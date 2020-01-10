 Появилось новое видео момента падения боинга МАУ в Иране. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, видео опубликовал специальный корреспондент ВВС в Иране Али Хашем в своем Twitter-аккаунте.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.
Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что украинским специалистам будет предоставлена вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования по факту крушения самолета МАУ в Иране.
...Так не просто збили. Перша ракета розірвалася поруч. Літак повернув на літовище, і ублюдки дострілювали його другою ракетою.
Це не випадковість. Це навмисний злочин. За яким стоїть Іран і Раша.
А від цієї суміші барана та віслюка лише бекання та мекання.
а. їх там можуть розбити
б. їх і тут треба
І зараз залишилось просто клацати дзьобом типу "ми разом будемо розслідковувати"("сглатньом", нє в пєрвой)
"ах ты ж е...., о б*жже"
"ну все бл.ин"
Ты и тебе подобные своим хамством и оскорблениями Украины и ее президента ведёте к тому, что комментарии на ЦЕНЗОРЕ будут закрыты, чтоб не было подрыва власти и государственности. По мне давно уже надо было это сделать, информационную войну РФ против Украины надо прекращать.
шукайте заміну Баризі..Щоб замінив Зе..
інакше співчуваю продовженню ваших страждань ще на 5-ть років..
Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями", - написав глава українського МЗС.
2.Хасан Резаіфар, глава іранської слідчої групи, сказав, що розслідування авіакатастрофи Boeing-737 може тривати до двох років.
Будєм ждать..