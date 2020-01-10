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 Происшествия, Общество
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Все про:аэропорт (1271) Госпогранслужба (3587)

 "Позвоню на горячую линию, пойдете заметать дворы в Киеве": в аэропорту "Борисполь" задержали агрессивного пассажира. ВИДЕО

В аэропорту"Борисполь" задержали агрессивного пассажира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Отмечается, что уроженец Ивано-Франковска прибыл рейсом из Дублина. После посадки рейса он вместе со всеми гражданами направился к линии паспортного контроля. В ожидании оформления начал приставать к другим пассажирам и нарушать общественный порядок. 

Пограничники отдела "Борисполь" отвели мужчину с линии контроля, чтобы успокоить и выяснить, чем спровоцировано его агрессивное поведение. Однако находясь в режимной зоне он продолжал нецензурно ругаться и начал угрожать военнослужащим. После неудачных попыток его утихомирить, пограничники были вынуждены задержать гражданина и привлечь к административной ответственности.

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Напомним, что это уже не первый случай, когда пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" вынуждены локализовать действия агрессивных путешественников. Неделю назад в одном из терминалов аэропорта "Борисполь" пограничники задержали гражданина России, который ругался, плевался и порывался драться за того, что имел запрет на выезд за пределы Украины.

Источник: https://censor.net.ua/v3169271
 
 
 Топ комментарии
 
Ні, "Останній з Мародерів"😁
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а надо было пойти и ткнуть его мордой в плиты у траурных букетов!
это отрезвило бы и долбо....
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Шановні , може це принц аманський під прикриттям?
https://www.youtube.com/watch?v=Y9N53S_okkU "Позвоню на горячую линию, пойдете заметать дворы в Киеве": в аэропорту "Борисполь" задержали агрессивного пассажира - Цензор.НЕТ 8054
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Шановні , може це принц аманський під прикриттям?
https://www.youtube.com/watch?v=Y9N53S_okkU
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та не... тот больше на ослика смахивает...
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а надо было пойти и ткнуть его мордой в плиты у траурных букетов!
это отрезвило бы и долбо....
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Очень долго, аж одну минуту. Надо сразу, а не стоять слушать маты в свой адрес.
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Таких надо отстреливать как бешанных псов и это будет правильно и прямо там в аэропорту не стесняясь и снимая на видео и показывая всей стране и больше подобным не захочется страдать ...
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мудак сам нарвался, ну а пьяного мажора на бентли слабо так же?))
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Этим героям бы на фронт "Позвоню на горячую линию, пойдете заметать дворы в Киеве": в аэропорту "Борисполь" задержали агрессивного пассажира - Цензор.НЕТ 4295а пресануть бухого мужичка дело нехитрое ..
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А толку с него там? Будет в яме сидеть весь контракт, приедет героем с корочкой. Лучше на пердуху на пару лет.
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Какие ямы ,выдать по палке и в атаку а сзади заградотряд с пулемётами и уперед ...
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а за что такие почести? персоне рожу зарисовали? "или жим-жим ... мало ли?"
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Бидлу треба піздить, іншої мови вони не розуміють. Порохоботам, 👋
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Почему так нежно, где газ, шокеры, ПР1 тоже не помешало бы.
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Сколько же этих шкур кинулись на одного бухого мужичка ,им бы выдать по парашюту и десантировать в Севастополь "Позвоню на горячую линию, пойдете заметать дворы в Киеве": в аэропорту "Борисполь" задержали агрессивного пассажира - Цензор.НЕТ 5247решили бы вопрос в шесть секунд ..
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красиво соскочили на агрессию, а сначала пытались бабки сбить.....
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блин, наверное богдану хотел позвонить? он не знал шо тот на мальдивах видпочивае.....
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Да.... есть такая публика. Несколько лет назад видел видео, как рашенские молодые скоты троллили латышских, кажется, полицаев из вагона.... Те остановили вагон, выгрузили скотов и прямо на перроне отп...ли дубинами. Какие были рожи у кацапоидов. Думаю, с этим нужно так же было - вломить по полной... без камер. Такая мразь ничего иного не понимает
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Еще один мойщик унитазов с замашками принца крови...
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