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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Газпром (3001) Транзит газа (168) Витренко Юрий (100)

 "Газпром" существенно сократил транзит газа через Украину, - Витренко. ВИДЕО

В начале 2020 "Газпром" существенно уменьшил объемы транзита через украинскую газотранспортную систему. В то же время российская компания заплатит за транзит так, как транспортировала газ в полном объеме в соответствии с заявками.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом во время брифинга заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"В начале этого месяца объемы транзита значительно упали, потому что и Газпром, и Нафтогаз, и европейские потребители ожидали, что не будет транзита (через Украину. - Ред.) с 1 января и это стало приятной неожиданностью для всех, что транзит есть. Но не смотря на то, что система не была полностью загружена, и объемы транзита были незначительными, Газпром будет платить за все объёмы, зарезервированы до этого", - сообщил Витренко.

Он отметил, что такая возможность в контракте стала возможным благодаря переходу Украины на европейские правила рынка газа. Всего по транзитным контрактам Украина должна получить в течение 5 лет нового контракта на транзит $7,4 млрд гарантированных доходов.

Напоминаем, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подписании 5-летнего контракта на транзит газа в ЕС.

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Источник: https://censor.net.ua/v3168918
 
 
 Топ комментарии
 
мы к тому времени станем Сингапуром!!!)))
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Не все так просто...
при завантаженості труби на малих потужностях... вона в буквальному сенсі стане золотою в обслуговуванні...для України... Про це мовчать коболєв з вітренко...
Тому для підтримки роботи газотранспортної системи нам доведеться збільшувати тиск і закачувати газ за свій рахунок...
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самое интересное будет когда контракт этот закончится
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самое интересное будет когда контракт этот закончится
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мы к тому времени станем Сингапуром!!!)))
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Скорее бы, этот контракт закончился и страна, в промышленном направлении, развиваться начала....Эта транзитная труба, африканский вариант напоминает. Растёт банановое дерево, под ним негр лежит и ждёт, когда банан ему в рот попадёт...Зачем исччо чего искать..
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Газпром будет платить за все объёмы, зарезервированы до этого", - сообщил Витренко.Источник: https://censor.net.ua/n3168918

Вот и чудненько. Остальное пофиг.
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Мені зразу згадався популярний вислів Бісмарка.
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potomu sto xranilice jest zavaleni gazom v Evrope,tak i umensilos.
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одни не сократил, другие-сократил - определитесь уже!!)))
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Це ще на пів шишечки. Чекайте на всю. Далі буде.
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Закрой свой рот, тупое создание
Но не смотря на то, что система не была полностью загружена, и объемы транзита были незначительными, Газпром будет платить за все объёмы, зарезервированы до этого", - сообщил Витренко.Источник: https://censor.net.ua/n3168918
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Тобі пан поляк дозволив зависати в Неті. Дивись, бо вижене.
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про туалет и клубнику добавь, а то забыл...ничего нового, интелекта 0, хоть бы фантазию включил, обмылок
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За таку відповідь ти занесений до чорного списку. "Газпром" суттєво скоротив транзит газу через Україну, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4082
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бачте в чому справа, свого часу Україна в Стокгольмському арбітражу довела, що застосування принципу "бери або плати" є неринковим та неправомірним.
як гадаєте, чи не оскаржить, коли виникне потреба, цей принцип й росія, посилаючись, між іншим, й на це рішення?
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я не понимаю, как вы связываете установленные предварительно по договору мощности транзита газа через территорию Украины и его продажу. ни как не связанные вещи
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я не пов'язую потужності транзиту та продаж газу.
я пов'язую принцип.

за договором 2009 року, Україна зобов'язалась або купувати певний об'єм газу або платити різницю між визначеним договором об'ємом та фактично купленим.
той самий принцип закладений й в транзитному договорі: або росія транзитує певний об'єм, або сплачу різницю.

то чому я не маю їх пов'язувати? тільки тому, що в першому випадку закуповувався товар, а в другому - послуга?
в даному випадку це не має значення, значення має один й той самий принцип застосований в обох договорах.
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Срочно выдать Витренко и Коболеву по пару миллионов долларов премии.
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только кобелёву, у ветренко мама не благонадёжная.
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Нужно увеличивать собственную добычу, а не Газпрому в рот заглядывать. При этом на все про все имеется 5 лет.
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Хех! На газпромівському газі крутяться доляри і липнуть до рук. А на своєму що?
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Кобелев, Витренко и Ко саботажники, агенты "Внешнего управления", вражины Украины!
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"Договор между Украиной и Россией о транзите газа: детали от помощника Зеленского Ермака". "По словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, российский "Газпром" окажется под давлением в случае, если новый контракт на транзит газа через украинскую газотранспортную систему не будет подписан до 31 декабря, тогда как Украина покажет себя надежным партнером, способным идти на компромисс."
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5 лет саботажа за огромные зарплаты, гробили газотранспортную трубу. ни хрена не увеличили собственную добычу. Реверсный газ типа из Словакии и Швейцарии через фирмы пркладки на 100 долларов дороже, формула Дюссельдорф +..........
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Не все так просто...
при завантаженості труби на малих потужностях... вона в буквальному сенсі стане золотою в обслуговуванні...для України... Про це мовчать коболєв з вітренко...
Тому для підтримки роботи газотранспортної системи нам доведеться збільшувати тиск і закачувати газ за свій рахунок...
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Зебилы представляют это как Перемогу....
Потерять 12 лярдов и выиграть пару копеек.....
Такое возможно только при Воване Оманском и стаде зеленых обезьян, которые его поддерживают.
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$7,4 млрд за 5 лет, а было 3 млрд в год. Россия высаживает Украину на голодный паёк!!!
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По идее с кацапней лучше в принципе не иметь никакого бизнеса. Они стараются выступить благодетелями и когда покупают у тебя что-то и когда что-то продают.
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Всего по транзитным контрактам Украина должна получить в течение 5 лет нового контракта на транзит $7,4 млрд гарантированных доходов. Источник: https://censor.net.ua/n3168918

за одним лише рішенням Антимонопольного комітету України (від претензій за яким, зокрема, відмовились задля укладання транзитного договору), Україна мала б стягнути з газпрому 171 931 854 000 грн., що на сьогодні трохи більше 7 млрд. доларів.
зрозуміло, що це не "гарантований дохід" і треба було б попрацювати аби його стягнути, але ж це робота державних установ, для того вони й існують.
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И через 28 (двадцать восемь) лет Украина стала самой....... н и щ е й ....

страной в Европе . Угадайте из трех р а з . Из-за кого (вопрос).

"Газпром" суттєво скоротив транзит газу через Україну, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2906 "Газпром" суттєво скоротив транзит газу через Україну, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4028
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Хроника одного Президента ...
09.01.2020 г.

Новые тарифы на газ,
Постановление №3014-3057 от 24.12.2019.г. введено в действие.
Кратко суть: Вводится тариф за использование газораспределительных сетей, даже в случае не использования газа. Основание - нужны средства на поддержание инфраструктуры. Расчет предусматривает ежемесячную оплату. Кроме того рост тарифов заложен в размере 15%.

Новый посол Украины в США г-н Ельченко начал свою деятельность с заказной статьи в Washington Post, где в тематическом разделе "Мнения" (3-12 тысяч долларов) можно писать что угодно. В статье Jackson Diehl описаны невиданные успехи президента Зеленского со словами "удивительные, успешные, необычайные".

Рано утром из Омана прилетел Ермак.
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Ах какая неожиданность! Да в любой момент, когда захочет, ********* полностью прекратит транзит. И плевать на какие-то договора...
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