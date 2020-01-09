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Все про:пропаганда (2397) Россия (74707) Ломаченко (5)

 Ломаченко разместил в Instagram ролик о "силе православного духа" с "вежливыми людьми". ВИДЕО+ФОТО

Украинский боксер Василий Ломаченко опубликовал в Instagram видео с российскими спецназовцами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

 
 
 
 
 
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Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

Так, в ролике с логотипом российского YouTube-канала "Корсунская пустынь" присутствует спецназ РФ, а голос за кадром убеждает слушателя в "силе православного духа".

Ломаченко разместил в Instagram ролик о силе православного духа с вежливыми людьми 01

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В конце ролика выражается благодарность "вежливым людям". Именно эту фразу российские оккупанты применяли к тем, кто учавствовал в захвате украинского Крыма в 2014 году.

Ломаченко разместил в Instagram ролик о силе православного духа с вежливыми людьми 02

"Если маразм и пропаганда берет таких людей, то что говорить о простых людях?" - отмечает в комментарии пользователь bond.renko. "Я очень уважаю тебя как спортсмена, как личность, но каких нахрен "вежливых людей"? Закидывать к себе на страницу русню, которая убивает твоих же соотечественников, это как то..", - добавляет sergiy_muronchuk.

Ломаченко разместил в Instagram ролик о силе православного духа с вежливыми людьми 03
Ломаченко разместил в Instagram ролик о силе православного духа с вежливыми людьми 04

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Источник: https://censor.net.ua/v3168982
 
 
 Топ комментарии
 
Геть мозок відбили,а шкода.Два православні дебіли(лома і усик)-це сила.
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Лом всегда был ватным дебилом, как и усик.
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кацапская вера - фашистсткое кривославие головного мозга. печально что Лома им болеет
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Що Ломаченко, що Вусик - мріють тіки про славу та грощі...Їм на Україну - нас....и...Подивиться уважно інтервью цих обох...висловлювання...про Крим та КОНФЛІКТ на Домбасі....Це 95 квартал тіки у спорті!! Жрати, срати, спати, заробляти - ціль та суть їх життя..ГИДОТА
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Російськомовні так само не хочуть називати себе росіянами, як московський патріархат не хоче називати себе російською церквою. Таки дуже важливо називати речі своїми іменами, бо це й є ті самі вовки в овечих шкурах.
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Интересно: как его будут встречать на родине после очередной победы? Как победителя или как предателя?
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Як видатного спортсмена та рідкого довб.ба
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Завдяки кацапам, православ'я стало майже матерним словом...
Ще трохи, і за нього почнуть в морду давати...
Ці довбані мокши, спочатку споганили назву нашої землі Русь, потім нашу національність Руси/Русини, а тепер і віру...
пусти свиню за стіл...
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Не удивлюсь, если этот "шедевр" разместили на взломанной странице чемпиона.
Во всяком случае, очень хочу в это верить.
Сейчас этого дерьма появляется все больше, ну, чтоб облегчить "ментальное сближение" с рускиммирам.
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Коли людину постійно бють по голові, то від неї нічого мудрого чекати не треба!
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Я боксер, и у меня нет башки, мне отбили ее кулаками....
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Тю, он наверное и не знает кто такие вежливые люди, что война идет т.д.
Там мозги отбиты, ребята, сами бы попробовали боксировать регулярно, да ну его нах...
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Все слишком явно чтобы пенять на какие-то там "отбитые мозги". Ломаченко ясно себе представлял что делает. Значит ролик размещен намеренно, с каким-то умыслом. Патриоты упорно игнорировали все его высказывания про войну-"дележку наверху", и когда в прошлом году ездил с московскими попами - противниками Томоса в Иерусалим. Патриотам был нужен чемпион, поэтому они притворялись слепыми и глухими, даже когда совали им факты под нос.

Ломаченко розмістив в інстаграмі ролик про "силу православного духу" з "ввічливими людьми" - Цензор.НЕТ 2481
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