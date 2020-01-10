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 Появилось новое видео момента падения боинга МАУ в Иране. ВИДЕО

Появилось новое видео, на котором вероятно зафиксирован момент крушения Boeing 737 авиакомпании МАУ возле аэропорта Тегерана.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео опубликовал специальный корреспондент ВВС в Иране Али Хашем в своем Twitter-аккаунте.  

Читайте также: Расследование крушения самолета МАУ в Тегеране может длиться до следующего года, - Иран

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что украинским специалистам будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования по факту крушения самолета МАУ в Иране.

Источник: https://censor.net.ua/v3169190
 
 
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Igor Vsev (15%)‏ @VsevIgor 1 час назад

...Так не просто збили. Перша ракета розірвалася поруч. Літак повернув на літовище, і ублюдки дострілювали його другою ракетою.
Це не випадковість. Це навмисний злочин. За яким стоїть Іран і Раша.
А від цієї суміші барана та віслюка лише бекання та мекання.
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Ну тоді війна, але у нас флоту мемає майже. МС ЗСУ Іран порве без напруження, а ЗСУ не дійдуть туди, та й якби дійти могли, то:
а. їх там можуть розбити
б. їх і тут треба

І зараз залишилось просто клацати дзьобом типу "ми разом будемо розслідковувати"("сглатньом", нє в пєрвой)
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Первая ракета скорей всего в него попала когда пропала связь на второй минуте перед городом Паранд. Вторая когда он долетел до конца города и этот момент заснял местный на телефон. После чего самолёт развернули вправо и хотели вернутся на аэропорт но самолёт загорелся и начал падать.
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Після першої був втрачений зв'язок і почалося довільне не кероване падіння
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Було дві ракети. Перша вивела зі строю управління лайнером і викликала пожежу. Лайнер почав зниження без управління і в нього потрапляє Друга ракета. Це видно на відео, першим невеликий спалах, а потім великий спалах. Практично лайнер вибухнув у повітрі бо немає воронки чи борозни і багато дрібних уламків.
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Складається враження, що того вечора тільки лінивий не знімав нічне небо в районі катастрофи літака.
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Ну и как бы все были в ожидании что США может начать бомбить.
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Интересное видео...... А что они "случайно" снимали перед взрывом? Какие красоты привлекли их в предполагаемом месте падения? Чего они камерой телефона туда тыкали?
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Да нет, это телефон. Присмотрись камера двигается.
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А кто то может понять, что они говорят до и после взрыва?
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"Перша ракета розірвалася поруч",а потом включили смартфоны в надежде заснять "а вдруг еще будет".Так же само и в ранних видео.
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Светящийся объект над городом не повод начать снимать, особенно когда все в ожидании атаки США?
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Две ракеты с разницей пуска 5 сек., так уничтожают скоростную маневренную цель или большую цель, чтоб наверняка.
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После реакции на сбитие нашего Боинга, зебоба теперь чмо международного значения
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Зебоба трижды чмо, но ваш ублюдок, продавший установки ирану - трижды ***** З'явилося нове відео моменту падіння боїнга МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 6789
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Не, ну я знал, что ты дура и провокатор, но не до такой же степени.
Ты и тебе подобные своим хамством и оскорблениями Украины и ее президента ведёте к тому, что комментарии на ЦЕНЗОРЕ будут закрыты, чтоб не было подрыва власти и государственности. По мне давно уже надо было это сделать, информационную войну РФ против Украины надо прекращать.
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Це відео влучання останньої ракети в літак ...!
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Там видно невеликий спалах а потім уже вибухає горючка.
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Упорото не признаючі фактично доказане світом сбиття українського літака Іраном,граючі на боці світового тероризма і попираючі інтереси українських громадян,Зе в черговий раз зраджуе Україну і її національні інтереси,і тим самим порушуе Конституцію і клятву Президента України..
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Надо выяснить есть ли/ были ли на иранской секретной базе IRSG русские (кацапы). Есть да - 100%, что это спланированный терракт русских тварей и Ирана.
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Зеленський повідомив, що зустрівся з рідними загиблих у катастрофі літака. Рідні повідомили, що з ними НІХТО не зустрічався. Це рідні двох пасажирів рейсу Тегеран-Київ. Президент Брехні. Постійної та наполегливої брехні.
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куда бы зедебила закрыть вместе с его хламом в ВР, что бы страна отдохнула?
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Поц, главное, что ваш ***** при власти до бесконечности. Будут вам и кузи, и подлодки, и "ракеты на ядерном топливе с непредсказуемой траекторией" и Гавнораша "войдет в ТОП 5 экономик мира". Главное, валежника побольше соберите, терпилы вечные З'явилося нове відео моменту падіння боїнга МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 4264
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Упоротим порохоботам..
шукайте заміну Баризі..Щоб замінив Зе..
інакше співчуваю продовженню ваших страждань ще на 5-ть років..
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Зеленський думав, що він такий хопа став президентом, всі його *******, відпочинок за держ кошт кожен місяць, феєрично закінчує війну, відмивання коштів, свято кожен день. А тут, *****, і війна не закінчується сама собою, літаки якісь збивають, треба шота дєлать, а шо?
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Из этого видео отчетливо видно только то что в Иране в разы лучше дороги чем у нас
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1.Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Вадим Пристайко зустрілися у п'ятницю, 10 січня, з повіреною у справах США Крістіною Квін, від якої вони отримали "важливі дані" про катастрофу літака Boeing 737....
Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями", - написав глава українського МЗС.

2.Хасан Резаіфар, глава іранської слідчої групи, сказав, що розслідування авіакатастрофи Boeing-737 може тривати до двох років.


Будєм ждать.. З'явилося нове відео моменту падіння боїнга МАУ в Ірані - Цензор.НЕТ 9946
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Розвідка Австралії знає що український літак збила іранська ракета. А друзі Зеленського які займають найвищі посади в країні відпочивають на курортах. Команданте ПреЗе мямлить вимоги до заходу надати докази. Слабкий президент, не лідер. Перше випробування і така обісрака.
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Що то не слышно укр.оппозиции, отдыхают .
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На видеорегистраторе невозможно разобрать номер проезжающего рядом грузовика, а тутошние специалисты и все ракеты рассмотрели и кто и когда их запускал.
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ты еврей? какой регистратор то если снято с рук? понимаю шо Ханукка, но это уже:


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Да, не повезло Зеленскому такое разгребать.
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