 Минсоцполитки призывает женщин в селах озвучивать свои проблемы и принимать участие в жизни громады. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео призывает женщин озвучивать свои проблемы и добиваться их решения. По статистике, 5% женщин в селах сталкивались с насилием в семье. 48% не имеют доступа к медицинским услугам в пешей доступности. 26% хотели бы повысить уровень образования, но не имеют такой возможности.

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