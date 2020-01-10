 Пристайко провел в Офисе Президента брифинг о расследовании крушения украинского самолета в Иране. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.
Чувак звалив Порошенка.
1/9 у його розпорядженні.
https://elise.com.ua/2020/01/10/iran-postavili-na-vilke-poyavilas-novaya-versiya-unichtozheniya-ukrainskogo-samoleta/
Ну, да, а чим - то доведеться встановити...
Або Оля.
А от БЧ ТОРА - 14,8 кг.
Тор (ракета)
Бойова частина: 14,8 кг
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80_(%D0%97%D0%A0%D0%9A)
хотя быпроверил достоверность
135 кг вес всей ракеты, боевая часть 14 кг.
Экспэрд ***...
:"Призначення: Зенітна керована ракета Розробник: МКБ «Факел» Маса спорядженої, кг: 165 Діаметр, мм: 230 Довжина, мм: 2890 Розмах крила, мм: 650 Відстань пуску макс.: в передній півкулі, км: 12,0 Швидкість польоту цілі, км/год: 2520 Швидкість польоту, М: 2,11..2,41 Бойова частина: 14,8 кг Наведення: радіокомандне Підривач: радіопідривач Носії: 9А330, 3К95 Модифікації: 9М330, 9М330-2, 9М331, 9М331-2, 9М332"
Може скинутись йому по 5 копійок на чорну сорочку?