту, М: 2,11..2,41 Бойова частина: 14,8 кг Наведення: радіокомандне Підривач: радіопідривач Носії: 9А330, 3К95 Модифікації: 9М330, 9М330-2, 9М331, 9М331-2, 9М332"
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Смысл это смотреть? Он там что-то рассказал чего мы не знаем?
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Это чмо даже на встречу с родственниками погибших припёрлось в белой рубашке. Он траур только на похороны своего дружбана Ху*ла или Бени наденет.
Пристайко провел в Офисе Президента брифинг о расследовании крушения украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 2534
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По життю просто мікроскопічне ............йло!
Може скинутись йому по 5 копійок на чорну сорочку? Пристайко провел в Офисе Президента брифинг о расследовании крушения украинского самолета в Иране - Цензор.НЕТ 1395
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Я могу верёвочку и мыльце подогнать ему бесплатно.
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Мене цікавить інше. Де сховався нелох-42, чого не каже якого х він вештався по тим оманам? Чому в такий час все керівництво країни розбрелось по курортам коли на фронті війна?
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