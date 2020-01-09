 "Газпром" существенно сократил транзит газа через Украину, - Витренко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом во время брифинга заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"В начале этого месяца объемы транзита значительно упали, потому что и Газпром, и Нафтогаз, и европейские потребители ожидали, что не будет транзита (через Украину. - Ред.) с 1 января и это стало приятной неожиданностью для всех, что транзит есть. Но не смотря на то, что система не была полностью загружена, и объемы транзита были незначительными, Газпром будет платить за все объёмы, зарезервированы до этого", - сообщил Витренко.
Он отметил, что такая возможность в контракте стала возможным благодаря переходу Украины на европейские правила рынка газа. Всего по транзитным контрактам Украина должна получить в течение 5 лет нового контракта на транзит $7,4 млрд гарантированных доходов.
Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании 5-летнего контракта на транзит газа в ЕС.
Вот и чудненько. Остальное пофиг.
Но не смотря на то, что система не была полностью загружена, и объемы транзита были незначительными, Газпром будет платить за все объёмы, зарезервированы до этого", - сообщил Витренко.Источник: https://censor.net.ua/n3168918
як гадаєте, чи не оскаржить, коли виникне потреба, цей принцип й росія, посилаючись, між іншим, й на це рішення?
я пов'язую принцип.
за договором 2009 року, Україна зобов'язалась або купувати певний об'єм газу або платити різницю між визначеним договором об'ємом та фактично купленим.
той самий принцип закладений й в транзитному договорі: або росія транзитує певний об'єм, або сплачу різницю.
то чому я не маю їх пов'язувати? тільки тому, що в першому випадку закуповувався товар, а в другому - послуга?
в даному випадку це не має значення, значення має один й той самий принцип застосований в обох договорах.
при завантаженості труби на малих потужностях... вона в буквальному сенсі стане золотою в обслуговуванні...для України... Про це мовчать коболєв з вітренко...
Тому для підтримки роботи газотранспортної системи нам доведеться збільшувати тиск і закачувати газ за свій рахунок...
Потерять 12 лярдов и выиграть пару копеек.....
Такое возможно только при Воване Оманском и стаде зеленых обезьян, которые его поддерживают.
за одним лише рішенням Антимонопольного комітету України (від претензій за яким, зокрема, відмовились задля укладання транзитного договору), Україна мала б стягнути з газпрому 171 931 854 000 грн., що на сьогодні трохи більше 7 млрд. доларів.
зрозуміло, що це не "гарантований дохід" і треба було б попрацювати аби його стягнути, але ж це робота державних установ, для того вони й існують.
страной в Европе . Угадайте из трех р а з . Из-за кого (вопрос).
09.01.2020 г.
Новые тарифы на газ,
Постановление №3014-3057 от 24.12.2019.г. введено в действие.
Кратко суть: Вводится тариф за использование газораспределительных сетей, даже в случае не использования газа. Основание - нужны средства на поддержание инфраструктуры. Расчет предусматривает ежемесячную оплату. Кроме того рост тарифов заложен в размере 15%.
Новый посол Украины в США г-н Ельченко начал свою деятельность с заказной статьи в Washington Post, где в тематическом разделе "Мнения" (3-12 тысяч долларов) можно писать что угодно. В статье Jackson Diehl описаны невиданные успехи президента Зеленского со словами "удивительные, успешные, необычайные".
Рано утром из Омана прилетел Ермак.