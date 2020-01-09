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 Политика Украины, Общество
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Все про:женщины (573) Министерство социальной политики (677) децентрализация (474)

 Минсоцполитки призывает женщин в селах озвучивать свои проблемы и принимать участие в жизни громады. ВИДЕО

Министерство социальной политики подготовило видео о противодействии дискриминации женщин в сельской местности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео призывает женщин озвучивать свои проблемы и добиваться их решения. По статистике, 5% женщин в селах сталкивались с насилием в семье. 48% не имеют доступа к медицинским услугам в пешей доступности. 26% хотели бы повысить уровень образования, но не имеют такой возможности. 

Читайте также: Каждая пятая женщина, которая обращается к президенту за помилованием, является жертвой домашнего насилия, - Минсоцполитики

Источник: https://censor.net.ua/v3168926
 
 
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Моя мама щойно субсидії отримала - 1700 гривень. Минулого місяця було 2400.мамі 71 рік. На запитання листоноші, де ще 700 гривень, почула геніальна відповідь, що вартість електроенергії зросла, тому і грошей менше. Хоча нормальна, не зебільна логіка підказує, що зрости мала і субсидія. Минулого року субсидія була 3500, бо мама при 43 роках стажу отримувала мінімальну пенсію. Зебіли, здобули? Вітання вам від мільйонів таких мам, в тому числі і від власних. І побажання сто еоляк у вашу печінку.
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А мінсоц не хоче провести реформу, щоб гроші ходили за женщінамі села? Для цього треба покрити території з сільськими жінками інтернетом і видати всім їм по смартфону. Минсоцполитки призывает женщин в селах озвучивать свои проблемы и принимать участие в жизни громады - Цензор.НЕТ 6656
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А мінсоц не хоче провести реформу, щоб гроші ходили за женщінамі села? Для цього треба покрити території з сільськими жінками інтернетом і видати всім їм по смартфону. Минсоцполитки призывает женщин в селах озвучивать свои проблемы и принимать участие в жизни громады - Цензор.НЕТ 6656
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Предлагаю вообще минимизировать налоги, убрать 80% чиновников (в т.ч. ликвидировать минсоцполитики) и дать людям возможность оставлять секономленные (от неуплаты высоких налогов) деньги для своих семейных нужд... Я думаю женщины лучше чиновников знают куда потратить свои деньги!
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А де паритет Минсоцполитки призывает женщин в селах озвучивать свои проблемы и принимать участие в жизни громады - Цензор.НЕТ 9540 Знову сексуальна дескримінація Минсоцполитки призывает женщин в селах озвучивать свои проблемы и принимать участие в жизни громады - Цензор.НЕТ 9540
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проблема одна у всех граждан - низкий уровень жизни из за нищенской зарплаты в Украине...
Средний уровень зарплаты в 300-400 долларов это уровень лишь физического выживания, об нормальной жизни как в нормальных развитых странах и речи не может быть...
Так зачем стебаться и спрашивать о проблемах, когда главная проблема всем известна?
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Ты главное налоги плати, а чиновники-благодетели тебе субсидию предложат, льготу, допомогу...))))
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Та одна проблема - как выбраться из села.

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Моя мама щойно субсидії отримала - 1700 гривень. Минулого місяця було 2400.мамі 71 рік. На запитання листоноші, де ще 700 гривень, почула геніальна відповідь, що вартість електроенергії зросла, тому і грошей менше. Хоча нормальна, не зебільна логіка підказує, що зрости мала і субсидія. Минулого року субсидія була 3500, бо мама при 43 роках стажу отримувала мінімальну пенсію. Зебіли, здобули? Вітання вам від мільйонів таких мам, в тому числі і від власних. І побажання сто еоляк у вашу печінку.
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....... а шо мама хотіла би в совку?
в совку мамі дали би 70руб.-кпнкрб. пенсії і вона була б рада. зараз просто криза - бюджет у нас через цих..... тьху, просів, ала вони таки спишуть на кризу. згоден, але не потрібно шукати чорного кота там де його нєтуті.. Мінсоцполітики закликає жінок у селах озвучувати свої проблеми і брати участь у житті громади - Цензор.НЕТ 5655
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Пане Борис, не блазнюйте. Мама просто як приклад. Таких мам-сотні тисяч. А хотіла б просто справедливості і правди, а не брехні. Вона прожила важке життя і думаю вартує того, щоб їй не брехали. Принаймні.
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та вибач, але йома-йо, йде криза, і як завжди, у нас.... РАПТОВО ВВП впаде на 40.
ну така економіка, ну я ж не брешу та не маніпулюю.
ви тут - виставив шо мамі мінус до пенсії = Зеля вкрав. Я з принципу виходжу: платон мені друг, та істина дорожча.
а то шо вони вороги - ясно й так. я на вибори, на щастя, не ходив весною, навесні, та вже й не піду - бридко.
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А криза через кого? Зєля отримав ріст економіки, десятки мільярдів на казначейських рахунках, відсутність щаьоргованостей по соцвиплатах. То хто кризу створив? Пенсіонери?
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Та братан, о б*же, та економіка сама така..... ну ти ше й Кравчуку походу вірив про "другу Францію"?
ну не сміши. он, норм. музика Еріка Клептона:
https://www.youtube.com/watch?v=APWhx97QvxE

