 "Позвоню на горячую линию, пойдете заметать дворы в Киеве": в аэропорту "Борисполь" задержали агрессивного пассажира. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Отмечается, что уроженец Ивано-Франковска прибыл рейсом из Дублина. После посадки рейса он вместе со всеми гражданами направился к линии паспортного контроля. В ожидании оформления начал приставать к другим пассажирам и нарушать общественный порядок.

Пограничники отдела "Борисполь" отвели мужчину с линии контроля, чтобы успокоить и выяснить, чем спровоцировано его агрессивное поведение. Однако находясь в режимной зоне он продолжал нецензурно ругаться и начал угрожать военнослужащим. После неудачных попыток его утихомирить, пограничники были вынуждены задержать гражданина и привлечь к административной ответственности.

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Напомним, что это уже не первый случай, когда пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" вынуждены локализовать действия агрессивных путешественников. Неделю назад в одном из терминалов аэропорта "Борисполь" пограничники задержали гражданина России, который ругался, плевался и порывался драться за того, что имел запрет на выезд за пределы Украины.