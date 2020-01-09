 Ломаченко разместил в Instagram ролик о "силе православного духа" с "вежливыми людьми". ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 9 Янв 2020 в 2:15 PST

Так, в ролике с логотипом российского YouTube-канала "Корсунская пустынь" присутствует спецназ РФ, а голос за кадром убеждает слушателя в "силе православного духа".

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В конце ролика выражается благодарность "вежливым людям". Именно эту фразу российские оккупанты применяли к тем, кто учавствовал в захвате украинского Крыма в 2014 году.

"Если маразм и пропаганда берет таких людей, то что говорить о простых людях?" - отмечает в комментарии пользователь bond.renko. "Я очень уважаю тебя как спортсмена, как личность, но каких нахрен "вежливых людей"? Закидывать к себе на страницу русню, которая убивает твоих же соотечественников, это как то..", - добавляет sergiy_muronchuk.





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