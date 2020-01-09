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 Опубликовано возможное видео попадания ракеты в лайнер МАУ. ВИДЕО

Подлинность кадров проверяют журналисты-расследователи Bellingcat и The New York Times. Пока все сходится, но окончательного подтверждения еще нет.

Видео было опубликовано в Telegram иранским активистом Нариманом Гарибом, информирует Цензор.НЕТ. Он утверждает, что получил его от источника, но сам не может подтвердить происхождение съемки.

Ролик длится 19 секунд. В самом его начале видна яркая вспышка в черном небе.

Достоверность видео сейчас проверяют журналисты-расследователи из Bellingcat и The New York Times.

Bellingcat удалось установить точку, с которой велась съемка. Расследователи отмечают, что направление съемки соответствует направлению, в котором двигался вылетевший из аэропорта Тегерана украинский борт.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку", - Трамп о причинах катастрофы украинского самолета под Тегераном

Команда The New York Times смогла связаться с человеком, снявшим видео. Он утверждает, что начал съемку после того, как услышал "что-то вроде выстрела". Издание также подтверждает, что съемка велась в точке, в которой лайнер МАУ перестал выходить на связь.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Также на Цензор.НЕТ: Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух", - премьер Канады Трюдо. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3169088
 
 
 Топ комментарии
 
Вicлюк устал, он отдыхает...

Опубликовано возможное видео попадания ракеты в лайнер МАУ - Цензор.НЕТ 8067
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вобще-то пост о грамотности офиса призюдента)
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Уже со своим шефом наверное все порешал в Москве, продал погибших... если бы среди погибших не оказалось граждан Канады...Скорбитель Офшорно-Оманский...

Опубликовано возможное видео попадания ракеты в лайнер МАУ - Цензор.НЕТ 2710
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Это шакалы парашинцы-катсапы.Их ***** и стоит за этим убийством людей-а шакалы только кровь смывают с его рыла,стрелки переводят.
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Йшов 20-й дубль запису звернення ***********. Але кожного разу, як доходить до слів «Український літак було збито..», Наркоман сідає, починає істерити і волати:
- он мєня убйот! Точно убйот! Он мнє вчєра в масквє обєщал!
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Сначала идёт звук выстрела ПЗРК, инициировавший съемку, а потом вспышка попадания.
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тебе так майор ФСБ сказал? Все уже в курсе что сбили ЗРК российский Тор м1.
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Лижи сапоги своему кловуну открыто, не стисняйся малоросс, ты ведь хуже кацапа..
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Зелелох может быть даже он замешан в этом не зря же он через Иран в это время полетел в Москву а до этого были Новогодние поздравления Путлера, Зелелох поблагодарил Путлера за убийство 14 тысяч украинцев, оккупацию Крыма и Донбасса...
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Блин, а вконце ролика - дымок, как если бы с этого места был запуск...
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ну от і все... чому зеблювотина досі мовчить?? консультується з паханом-хуйлом?
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Ну все млять, Америка... даешь законопроэкт РОССИЯ - СПОНСОР ТЕРРОРИЗМА!!! Сколько можно тянуть?
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Бедные ЗЕсепары выгораживали кацапских подельников как могли категорически отвергали версию ракеты. Сейчас когда все ведущие лидеры подтверждают версию ракеты ЗЕкловун со своими подельниками что то сразу заткнулись, и не слышно. С кремлём консультируюца что дальше говорить.
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Да, засада. Даром зеля (чи хтось від нього) в москву ганяв. Чек путінський прийдеться повернути. Бо нашим фахівцям полетівшим в Іран вже нічого казати.
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зенелох летало в мацкву к хозяину, соврало что сразу прилетело, порох такого себе не позволял, внимание вопрос: что же дальше?!!
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А ничего. Все будет идти таким же путем и не замечаться населением. В конце концов, сбитый Боинг на хлеб не намажешь. Хохлов не волнует даже смерть украинцев.
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