 Опубликованы имена еще 15 человек, которых Украина отдала в рамках обмена, - СМИ. СПИСОК+ВИДЕО

Об этом говорится на сайте издания, передает Цензор.НЕТ.

Первые 44 фамилии тех, кто подозревался в терроризме, "Слідство.Інфо" обнародовало 6 января.

"Во второй части речь идет о тех, кто обвинялся или был осужден за жестокие бытовые убийства, грабежи или кражи. В списке обмененных обнаружили не менее 15 таких лиц. В некоторых случаях связь этих людей с терроризмом или сепаратизмом не прослеживается вообще. А тот факт, что они оказались в этом списке, удивляет даже их адвокатов. Среди тех, кого Украина отдала в декабре прошлого года, например, житель Мариуполя, который убил топором участкового инспектора. На обмен попал, в частности, много раз судимый житель серой зоны, который зарезал свою племянницу", - отмечают журналисты.

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