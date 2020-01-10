 Охранника сбитого наемниками РФ самолета MH17 задержали оперативники Госпогранслужбы. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

При опросе задержанного правоохранители выяснили, что в течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, он проходил службу в составе одного из военизированных подразделений террористов. Задачи российских кураторов выполнял на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданским населением.

Начиная с конца августа 2014 года, охранял место катастрофы, сбитого русскими войсками, самолета рейса "МН-17". Кроме этого, за денежное вознаграждение от 500 до 1500 российских рублей собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших.

За это время он неоднократно наблюдал присутствие на месте трагедии военнослужащих вооруженных сил РФ, которые осуществляли общий контроль и управление всеми действиями террористов. Подтвердить преступную деятельность задержанного помогли фото с его страницы в одной из соцсетей, где он в военной форме с оружием в руках снят на фоне обломков сбитого пассажирского самолета.

Задержанного передали представителям Национальной полиции. В ЕРДР внесены сведения об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

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