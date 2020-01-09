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 Общество
  2026  29
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 Опубликованы имена еще 15 человек, которых Украина отдала в рамках обмена, - СМИ. СПИСОК+ВИДЕО

"Слідство.Інфо" опубликовало имена еще 15 из 124 лиц, которых Украина отдала наемникам РФ на Донбассе в рамках обмена 29 декабря.

Об этом говорится на сайте издания, передает Цензор.НЕТ.

Первые 44 фамилии тех, кто подозревался в терроризме, "Слідство.Інфо" обнародовало 6 января. 

"Во второй части речь идет о тех, кто обвинялся или был осужден за жестокие бытовые убийства, грабежи или кражи. В списке обмененных обнаружили не менее 15 таких лиц. В некоторых случаях связь этих людей с терроризмом или сепаратизмом не прослеживается вообще. А тот факт, что они оказались в этом списке, удивляет даже их адвокатов. Среди тех, кого Украина отдала в декабре прошлого года, например, житель Мариуполя, который убил топором участкового инспектора. На обмен попал, в частности, много раз судимый житель серой зоны, который зарезал свою племянницу", - отмечают журналисты. 

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Источник: https://censor.net.ua/v3168935
 
 
 Топ комментарии
 
С другой стороны - пусть в макшании или дыныре продолжают свою трудовую деятельность. На благо Рассеи.
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Вбивці, наркомани, грабіжники.... кращі люди партії "Слуга урода" 😕
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"убийство топором милиционера в Маруиполе"

Для правоохоронців нехай це буде знаком, що їхнє життя та життя їх рідних для зелених - лушпиння соняшникове.
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Особенно кент Присяжный достовляет) Кража телефонных кабелей "Укртелекома", - это крутой скилл, такие проффесионалы в Луганде на вес золота=))
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артурчик морозов даже телевизор немав
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С другой стороны - пусть в макшании или дыныре продолжают свою трудовую деятельность. На благо Рассеи.
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С чего ты взял, что они там останутся, а не вернутся сюда? Но уже на свободу?
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Ну й нехай це лайно зараз по Волзі пливає , сподіваюсь укр громадянство цей баласт позбавили
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В том то и дело что нет, на каком основании? Ждем назад, с чистой совестью...
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Ето шо, всех на всех? Скока у нас еще уголовников? Пусть Макакия принимает.
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Вбивці, наркомани, грабіжники.... кращі люди партії "Слуга урода" 😕
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Прекрасный список - будут РФ с колен подымать, экономические прорывы делать, духовность и величие возрождать.
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Нет, они вернутся назад в Украину, и будут нести свет Истины неокрепшему мозгом нариду.
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"убийство топором милиционера в Маруиполе"

Для правоохоронців нехай це буде знаком, що їхнє життя та життя їх рідних для зелених - лушпиння соняшникове.
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Та якби змогли,зробили ,б,усе,щоб Нас продати кацапердонцям Така сутність 'українсько-маланської' влади Опубліковано імена ще 15 осіб, яких Україна віддала в межах обміну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6396 Опубліковано імена ще 15 осіб, яких Україна віддала в межах обміну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6396
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С нетерпением жду, как Соловей и Кисель начнут заливать, что такие кадры нужны на РФ.... Опубліковано імена ще 15 осіб, яких Україна віддала в межах обміну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5434
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Не начнут, там все тихо, ждите их назад...
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Я вот путаюсь, а кого ***** отдал за Гадю Сявченко? Действующих офицеров фашистской армии рассеи, были взяты в плен, после чего получили уход который украинцам и не снился, конечности спасали которыми эти падлы убили по факту как минимум одного бойца...кто тогда говнокомандующим был? Не Петя ли? А главное Гадя то оказалась не настоящей
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Гадя была военнослужащим ВСУ попавшим в плен, и была обменяна на кацапских военных, все как нужно. Ты тут мимо таза зелебоб. А от зачем убийц и насильников отдали кацапам, а в замен получили таксистов, вопрос. Нука, выдай текст...
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Тебе уже соратник по свиноферме ответил Опубліковано імена ще 15 осіб, яких Україна віддала в межах обміну, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 61 сказал шо Пете скоро шопа будет!
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Зебилоидная мразь ловко увильнула от ответа
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Ну то й що? Вони стануть нарідною поліцією орло, і будуть з аваковим "контролювати" мордорський кордон, та й взагалі, підтримувати закон і порядок в Україні
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Гарна "команда".Ось озброять і поженуть "крашитьукропав".Хоча як каже "гідрантОманський":"Какаяразніца"(
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новые призывники армии недореспублик
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все говно на рашу-паРашу, говно к говну.




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Возможно, нужно смотреть их адреса проживания. Может тупо донецких по рождению отбирали.
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не так много дураков желает умереть за лугандийскую родину...
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