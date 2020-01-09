 Освобожденные из плена украинцы будут временно размещены в госпитале, - Минветеранов. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

"Минветеранов окажет помощь в восстановлении документов освобожденным из плена гражданам Украины, которые сейчас проходят реабилитацию. Кроме того, министерство окажет содействие в поиске жилья для них и трудоустройстве. До этого времени Минветеранов договорилось о возможности размещения освобожденных из плена граждан в госпитале. Также для них предусмотрена выплата денежной помощи", - сказано в сообщении.

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Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.