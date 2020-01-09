 Минсоцполитки призывает женщин в селах озвучивать свои проблемы и принимать участие в жизни громады. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Видео призывает женщин озвучивать свои проблемы и добиваться их решения. По статистике, 5% женщин в селах сталкивались с насилием в семье. 48% не имеют доступа к медицинским услугам в пешей доступности. 26% хотели бы повысить уровень образования, но не имеют такой возможности.
Средний уровень зарплаты в 300-400 долларов это уровень лишь физического выживания, об нормальной жизни как в нормальных развитых странах и речи не может быть...
Так зачем стебаться и спрашивать о проблемах, когда главная проблема всем известна?
в совку мамі дали би 70руб.-кпнкрб. пенсії і вона була б рада. зараз просто криза - бюджет у нас через цих..... тьху, просів, ала вони таки спишуть на кризу. згоден, але не потрібно шукати чорного кота там де його нєтуті..
ну така економіка, ну я ж не брешу та не маніпулюю.
ви тут - виставив шо мамі мінус до пенсії = Зеля вкрав. Я з принципу виходжу: платон мені друг, та істина дорожча.
а то шо вони вороги - ясно й так. я на вибори, на щастя, не ходив весною, навесні, та вже й не піду - бридко.
ну не сміши. он, норм. музика Еріка Клептона:
https://www.youtube.com/watch?v=APWhx97QvxE
тут неможиво щось норм. зробити, мені побоку та Зеля чи Петко - нам тупо не дадуть стати успішними. час коли мона було зробити.....
)пройшов(
Мова про те, що вже не перша людина пише, що людям, нова влада ЗМЕНШУЄ ПЕНСІЇ !!!
А вони при цьому кричать: «Ну коли вже той Порошенко перестане красти !»
Як тобі праця пропагадонів над мозком людей?
До вибору Владу допущені верстви населення, які абсолютно не розбираються у механізмі роботи держави.
понятно что надо заявлять, предъявлять, бороться и прочие кошерные вещи делать то.... но вот только - смысл?
церковь-хата-мужик = смысл жизни женщины вна селе.
ролик просто ни о чем. эт типо я выйду и скажу: миру .... мир, а журавли журятся перед отлетом....(блин, "отлет" тут неуместно, судя по ом что боевики сбили самолет)
Может зотя бы от женщин конструктив появится.
будет секс у нас с тобой по Камассутре. Теперь
ты будешь стонать. Занимаются они любовью... Жена и спрашивает: " ну,
что, стонать?"
- Нет, подожди еще...
- Ну, сейчас можно?
- Да нет... я скажу когда..
- Все,- говорит муж-, давай стони...
Жена: "Ой, нема грошей, нема грошей!!!!!!"
😁
а не хочет Минсоцполитики проехаться по селам, чтоб самим все увидеть?
и не вокруг Киева...а дальше...