тут неможиво щось норм. зробити, мені побоку та Зеля чи Петко - нам тупо не дадуть стати успішними. час коли мона було зробити.....
)пройшов(
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А офіційна державна статистика тобі як? А той же Милованов, який ставши міністром написав те саме, що і я дякуючи попередньому уряду? Негоже сприймати лише те, що подобається.
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Бро, ну не треба робити вигляд, що ти дурніший ніж є.
Мова про те, що вже не перша людина пише, що людям, нова влада ЗМЕНШУЄ ПЕНСІЇ !!!
А вони при цьому кричать: «Ну коли вже той Порошенко перестане красти !»

Як тобі праця пропагадонів над мозком людей?
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Це просто показує, що нам під виглядом ДЕМОКРАТІЇ впарили що найгалімішу ОХЛОКРАТІЮ.
До вибору Владу допущені верстви населення, які абсолютно не розбираються у механізмі роботи держави.
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Если 48% женщин не имеют доступа к ЛПУ в пешей доступности, то и приблизительно 48% мужчин находятся в той же ситуации.
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вроде норм. сказано, но поучился ролик как от поехавших.
понятно что надо заявлять, предъявлять, бороться и прочие кошерные вещи делать то.... но вот только - смысл?
церковь-хата-мужик = смысл жизни женщины вна селе.
ролик просто ни о чем. эт типо я выйду и скажу: миру .... мир, а журавли журятся перед отлетом....(блин, "отлет" тут неуместно, судя по ом что боевики сбили самолет)
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Понятно, что мужики ни на что негодные.
Может зотя бы от женщин конструктив появится.
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Нужно программу запустить:"Каждой сельской бабульке по компу и смартфону" Тогда , уся страна, в смартфоне будет. Мінсоцполітики закликає жінок у селах озвучувати свої проблеми і брати участь у житті громади - Цензор.НЕТ 9476
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Приходит муж домой с работы и говорит жене: " Ну... теперь
будет секс у нас с тобой по Камассутре. Теперь
ты будешь стонать. Занимаются они любовью... Жена и спрашивает: " ну,
что, стонать?"
- Нет, подожди еще...

- Ну, сейчас можно?
- Да нет... я скажу когда..

- Все,- говорит муж-, давай стони...
Жена: "Ой, нема грошей, нема грошей!!!!!!"
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Минсоцполитики не хочет пояснить, что означает постановление №3014-3057 от 24.12.2019.г.(это там, где вводятся тарифы за использование газораспределительных сетей, даже в случае не использования газа и повышение тарифа на сам газ на 15%)? Я, надеюсь, ошибаюсь. Но вот соцполитики могли бы пояснить, что к чему.
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Женщины к сожалению первыми топят за социализм, поэтому кушайте "соціальну державу", слушайте советы чиновников и надейтесь на подачку..., а если будете дергаться, играть в демократию - не дадим субсидию... Вот так работает ленинская социал-демократия в Украине))
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Мля, що то за чергова зебільна муйня? Який Віслюк знімав це порновідео 😕
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Минсоцполитки призывает женщин в селах озвучивать свои проблемы... - цитата

а не хочет Минсоцполитики проехаться по селам, чтоб самим все увидеть?
и не вокруг Киева...а дальше...
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А лисапет-то под домом не "Украина"! Где вы нашли сельских баб шастающих на роверах? Мінсоцполітики закликає жінок у селах озвучувати свої проблеми і брати участь у житті громади - Цензор.НЕТ 1000
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