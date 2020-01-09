 Опубликованы имена еще 15 человек, которых Украина отдала в рамках обмена, - СМИ. СПИСОК+ВИДЕО

Об этом говорится на сайте издания, передает Цензор.НЕТ.
Первые 44 фамилии тех, кто подозревался в терроризме, "Слідство.Інфо" обнародовало 6 января.
"Во второй части речь идет о тех, кто обвинялся или был осужден за жестокие бытовые убийства, грабежи или кражи. В списке обмененных обнаружили не менее 15 таких лиц. В некоторых случаях связь этих людей с терроризмом или сепаратизмом не прослеживается вообще. А тот факт, что они оказались в этом списке, удивляет даже их адвокатов. Среди тех, кого Украина отдала в декабре прошлого года, например, житель Мариуполя, который убил топором участкового инспектора. На обмен попал, в частности, много раз судимый житель серой зоны, который зарезал свою племянницу", - отмечают журналисты.
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Сергей Шилин
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убийство топором милиционера в Маруиполе, охранник штаба "ДНР"
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Максим Мысяк
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обвинялся в трех убийствах и покушении на бывшего нардепа Игоря Котвицкого
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Денис Шатунов
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заказ убийства одесского евромайдановца Сергея Ходияка
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Всеволод Подольский
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стрельба в метрополитене Киева
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Виктор Немченко
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преступник с 20-летним тюремным стажем, в 2019 году его осудили за разбойное нападение на харьковскую семью
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Михаил Титов
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убийство жителя Волновахи с целью ограбления
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Александр Хаверь
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разбой
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Николай Тоцин
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убийство хозяйки, у которой арендовал комнату
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Владимир Конончук
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преступник с 7 судимостями, последний приговор – за убийство племянницы
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Андрей Дрозд
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убийство военного в Харькове
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Геннадий Ольшанский
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убийство соседа в пьяной драке
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Сергей Комраз
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попытка провезти наркотики через границу с Россией
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Эдуард Жовтый
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преступник с 5 судимостями, последний приговор – за торговлю наркотиками и незаконное обращение с оружием
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Андрей Присяжный
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кража телефонных кабелей "Укртелекома"
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Артур Морозов
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преступник с 7 судимостями, последний приговор – за попытку украсть телевизор
Для правоохоронців нехай це буде знаком, що їхнє життя та життя їх рідних для зелених - лушпиння соняшникове.