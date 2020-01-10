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Все про:Госпогранслужба (3587) Боинг-777 Malaysia Airlines (1049)

 Украина задержала еще одного свидетеля причастности РФ к уничтожению "Боинга" МН-17. ВИДЕО

Во время реализации оперативной информации пограничники из состава Объединенных сил задержали гражданина Украины 1994 года рождения, который принимал непосредственное участие в деятельности вооруженных формирований РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

При опросе задержанного правоохранители выяснили, что в течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, он проходил службу в составе одного из военизированных подразделений террористов. Задачи российских кураторов выполнял на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданским населением.

Начиная с конца августа 2014 года, охранял место катастрофы, сбитого русскими войсками, самолета рейса "МН-17". Кроме этого, за денежное вознаграждение от 500 до 1500 российских рублей собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших.

За это время он неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии военнослужащих вооруженных сил РФ, которые осуществляли общий контроль и управление всеми действиями террористов. Подтвердить преступную деятельность задержанного помогли фото с его страницы в одной из соцсетей, где он в военной форме с оружием в руках снят на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.

Задержанного передали представителям Национальной полиции. В ЕРДР внесены сведения об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине снимают документальный фильм о "Боинге-777", который российские террористы сбили над Донбассом

Источник: https://censor.net.ua/v3169178
 
   
 Топ комментарии
 
Сейчас его Вазелин быстренько обменяет на какого-нибудь луганского таксиста.
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Пусть не волнуется.
При Зебиле ему ничего не грозит.
Завтра извинятся и отпустят.
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Зеленский этого Цемаха на Новый год поздравил. И пожелал ему здоровья и процветания.
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Что за сроки такие? как за украденную курку...
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Сейчас его Вазелин быстренько обменяет на какого-нибудь луганского таксиста.
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Таксисты закончились. Остались только бабушки торгующие семечками.
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Все продолжают задерживать(((( так до сих пор погранцы и наши бойцы не поняли что нет смысла, а даже наоборот Тереза подтвердит
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Круто!!! Молодца!!! Зе-билы, когда будете его на очередного Л-ДНР-ского НАШЕГО таксиста менять?
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А что пускай таксисты в подвалах у серверов сидят, лучше обменять на очередную Савченко?
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Гнида привыкла у всех прикармливаться. За крохи у рахи.А когда и там не стало,поперлося в Украину. Зачем таким жить ?
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Пусть не волнуется.
При Зебиле ему ничего не грозит.
Завтра извинятся и отпустят.
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а шо юридический принцип акакаяразница на это существо не распространяется Охранника сбитого наемниками РФ самолета MH17 задержали оперативники Госпогранслужбы - Цензор.НЕТ 6624
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А почему полиции передали, а не СБУ?
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Але взагалі добре що цю скотиняку прийняли... Нехай пару трійку років під шконкою поживе з псевдо Няша
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А чего спиной к камере? Упал неудачно?
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Он не пойдёть на обмен.Там его шлёпнуть,или окоротят все конечности.
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Зєлі підкидають подібну інфу для відвернення уваги від впертого невизнання зєлєм ракетної версії катастрофи Боїнга . Вже Канада , Швеція , Штати , Великобританія , на особистій зустрічі ,ткнули носом зєлю в ракетну версію . А воно тупо повторює : " Матеріали одержали і будемо вивчати " . Тобто вивчимо так як москва скаже . Для зєлі кацапи вже готують місце на трибуні мавзолею поруч з путєним і лукою на 9 травня . Десь на початку квітня Бородянський разом з МОН буде організовувати ходу "дєдовнапалочкє" . Це ви 73% ідіотів поставили Україну в стійло кремля і позбавили землі .
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Не понял текста, то говорит, что охраняли от мародеров, то собирали мобилки и планшеты... Зачем собирать все это? Инфу с симок снимать? Про мародеров вообще запредельно, от тех мобилок и планшетов, там труха осталась, да и игрушки тоже в непрезентабельном виде.
В общем не понял я.
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Чего там не понять?
Загребли паренька, которого наняли для охраны территории, чтобы вещдоки не растащили...
Ну, если пару раз отмутузить, он скажет и расскажет всё, что хотите, в том числе, какие сны снились слепой лошади...
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обменяют.... скоро скоро.... на пару тройку мэстных дебоширов
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Может лучше сразу голландцам передать, чтоб уже вопросов не было.
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Хорошо. Пойдет на обмен военнопленных ВСУ.
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Должно быть зебилы выпали в осадок и тихо, внутри себя скандируют - вывсеврете!!!
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